Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?

Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится. «Галатасарай» и «Фенербахче» должны были сыграть в столичном Эр-Рияде, но незадолго до начала игру перенесли из-за разногласий с местными властями.

Турецким клубам не дали выйти с портретом и цитатами Ататюрка

Саудовские чиновники не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн. Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях.

«Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире». «Галатасарай» планировал использовать другую цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

Несколько часов представители турецких клубов и федерации обсуждали условия проведения матча с саудовскими футбольными властями. К соглашению не пришли.

Команды улетают в Стамбул.

В чем проблема? Пока есть только догадки про Газу и религию

Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики. Предсказуемо, что стамбульские клубы захотели почтить память Мустафы Кемаля Ататюрка – отца нации. А вот принимающая сторона оказалась к этому не готова.

В консервативном арабском мире отношение к Ататюрку прохладное – он построил светское государство, что нравится не всем представителям мусульманства. Хотя отношения между современными Турцией и Саудовской Аравией хорошие. И, кажется, проблемы не только в неприязни к Ататюрку со стороны организаторов матча.

Журналист Онюр Тюгрул сообщает версии, почему саудовская сторона запретила использование футболки и баннеры с лицом и цитатами Ататюрка:

• Футболки и баннеры не были согласованы с организаторами Суперкубка. Запросы пришли в последнюю минуту – из-за этого последовал отказ, с которым турецкие клубы не смирились.

• Саудовцы посчитали цитаты Ататюрка лозунгами, которые могут негативно сказаться на дипломатической ситуации. Саудовская Аравия занимает аккуратную позицию по конфликту в секторе Газа, а слоган «Мир дома – мир во всем мире» используется в том числе и в поддержку жителей Газы.

• Своеобразную роль мог сыграть и религиозный запрет на портреты – в исламе запрещено изображать живых существ. Хотя сам Тюгрул говорит, что с портретами Криштиану Роналду на стадионе никаких проблем не возникает.

• Представитель «Галатасарая» перед игрой говорил о том, что без гимна и флага Турции команда на поле не выйдет. Тюгрул и BBC Türkçe рассказали: эту проблему как раз уладили во время переговоров – флаг и гимн согласовали.

Понятно, что турецким болельщикам не понравилась ситуация: они поддержали отмену матча, если принимающая сторона не разрешит использовать баннеры и портреты Ататюрка. Все-таки матч должен был чествовать 100-летие республики.

Команды улетают, но благодарят Саудовскую Аравию

В соцсетях турецкие фанаты призвали «Галатасарай» и «Фенербахче» скорее возвращаться домой – они же хвалят федерацию за принципиальность, которую поставили выше потенциальной выручки от матча.

В совместном заявлении Федерации футбола Турции и стамбульских клубов дипломатично говорится, что матч перенесен на другую дату из-за проблем с организацией. В то же время турки поблагодарили принимающую сторону за приложенные усилия в подготовке к Суперкубку.

Никакой информации по новому времени и месту проведения Суперкубка Турции пока нет.

Фото: East News/ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP; Raimund Franken/Global Look Press