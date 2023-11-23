Иностранцы, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта 2022 года – этим правом воспользовались многие футболисты. Разрешение есть и сейчас – до 30 июня 2024 года, но уже лишь для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022-го.

Ранее мы отследили, как уехавшие в 2022-м игроки заканчивали сезон-2021/22 и провели следующий. Но что изменилось для них с лета и чем эти футболисты занимаются сейчас?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Алберто – основной нападающий «Коринтианса», но сезон у знаменитого клуба не складывается – вторая половина таблицы, недалеко и зона вылета. Сам Алберто помогает как может – 8+2 за 31 матч. И редко радуется с командой – меньше побед только у трех клубов.

Ярослав Ракицкий (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

«Шахтер» по потерянным очкам идет в чемпионате Украины вровень с лидером «Днепром-1», заодно и борется за выход в плей-офф в Лиге чемпионов. 34-летний Ракицкий сыграл в трех матчах ЛЧ и даже отличился голом в игре против «Антверпена». Но 90 минут на поле проводит не всегда.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

Швед окончательно перешел летом в «Копенгаген» – ранее был арендован у «Шальке», а сейчас подписал контракт до 2027 года (датчане заплатили два миллиона евро за переход). Клуб выиграл десять матчей из 15 и лидирует в лиге, да еще и борется за выход в плей-офф ЛЧ.

Ларссон чаще выходит на замену – есть два гола в чемпионате, три – в квалификации ЛЧ, а еще – тяжелое воспоминание в виде незабитого пенальти на «Олд Траффорд» на 90+7.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Играл за «Шальке», который вылетел, а теперь – игрок «Униона», который – да, тоже в зоне вылета. Клуб угодил в безумную серию из 12 поражений подряд во всех турнирах и застрял на последнем месте в Бундеслиге с шестью очками в 11 турах. Крал арендован у «Спартака» до лета 2024-го и сейчас играет регулярно – даже отдал голевой пас в игре против «Браги» в ЛЧ.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

В прошлом сезоне выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес, а сейчас борется в бразильской Серии А за чемпионство вместе с еще пятью командами. Играет регулярно, даже забил три гола (например, «Крузейро» досталось в двух матчах), а летом еще и дебютировал в сборной Бразилии.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Блэкберн»)

Летом закончилась аренда в «Норчепинге» – и исландец уехал в Чемпионшип. Там «Блэкберн» располагается в середине таблицы, заглядывается на плей-офф и почти не играет вничью (один раз, меньше только у «Лестера» – ноль). Сигурдссон, как правило, играет на месте левого атакующего полузащитника. Пока на его счету три гола в девяти матчах Чемпионшипа.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Антверпен»)

Вылетев из Бундеслиги с «Гертой», Эджуке полетел прямиком в Лигу чемпионов с «Антверпеном». Там, правда, клуб никто не щадит – четыре поражения с общим счетом 3:14, а в чемпионате пока пятое место. Но Эджуке – нечастый участник этих приключений, он очень редко появляется на поле. В основном в самом конце матчей.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Сталь Мелец»)

Прошлый сезон провел во второй израильской лиге, а сейчас играет в середняке польской Экстракласы. И делает это отлично – с 5+5 за 15 матчей. Например, месяц назад Шкурин самостоятельно уничтожил «Легию» с 1+2 за игру – «Сталь» победила 3:1. Контракт с ЦСКА у него, Сигурдссона и Эджуке закончится следующим летом.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

У украинца двухлетняя аренда в немецком клубе. Регулярно там играет. Да, пришлось пройти через 0:5 со «Штутгартом» и 0:7 с «Баварией», но зато топ-лига. В ноябре, правда, не играл из-за травмы. В Бундеслиге Ордец идет в тройке лучших по выигранным верховым единоборствам (в среднем – пять за игру).

