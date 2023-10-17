Сборная закончивших в этом году: кто тут со Златаном, Бэйлом и теперь Азаром?

Топовый состав.

Эден Азар закончил карьеру в 32 – конечно, ему самое место в символической сборной футболистов, ушедших из футбола в 2023-м. Состав тут мощный.

Да и в запсае сильно: Эммануэль Адебайор, Боян Кркич, Тео Уолкотт, Мартен Стекеленбург, Хоакин, Фернандо Льоренте.

● Самый возрастной – конечно же, Джиджи Буффон. Он выходил за «Парму» до 45 лет и, казалось, будет играть вечно. Среди полевых тоже есть очевидный победитель: Златан Ибрагимович протянул в нападении до 42 лет.

● Возможно, вы тоже ждали, что Азар и Бэйл в какой-то момент заменят Криштиану и Месси в мировом супертопе, но оба закончили раньше Лео и Криша – по факту только сейчас, а по сутие еще пару лет назад. И бельгиец, и валлиец потеряли интерес к футболу, съездили на ЧМ в Катар, а теперь завязали.

● Самый молодой из закончивших – Шиме Врсалько. Хорват брал с «Атлетико» Лигу Европы и чемпионат Испании, а со сборной доходил до финала ЧМ-2018. 31-летний защитник решил не мучаться из-за постоянных травм и открыть собственное футбольное агентство.

Эден Азар всего на год старше.

● За Давида Сильву решение тоже все решило здоровье. В июле полузащитник порвал кресты, а так бы еще мог сезон поиграть в «Реал Сосьедаде».

Златан, к слову, так же почти весь прошлый сезон пропустил из-за травм. А у Лукаса Лейвы нашли проблемы с сердцем, с которыми противопоказано играть в футбол.

● Многие из закончивших сразу нашли новое место работы: Боян Кркич в родной «Барселоне» отвечает за игроков в аренде, Сеск Фабрегас тренирует молодежку «Комо», Джиджи Буффон теперь координатор в сборной Италии. А Хоакин выучил потрясающий карточный фокус.

Порадуемся и за Гарета Бэйла – он уже выигрывает турниры в любимом гольфе!

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele