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Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года

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Футбол Футбол

 Большая остановка в карьере.

У Поля Погба серьезные проблемы – его вторая допинг-проба оказалась положительной. О первой допинг-пробе стало известно в сентябре.

Теперь футболисту грозит длительное отстранение.

Что произошло?

20 августа «Ювентус» открывал сезон в Серии А матчем против «Удинезе» (3:0), Погба на поле не вышел. Его тест на допинг после матча оказался положительным. Зафиксирован повышенный уровень тестостерона – гормона, отвечающего за мышечную и костную массу.

Погба дважды вышел на замену в матчах с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (2:0), а после сентябрьской новости о положительном допинг-тесте антидопинговый трибунал отстранил футболиста «в качестве меры предосторожности».

Футболист нарушил статьи 2.1 и 2.2 правил Серии А, предусматривающих «употребление запрещенного вещества» и «попытка употребления запрещенного вещества». В Италии употребление допинга считается уголовным преступлением.

Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что вторая допинг-проба также дала положительный результат. Анализ состоялся в четверг в лаборатории Рима в присутствии экспертов, выбранных юристами «Ювентуса».

Варианты: дисквалификация на два года, а если докажут умышленное применение – четыре года. То есть до 2027-го, когда Погба будет уже 34.

Sky пишет, что в случае признания Погба вины санкции могут смягчить: если минимальный срок дисквалификации составит два года, то есть вероятность сбить его до одного. Но пока речь идет о максимально возможной дисквалификации на три-четыре года.

В каждой стране за принятие и реализацию антидопинговых правил отвечает национальная антидопинговая организация или, если ее нет, национальный олимпийский комитет.

В антидопинговых правилах ФИФА написано, что конфедерации и (или) национальные ассоциации должны предоставлять ФИФА информацию по нарушениям антидопинговых правил и вынесенным решениям. Далее ФИФА выносит дисквалификацию. 

Тестостерон – это точно допинг?

Его показатель можно завысить за счет допинга – и это прямое влияние на мышечную силу и массу. Он также влияет на расщепление жировых клеток.

При его применении происходит ускоренный рост мышечной ткани – так за месяц можно серьезно увеличить мышечную массу и улучшить выносливость организма. Что как раз важно спортсмену в период восстановления.

Агент Погба отметает версию о сознательном применении: «Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила».

Как быть «Ювентусу» с контрактом, что дальше будет с самим Погба

Контракт Погба рассчитан до 2026 года, зарплата – 8 млн евро в год. В случае дисквалификации «Юве» вправе расторгнуть соглашение. Итальянские медиа пишут, что в этом случае туринцы сэкономят более 30 млн евро. Они также могут приостановить выплату зарплаты, гарантируя минимальную – 42 тысячи евро в год по регламенту.

«Ювентус» уже присматривается к игрокам на замену Погба: Томасу Парти из «Арсенала», Пьер-Эмилю Хейбьергу из «Тоттенхэма» и Кефрену Тюраму из «Ниццы».

Что будет с самим Погба – вопрос. За последние два сезона, включая текущий, он провел всего восемь матчей в Серии А. Летом 2022-го игрок перешел в «Ювентус» и тогда же усугубил травму мениска – в итоге вообще не сыграл в том году и пропустил чемпионат мира.

В оставшейся части сезона вышел на поле 10 раз, но в основе только однажды. Единственное результативное действие – голевая передача в полуфинале Лиги Европы против «Севильи».

Сейчас Погба 30 лет. С его травматичностью, а теперь еще и возможной длительной дисквалификации шансы на возвращение на топ-уровень стремительно падают.

Летом Погба пытались затащить в Саудовскую Аравию – не вышло

TuttoJuve и La Gazzetta dello Sport писали об интересе «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли» – оба клуба предлагали трехлетний контракт на 100-150 млн евро и бонусы. «Ювентус» был готов продать Погба, учитывая его высокую зарплату. Но сам футболист не захотел уезжать в Азию, надеясь проявить себя в «Ювентусе».

По этой же причине он отказался и от перехода в «Галатасарай» – даже не вступил в переговоры. Когда теперь мы увидим Погба на поле – непонятно, а в футболке сборной Франции – тем более: в ее составе он последний раз выступал в марте 2022 года.

Испанец раскритиковал футболисток – и его имя убрали из названия стадиона «Хетафе»

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Freier Fotograf, Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Sean Gallup / Staff

35 комментариев

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Roman Betenya
В какой карьере? Когда он в последний раз играл в футбол (а не выходил на 15 минут), на полях Европы ещё пылили Пандев, Ибрагимович, Буффон и многие другие сегодняшние пенсионеры :)
+50
-3
+47
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Rumov
Просто чай попил с Дедушкиной кружки.
+21
-3
+18
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Jan Paskel
Ответ Roman Betenya
В какой карьере? Когда он в последний раз играл в футбол (а не выходил на 15 минут), на полях Европы ещё пылили Пандев, Ибрагимович, Буффон и многие другие сегодняшние пенсионеры :)
не самый удачный пример, все трое только-только закончили
+13
0
+13
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CJ7
Надо в рпл ехать
+6
-1
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Сергей Галынский
Это не приостановка
Это конец
+4
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Гуру Ёптыть
ему не привыкать к остановкам в развитии)
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Борис Энгельгардт
так это финиш, даже если на год
он и так уже не играет года полтора, а тут ещё и допинг
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Алан Кесаев
Погба конечно тот ещё позорник. Не игрок а посмешище в последние пару лет. Думаю, Ювентус только рад будет от этого балласта избавится
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Фауст
Саудитам не отказывают.) Жаль что за причёсками Поль отказался демонстрировать нам свой талант. Ней хоть пошумел знатно годиков 5
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Phoebe
Второй Балотелли. Результат один, причины разные. А ведь оба могли стать топами на декаду.
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Xm.md
Ответ Rumov
Просто чай попил с Дедушкиной кружки.
С кем не бывает
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Solpin
Ответ Иван Иванов
А что в РПЛ ему можно будет играть?
Да нашей лиге как-то уже похрен - одним скандалом больше, одним меньше. Как они накажут-то?
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Иван Иванов
Ответ CJ7
Надо в рпл ехать
А что в РПЛ ему можно будет играть?
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Спортлото
Ответ Фауст
Саудитам не отказывают.) Жаль что за причёсками Поль отказался демонстрировать нам свой талант. Ней хоть пошумел знатно годиков 5
Неймар никогла не падал ниже определенного и кстати очень высокого уровня
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Виталий Белоус
Ответ Rumov
Просто чай попил с Дедушкиной кружки.
Съел сено, на которое помочился шаман
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Alex Legend
Ответ Фауст
Саудитам не отказывают.) Жаль что за причёсками Поль отказался демонстрировать нам свой талант. Ней хоть пошумел знатно годиков 5
Погба до 18 года феерил, ну и ЧМ его вехом карьеры стал. В Юве он вообще был одним из самых топовых и желанных цпз в мире.
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Abdulla
Ответ Фауст
Саудитам не отказывают.) Жаль что за причёсками Поль отказался демонстрировать нам свой талант. Ней хоть пошумел знатно годиков 5
Так и Погба 2-3 года феерил.
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горбатый видеосудья
братишка подсыпал, сомнений нет
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LorenzoInsigne
По правде, Поль закончил с футболом пару лет назад, тут уж же всё понятно, кажется
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cudo
Чо ещё за пагба ?
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Варлампий Варлампий
я бы убрал тире между 2 и 4
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Segden
Явно ведь на чем то - у него на лбу не морщины, а мышцы
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KingOfTheDivan
Ответ Jan Paskel
не самый удачный пример, все трое только-только закончили
Ну на самом деле не самый и худший, Пандев год назад закончил, как раз вместе с Погбой
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Спортлото
Ответ Alex Legend
Погба и стал топом на декаду, 2012-2022, всё по канонам.
Из этих десяти лет, если не брать необоснованный хайп, то он хорошо играл только в периоды 13-15 и 16-17. И даже в эти годы, он играл ГОРАЗДО хуже ожиданий и своей цены. Погба даже более каноничный пример неоправданных надежд, чем Бало
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Josep
Наконец это посмешище пришло к своему логичному концу.
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