Все герои панорамы-2023. Кого вы узнали, а кого – нет?

Расшифровка и сборник сюжетов года.

Вы наверняка уже рассматривали нашу традиционную панораму, где отражены – не все, но многие – яркие события 2023-го.

В комментариях были и разборы отсылов, и точечные вопросы: а кто это? а что имели в виду тут?

Давайте еще раз посмотрим на саму картинку нашего дизайнера Марины Семеновой.

А теперь – расшифровка. Общий стиль – розовые тона Майами и GTA вы, конечно, определили сразу.

Чемпионы – на первом плане. От требла «Сити» до киберспорта и баскетбольного ЧМ

Начнем с героев на первом плане.

Слева вверху поднимает Кубок Стэнли наш чемпион Иван Барбашев, а чуть правее Эрлинга Холанда с Пепом Гвардиолой – главный кадр после победы Team Spirit на The International-2023. И вальяжный Никола Йокич с кубком за победу в НБА под мышкой – сербу этот баскетбол абсолютно понятен.

За Лионелем Месси – герои российского сезона. Сергей Семак собрал пять титулов РПЛ подряд, Малком блистал по пути к последнему – и просил «премиашки» у гендиректора Александра Медведева, а Игорь Акинфеев принес ЦСКА первый трофей после большой паузы – Кубок России.

А это чемпион, о котором вы чаще всего спрашивали в комментариях: тренер золотой сборной Германии по баскетболу Горди Херберт. С ним расцвело великое немецкое поколение.

Виктора Осимхена в маске с Хвичей Кварацхелией и скудетто справа вы точно узнали сразу. Эпохальное фото Джека Грилиша на параде «Сити» – тоже.

Футбольные сюжеты: цитаты тренеров, боль Онана и Ройса, студент Мостовой чеканит

Слева из-за пальмы выглядывает Дэвид Бекхэм – как в самом вирусном эпизоде документалки, когда заставлял жену Викторию быть честной.

Российские тренеры создавали хайлайты во флэш-интервью: Михаил Галактионов в прямом эфире ругался матом, Валерий Карпин оскорблял, а Виктор Гончаренко просто молчал из-за судейства.

Александр Головин стал бесперебойным источником приятных новостей из Европы, Бернард Бериша зачем-то прыгнул в Гильермо Абаскаля (а он повелся на провокацию), Артем Дзюба и Леонид Слуцкий привлекали внимание активностью на ютубе – например, походом на рынок с «Плюшкой» Богданом Лисевским.

Микель Артета разочарован: он упустил с «Арсеналом» отрыв в АПЛ, Александр Соболев активно держит себя между ног – на дисквалификацию (теперь мы называем это «жестом Соболева»), Марко Ройс – «мой любимый Марко Ройс» – отдал чемпионство «Баварии» в последнем туре, Андре Онана страдает из-за одной из многих результативных ошибок, а студент школы тренеров Александр Мостовой – просто чеканит, ведь это самое важное для работы.

На горе саудовских денег Карим Бензема, Неймар и Криштиану Роналду, чуть правее – русско-итальянский вратарь «Лацио» Иван Проведель и момент его гола в Лиге чемпионов.

Дальше, уже в море, Артем Довбик показывает мощь – свою и «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги, а Александр Кокорин под 9-м номером кайфует в «Арисе». Забег теперь зенитовца Марио Фернандеса в матче с ЦСКА тоже ни с чем не перепутать.

В правой части чудо-гол Алехандро Гарначо через себя, Джуд Беллингем с уже трейдмарк-празднованием и Харри Кейн, который с кружкой немецкого пива замахнулся на величайший сезон в истории.

Вверху на небоскребах – 60 миллионный трансфер Малкома в Саудовскую Аравию, перемещение «Ньюкасла» в ЛЧ с саудовскими деньгами, а Поля Погба – в бан. Промежуточная таблица РПЛ с лидирующим «Краснодаром», прорыв «Байера» Хаби Алонсо и денежная гонка УЕФА с Флорентино Пересом за власть и право проводить главный турнир европейского футбола. И где-то на фоне еврокубковая константа: новая Лига Европы на трофейной стене «Севильи».

Синий трактор и заледеневшего Даниила Уткина из зимней РПЛ вы точно узнали, не могли успеть забыть.

Побег Горбачевой, «самолетные ноги», пах Усика, мощь Чикуновой

Осмотримся вокруг тренеров из РПЛ.

Тут Леброн Джеймс со своим классическим броском – в феврале он обошел Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру и стал лидером вечной гонки. Макс Ферстаппен в костюме Элвиса, потому что теперь поет после побед. Фернандо Алонсо в цветах на обложке испанского GQ, а Брэд Питт – теперь гонщик, потому что в разработке кино. Сферу из Вегаса, вокруг которой гонялись, в виде большого смайла не нужно и объяснять.

Плакат «система не работает» оперативно сворачивали на матче СКА в Петербурге – болельщики пробовали такой протест, Роман Ротенберг увидел провокацию. Прямо под Брэдом Питтом вдаль уходит фигуристка Алина Горбачева – чтобы на сутки всполошить всю Москву ради поисков. Рядом – напоминание о том, как Петру Гуменнику запрещали выступать под Rammstein и «самолетные ноги» от Ротенберга.

Конор Макгрегор вырубил маскота на финале НБА, Алина Загитова нарушала правила дорожного движения ради контента и создала вечный мем со словом «безызбежно». Ислам Махачев уложил Алекса Волкановски и стал безоговорочно лучшим в мире, а Александр Усик пострадал от удара в пах.

Троица в похожих позах – это желтоволосый Василий Уткин в костюме Обеликса, россиянка Анна Смирнова на стуле ждет коллегу-фехтовальщицу Ольгу Харлан из Украины для рукопожатия, а Тайсон Фьюри прилег в нокдаун от Фрэнсиса Нганну. Шахматист Ян Непомнящий со злости от поражения во втором матче за корону замахнулся термосом, а баскетболист Джа Морэнт схватил дисквал за пистолеты в своих стримах, но вернулся с ними же.

Александр Овечкин встретился с легендарным Духом Хлебонасущенского из комментов на Спортсе, Федор Емельяненко точно закончил (и отложил перчатки), а Джон Джонс победно вернулся в UFC. Пловчиха Евгения Чикунова забрала мировой рекорд на 200-метровке брассом, Василий Атанасов стал звездой КХЛ и теперь эксплуатирует прозвище «Ананас» даже на Матче звезд.

И напоследок – традиционный кадр грусти. В этом году от нас ушли биатлонисты Анфиса Резцова и Виктор Маматов, фигурист Олег Протоповов, футболист Бобби Чарльтон. Огромная потеря для Sports.ru – наш коллега Дмитрий Долгих.

Дима, нам тебя очень не хватает.