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фенербахче»)

В прошлом сезоне выиграл чемпионат Нидерландов с «Фейеноордом», в этом – продан за 9,75 млн евро в «Фенербахче». Клуб начал сезон с невероятных 19 побед подряд во всех турнирах, но вдруг забуксовал в ноябре – два поражения и ничья. Шиманьски и тут один из лидеров – уже скопил 9+7 в чемпионате и Лиге конференций.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» играл в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» и не стал ассистентом Сандро Шварца в «Герте», хотя такие слухи ходили. Сообщалось, что он в списке специалистов, которые могут войти в штаб Сергея Реброва в сборной Украины.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

Мы помним, как летом 2022-го он загадочно пропал из «Динамо». С тех пор выступает за «Фламенго», но редко – за последний год более сотни дней пропустил из-за травм. В 34 турах сезона-2023 бразильского чемпионата на поле появлялся лишь два раза.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив», сейчас – «Самсунспор»)

Немец полтора года отдыхал, а в октябре бросился спасать турецкий «Самсунспор», который откатился на последнее место с одним очком после семи туров. С Гиздолем пошло лучше – семь очков в пяти матчах. Пока предпоследнее место, но динамика уже положительная.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Фламенго»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а полноценно перебрался из России во «Фламенго» в марте 2022-го – и выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Сейчас – запасной игрок клуба и на поле появляется нечасто.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

Агент игрока Милан Мартынович говорил «СЭ»: «Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду». Летом Кухта перебрался в «Спарту» за 2,5 млн евро. Сейчас клуб лидирует в Чехии с 12 победами в 15 играх, у Кухты хорошая статистика в чемпионате (5+5) и регулярное выступление в Лиге Европы.

Мог стать частью праздника в сборной, которая вышла на Евро, но влип в дурацкую историю с алкогольными посиделками.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», «Антверпен» же, пополнив им состав зимой, сообщил, что игрок воспользовался решением ФИФА. Керк выиграл чемпионат Бельгии и дебютировал в Лиге чемпионов. Он забил в квалификации ЛЧ и регулярно выходит в лиге. Аренда действует до конца сезона, а контракт с «Локомотивом» – до лета 2025 года.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Панатинаикос»)

Первую половину 2023 года Едвай провел в ОАЭ, вторую – в Греции, где будет играть до конца сезона. «Панатинаикос» лидирует в чемпионате с девятью победами в 11 играх и сражается за плей-офф в Лиге Европы, а начинал в квалификации ЛЧ, где вместе с Едваем выбил «Марсель». Начало сезона в лиге хорват пропустил из-за травмы, но потом стал регулярно выходить в основе.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лидс»)

С менхенгладбахской «Боруссией» занял десятое место в Бундеслиге и был уволен, после чего позвали в «Лидс». Сейчас Фарке пытается вернуть команду в АПЛ, хотя с прямым выходом будет непросто – сейчас «Лидс» идет третьим и отстает на восемь очков от первых двух мест. Но отрезок с октября очень приличный – шесть побед в последних семи матчах.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Зволле»)

Воспользовался правилом ФИФА и отбыл в роттердамскую «Спарту», где провел прошлый сезон. Часто играл за шестую команду Нидерландов, а сейчас – футболист середняка «Зволле». Выступает регулярно, забил в двух матчах подряд, даже был капитаном в игре против чемпиона.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Салернитана»)

Это было незабываемо: «Краснодар» заплатил 7,5 млн евро, а игрок тут же бросил клуб. За «Салернитану» играл очень редко, забил всего гол. Дальше – еще хуже: у клуба до сих пор нет побед в Серии А и последнее место, а Бутхейм после шести безголевых игр укатил в запас.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

«Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов», – так швед прокомментировал уход из «Краснодара» в марте 2022-го. С «Копенгагеном» выиграл чемпионат и Кубок, сейчас – капитан клуба, прилично выступающего и в чемпионате, и в ЛЧ.

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Абха»)

Поляк уже освоился в Саудовской Аравии – даже клубы там меняет. До лета играл за «Аль-Шабаб», теперь игрок «Абхи» вместе с Чиприаном Тэтэрушану, Франсуа Камано и Карлом Токо-Экамби. «Абха» в Саудовской Аравии идет 13-й с 13 очками после 13 игр. Крыховяк играет регулярно.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

В прошлом сезоне Лиги 1 по ассистам уступил только Неймару и Лионелю Месси. «Лилль» тогда финишировал пятым, да и сейчас подпирает первую тройку. Кабелла стало сложнее – пока всего 0+1, да и в основе появляется реже.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

В сезоне-2022 «Интернасьонал» финишировал вторым, а сейчас идет во второй половине таблицы. У Вандерсона 6+1, он игрок основного состава.

Понтус Альмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Лечче»)

«Утрехт», «Погонь», теперь «Лечче» – Альмквист после приостановки контракта продолжает путешествовать по Европе. «Лечче» пока идет в середине таблицы, швед регулярно участвует в матчах на позиции правого вингера. Теперь, возможно, приостановит выступления – в недавней игре против «Милана» травмировал бедро. С «Ростовом» Альмквист связан контрактом до 2025 года.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

В прошлом сезоне нечасто играл за 15-ю команду Сегунды, в этом – пытается вытащить ее из зоны вылета. С октября заиграл в основном составе чаще. «Уэске» Хасимото принадлежит с сентября.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Гамбург»)

Неприятная история с «Ростовом» – перешел в «Мальорку», не известив ростовский клуб о приостановке контракта. До этого играл за «Мальме», сейчас – в составе «Гамбурга», который пять лет не видел Бундеслигу. Команда пока идет второй, швед как может помогает ей в основе – 12 матчей, половина из которых – без пропущенных голов.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

Продолжается аренда на полтора года в «Мидтьюлланд» – закончится летом 2024-го, а еще через год завершится контракт с «Ростовом». Клуб бьется за чемпионство с «Копенгагеном», Гигович регулярно играет в основе и заодно забивает в Лиге конференций.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Ботафого»)

«Ростов» арендовал Баштуша – и африканец поездил по клубам из Саудовской Аравии, а в конце лета 2023-го перебрался в «Ботафого» – ага, тот самый, что растерял аж 13-очковый запас. Баштуш изучал неудачи клуба со скамейки – играть выходил всего лишь дважды.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Соу в своей карьере из одного «Кьево» девять раз ездил в аренду. Летом 2022-го приостановил контракт и проводит в Турции второй сезон подряд. «Анкарагюджю» подвис неподалеку от зоны вылета, у Соу пока 2+2 за восемь матчей. Еще четыре игры он пропустил из-за перелома руки. С «Ростовом» контракт до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Орхус»)

А у этого норвежца контракт вообще до 2026-го. Чуть больше года отыграл за «Лиллестрем», а теперь выступает за «Орхус», который идет в топ-6 чемпионата Дании. Кнудсен регулярно играет за клуб и даже успел засветиться в Лиге конференций, где датчане вылетели от «Брюгге».

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Термалика»)

Украинский вингер покинул «Ахмат» в марте 2022-го и отправился в польскую «Термалику». В прошлом сезоне она финишировала третьей в первом польском дивизионе, сейчас идет в середине таблицы. Полярус регулярно играет на позиции левого вингера и с августа по сентябрь даже забивал в трех матчах подряд.

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал», сейчас без клуба)

В марте 2022-го покинул «Урал», в широком доступе больше нет информации о матчах с его участием. Сейчас Годзюру 38 лет. На сайте Transfermarkt он числится игроком клуба «Феникс Подмонастырь» из села в Львовской области Украины.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Люцерн»)

После приостановки контракта играл в худшем клубе второй Бундеслиги («Зандхаузене»), после чего перебрался в «Люцерн». Его клуб сейчас идет в топ-пятерке чемпионата Швейцарии. Адеми в нем регулярно появлялся на замену и забивал в Лиге конференций. Но из-за травмы ключицы не играет с октября.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

С лета 2023-го швед – полноправный игрок польского «Леха». Клуб участвует в чемпионской гонке, Дагерстоль – периодически помогает (и даже голом), но сейчас лечится из-за травмы лодыжки.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Хатайспор»)

Ох и накопил клубов за последние полтора года – тут и «Метц», и «Антверпен», и «Кортрейк», и «Видад», а с лета 2023-го – «Хатайспор». Турецкая команда идет в середине таблицы, а Зе ему помогает – например, набрал 1+1 в игре с «Галатасараем», которую «Хатайспор» выиграл.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Аль-Хазем»)

Летом еще играл за бразильскую «Куритибу», которая сейчас почти вылетела из бразильской Серии А, а затем перебрался в «Аль-Хазем» из Саудовской Аравии. Сейчас это худшая команда в элитной саудовской лиге (одна победа в 13 матчах), а Виана – основной защитник.

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Хайдук»)

Вылетев с «Гертой» из Бундеслиги, Уремович перешел в «Хайдук» – сейчас его клуб лидирует в чемпионате Хорватии с 11 победами в 15 матчах. У Уремовича пока семь полных игр, пять из них – без пропущенных голов.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Црвена Звезда»)

Летом покинул «Олимпиакос» и перебрался в Сербию, где конкуренты пока выступают лучше – «Црвена Звезда» уступает шесть очков «Партизану», лишь однажды потерявшему очки за 14 туров. Кореец регулярно выходит в старте в матчах Лиги чемпионов, но в чемпионате нередко начинает со скамейки.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

«Рубин» продал Дрейера в «Мидтьюлланд» летом 2022-го, но через полгода датчанин перебрался в «Андерлехт». Там сейчас и выступает – подпирает вместе с клубом лидирующий «Юнион», помогая семью голами в последних восьми матчах.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Сток Сити»)

«Рубин» продал его в «Селтик» летом 2022-го. Золотой дубль в Шотландии не помог Хакшабановичу задержаться в «Селтике» – последовала аренда в команду английского Чемпионшипа. Там «Сток» пока 14-й, а Хакшабановича пробуют сразу на нескольких позиций, но регулярно в старт не ставят.

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

Хвича молчал летом, но осенью понемногу начал забивать. А еще с прошлого сезона пережил сразу две тренерские перестановки. Его клуб пока еле удерживается в топ-4, а от лидирующего «Интера» отстает уже на десять очков.

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа, сейчас – без клуба)

Помним непонятную историю с контрактом с бельгийским «Кортрейком», который был расторгнут через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму. Футболист уехал в тбилисское «Динамо», где стал чемпионом Грузии, а в сентябре покинул клуб. Сейчас ему 27 лет.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Он так и не сыграл за «Уфу», хотя прибыл в аренду из «Селтика». С лета 2022-го принадлежит «Мехелену» – середняку чемпионата Бельгии. Сам футболист толком не играл в 2023-м – совсем замучили травмы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Второй сезон проводит в «Генчлербирлиги» – сейчас четвертую команду первого турецкого дивизиона. Играет регулярно.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Уже полтора года играет за АИК. В этом сезоне команду так штормило, что она едва ли не полсезона провела в зоне вылета, но закончила 11-й. Ее левый защитник просидел в запасе почти всю вторую половину чемпионата.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – НЕК)

Из «Пари НН» уехал в «Хэкен», где выиграл чемпионат Швеции, но летом российский клуб продал его в голландский НЕК. Там за чемпионство не побороться, да и вообще удержаться бы в элите – два очка до зоны вылета. Но зато есть регулярная игровая практика.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

До осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича, а потом перешел в «Бордо», где помогал клубу выйти в Лигу 1 – не получилось. Сейчас дела хуже – команда плетется рядом с зоной вылета, у Давиташвили пока 1+3 (в прошлом сезоне было 5+3).

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Как мы писали раньше, он уехал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу же ушел «из-за плохих условий проживания». Сейчас нигерийцу 33 года. За последние почти 20 месяцев он сыграл всего 19 минут – как раз в Индии.

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – «Шепши»)

Венгр приостановил контракт летом 2022-го и ушел в ЛАСК, а в сентябре пополнил состав румынского середняка «Шепши». Участник Евро-2020 в составе сборной Венгрии практически регулярно играет за клуб в Румынии.

Матиас Норманн («Ростов» и «Динамо», сейчас – «Аль Раэд»)

Норвежец, напротив, летом 2022-го был арендован «Динамо» из «Ростова», а через год направил в оба клуба письмо о расторжении контракта. Теперь играет в предпоследней команде саудовской лиги.

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что ФИФА обвинила Норманна в досрочном безосновательном расторжении контракта, суд обязал его выплатить «Ростову» денежную компенсацию. Саудовский «Аль-Раэд», за который сейчас выступает Норманн, несет солидарную ответственность за выплаты.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – тоже «Динамо»)

Парагваец доиграл до конца сезон-2021/22, но летом ушел в «Коринтианс», где играл нечасто. И вернулся в «Динамо», где еще и был назначен капитаном. «Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», – защитил своего футболиста Марцел Личка. «Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход», – сказал сам Бальбуэна.

И позже заявил: «В «Динамо» и Москве чувствую себя комфортно. Клуб обеспечивает нашу безопасность. Все рады и хорошо себя чувствуют».

Фото: Panoramic, Conor Molloy, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, Petter Arvidson, IMAGO/Markos Chouzouris, IMAGO/Thomas Voelker, Marco Galva/Global Look Press; eastnews.ru/Serhat Cagdas / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, Lukasz Gdak; Instagram/wandersonmsc94; Facebook/samsunspor; vk/fckrasnodar