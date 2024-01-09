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Косовар из «Мальорки» обрадовался отмене виз в Испанию. Хотя страна до сих пор не признает Косово 🤷‍♂️

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Форвард «Мальорки» Ведат Мурики – единственный косовский легионер в Ла Лиге – опубликовал восторженный твит: «Как я могу не любить тебя, Испания?»

Так он отметил разрешение безвизового въезда в Испанию для косовских граждан.

С 2024 года косовары будут свободно ездить по Европе

Они могут путешествовать без визы в страны Шенгенской зоны. Лимит – 90 дней. 

Агентство KNA передало слова посла Евросоюза в Приштине Томаша Шуньога, который назвал нововведение важной вехой, а еще – приглашением открыть для себя Европу для преимущественно молодого населения западнобалканской страны.

В тот же момент косовский премьер-министр Альбин Курти поздравил народ и сказал, что косовары благодаря этому обрели достоинство. А заодно попрощался с группой из 50 граждан Косово, которые поехали в Вену, выиграв организованную правительством страны поездку.

Еще в 2018 году Еврокомиссия определила, что Косово выполнило необходимые условия для безвизового въезда в Шенгенскую зону, но правила не вступили в силу из-за позиции Франции и Нидерландов – в этих странах опасались новой волны мигрантов. Против также были Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания, которые не признают независимость Косово.

В 2023-м решили – можно! Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил: «Все страны ЕС, кроме Испании, признали косовские документы, поэтому граждане Косово смогут путешествовать по всем странам Шенгена, за исключением этой страны».

Теперь можно официально. И в Испанию тоже.

Испания не признает независимость Косово, но при этом признала косовские паспорта

Испания не меняла позиции по Косово, поддерживая Сербию, поскольку и сама может пострадать, учитывая неспокойную Каталонию. В последние годы испанцы все еще подчеркивали: независимость Косово признавать не собираются.

«Испания не поменяет позицию по косовскому вопросу», – слова испанского посла в Сербии Рауля Бартоломе в 2021-м.

Впрочем, через год премьер Испании Педро Санчес во время визита в Албанию сказал: «Это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС».

Об этом же в конце 2022-го говорил и госсекретарь Испании по делам Европейского Союза Паскаль Наварро: страна не признает независимость Косово, при этом поддерживает диалог между Приштиной и Белградом и посредничество ЕС, а также отмену виз для Косово, хотя это не государство, а территория, с которой ЕС поддерживает отношения.

Весной 2023-го Глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем подтвердил неизменность позиции Испании по Косово.

Но теперь Испания сдалась – она признала косовские паспорта, так что граждане Косово теперь могут въезжать к испанцам без виз. При этом позиция по независимости Косово у Испании и еще четырех стран – Кипра, Греции, Румынии и Словакии – остается без изменений.

Мурики думал покинуть «Мальорку» из-за ситуации с паспортами. Его семья не могла въехать в Испанию

Мурики запомнился в этом сезоне Ла Лиги тем, что забивал в каждом сентябрьском матче «Мальорки» – в четырех подряд, причем доставалось даже «Жироне» с «Барселоной». Пока это и есть все его голы за клуб в сезоне, а в прошлом он забил 15 мячей.

Директор «Мальорки» Альфонсо Диас рассказывал: «У Мурики есть трудности с тем, чтобы поселить с собой семью. Мы должны работать над упрощением ситуации – и клуб над этим работает, насколько это возможно. Он уже сталкивался с неприятными ситуациями вне нашей сферы, мы помогаем ему».

Мурики в интервью Ultima Hora говорил, что проблема серьезно его беспокоит: «Моя семья и мои друзья не могут ко мне приехать: нужно получить визу из Македонии, а потом оказывается, что она только для македонцев. У меня у самого было полно таких проблем, так что в один момент я сказал, что поговорю с клубом и покину его.

Мне не нравится, что Ла Лига не признает нас. Одно дело – политика, другое – спорт. Можно много рассуждать на тему расизма, но ведь это расизм и есть. Спорт же должен объединять людей, а не разъединять их».

Теперь ничто не должно помешать семье Мурики приехать в Испанию. Возможно, и число косовских футболистов тоже увеличится.

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Фото: AP/Darko Vojinovic, Visar Kryeziu

15 комментариев
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"Одно дело – политика, другое – спорт."
"Спорт же должен объединять людей, а не разъединять их"

ДА ЛАДНО??????
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Феерические флюгеры в Испании у власти. Косово не признают, но граждане этой непризнанной страны по паспортам непризнанной страны могут въезжать на территорию Испании без виз.
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Прям пошаговое пособие "Как создать полностью искусственную страну за 25 лет". Глава про безвиз.
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Албанцам, которые заняли территорию братьев-сербов, разрешили поехать в Испанию без визы.
Вот так новость на спортсе.
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Косово је срце Србије.
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Ответ Helge
Феерические флюгеры в Испании у власти. Косово не признают, но граждане этой непризнанной страны по паспортам непризнанной страны могут въезжать на территорию Испании без виз.
Сербы и белорусы не признают Крым в составе РФ, но жители Крыма с паспортами РФ могут въезжать в эти страны.
О члене в собственном глазике задумайтесь.
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паралель- типа, абхаз в России
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Только ли Каталония, там еще баски есть))
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Ответ Ярик01
Сербы и белорусы не признают Крым в составе РФ, но жители Крыма с паспортами РФ могут въезжать в эти страны. О члене в собственном глазике задумайтесь.
Двойные стандарты, да? Причём твои нелюбимые.
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Да пускай косовары ездят по Европе, не жалко, они же несут не культуру, а наркоту...
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Ответ Helge
Феерические флюгеры в Испании у власти. Косово не признают, но граждане этой непризнанной страны по паспортам непризнанной страны могут въезжать на территорию Испании без виз.
так типа люди вне политики не? 😂
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