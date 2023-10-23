Победный гол на 33-й секунде дебютного матча за «Барсу»! Чудо 17-летнего Марка Гиу

Воспитали центрфорварда.

«Барселона» в погоне за «Реалом» и «Жироной» чуть не оступилась против «Атлетика» – всех спас вышедший на замену 17-летний дебютант. Героем стал Марк Гиу.

Моментов в матче было много, но подводила реализация, тащили вратари Марк-Андре тер Стеген и Унаи Симон. На 79-й минуте Хави заменил молодого полузащитника Фермина Лопеса на еще более молодого форварда Марка Гиу.

Парень вышел на замену, получил благословление от Жоау Феликса, побегал 30 секунд.

Открылся за спину защитникам под пас Феликса.

Первым касанием принял мяч.

Вторым отправил в ворота – удар прошел под рукой Унаи Симона.

И побежал праздновать.

Отмечать дебют мечты.

Гол Гиу – единственный в матче.

Никто в «Барсе» не дебютировал ярче. Доверие Хави работает

Это официально лучший дебют среди игроков «Барселоны». Марку Гиу всего 17 лет и 291 день. Он уже стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, кто вышел и сразу же забил.

Да, для гола потребовалось всего 33 секунды на поле. Никто из дебютантов «Барсы» не справлялся быстрее. Удивительно даже, что это не рекорд Ла Лиги – Хорхе Галан дебютировал за «Осасуну» с голом на через 29 секунд.

Скрытый герой гола – Хави. Да, Гиу в заявке – вынужденный ход из-за эпидемии травм, но тренер «Барсы» доверяет воспитанникам. При нем за основу дебютировали 14 молодых футболистов из системы клуба. В первой же игре с «Барселоной» Хави выпустил на поле 17-летнего Ильяса Ахомаша (который был даже моложе Гиу).

Еще при Хави впервые сыграли Ламин Ямаль, Ферран Жуджла, Альваро Санс, Эстанис Педрола, Мика Мармоль, Пабло Торре, Чади Рияд, Анхель Аларкон, Алеиш Гарридо, Фермин Лопес, Марк Касадо и теперь Марк Гиу. Те же Ямаль и Фермин вполне по статусу близки к игрокам ротации.

«У Марка Гиу на скамейке было не испуганное лицо, – рассказал после игры Хави. – Это было лицо «тренер, выпусти меня». Я увидел, что он готов – и выпустил. Очевидно, он умеет забивать. Все прошло отлично, поэтому я счастлив. Свой пацан принес победу, воспитанник. У меня нет проблем с тем, чтобы доверять своим – наоборот. Нам нужно смотреть на воспитанников, там очень много талантов, нужно только доверие – такое, какое оказали мне в 17-18 лет. Когда мы видим, что игрок готов, даем ему шанс».

«Хави сказал мне быть готовым к дебюту, что я получу шанс. Я мечтал об этом каждый вечер! – признался сам Гиу. – Очень важно доверять молодым игрокам в такие трудные времена, через которые проходит клуб. Мы все усердно работаем в «Ла Масии». Молодые игроки трудятся изо всех сил, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые трудности: я, Фермин, Гави, Ламин... Я не могу дышать, не могу поверить. Я всю жизнь работал ради этого момента – и все получилось. Пока не проверял телефон, но, думаю, я сегодня не усну!»

Кто вообще такой Гиу? Чистая «девятка» с убойным прессингом

Да, в «Барселоне» много дебютантов, но давно не было такого чистого форварда.

Марк Гиу – габаритная «девятка». В нем уже 187 сантиметров – в 17 лет! И он продолжает расти.

Это воспитанник «Ла Масии», в этом сезоне он впечатлил о игрой за «Хувениль А» – команду до 19 лет. По сути, он перепрыгнул из второй команды (там сыграл всего восемь минут) сразу в основу. Очень похоже, кстати, на путь Ламина Ямаля: они с Гиу шли по ступеням клубной системы вместе. За «Хувениль А» у Марка шесть голов в семи матчах.

Бывший тренер форварда в академии Иван Карраско характеризовал его в интервью испанскому Sport как классическую «девятку»: «Он выделяется физической силой. Его сильная сторона – игра в воздухе. Марк очень быстр, его невозможно остановить на пространстве. Он не тот, кто будет отходить на фланги и выделяться комбинационной игрой, но он хорошо знает свои сильные и слабые стороны. Гиу прессингует как зверь, защитники таких форвардов не любят».

Доказательство: ровно неделю назад Гиу в игре за «Хувениль А» так активно прессинговал вратаря, что тот выбил прямо в форварда. Мяч залетел в ворота, а команда победила 1:0.

А вот что говорил Рафаэль Маркеc, тренер второй команды «Барсы»: «Он очень мощный игрок, очень сильный, крайне амбициозный. Марк – игрок штрафной площади».

Кстати, Гиу уже играл за основной состав «Барселоны»: выходил в товарищеском матче против «Виссел Кобе» Андреса Иньесты. Сейчас травма Роберта Левандовского открыла ему путь в основу. Сначала он просто попал в заявку на матч против «Гранады», а теперь дебютировал с голом. Наверняка как минимум до возвращения поляка он будет в обойме, а вот с выздоровлением Левандовского и тем более с приездом в январе дорогого новичка Витора Роке заслужить новый шанс будет наверняка труднее.

Зато у Марка есть еще и сборная Испании U-17: там семь голов в восьми отборочных матчах к чемпионату мира. 10 ноября у него начинается чемпионат мира – в Индонезии.

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Благодаря голу Гиу «Барса» обыграла «Атлетик» и поднялась на третье место в Ла Лиге. У конкурентов из «Реала» и «Жироны» – на одно очко больше.

Впереди у Хави класико на «Камп Ноу». Интересно, кто из молодых выйдет против Крооса и Модрича?

Фото: East News/Josep LAGO / AFP, NurPhoto via AFP; twitter.com/FCBarcelona_es