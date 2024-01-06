Умер Марио Загалло. Он первым выиграл ЧМ и как игрок, и как тренер

Одна из первых футбольных потерь в 2024-м: умер бывший игрок и тренер сборной Бразилии Марио Загалло. Ему было 92 года.

Он собрал внушительную коллекцию из трофеев.

🏆 Загалло – четырехкратный чемпион мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как главный тренер (1970) и как помощник (1994).

🏆 Загалло – рекордсмен по количеству титулов чемпиона мира (4). Всего у Марио шесть финалов – тоже максимум среди всех футболистов и тренеров.

🏆 Марио был первым, кто выиграл ЧМ и как игрок, и как тренер. Потом это достижение покорилось Францу Беккенбауэру и Дидье Дешаму.

Семья бразильца в соцсетях назвала его «вечным чемпионом мира».

«Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, победитель, профессионал и великий человек. Кумир. Патриот, оставивший нам в наследство великие достижения», – теплые слова на прощание.

Загалло хотел быть пилотом, но стал футболистом. Попал в сборную лишь в 26, но успел выиграть два ЧМ подряд

Загалло родился в 1931 году: он мечтал стать пилотом, но из-за плохого зрения ему пришлось отказаться от этой идеи.

Футбол в его семье не очень любили: «Мой отец не хотел, чтобы я был футболистом. В те времена эта профессия не пользовалась уважением, общество не смотрело на нее благосклонно. Вот почему я говорю, что футбол появился в моей жизни случайно».

Загалло был миниатюрным левым вингером, он не только классно играл в атаке, но и регулярно помогал в обороне. Утонченная техника сочеталась с мощнейшей самоотдачей.

Загалло выиграл пять чемпионатов штата Рио-де-Жанейро в составе «Фламенго» и «Ботафого». Но дебютировал за сборную только в 26 лет, незадолго до чемпионата мира-1958. Тогда Пепе получил травму и Марио стал основным левым вигером – сыграл во всем матчах турнира, а в финале даже забил шведам.

Бразилия на том турнире подарила миру революционную схему – 4-2-4. Так тренер Феола уплотнил защиту (впервые пропустили только в полуфинале) и дал больше свободы звездам атаки. Четверка нападения Загалло, Пеле, Вава, Гарринча сформировалась в матче группы против СССР и после этого немного изменилась лишь раз за турнир (в четвертьфинале вместо Вава вышел Альтафини).

Через четыре года бразильцы защитили титул уже в Чили. Команду возглавил Айморе Морейру, он сменил 4-2-4 на еще более удивительные по тем временам 4-3-3. Загалло опустился чуть ниже и стал классическим левым вингером.

Тот турнир бразильцы забрали практически без участия Пеле – главная звезда травмировалась уже во второй игре с Чехословакией (0:0), будущим соперником по финалу. Загалло отыграл вообще без замен, плюс забил мексиканцам в группе (2:0) и отдал пару ассистов. Тогда бразильцев тащили Вава и Гарринча: по четыре гола за ЧМ-1962.

Всего за сборную Загалло провел 36 матчей и забил пять мячей.

Загалло стал тренером сборной всего в 38 – прошлый поругался с Пеле. Марио построил суперкоманду на ЧМ-1970

После игровой карьеры Загалло стал главным тренером «Ботафого». Под его руководством клуб дважды за четыре года выиграл чемпионат штата.

Загалло позвали тренировать сборную после того как его предшественник, сварливый экс-журналист Жоао Салданья, поругался с Пеле и не стал подчиняться требованиям тогдашнего президента Бразилии Эмилиу Гаррастазу Медиси по выбору футболистов.

Первое, что сделал 38-летний Загалло – подошел к Пеле и сказал: «Я не сумасшедший. В этой команде будешь ты и еще 10 парней». Еще Загалло отказался от 4-2-4 в пользу 4-5-1 и нашел место в основе для всех атакующих звезд: Ривелино, Жаирзиньо, Пеле, Тостао.

Плюс он отлично подготовил команду физически: Ривелино потом скажет в интервью, что ему ни разу за турнир (проходивший в мексиканской жаре) не захотелось пить во время матча. Под руководством Загалло бразильцы взяли шесть побед из шести и третий ЧМ за четыре попытки. Та команда считается одной из самых совершенных в истории футбола.

На следующем ЧМ бразильцы выступила куда хуже: в полуфинале проиграли голландцам, а в матче за третье место – полякам. После этого Загалло покинул сборную.

Вернулся только в 1991-м, теперь уже не главным тренером, а координатором и одновременно ассистентом Карлоса Альберто Паррейры. Очередной чемпионский титул взяли в 1994-м, следом Загалло даже стал главным тренером.

В 1997-м он привел бразильцев к победам в Кубке Америки и Кубке конфедераций. На ЧМ-98 без особых проблем дошли до финала, но там сгорели хозяевам турнира французам (0:3). Марио вновь ушел в отставку.

Тот ЧМ запомнился припадком Роналдо в гостинице за несколько часов до финала.

В 2003-м Загалло вернулся в штаб Паррейры, но они провалились на чемпионате мира в Германии: только четвертьфинал и закономерный уход из сборной.

После смерти Загалло в живых не осталось ни одного футболиста сборной Бразилии, сыгравшего в финале ЧМ-1958.

Фото: Gettyimages.ru/Oliver Multhaup/picture alliance; East News/ANTONIO SCORZA / AFP, AP Photo; FIFA World Cup/Instagram.com, imago sportfotodienst/Global Look Press