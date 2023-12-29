Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?
Матч за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии не состоится. «Галатасарай» и «Фенербахче» должны были сыграть в столичном Эр-Рияде, но незадолго до начала игру перенесли из-за разногласий с местными властями.
Турецким клубам не дали выйти с портретом и цитатами Ататюрка
Саудовские чиновники не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн. Из-за этого обе команды отказались играть и остались в отелях.
«Фенербахче» хотел выйти с транспарантом со словами Ататюрка «Мир дома – мир во всем мире». «Галатасарай» планировал использовать другую цитату экс-президента: «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».
Несколько часов представители турецких клубов и федерации обсуждали условия проведения матча с саудовскими футбольными властями. К соглашению не пришли.
Команды улетают в Стамбул.
В чем проблема? Пока есть только догадки про Газу и религию
Суперкубок в этом году посвящен 100-летию Турецкой республики. Предсказуемо, что стамбульские клубы захотели почтить память Мустафы Кемаля Ататюрка – отца нации. А вот принимающая сторона оказалась к этому не готова.
В консервативном арабском мире отношение к Ататюрку прохладное – он построил светское государство, что нравится не всем представителям мусульманства. Хотя отношения между современными Турцией и Саудовской Аравией хорошие. И, кажется, проблемы не только в неприязни к Ататюрку со стороны организаторов матча.
Журналист Онюр Тюгрул сообщает версии, почему саудовская сторона запретила использование футболки и баннеры с лицом и цитатами Ататюрка:
• Футболки и баннеры не были согласованы с организаторами Суперкубка. Запросы пришли в последнюю минуту – из-за этого последовал отказ, с которым турецкие клубы не смирились.
• Саудовцы посчитали цитаты Ататюрка лозунгами, которые могут негативно сказаться на дипломатической ситуации. Саудовская Аравия занимает аккуратную позицию по конфликту в секторе Газа, а слоган «Мир дома – мир во всем мире» используется в том числе и в поддержку жителей Газы.
• Своеобразную роль мог сыграть и религиозный запрет на портреты – в исламе запрещено изображать живых существ. Хотя сам Тюгрул говорит, что с портретами Криштиану Роналду на стадионе никаких проблем не возникает.
• Представитель «Галатасарая» перед игрой говорил о том, что без гимна и флага Турции команда на поле не выйдет. Тюгрул и BBC Türkçe рассказали: эту проблему как раз уладили во время переговоров – флаг и гимн согласовали.
Понятно, что турецким болельщикам не понравилась ситуация: они поддержали отмену матча, если принимающая сторона не разрешит использовать баннеры и портреты Ататюрка. Все-таки матч должен был чествовать 100-летие республики.
Команды улетают, но благодарят Саудовскую Аравию
В соцсетях турецкие фанаты призвали «Галатасарай» и «Фенербахче» скорее возвращаться домой – они же хвалят федерацию за принципиальность, которую поставили выше потенциальной выручки от матча.
В совместном заявлении Федерации футбола Турции и стамбульских клубов дипломатично говорится, что матч перенесен на другую дату из-за проблем с организацией. В то же время турки поблагодарили принимающую сторону за приложенные усилия в подготовке к Суперкубку.
Никакой информации по новому времени и месту проведения Суперкубка Турции пока нет.
Фото: East News/ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP; Raimund Franken/Global Look Press
Но играют в Саудовской Аравии.
Это типа когда ты патриот, но деньги любишь все же больше.
Но турки решили выпендриться )
Агент "Вашингтон" на связи..
В чат зашли портреты Кадырова, короля Саудовской Аравии, верховного лидера Ирана и ещё сотни других живых существ, которых изображать вообще-то нельзя, но можно. А Ататюрка нельзя, но нельзя.