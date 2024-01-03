О духе времени
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Все герои панорамы-2023. Кого вы узнали, а кого – нет?

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Жирона Жирона
Карим Бензема Карим Бензема
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Артем Дзюба Артем Дзюба
Эгриси Эгриси
Джек Грилиш Джек Грилиш
Петр Гуменник Петр Гуменник
Монако Монако
Краснодар Краснодар
Сергей Семак Сергей Семак
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Арсен Захарян Арсен Захарян
Бобби Чарльтон Бобби Чарльтон
Олег Протопопов
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Малком Малком
Реал Мадрид Реал Мадрид
Иван Федотов Иван Федотов
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Суперкубок Европы Суперкубок Европы
Горди Херберт
Марко Ройс Марко Ройс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Зенит Зенит
Winline Медиалига Winline Медиалига
Александр Головин Александр Головин
Наполи Наполи
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Иван Проведель Иван Проведель
Далер Кузяев Далер Кузяев
Байер Байер
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Анна Смирнова
Ислам Махачев Ислам Махачев
Брэд Питт
Арсенал Арсенал
Александр Овечкин Александр Овечкин
Денвер Денвер
Алина Горбачева
Александр Соболев Александр Соболев
Интер Майами Интер Майами
Неймар Неймар
Анфиса Резцова Анфиса Резцова
Севилья Севилья
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Джа Морэнт Джа Морэнт
Александр Кокорин Александр Кокорин
Team Spirit Team Spirit
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Марио Фернандес Марио Фернандес
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Валерий Карпин Валерий Карпин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Диана Дэвис Диана Дэвис
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Василий Атанасов Василий Атанасов
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
бундеслига Германия бундеслига Германия
ЦСКА ЦСКА
Золотой мяч Золотой мяч
Артем Довбик Артем Довбик
Алина Загитова Алина Загитова
УЕФА УЕФА
Кубок Англии Кубок Англии
Андре Онана Андре Онана
Вегас Вегас
Даниил Уткин Даниил Уткин
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Лацио Лацио
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
сборная Германии сборная Германии
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
Евгения Чикунова Евгения Чикунова
Василий Уткин Василий Уткин
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
СКА СКА
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Александр Медведев Александр Медведев
The International The International
Гавр Гавр
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Бавария Бавария
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Джон Джонс Джон Джонс
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Никола Йокич Никола Йокич
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
ЦСКА ЦСКА
Микель Артета Микель Артета
Бернард Бериша Бернард Бериша
Лионель Месси Лионель Месси
Спартак Спартак
Харри Кейн Харри Кейн
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Поль Погба Поль Погба
Гран-при Лас-Вегаса
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Александр Усик Александр Усик
Ньюкасл Ньюкасл
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Виктор Маматов Виктор Маматов
Иван Барбашев Иван Барбашев
Баскетбол Баскетбол

Расшифровка и сборник сюжетов года.

Вы наверняка уже рассматривали нашу традиционную панораму, где отражены – не все, но многие – яркие события 2023-го.

В комментариях были и разборы отсылов, и точечные вопросы: а кто это? а что имели в виду тут?

Давайте еще раз посмотрим на саму картинку нашего дизайнера Марины Семеновой.

А теперь – расшифровка. Общий стиль – розовые тона Майами и GTA вы, конечно, определили сразу.

Чемпионы – на первом плане. От требла «Сити» до киберспорта и баскетбольного ЧМ

Начнем с героев на первом плане.

Слева вверху поднимает Кубок Стэнли наш чемпион Иван Барбашев, а чуть правее Эрлинга Холанда с Пепом Гвардиолой – главный кадр после победы Team Spirit на The International-2023. И вальяжный Никола Йокич с кубком за победу в НБА под мышкой – сербу этот баскетбол абсолютно понятен.

За Лионелем Месси – герои российского сезона. Сергей Семак собрал пять титулов РПЛ подряд, Малком блистал по пути к последнему – и просил «премиашки» у гендиректора Александра Медведева, а Игорь Акинфеев принес ЦСКА первый трофей после большой паузы – Кубок России.

А это чемпион, о котором вы чаще всего спрашивали в комментариях: тренер золотой сборной Германии по баскетболу Горди Херберт. С ним расцвело великое немецкое поколение.

Виктора Осимхена в маске с Хвичей Кварацхелией и скудетто справа вы точно узнали сразу. Эпохальное фото Джека Грилиша на параде «Сити» – тоже.

Футбольные сюжеты: цитаты тренеров, боль Онана и Ройса, студент Мостовой чеканит

Слева из-за пальмы выглядывает Дэвид Бекхэм – как в самом вирусном эпизоде документалки, когда заставлял жену Викторию быть честной.

Российские тренеры создавали хайлайты во флэш-интервью: Михаил Галактионов в прямом эфире ругался матом, Валерий Карпин оскорблял, а Виктор Гончаренко просто молчал из-за судейства.

Александр Головин стал бесперебойным источником приятных новостей из Европы, Бернард Бериша зачем-то прыгнул в Гильермо Абаскаля (а он повелся на провокацию), Артем Дзюба и Леонид Слуцкий привлекали внимание активностью на ютубе – например, походом на рынок с «Плюшкой» Богданом Лисевским.

