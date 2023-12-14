Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

Метод Чеферина.

Возможное переизбрание президента УЕФА Александера Чеферина – неожиданно любопытный сюжет. Из-за того, какой финт он хочет провернуть.

Чеферин хочет внести поправки: обнулить свой первый срок. Это путь ко власти до 2031-го

Вот как планирует действовать Чеферин.

По информации Daily Mail, действующий президент УЕФА намерен внести поправки в Устав организации – они позволят баллотироваться на четвертый срок .

Сейчас максимум – три подряд, причем этот лимит установил сам Чеферин. Но теперь он, судя по всему, хочет, чтобы не учитывался период его власти до 2019-го.

Важны обстоятельства. Чеферина впервые избрали в 2016-м – на место Мишеля Платини, отстраненного за взятку от главы ФИФА Зеппа Блаттера. Фактически словенец был главным два с половиной года – то время, которое без коррупционного скандала президентом мог оставаться Платини.

Чеферина переизбирали в 2019-м и 2023-м, полномочия сейчас действуют до 2027-го. Его предложение – не считать за полноценное президентство то время, когда он работал вместо Платини, начинать с 2019-го. В таком сценарии нынешний срок для него станет вторым , а через четыре года тогда можно будет выдвигаться еще раз, чтобы быть у власти до 2031-го.

Фактически – 15 лет, юридически (если поправка пройдет) – три срока по четыре года.

Ожидается, что обсуждать поправки Чеферина будут в начале февраля на конгрессе УЕФА в Париже, перенесенном во Францию из Мадрида после скандала с Луисом Рубиалесом.

В УЕФА раскол: против таких планов член исполкома и главы федераций

Первое имя оппонента, возникшее в инсайдах – член исполнительного комитета УЕФА и бывший директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл. Он считает, что такие поправки – это недемократично и не соответствуют интересам футбола.

Англичанин придерживается мнения, что такие ходы ведут к управленческому застою и просто плохому менеджменту – потому что весьма свежи примеры Блаттера и Платини.

По сведениям The Independent, главы отдельных национальных федераций тоже все чаще говорят, что такая уловка Чеферина – признак, совсем далекий от демократии. Издание сообщает: в среде чиновников аспространено мнение, что Чеферин «поддается желанию остаться у власти», как и многие деятели на высоких постах в футболе , в том числе его предшественники.

В этом контексте все большую поддержку получает возглавляющий румынскую федерацию Рэзван Бурляну. Считается, что сын известного футболиста Георге Бурляну – менеджер, способный эффективно работать во главе УЕФА.

К чему приведет намечающийся раскол, вероятно, будет виднее на парижском конгрессе.

P.S. Популярные комментарии под новостью про обнуление

Мы решили не ждать до конца месяца ❤️❤️❤️

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Фото: East News/Daniel ROLAND / AFP, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP; Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press