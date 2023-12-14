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Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

Александер Чеферин Александер Чеферин
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Футбол Футбол

Метод Чеферина.

Возможное переизбрание президента УЕФА Александера Чеферина – неожиданно любопытный сюжет. Из-за того, какой финт он хочет провернуть.

Чеферин хочет внести поправки: обнулить свой первый срок. Это путь ко власти до 2031-го

Вот как планирует действовать Чеферин.

По информации Daily Mail, действующий президент УЕФА намерен внести поправки в Устав организации – они позволят баллотироваться на четвертый срок.

Сейчас максимум – три подряд, причем этот лимит установил сам Чеферин. Но теперь он, судя по всему, хочет, чтобы не учитывался период его власти до 2019-го.

Важны обстоятельства. Чеферина впервые избрали в 2016-м – на место Мишеля Платини, отстраненного за взятку от главы ФИФА Зеппа Блаттера. Фактически словенец был главным два с половиной года – то время, которое без коррупционного скандала президентом мог оставаться Платини.

Чеферина переизбирали в 2019-м и 2023-м, полномочия сейчас действуют до 2027-го. Его предложение – не считать за полноценное президентство то время, когда он работал вместо Платини, начинать с 2019-го. В таком сценарии нынешний срок для него станет вторым, а через четыре года тогда можно будет выдвигаться еще раз, чтобы быть у власти до 2031-го.

Фактически – 15 лет, юридически (если поправка пройдет) – три срока по четыре года.

Ожидается, что обсуждать поправки Чеферина будут в начале февраля на конгрессе УЕФА в Париже, перенесенном во Францию из Мадрида после скандала с Луисом Рубиалесом.

В УЕФА раскол: против таких планов член исполкома и главы федераций

Первое имя оппонента, возникшее в инсайдах – член исполнительного комитета УЕФА и бывший директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл. Он считает, что такие поправки – это недемократично и не соответствуют интересам футбола. 

Англичанин придерживается мнения, что такие ходы ведут к управленческому застою и просто плохому менеджменту – потому что весьма свежи примеры Блаттера и Платини.

По сведениям The Independent, главы отдельных национальных федераций тоже все чаще говорят, что такая уловка Чеферина – признак, совсем далекий от демократии. Издание сообщает: в среде чиновников аспространено мнение, что Чеферин «поддается желанию остаться у власти», как и многие деятели на высоких постах в футболе, в том числе его предшественники.

В этом контексте все большую поддержку получает возглавляющий румынскую федерацию Рэзван Бурляну. Считается, что сын известного футболиста Георге Бурляну – менеджер, способный эффективно работать во главе УЕФА.

К чему приведет намечающийся раскол, вероятно, будет виднее на парижском конгрессе.

P.S. Популярные комментарии под новостью про обнуление

Мы решили не ждать до конца месяца ❤️❤️❤️

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Комменты Sports.ru – как они стали великими

Фото: East News/Daniel ROLAND / AFP, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP; Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

39 комментариев
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Наглость и бесправие национальности не имеет. Жаль, это в последнее время забывать стали
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+39
Это другое, вы не понимаете
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+11
Ответ ss_podonok
это россии сначала надо отношения с цивилизованным миром по-другому выстраивать
интересный ник у тебя. он из цивилизации?
+14
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+11
А потом УЕФА вторгнуться в Саудовскую Аравию...
+10
-2
+8
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Скручиваем и обнуляем любые счётчики электричества и спидометры.
ИП Терешкова В. В.
+11
-4
+7
Да быть такого не может в "цивилизованном мире",кто-то говорил...
+10
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+7
Прошел курсы переизбрания у Обнулёныша.
+9
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+6
Ответ Фут.Боль
Да быть такого не может в "цивилизованном мире",кто-то говорил...
ты ж сам и говорил. у таких любимое занятие: ляпнуть глупость, выдав её за чьи-то слова, и начать с ней спорить.
в цивилизованном мире есть всё. дело в масштабах.
+6
-1
+5
Ответ maggiu
У России нет проблем с цивилизованным миром. Большая часть человечества, причем более древняя и культурная, во всем ее поддерживает.
хамас, талибан и всякие диктаторы из Африки теперь стали большей частью человечества,да еще и культурной)
+6
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+4
Не раскачивайте уефу!!!
+5
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Ответ Фут.Боль
Да быть такого не может в "цивилизованном мире",кто-то говорил...
УЕФА - одна из самых коррумпированных ассоциаций в мире
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Не оригинальная идея...
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Ждем выступление Аль-Хелаифи от лица европейских клубов: "Предлагаю отменить ограничения! Чеферин - наш президент!"
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УЕФА - мафия.
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Это метод не Чеферина
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А вы бы добровольно ушли от такой кормушки? Там ещё и саудиты в ЛЧ просятся. Бонусы для Чеферина явно солидные.
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Мне кажется, что-то подобное мы сможем увидеть во Франции, Макрон захочет еще остаться у власти любыми путями. Демократия переживает сильный кризис
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Такого, как Чеферин, полного сил
Такого, как Чеферин, чтобы не пил
Такого, как Чеферин чтоб не обижал
Такого, как Чеферин, чтоб не убежал
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Ответ Серж Поровозиков
интересный ник у тебя. он из цивилизации?
Скорее из канализации 😉
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А он хорошо учится, на всем известных примерах. Перенимает опыт так сказать)))
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У него, кстати, большой выбор стадионов для концерта. Может в каждой стране за поправки выступать)
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Ну а кто, если не Чеферин?)) Нет же достойных кандидатов. Футболистам надо сплотиться вокруг......)
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Ну эт уже было. Ничего своего придумать не мог и взял идею у Терешковой
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а как он об этом догадался? напишите версии😂
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Где-то я это уже видел.
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Теперь в УЕФА должна выступить местная Терешкова
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Метод Чеферина ? Знаю я одного кто по этому методу раньше был .
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Что-то мне это напоминает....
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Братья славяне?
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не, ну разве так делается?))))
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