Микель Артета разочарован: он упустил с «Арсеналом» отрыв в АПЛ, Александр Соболев активно держит себя между ног – на дисквалификацию (теперь мы называем это «жестом Соболева»), Марко Ройс – «мой любимый Марко Ройс» – отдал чемпионство «Баварии» в последнем туре, Андре Онана страдает из-за одной из многих результативных ошибок, а студент школы тренеров Александр Мостовой – просто чеканит, ведь это самое важное для работы.

На горе саудовских денег Карим Бензема, Неймар и Криштиану Роналду, чуть правее – русско-итальянский вратарь «Лацио» Иван Проведель и момент его гола в Лиге чемпионов.

Дальше, уже в море, Артем Довбик показывает мощь – свою и «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги, а Александр Кокорин под 9-м номером кайфует в «Арисе». Забег теперь зенитовца Марио Фернандеса в матче с ЦСКА тоже ни с чем не перепутать.

В правой части чудо-гол Алехандро Гарначо через себя, Джуд Беллингем с уже трейдмарк-празднованием и Харри Кейн, который с кружкой немецкого пива замахнулся на величайший сезон в истории.

Вверху на небоскребах – 60 миллионный трансфер Малкома в Саудовскую Аравию, перемещение «Ньюкасла» в ЛЧ с саудовскими деньгами, а Поля Погба – в бан. Промежуточная таблица РПЛ с лидирующим «Краснодаром», прорыв «Байера» Хаби Алонсо и денежная гонка УЕФА с Флорентино Пересом за власть и право проводить главный турнир европейского футбола. И где-то на фоне еврокубковая константа: новая Лига Европы на трофейной стене «Севильи».

Синий трактор и заледеневшего Даниила Уткина из зимней РПЛ вы точно узнали, не могли успеть забыть.

Побег Горбачевой, «самолетные ноги», пах Усика, мощь Чикуновой

Осмотримся вокруг тренеров из РПЛ.

Тут Леброн Джеймс со своим классическим броском – в феврале он обошел Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру и стал лидером вечной гонки. Макс Ферстаппен в костюме Элвиса, потому что теперь поет после побед. Фернандо Алонсо в цветах на обложке испанского GQ, а Брэд Питт – теперь гонщик, потому что в разработке кино. Сферу из Вегаса, вокруг которой гонялись, в виде большого смайла не нужно и объяснять.

Плакат «система не работает» оперативно сворачивали на матче СКА в Петербурге – болельщики пробовали такой протест, Роман Ротенберг увидел провокацию. Прямо под Брэдом Питтом вдаль уходит фигуристка Алина Горбачева – чтобы на сутки всполошить всю Москву ради поисков. Рядом – напоминание о том, как Петру Гуменнику запрещали выступать под Rammstein и «самолетные ноги» от Ротенберга.

Конор Макгрегор вырубил маскота на финале НБА, Алина Загитова нарушала правила дорожного движения ради контента и создала вечный мем со словом «безызбежно». Ислам Махачев уложил Алекса Волкановски и стал безоговорочно лучшим в мире, а Александр Усик пострадал от удара в пах.

Троица в похожих позах – это желтоволосый Василий Уткин в костюме Обеликса, россиянка Анна Смирнова на стуле ждет коллегу-фехтовальщицу Ольгу Харлан из Украины для рукопожатия, а Тайсон Фьюри прилег в нокдаун от Фрэнсиса Нганну. Шахматист Ян Непомнящий со злости от поражения во втором матче за корону замахнулся термосом, а баскетболист Джа Морэнт схватил дисквал за пистолеты в своих стримах, но вернулся с ними же.

Александр Овечкин встретился с легендарным Духом Хлебонасущенского из комментов на Спортсе, Федор Емельяненко точно закончил (и отложил перчатки), а Джон Джонс победно вернулся в UFC. Пловчиха Евгения Чикунова забрала мировой рекорд на 200-метровке брассом, Василий Атанасов стал звездой КХЛ и теперь эксплуатирует прозвище «Ананас» даже на Матче звезд.

И напоследок – традиционный кадр грусти. В этом году от нас ушли биатлонисты Анфиса Резцова и Виктор Маматов, фигурист Олег Протоповов, футболист Бобби Чарльтон. Огромная потеря для Sports.ru – наш коллега Дмитрий Долгих.

Дима, нам тебя очень не хватает.

Вся красота 2023-го: тот самый Грилиш, явление Месси народу, Максим Горький на дне йоги

4 комментария
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Лучше объясните, почему спортсмен года Джокович не попал в эту панораму
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Малком Миллеру: "Позолоти ручку!"
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Что узнать не удалось:
1. Team Spirit
2. Бэкхем
3. Дзюба и Слуцкий
4. Студент Мостовой
5. Марко Ройс
6. Довбик и Кокорин
7. Побег Горбачевой
8. Самолетные ноги имени вротенберга
9. Махачев
10. Усик
11. Фьюри, Уткин и Смирнова
12. Конор
13. Джон Джонс
14. Гнев Непомнящего
Ну и позор мне за то, что не узнал баскетбольный кубок. Так было знакомо, но не мог вспомнить сие событие. А также немного лоханулся с теми, кто умер. Тоже не вспомнил всех
Ну и не могу не сказать еще раз про позор за отсутствие Джоковича!!! А ведь его лучшим признали пользователи спортса. Хотя бы цифры 24 и 400 нарисовали где-нибудь с теннисным мячиком. Просвященные бы поняли
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