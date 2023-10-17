О духе времени
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Сборная закончивших в этом году: кто тут со Златаном, Бэйлом и теперь Азаром?

Месут Озил Месут Озил
Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Лукас Лейва Лукас Лейва
Давид Сильва Давид Сильва
Диего Годин Диего Годин
Эден Азар Эден Азар
Шиме Врсалько Шиме Врсалько
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Футбол Футбол

Топовый состав.

Эден Азар закончил карьеру в 32 – конечно, ему самое место в символической сборной футболистов, ушедших из футбола в 2023-м. Состав тут мощный. 

Да и в запсае сильно: Эммануэль Адебайор, Боян Кркич, Тео Уолкотт, Мартен Стекеленбург, Хоакин, Фернандо Льоренте.

● Самый возрастной – конечно же, Джиджи Буффон. Он выходил за «Парму» до 45 лет и, казалось, будет играть вечно. Среди полевых тоже есть очевидный победитель: Златан Ибрагимович протянул в нападении до 42 лет.

● Возможно, вы тоже ждали, что Азар и Бэйл в какой-то момент заменят Криштиану и Месси в мировом супертопе, но оба закончили раньше Лео и Криша – по факту только сейчас, а по сутие еще пару лет назад. И бельгиец, и валлиец потеряли интерес к футболу, съездили на ЧМ в Катар, а теперь завязали.

● Самый молодой из закончивших – Шиме Врсалько. Хорват брал с «Атлетико» Лигу Европы и чемпионат Испании, а со сборной доходил до финала ЧМ-2018. 31-летний защитник решил не мучаться из-за постоянных травм и открыть собственное футбольное агентство.

Эден Азар всего на год старше.

● За Давида Сильву решение тоже все решило здоровье. В июле полузащитник порвал кресты, а так бы еще мог сезон поиграть в «Реал Сосьедаде».

Златан, к слову, так же почти весь прошлый сезон пропустил из-за травм. А у Лукаса Лейвы нашли проблемы с сердцем, с которыми противопоказано играть в футбол. 

● Многие из закончивших сразу нашли новое место работы: Боян Кркич в родной «Барселоне» отвечает за игроков в аренде, Сеск Фабрегас тренирует молодежку «Комо», Джиджи Буффон теперь координатор в сборной Италии. А Хоакин выучил потрясающий карточный фокус.

Порадуемся и за Гарета Бэйла – он уже выигрывает турниры в любимом гольфе

Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele

21 комментарий

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corazón blanco
Вся защита Атлетико. Неплохая сборная по именам.
+13
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Alejandro Kristoffersen---Suarez
Похоже на доску "Их разыскивает полиция"
+5
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fc_champion
2 добротных игрока отсутствуют в списке, закончили этим летом - словак и словенец. На скамеечку запасных тут точно наиграли. Марек Гамшик. Лет 10 назад ожидал, что он все-таки перерастет на тот момент нестабильный Наполи и сделает шажок вперед. Жаль, не поучаствовал в долгожданном скудетто, а бесславно промаялся в Турции последний сезон. Самир Ханданович. На десятилетие был №1 в Интере и в ТОП-3 киперов Серии А в 21м веке по всем показателям: сухари, отраженные пенальти, % предотвращенных голов. Один из лучших вратарей по игре на линии, кого удалось видеть вживую.
+4
0
+4
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Eledsul1
Ответ corazón blanco
Вся защита Атлетико. Неплохая сборная по именам.
Очень крутая! Собери такую команду в их прайме - ЛЧ наконец-то получила бы Златана
+6
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Mindy Macready
И только 2 легенды были доступны в легендарном CM 2001/2002. И даже 22 года назад Буффон и Ибра были уже топы.
+1
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upuckuH
Всралько рано.
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Кавабунга Шреддоголовый
Годин, Миранда, Врсалько. Вся защита праймового "Атлетико" Симеоне
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werowolf-gears
Ответ corazón blanco
Вся защита Атлетико. Неплохая сборная по именам.
Или Интера
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ппппочему
Ответ fc_champion
2 добротных игрока отсутствуют в списке, закончили этим летом - словак и словенец. На скамеечку запасных тут точно наиграли. Марек Гамшик. Лет 10 назад ожидал, что он все-таки перерастет на тот момент нестабильный Наполи и сделает шажок вперед. Жаль, не поучаствовал в долгожданном скудетто, а бесславно промаялся в Турции последний сезон. Самир Ханданович. На десятилетие был №1 в Интере и в ТОП-3 киперов Серии А в 21м веке по всем показателям: сухари, отраженные пенальти, % предотвращенных голов. Один из лучших вратарей по игре на линии, кого удалось видеть вживую.
Просто под схему автора не подошли. Лейва конечно не тот игрок, о котором будут помнить хотя бы лет через 5, как и врсалько, оба достаточно серые исполнители, остальные либо известные и запомнившиеся игроки, либо глыбы. Гамшик с Хандановичем конечно скорее ближе к первым, но с двух ног Лукаса и Шиме выносят из этого состава, на мой взгляд, тобой их заслуги даже недооценены
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ zzzeeerrrooo
Какой состав ? Миранда ушёл в 15
ну не душни. хоть и прав. ладно, защита лучшего периода в истории Атлетико
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zzzeeerrrooo
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
но состав остался
Какой состав ?
Миранда ушёл в 15
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ zzzeeerrrooo
Он пришёл только в 16 году , когда пик Атлетико прошел
но состав остался
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zzzeeerrrooo
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Годин, Миранда, Врсалько. Вся защита праймового "Атлетико" Симеоне
Он пришёл только в 16 году , когда пик Атлетико прошел
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fc_champion
Ответ ппппочему
Просто под схему автора не подошли. Лейва конечно не тот игрок, о котором будут помнить хотя бы лет через 5, как и врсалько, оба достаточно серые исполнители, остальные либо известные и запомнившиеся игроки, либо глыбы. Гамшик с Хандановичем конечно скорее ближе к первым, но с двух ног Лукаса и Шиме выносят из этого состава, на мой взгляд, тобой их заслуги даже недооценены
По Лейве я соглашусь все-таки с автором. Да, он был неприметным, не ярким и не лидером. Но полтысячи матчей за Ливерпуль с Лацио, пусть и в их кризисные времена - тоже уровень. Скромный и надежный пахарь центра полузащиты, хоть и без изюминки, "не типичный бразилец". По Врсалько отчасти соглашусь, что он не наиграл тут на основу - все-таки за несколько лет что в Атлетико, что в Интере - больше лечился или полировал скамейку и выглядел всегда хуже самого себя образца сборной. Но, среди закончивших защитников у Шиме тут просто мало достойных конкурентов. Разве что Киран Гиббс - но это уже дело вкуса, так как в отличие от хорвата, он в сборной практически не играл и ничего не выиграл на международном уровне.
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ASH11
Ответ corazón blanco
Вся защита Атлетико. Неплохая сборная по именам.
Годин-Миранда легендарная связка. Ну, а Врсалько на самом деле, толком и не поиграл из-за травм за Атлетико.
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Владислав Сабельников
«В запсае»
«По сутие»

Ну вы хоть немного читайте то что публикуете, ей богу
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Agent Smith
Джиджи и Златан последние из героев далекого, беззаботного детства⚽️
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Patriot
Думаю на прощальном матче, Азар останется на замене?..
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Lifar Skladchikov
Ну это, конечно, супер-топ сборная. Почти все топ-игроки, а кто не топ надежные пахари
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soda overdose
Теперь ждем кого-то из них в тренерском цехе!
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