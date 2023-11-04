«Динамо» Загреб в топ-10 по трансферному сальдо. Спасибо мощной академии

Но клуб мог бы зарабатывать и больше.

Загребское «Динамо» мечтает о возвращении Луки Модрича уже следующим летом. И параллельно готовит новых звезд хорватского футбола. Вот уже много лет клуб стабильно попадает в топ-10 по трансферном балансу – не важно, берем мы данные за 10, 15 или 20 последних лет.

В сравнении с другими мастерами продаж «Динамо» еще и мало тратит: за последние 10 лет только 76 млн евро (у соседнего по балансу ПСВ около 227 млн расходов)

Все благодаря одной из лучших академий в Европе.

«Динамо» просит 2 млн евро за каждого ребенка. Но клубу все равно приходится расставаться с игроками рано

Небольших затрат хватает «Динамо», чтобы уверенно доминировать в Хорватии: с 2006 года клуб не забрал только одно чемпионство. А живут динамовцы за счет продаж воспитанников.

Статус столичного и самого успешного клуба позволяет «Динамо» переманивать талантов со всей страны: тот же Модрич попал в академию уже в 16 лет – в Загребе юноше предложили стипендию и возможность обучения в университете. Сезон в молодежке, пару арендных сезонов за более скромные клубы и Лука уже готов играть в основе «Динамо». А через три года за молодой звездочкой приходят «Челси» и «Тоттенхэм».

При этом «Динамо» явно недозарабатывает. Если бы уровень чемпионата Хорватии был выше, клубу не пришлось бы отпускать лучшую молодежь так рано и относительно дешево. А так приходится отдавать перспективных игроков в «Лейпциг», «Аякс» или «Лион», которые через пару лет перепродают их уже с большей наценкой.

Гвардиола «Лейпциг» взял за 36,8 млн евро, а продал в «Ман Сити» уже за 90 млн. Матео Ковачич уходил в «Интер» всего за 11 млн евро, а через два года его продали за 33 млн. Деяна Ловрена «Лион» забрал за 9 млн, а «Саутгемптон» его продавал уже за 25 млн.

Но у этой стратегии есть и обратная сторона: «Ювентус» потратил почти 30 млн за вингера Марко Пьяцу (на тот момент рекорд «Динамо»), который из-за травм не заиграл на должном уровне.

Фанаты все равно недовольны, что игроков продают слишком рано. Они даже встречались с руководством и пытались донести: ведущих футболистов нужно сохранять хотя бы до 23-24 лет – так возникнут шансы пошуметь в Лиге чемпионов.

Смотрите сами: Ковачича отпустили в 18 лет, Гвардиола – в 19, Ловрена – в 20, Пьяцу, Ольмо, Чорлуку – в 21, Модрича – в 22, Шутало – в 23. Чтобы оградить молодежь от грандов до дебюта в основе, «Динамо» даже придумало оборонительную схему.

«Каждый ребенок подписывает контракт, – рассказывает директор академии Иво Шушак. – Он живет на базе клуба, получает стипендию. Это делается для того, чтобы условные «Реал», «Барселона» и «Аякс» не могли свободно его переманить. Если нашего парня все-таки сильно захотят подписать, придется заплатить 2 миллиона евро, а немногие рискуют отдавать такие деньги за совсем юных футболистов. Кроме того, трансфер осуществится, только когда игроку исполнится 18».

Но продаж от 18 до 23 лет все равно не избежать. Бывший исполнительный директор загребцев Здравко Мамич отвечал на претензии фанатов так: «Во-первых, без продажи игроков «Динамо» просто не существовало бы. Во-вторых, как я объясню родителям мальчика, что он не будет играть в топ-клубе, если у меня нет денег, чтобы удержать его? В-третьих, сначала нужно изменить весь хорватский футбол. Наши стадионы должны быть красивыми и удобными, они должны быть заполнены позитивно настроенными зрителями».

Тренер Марио Цветанович видит и большой плюс: «Парни с ранних лет привыкают, что за ними следят. Они знают: если много работаешь, можно оказаться не только в старте лучшей команды Хорватии, но и в основе топ-клубов из сильнейших лиг. Это не дает им расслабляться».

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose; Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press