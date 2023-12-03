Злость на Левандовского и Ван Гала, бегство на вертолете. Откровения Месси о ЧМ-2022

Спустя год.

Декабрь-2022 – триумфальный месяц для Аргентины с победой на чемпионате мира. А в декабре-2023 Лионель Месси дал интервью проекту «Чемпионы, год спустя» от Disney Star+. Выдержки опубликовал ESPN, а мы собрали главные воспоминания.

Месси действительно злился на Левандовского и Ван Гала – к конфликтам привели их слова в медиа

В матче группового этапа против Польши Роберт Левандовски сфолил на Месси, пытался пожать ему руку, но аргентинец проигнорировал жест. Вот почему:

«Его заявление вывело из себя. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он об этом высказался, меня встревожило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание. Я проигнорировал его [на поле], потому что был расстроен, считал, что его высказывание было неуместным. Я был зол. Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке».

О каких словах говорит Месси? В 2021 году Лео выиграл «Золотой мяч» и заявил, что награды больше достоин Левандовски. После этого поляк упрекнул аргентинца, что тот даже не проголосовал за него, а ограничился словами.

Так, а что произошло с Луи ван Галом после четвертьфинала? Тогда Месси встал неподалеку от голландского тренера и приложил руки к ушам. Ван Гал ранее объяснял, как нужно остановить Лео: «Надо закрыть линии пасов. Не думаю, что это будет так уж сложно. Да, Месси – самый креативный их игрок, но без мяча он не так активен – и в этом наш шанс».

Месси это задело: «Это было похоже на то, что случилось с Левандовским. Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперников. Я никогда не был таким. На поле может произойти миллион вещей, и это останется там. Перед матчами я никогда не накалял обстановку и не проявлял неуважение. Мне не нравится, когда так поступают со мной. Думаю, Ван Гал сделал это немного специально, вратарь тоже высказался. Мне не нравятся такие вещи».

В аэропорту Аргентину встретили лишь журналисты. Но из города выбирались уже на вертолете (из-за сумасшедших толп)

Вот что происходило после победы на ЧМ:

«Когда мы вышли из самолета, я ожидал большего количества людей. Но нас встретили только журналисты и фотокорреспонденты. Было очень поздно, все располагались за пределами аэропорта. А когда покинули терминал, было впечатляюще. Мы прибыли в три-четыре часа утра, я толком не спал, а в шесть включил телевизор – а там [показывали] заполненный Обелиск в Буэнос-Айресе.

Мы поехали на автобусе, это было безумием – на обратном пути уже ничего не оставалось, кроме возвращения на вертолете».

Ждать ли Месси на следующем ЧМ?

Аргентинец рассуждает так:

«Единственное, о чем я сейчас думаю, это Кубок Америки. Сражаться снова, как мы делали и раньше, попытаться стать чемпионами. Время покажет, сыграю там или нет. У меня будет тот возраст (39 лет), с которым обычно на ЧМ не играют. Я говорил, что не собираюсь на ЧМ, казалось, что закончу, а вышло наоборот. Теперь хочу быть там больше, чем когда-либо.

Но я не думаю о ЧМ и не говорю на 100%, что меня там не будет. Учитывая мой возраст, это нормально, если я не сыграю. Может, мы хорошо выступим на Кубке Америки, и это произойдет. Может, нет. Сложно быть реалистом».

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка турнира – 7 декабря.

Месси считает, что теперь его любят 95-100% аргентинцев – такого раньше не было

Месси признал, что до ЧМ не мог наслаждаться сборной в полной мере:

«Жертвуя, трудясь, оставаясь скромным, в конечном счете ты добиваешься своего. Путь может быть тяжелым, но нужно продолжать биться за мечты, пытаться их достичь. Иногда получается, иногда – нет, но нельзя останавливаться. Мне нравится футбол, нравится приезжать в сборную, нравится быть на стадионе. Раньше я не мог наслаждаться этим так, как сейчас».

А сейчас может, потому что все изменилось:

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятный. Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это прекрасное чувство».

А все почему? Потому что чемпион!

«Говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира, – говорит Лео. – Так было еще до поражения в финале ЧМ-2014. И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил. На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло».

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Rodrigo Valle, Marcelo Endelli