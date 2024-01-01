Самые популярные футболисты мира в соцсетях. Как царит Роналду и где Неймар выше Месси?

А Холанд и Мбаппе что?

Параллельно с голами и титулами непрерывное сравнение топ-футболистов – по популярности в соцсетях.

Фиксируем самых-самых на конец 2023 года.

Инстаграм: Роналду – первый. С огромным отрывом

Ничего не изменилось.

● Криштиану – король. Почти на 120 млн обгоняет Лео Месси – ближайшего преследователя. Неймар третий и отстает на 278 млн подписчиков. Хотя контент у небожителей примерно одинаковый – футбол, семья, тренировки, мероприятия, реклама.

● Большинство из футболистов в списке – действующие. Среди исключений только поп-иконы – Дэвид Бекхэм, Роналдиньо и Зинедин Зидан.

● За ветеранами гонятся молодые звезды: Мбаппе пробил 100 млн, у Винисиуса – 43,7, у Эрлинга Холанда – 37,6.

● Карим Бензема в десятке самых популярных игроков, но совсем недавно француз удалил профиль. Вернется к нему или нет – пока неясно.

● 10 из 24 игроков в списке когда-то выступали за мадридский «Реал», восемь – за «Барселону». Хотя еще интереснее, что двое из трех самых популярных футболистов играют... в Саудовской Аравии.

X (экс-твиттер): первый – снова Роналду, в тройке – Кака

Здесь нет Лео Месси – только миллионы фанатских аккаунтов аргентинца.

● Снова лидирует Криштиану – 110 млн подписчиков, больше только у Илона Маска (167), Барака Обамы (131) и Джастина Бибера (111). Рядом певицы Рианна (108) и Кэти Перри (106). Отрыв от ближайшего преследователя-футболиста – почти 50 млн.

● На втором месте Неймар. В общем зачете замыкает топ-20, среди конкурентов – Билл Гейтс (64 млн) и Селена Гомес (66). Бразилец оторвался от третьего места на 34 млн, тоже солидно.

● Почти половина из топа уже завершила карьеру, самый популярный из таких – неожиданно Кака, причем это его личный аккаунт. По словам бразильца, менеджер только оформляет рекламу, все посты Кака выкладывает сам.

● Кажется, нового поколения в топе пока не предвидится: Килиан Мбаппе, который активно ведет аккаунт, отстает от Фалькао на три миллиона (у француза 13,3). Холанд – 6,1 млн.

Тикток: нет ни Роналду, ни Месси. Но Рамос и Роналдиньо высоко!

Новая реальность.

● Неймар – первый, потому что ни Роналду, ни Месси в тиктоке нет. 31 млн бразильца далеко не самый впечатляющий показатель: например, у самого популярного человека в соцсети Хаби Лейма – 161 млн, в России тоже есть тиктокер популярнее – Елизавета Анохина (40,1 млн).

● В топе сразу шесть бразильцев, там тикток особенно популярен. Сильно выделяются Эдуардо Камавинга и Альфонсо Дэвис, у них больше всего подписчиков именно в тиктоке, в других соцсетях они далеки от топа.

● Самый популярный тиктокер АПЛ – Ришарлисон из «Тоттенхэма». Феномен прост – он постоянно выкладывает мемы с собой, один раз пил пиво в прямом эфире.

● Мбаппе и Холанда нет в тиктоке.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel