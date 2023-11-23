О духе времени
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Иностранцы, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

Бруно Виана Бруно Виана
Матиас Норманн Матиас Норманн
Андрей Воронин Андрей Воронин
Акош Кечкеш Акош Кечкеш
Реми Кабелла Реми Кабелла
Боли Болинголи-Мбомбо Боли Болинголи-Мбомбо
Ярослав Годзюр Ярослав Годзюр
Тиагу Родригеш Тиагу Родригеш
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Фабиан Бальбуэна Фабиан Бальбуэна
Себастьян Шиманьски Себастьян Шиманьски
Юри Алберто Юри Алберто
Ян Кухта Ян Кухта
Кемаль Адеми Кемаль Адеми
Эрик Бутхейм Эрик Бутхейм
Юнес Намли Юнес Намли
Дидье Ламкель Зе Дидье Ламкель Зе
Вандерсон Вандерсон
Ларс Ларсен Ларс Ларсен
Сильвестр Игбоун Сильвестр Игбоун
Виктор Классон Виктор Классон
Кенто Хасимото Кенто Хасимото
Филип Дагерстоль Филип Дагерстоль
Илья Шкурин Илья Шкурин
Андерс Дрейер Андерс Дрейер
Пабло Насименто Пабло Насименто
Деннис Хаджикадунич Деннис Хаджикадунич
Йордан Ларссон Йордан Ларссон
Айртон Айртон
Иван Ордец Иван Ордец
Алекс Крал Алекс Крал
Чидера Эджуке Чидера Эджуке
Арнор Сигурдссон Арнор Сигурдссон
Гжегож Крыховяк Гжегож Крыховяк
Баштуш Баштуш
Артем Полярус Артем Полярус
Магнус Кнудсен Магнус Кнудсен
Зурико Давиташвили Зурико Давиташвили
Джемал Табидзе Джемал Табидзе
Аксель Бьорнстрем Аксель Бьорнстрем
Армин Гигович Армин Гигович
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Даниэль Фарке Даниэль Фарке
Али Соу Али Соу
Гильермо Варела Гильермо Варела
Сеад Хакшабанович Сеад Хакшабанович
Гирано Керк Гирано Керк
Филип Уремович Филип Уремович
Тин Едвай Тин Едвай
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
Понтус Альмквист Понтус Альмквист
Футбол Футбол

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта 2022 года – этим правом воспользовались многие футболисты. Разрешение есть и сейчас – до 30 июня 2024 года, но уже лишь для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022-го.

Ранее мы отследили, как уехавшие в 2022-м игроки заканчивали сезон-2021/22 и провели следующий. Но что изменилось для них с лета и чем эти футболисты занимаются сейчас?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Алберто – основной нападающий «Коринтианса», но сезон у знаменитого клуба не складывается – вторая половина таблицы, недалеко и зона вылета. Сам Алберто помогает как может – 8+2 за 31 матч. И редко радуется с командой – меньше побед только у трех клубов.

Ярослав Ракицкий (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

«Шахтер» по потерянным очкам идет в чемпионате Украины вровень с лидером «Днепром-1», заодно и борется за выход в плей-офф в Лиге чемпионов. 34-летний Ракицкий сыграл в трех матчах ЛЧ и даже отличился голом в игре против «Антверпена». Но 90 минут на поле проводит не всегда.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

Швед окончательно перешел летом в «Копенгаген» – ранее был арендован у «Шальке», а сейчас подписал контракт до 2027 года (датчане заплатили два миллиона евро за переход). Клуб выиграл десять матчей из 15 и лидирует в лиге, да еще и борется за выход в плей-офф ЛЧ.

Ларссон чаще выходит на замену – есть два гола в чемпионате, три – в квалификации ЛЧ, а еще – тяжелое воспоминание в виде незабитого пенальти на «Олд Траффорд» на 90+7.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Играл за «Шальке», который вылетел, а теперь – игрок «Униона», который – да, тоже в зоне вылета. Клуб угодил в безумную серию из 12 поражений подряд во всех турнирах и застрял на последнем месте в Бундеслиге с шестью очками в 11 турах. Крал арендован у «Спартака» до лета 2024-го и сейчас играет регулярно – даже отдал голевой пас в игре против «Браги» в ЛЧ.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

В прошлом сезоне выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес, а сейчас борется в бразильской Серии А за чемпионство вместе с еще пятью командами. Играет регулярно, даже забил три гола (например, «Крузейро» досталось в двух матчах), а летом еще и дебютировал в сборной Бразилии.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Блэкберн»)

Летом закончилась аренда в «Норчепинге» – и исландец уехал в Чемпионшип. Там «Блэкберн» располагается в середине таблицы, заглядывается на плей-офф и почти не играет вничью (один раз, меньше только у «Лестера» – ноль). Сигурдссон, как правило, играет на месте левого атакующего полузащитника. Пока на его счету три гола в девяти матчах Чемпионшипа.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Антверпен»)

Вылетев из Бундеслиги с «Гертой», Эджуке полетел прямиком в Лигу чемпионов с «Антверпеном». Там, правда, клуб никто не щадит – четыре поражения с общим счетом 3:14, а в чемпионате пока пятое место. Но Эджуке – нечастый участник этих приключений, он очень редко появляется на поле. В основном в самом конце матчей.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Сталь Мелец»)

Прошлый сезон провел во второй израильской лиге, а сейчас играет в середняке польской Экстракласы. И делает это отлично – с 5+5 за 15 матчей. Например, месяц назад Шкурин самостоятельно уничтожил «Легию» с 1+2 за игру – «Сталь» победила 3:1. Контракт с ЦСКА у него, Сигурдссона и Эджуке закончится следующим летом.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

У украинца двухлетняя аренда в немецком клубе. Регулярно там играет. Да, пришлось пройти через 0:5 со «Штутгартом» и 0:7 с «Баварией», но зато топ-лига. В ноябре, правда, не играл из-за травмы. В Бундеслиге Ордец идет в тройке лучших по выигранным верховым единоборствам (в среднем – пять за игру).

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фенербахче»)

В прошлом сезоне выиграл чемпионат Нидерландов с «Фейеноордом», в этом – продан за 9,75 млн евро в «Фенербахче». Клуб начал сезон с невероятных 19 побед подряд во всех турнирах, но вдруг забуксовал в ноябре – два поражения и ничья. Шиманьски и тут один из лидеров – уже скопил 9+7 в чемпионате и Лиге конференций.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» играл в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» и не стал ассистентом Сандро Шварца в «Герте», хотя такие слухи ходили. Сообщалось, что он в списке специалистов, которые могут войти в штаб Сергея Реброва в сборной Украины.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

Мы помним, как летом 2022-го он загадочно пропал из «Динамо». С тех пор выступает за «Фламенго», но редко – за последний год более сотни дней пропустил из-за травм. В 34 турах сезона-2023 бразильского чемпионата на поле появлялся лишь два раза.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив», сейчас – «Самсунспор»)

Немец полтора года отдыхал, а в октябре бросился спасать турецкий «Самсунспор», который откатился на последнее место с одним очком после семи туров. С Гиздолем пошло лучше – семь очков в пяти матчах. Пока предпоследнее место, но динамика уже положительная.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Фламенго»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а полноценно перебрался из России во «Фламенго» в марте 2022-го – и выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Сейчас – запасной игрок клуба и на поле появляется нечасто.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

Агент игрока Милан Мартынович говорил «СЭ»: «Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду». Летом Кухта перебрался в «Спарту» за 2,5 млн евро. Сейчас клуб лидирует в Чехии с 12 победами в 15 играх, у Кухты хорошая статистика в чемпионате (5+5) и регулярное выступление в Лиге Европы.

Мог стать частью праздника в сборной, которая вышла на Евро, но влип в дурацкую историю с алкогольными посиделками.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», «Антверпен» же, пополнив им состав зимой, сообщил, что игрок воспользовался решением ФИФА. Керк выиграл чемпионат Бельгии и дебютировал в Лиге чемпионов. Он забил в квалификации ЛЧ и регулярно выходит в лиге. Аренда действует до конца сезона, а контракт с «Локомотивом» – до лета 2025 года.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Панатинаикос»)

Первую половину 2023 года Едвай провел в ОАЭ, вторую – в Греции, где будет играть до конца сезона. «Панатинаикос» лидирует в чемпионате с девятью победами в 11 играх и сражается за плей-офф в Лиге Европы, а начинал в квалификации ЛЧ, где вместе с Едваем выбил «Марсель». Начало сезона в лиге хорват пропустил из-за травмы, но потом стал регулярно выходить в основе.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лидс»)

С менхенгладбахской «Боруссией» занял десятое место в Бундеслиге и был уволен, после чего позвали в «Лидс». Сейчас Фарке пытается вернуть команду в АПЛ, хотя с прямым выходом будет непросто – сейчас «Лидс» идет третьим и отстает на восемь очков от первых двух мест. Но отрезок с октября очень приличный – шесть побед в последних семи матчах.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Зволле»)

Воспользовался правилом ФИФА и отбыл в роттердамскую «Спарту», где провел прошлый сезон. Часто играл за шестую команду Нидерландов, а сейчас – футболист середняка «Зволле». Выступает регулярно, забил в двух матчах подряд, даже был капитаном в игре против чемпиона.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Салернитана»)

Это было незабываемо: «Краснодар» заплатил 7,5 млн евро, а игрок тут же бросил клуб. За «Салернитану» играл очень редко, забил всего гол. Дальше – еще хуже: у клуба до сих пор нет побед в Серии А и последнее место, а Бутхейм после шести безголевых игр укатил в запас.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

«Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов», – так швед прокомментировал уход из «Краснодара» в марте 2022-го. С «Копенгагеном» выиграл чемпионат и Кубок, сейчас – капитан клуба, прилично выступающего и в чемпионате, и в ЛЧ.

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Абха»)

Поляк уже освоился в Саудовской Аравии – даже клубы там меняет. До лета играл за «Аль-Шабаб», теперь игрок «Абхи» вместе с Чиприаном Тэтэрушану, Франсуа Камано и Карлом Токо-Экамби. «Абха» в Саудовской Аравии идет 13-й с 13 очками после 13 игр. Крыховяк играет регулярно.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

В прошлом сезоне Лиги 1 по ассистам уступил только Неймару и Лионелю Месси. «Лилль» тогда финишировал пятым, да и сейчас подпирает первую тройку. Кабелла стало сложнее – пока всего 0+1, да и в основе появляется реже.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

В сезоне-2022 «Интернасьонал» финишировал вторым, а сейчас идет во второй половине таблицы. У Вандерсона 6+1, он игрок основного состава.

Понтус Альмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Лечче»)

«Утрехт», «Погонь», теперь «Лечче» – Альмквист после приостановки контракта продолжает путешествовать по Европе. «Лечче» пока идет в середине таблицы, швед регулярно участвует в матчах на позиции правого вингера. Теперь, возможно, приостановит выступления – в недавней игре против «Милана» травмировал бедро. С «Ростовом» Альмквист связан контрактом до 2025 года.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

В прошлом сезоне нечасто играл за 15-ю команду Сегунды, в этом – пытается вытащить ее из зоны вылета. С октября заиграл в основном составе чаще. «Уэске» Хасимото принадлежит с сентября.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Гамбург»)

Неприятная история с «Ростовом» – перешел в «Мальорку», не известив ростовский клуб о приостановке контракта. До этого играл за «Мальме», сейчас – в составе «Гамбурга», который пять лет не видел Бундеслигу. Команда пока идет второй, швед как может помогает ей в основе – 12 матчей, половина из которых – без пропущенных голов.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

Продолжается аренда на полтора года в «Мидтьюлланд» – закончится летом 2024-го, а еще через год завершится контракт с «Ростовом». Клуб бьется за чемпионство с «Копенгагеном», Гигович регулярно играет в основе и заодно забивает в Лиге конференций.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Ботафого»)

«Ростов» арендовал Баштуша – и африканец поездил по клубам из Саудовской Аравии, а в конце лета 2023-го перебрался в «Ботафого» – ага, тот самый, что растерял аж 13-очковый запас. Баштуш изучал неудачи клуба со скамейки – играть выходил всего лишь дважды.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Соу в своей карьере из одного «Кьево» девять раз ездил в аренду. Летом 2022-го приостановил контракт и проводит в Турции второй сезон подряд. «Анкарагюджю» подвис неподалеку от зоны вылета, у Соу пока 2+2 за восемь матчей. Еще четыре игры он пропустил из-за перелома руки. С «Ростовом» контракт до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Орхус»)

А у этого норвежца контракт вообще до 2026-го. Чуть больше года отыграл за «Лиллестрем», а теперь выступает за «Орхус», который идет в топ-6 чемпионата Дании. Кнудсен регулярно играет за клуб и даже успел засветиться в Лиге конференций, где датчане вылетели от «Брюгге».

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Термалика»)

Украинский вингер покинул «Ахмат» в марте 2022-го и отправился в польскую «Термалику». В прошлом сезоне она финишировала третьей в первом польском дивизионе, сейчас идет в середине таблицы. Полярус регулярно играет на позиции левого вингера и с августа по сентябрь даже забивал в трех матчах подряд.

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал», сейчас без клуба)

В марте 2022-го покинул «Урал», в широком доступе больше нет информации о матчах с его участием. Сейчас Годзюру 38 лет. На сайте Transfermarkt он числится игроком клуба «Феникс Подмонастырь» из села в Львовской области Украины.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Люцерн»)

После приостановки контракта играл в худшем клубе второй Бундеслиги («Зандхаузене»), после чего перебрался в «Люцерн». Его клуб сейчас идет в топ-пятерке чемпионата Швейцарии. Адеми в нем регулярно появлялся на замену и забивал в Лиге конференций. Но из-за травмы ключицы не играет с октября.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

С лета 2023-го швед – полноправный игрок польского «Леха». Клуб участвует в чемпионской гонке, Дагерстоль – периодически помогает (и даже голом), но сейчас лечится из-за травмы лодыжки.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Хатайспор»)

Ох и накопил клубов за последние полтора года – тут и «Метц», и «Антверпен», и «Кортрейк», и «Видад», а с лета 2023-го – «Хатайспор». Турецкая команда идет в середине таблицы, а Зе ему помогает – например, набрал 1+1 в игре с «Галатасараем», которую «Хатайспор» выиграл.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Аль-Хазем»)

Летом еще играл за бразильскую «Куритибу», которая сейчас почти вылетела из бразильской Серии А, а затем перебрался в «Аль-Хазем» из Саудовской Аравии. Сейчас это худшая команда в элитной саудовской лиге (одна победа в 13 матчах), а Виана – основной защитник.

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Хайдук»)

Вылетев с «Гертой» из Бундеслиги, Уремович перешел в «Хайдук» – сейчас его клуб лидирует в чемпионате Хорватии с 11 победами в 15 матчах. У Уремовича пока семь полных игр, пять из них – без пропущенных голов.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Црвена Звезда»)

Летом покинул «Олимпиакос» и перебрался в Сербию, где конкуренты пока выступают лучше – «Црвена Звезда» уступает шесть очков «Партизану», лишь однажды потерявшему очки за 14 туров. Кореец регулярно выходит в старте в матчах Лиги чемпионов, но в чемпионате нередко начинает со скамейки.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

«Рубин» продал Дрейера в «Мидтьюлланд» летом 2022-го, но через полгода датчанин перебрался в «Андерлехт». Там сейчас и выступает – подпирает вместе с клубом лидирующий «Юнион», помогая семью голами в последних восьми матчах.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Сток Сити»)

«Рубин» продал его в «Селтик» летом 2022-го. Золотой дубль в Шотландии не помог Хакшабановичу задержаться в «Селтике» – последовала аренда в команду английского Чемпионшипа. Там «Сток» пока 14-й, а Хакшабановича пробуют сразу на нескольких позиций, но регулярно в старт не ставят.

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

Хвича молчал летом, но осенью понемногу начал забивать. А еще с прошлого сезона пережил сразу две тренерские перестановки. Его клуб пока еле удерживается в топ-4, а от лидирующего «Интера» отстает уже на десять очков.

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа, сейчас – без клуба)

Помним непонятную историю с контрактом с бельгийским «Кортрейком», который был расторгнут через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму. Футболист уехал в тбилисское «Динамо», где стал чемпионом Грузии, а в сентябре покинул клуб. Сейчас ему 27 лет.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Он так и не сыграл за «Уфу», хотя прибыл в аренду из «Селтика». С лета 2022-го принадлежит «Мехелену» – середняку чемпионата Бельгии. Сам футболист толком не играл в 2023-м – совсем замучили травмы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Второй сезон проводит в «Генчлербирлиги» – сейчас четвертую команду первого турецкого дивизиона. Играет регулярно.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Уже полтора года играет за АИК. В этом сезоне команду так штормило, что она едва ли не полсезона провела в зоне вылета, но закончила 11-й. Ее левый защитник просидел в запасе почти всю вторую половину чемпионата.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – НЕК)

Из «Пари НН» уехал в «Хэкен», где выиграл чемпионат Швеции, но летом российский клуб продал его в голландский НЕК. Там за чемпионство не побороться, да и вообще удержаться бы в элите – два очка до зоны вылета. Но зато есть регулярная игровая практика.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

До осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича, а потом перешел в «Бордо», где помогал клубу выйти в Лигу 1 – не получилось. Сейчас дела хуже – команда плетется рядом с зоной вылета, у Давиташвили пока 1+3 (в прошлом сезоне было 5+3).

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Как мы писали раньше, он уехал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу же ушел «из-за плохих условий проживания». Сейчас нигерийцу 33 года. За последние почти 20 месяцев он сыграл всего 19 минут  – как раз в Индии.

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – «Шепши»)

Венгр приостановил контракт летом 2022-го и ушел в ЛАСК, а в сентябре пополнил состав румынского середняка «Шепши». Участник Евро-2020 в составе сборной Венгрии практически регулярно играет за клуб в Румынии.

Матиас Норманн («Ростов» и «Динамо», сейчас – «Аль Раэд»)

Норвежец, напротив, летом 2022-го был арендован «Динамо» из «Ростова», а через год направил в оба клуба письмо о расторжении контракта. Теперь играет в предпоследней команде саудовской лиги.

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что ФИФА обвинила Норманна в досрочном безосновательном расторжении контракта, суд обязал его выплатить «Ростову» денежную компенсацию. Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас выступает Норманн, несет солидарную ответственность за выплаты.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – тоже «Динамо»)

Парагваец доиграл до конца сезон-2021/22, но летом ушел в «Коринтианс», где играл нечасто. И вернулся в «Динамо», где еще и был назначен капитаном. «Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», – защитил своего футболиста Марцел Личка. «Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход», – сказал сам Бальбуэна.

И позже заявил: «В «Динамо» и Москве чувствую себя комфортно. Клуб обеспечивает нашу безопасность. Все рады и хорошо себя чувствуют».

Фото: Panoramic, Conor Molloy, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Petter Arvidson, IMAGO/Markos Chouzouris, IMAGO/Thomas Voelker, Marco Galva/Global Look Press; eastnews.ru/Serhat Cagdas / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, Lukasz Gdak; Instagram/wandersonmsc94; Facebook/samsunspor; vk/fckrasnodar

23 комментария

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Андрей Балабаев
Главное что крыховяк в демократической стране играет
+62
-7
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Phoebe
Не сильно потеряли. Халк, Вагнер, Витсель, Карвальо, Алекс, Вагнер, Думбия, Веллитон, Гранквист - вот это другое дело.
+38
-3
+35
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DancePunk
Ответ Андрей Балабаев
Главное что крыховяк в демократической стране играет
лицемер обыкновенный
+21
-5
+16
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faddey
По списку видно, что в ЧР неплохой уровень. Те кто неплохо играл в России, тот неплохо освоился в других лигах в т.ч. и ТОП. А кто был пассажиром им и остался. Плюс/минус конечно
+14
-1
+13
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goshforever
Ответ LoBrHa
напомни с кем Саудовская Аравия воюет? На кого из соседей напала, а? нелицемерный вы наш)
У Саудовской Аравии специальная военная операция в соседском Йемене. «Буря решимости» и «Возрождение надежды».
+9
0
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Barry
Крыховяк самый мерзкий из всего списка.
+10
-3
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Анатолий Дмитриевич
Ответ SeKToR
Зенит имея больше всех классных иностранных исполнителей, потерял их меньше всех остальных, и еще больше оторвался в плане денег/состава, тогда как Краснодар считай бесплатно всю основу потерял. Семейная атмосфера, не иначе. Или что-то другое? Что-то, что греет карман, и заставляет забыть о повесточке. Что-то, чего у зенитушки можно тратить не считая.
Что-то, чего у зенитушки можно тратить не считая (с)

то ли дело другие клубы, которые вываливают горы бабла за бревен типа Крала и Тила. нищета и голытьба не иначе)))
+4
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Don Merzavez
Да в общем-то все на своем уровне и играют.
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Nottingham Forest
Ответ Phoebe
Не сильно потеряли. Халк, Вагнер, Витсель, Карвальо, Алекс, Вагнер, Думбия, Веллитон, Гранквист - вот это другое дело.
да и на международном уровне не сильно потеряли, что нам эти Лиги чемпионов с барсами и реалами и чемпионаты мира с Франциями и Аргентинами. Куба, Занзибар, молодежка Динамо Минска - вот это другое дело
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Андрей Балабаев
Ответ SeKToR
Зенит имея больше всех классных иностранных исполнителей, потерял их меньше всех остальных, и еще больше оторвался в плане денег/состава, тогда как Краснодар считай бесплатно всю основу потерял. Семейная атмосфера, не иначе. Или что-то другое? Что-то, что греет карман, и заставляет забыть о повесточке. Что-то, чего у зенитушки можно тратить не считая.
Сегодня дали расклад по зарплатам рпл. После ухода Малкома разница между Зенитом и Спартаком минимальна. Да и Динамо недалеко
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SeKToR
Зенит имея больше всех классных иностранных исполнителей, потерял их меньше всех остальных, и еще больше оторвался в плане денег/состава, тогда как Краснодар считай бесплатно всю основу потерял. Семейная атмосфера, не иначе. Или что-то другое? Что-то, что греет карман, и заставляет забыть о повесточке. Что-то, чего у зенитушки можно тратить не считая.
+4
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Jodye II
Объективно говоря, бОльшая часть этого списка - посредственные игроки, которые не считались ценнейшими активами.
Мб даже и лучше, что они покинули клубы и освободили места (вопрос - для кого, но оставим его для других дискуссий)
Жаль, что их побеги означают и материальные потери, но когда наш футбол был про профит?
Не все так печально, имхо)
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Андрей Балабаев
Ответ Astin
как потреотиков вштырило..
Медаль за взятие верхнего Ларса у тебя есть?
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TFP_Sports
Предатели и очкошники
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Алексей Кокорин
Иллюстрация того, кто чего стоит без бешенных русских бабок.
Хвича за скобками.
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UncleMaks
на 90% ноунеймы какието
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hett
бинго бонго кам кам
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Артём Кочешев
скучают бедняги по березкам
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