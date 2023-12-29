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Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?

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Футбол Футбол

Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится. «Галатасарай» и «Фенербахче» должны были сыграть в столичном Эр-Рияде, но незадолго до начала игру перенесли из-за разногласий с местными властями.

Турецким клубам не дали выйти с портретом и цитатами Ататюрка

Саудовские чиновники не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн. Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях. 

«Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире». «Галатасарай» планировал использовать другую цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

Несколько часов представители турецких клубов и федерации обсуждали условия проведения матча с саудовскими футбольными властями. К соглашению не пришли.

Команды улетают в Стамбул.

В чем проблема? Пока есть только догадки про Газу и религию

Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики. Предсказуемо, что стамбульские клубы захотели почтить память Мустафы Кемаля Ататюрка – отца нации. А вот принимающая сторона оказалась к этому не готова.

В консервативном арабском мире отношение к Ататюрку прохладное – он построил светское государство, что нравится не всем представителям мусульманства. Хотя отношения между современными Турцией и Саудовской Аравией хорошие. И, кажется, проблемы не только в неприязни к Ататюрку со стороны организаторов матча.

Журналист Онюр Тюгрул сообщает версии, почему саудовская сторона запретила использование футболки и баннеры с лицом и цитатами Ататюрка:

• Футболки и баннеры не были согласованы с организаторами Суперкубка. Запросы пришли в последнюю минуту – из-за этого последовал отказ, с которым турецкие клубы не смирились.

• Саудовцы посчитали цитаты Ататюрка лозунгами, которые могут негативно сказаться на дипломатической ситуации. Саудовская Аравия занимает аккуратную позицию по конфликту в секторе Газа, а слоган «Мир дома – мир во всем мире» используется в том числе и в поддержку жителей Газы.

• Своеобразную роль мог сыграть и религиозный запрет на портреты – в исламе запрещено изображать живых существ. Хотя сам Тюгрул говорит, что с портретами Криштиану Роналду на стадионе никаких проблем не возникает.

• Представитель «Галатасарая» перед игрой говорил о том, что без гимна и флага Турции команда на поле не выйдет. Тюгрул и BBC Türkçe рассказали: эту проблему как раз уладили во время переговоров – флаг и гимн согласовали.

Понятно, что турецким болельщикам не понравилась ситуация: они поддержали отмену матча, если принимающая сторона не разрешит использовать баннеры и портреты Ататюрка. Все-таки матч должен был чествовать 100-летие республики.

Команды улетают, но благодарят Саудовскую Аравию

В соцсетях турецкие фанаты призвали «Галатасарай» и «Фенербахче» скорее возвращаться домой – они же хвалят федерацию за принципиальность, которую поставили выше потенциальной выручки от матча. 

В совместном заявлении Федерации футбола Турции и стамбульских клубов дипломатично говорится, что матч перенесен на другую дату из-за проблем с организацией. В то же время турки поблагодарили принимающую сторону за приложенные усилия в подготовке к Суперкубку.

Никакой информации по новому времени и месту проведения Суперкубка Турции пока нет.

Фото: East News/ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP; Raimund Franken/Global Look Press

29 комментариев
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>Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики.
Но играют в Саудовской Аравии.
Это типа когда ты патриот, но деньги любишь все же больше.
+60
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Ответ igls54
Со своим уставом в чужой монастырь не ходят
В свой монастырь не приглашают за бабки тех, кто гарантировано придет со своим уставом
+32
-1
+31
Ответ topa_spb
Ну хоть, что-то не смогли купить Саудиты
Да нет, в как раз типичные турки . В начале что-то продали, а нюансы добавляются потом
+28
-3
+25
Итак, Криштиану Роналду>Аллах
+14
-3
+11
Ответ niko1234
>Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики. Но играют в Саудовской Аравии. Это типа когда ты патриот, но деньги любишь все же больше.
в Турции судью могут убить, увести команды в раздевалку, с фанатами подраться. неспокойно там. следующий чемпионат весь на выезде будут проводить.
+9
0
+9
Хорошее объяснение ситуации. Но не прозвучало главного - зачем проводить юбилейный Суперкубок (когда хочется и гимн прослушать и баннеры с портретами и цитатами вывесить) в стране, которая вовсе не собирается организовывать матч так, чтобы участники чувствовали себя как дома, находясь в гостях? Ну ясное дело, что саудовцы на фоне всех демаршей вряд-ли резко полюбят турецкий чемпионат.
+8
-1
+7
Ну хоть, что-то не смогли купить Саудиты
+9
-4
+5
Ответ AmanEsen
Не думаю, что турки как-то хотели справоцировать арабов. Просто у них сильнейший культ любви к Ататюрку, и плюс такая дата. Ну глупо было не ожидать от них такой акции, короче арабы сами лоханулись в этой ситуации.
Вот и играли бы дома, а не несли свою любовь к Ататюрку по миру.
+6
-2
+4
Это уже не жаба с гадюкой, это уже две гадюки между собой!
+7
-4
+3
Не думаю, что турки как-то хотели справоцировать арабов. Просто у них сильнейший культ любви к Ататюрку, и плюс такая дата. Ну глупо было не ожидать от них такой акции, короче арабы сами лоханулись в этой ситуации.
+3
-2
+1
Ответ Mbest77
Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок». На секунду это крайне нацистский лозунг… не удивительно, что арабы были против
А что конкретно нацисткого в этом лозунге? Я понимаю был бы лозунг «насколько ничтожен тот, кто говорит: «Я не турок», а так ничего ущемляющего тут нет)
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Ответ граф Якунин
Давай поконкретнее, если у тебя есть информация. Если нет, то зачем балаболишь?
Сказочный 🤦‍♂️
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Ответ граф Якунин
Давай поконкретнее, если у тебя есть информация. Если нет, то зачем балаболишь?
он их уже покарал. Живут в пустыне, Солнцем пристукнутые
+1
0
+1
Столько комментариев и споров из-за новости не о чем...Если в последнюю минуту уведомили, то ясно кто сплоховал при подготовке к матчу. Заранее свои пожелания нужно было предлагать и договариваться или не приезжать.
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Ответ topa_spb
Ну хоть, что-то не смогли купить Саудиты
Саудиты купили право у себя провести Суперкубок, посвященный 100-летию Турции )
Но турки решили выпендриться )
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Ответ topa_spb
Ну хоть, что-то не смогли купить Саудиты
Да они уже их купили - суперкубок Турции на столетие Турецкой Республики проводится в Саудовской Аравии, а не в Турции.
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Ответ niko1234
>Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики. Но играют в Саудовской Аравии. Это типа когда ты патриот, но деньги любишь все же больше.
Где-то мы такое видели.
Агент "Вашингтон" на связи..
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Своеобразную роль мог сыграть и религиозный запрет на портреты – в исламе запрещено изображать живых существ

В чат зашли портреты Кадырова, короля Саудовской Аравии, верховного лидера Ирана и ещё сотни других живых существ, которых изображать вообще-то нельзя, но можно. А Ататюрка нельзя, но нельзя.
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Насчёт портретов и изображений людей и прочих "живых существ": в СА на каждом шагу висят изображения их королей - основателя государства, нынешнего монарха и наследника. Я там был достаточно давно и даже в те консервативные времена это было в порядке вещей. Сейчас там всё гораздо либеральнее в этом плане.
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Ответ Laziale67
Вот и играли бы дома, а не несли свою любовь к Ататюрку по миру.
им плевать на мир, они это делали ради себя и жителей своей страны, если ты не заметил, то играть должны были 2 турецкие команды
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Прикуп в морду...
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Со своим уставом в чужой монастырь не ходят
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