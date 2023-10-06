Вторая допинг-проба Погба – тоже положительная. Грозит бан на 2-4 года

Большая остановка в карьере.

У Поля Погба серьезные проблемы – его вторая допинг-проба оказалась положительной. О первой допинг-пробе стало известно в сентябре.

Теперь футболисту грозит длительное отстранение.

Что произошло?

20 августа «Ювентус» открывал сезон в Серии А матчем против «Удинезе» (3:0), Погба на поле не вышел. Его тест на допинг после матча оказался положительным. Зафиксирован повышенный уровень тестостерона – гормона, отвечающего за мышечную и костную массу.

Погба дважды вышел на замену в матчах с «Болоньей» (1:1) и «Эмполи» (2:0), а после сентябрьской новости о положительном допинг-тесте антидопинговый трибунал отстранил футболиста «в качестве меры предосторожности».

Футболист нарушил статьи 2.1 и 2.2 правил Серии А, предусматривающих «употребление запрещенного вещества» и «попытка употребления запрещенного вещества». В Италии употребление допинга считается уголовным преступлением.

Погба запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что вторая допинг-проба также дала положительный результат. Анализ состоялся в четверг в лаборатории Рима в присутствии экспертов, выбранных юристами «Ювентуса».

Варианты: дисквалификация на два года, а если докажут умышленное применение – четыре года. То есть до 2027-го, когда Погба будет уже 34.

Sky пишет, что в случае признания Погба вины санкции могут смягчить: если минимальный срок дисквалификации составит два года, то есть вероятность сбить его до одного. Но пока речь идет о максимально возможной дисквалификации на три-четыре года.

В каждой стране за принятие и реализацию антидопинговых правил отвечает национальная антидопинговая организация или, если ее нет, национальный олимпийский комитет.

В антидопинговых правилах ФИФА написано, что конфедерации и (или) национальные ассоциации должны предоставлять ФИФА информацию по нарушениям антидопинговых правил и вынесенным решениям. Далее ФИФА выносит дисквалификацию.

Тестостерон – это точно допинг?

Его показатель можно завысить за счет допинга – и это прямое влияние на мышечную силу и массу. Он также влияет на расщепление жировых клеток.

При его применении происходит ускоренный рост мышечной ткани – так за месяц можно серьезно увеличить мышечную массу и улучшить выносливость организма. Что как раз важно спортсмену в период восстановления.

Агент Погба отметает версию о сознательном применении: «Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила».

Как быть «Ювентусу» с контрактом, что дальше будет с самим Погба

Контракт Погба рассчитан до 2026 года, зарплата – 8 млн евро в год. В случае дисквалификации «Юве» вправе расторгнуть соглашение. Итальянские медиа пишут, что в этом случае туринцы сэкономят более 30 млн евро. Они также могут приостановить выплату зарплаты, гарантируя минимальную – 42 тысячи евро в год по регламенту.

«Ювентус» уже присматривается к игрокам на замену Погба: Томасу Парти из «Арсенала», Пьер-Эмилю Хейбьергу из «Тоттенхэма» и Кефрену Тюраму из «Ниццы».

Что будет с самим Погба – вопрос. За последние два сезона, включая текущий, он провел всего восемь матчей в Серии А. Летом 2022-го игрок перешел в «Ювентус» и тогда же усугубил травму мениска – в итоге вообще не сыграл в том году и пропустил чемпионат мира.

В оставшейся части сезона вышел на поле 10 раз, но в основе только однажды. Единственное результативное действие – голевая передача в полуфинале Лиги Европы против «Севильи».

Сейчас Погба 30 лет. С его травматичностью, а теперь еще и возможной длительной дисквалификации шансы на возвращение на топ-уровень стремительно падают.

Летом Погба пытались затащить в Саудовскую Аравию – не вышло

TuttoJuve и La Gazzetta dello Sport писали об интересе «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли» – оба клуба предлагали трехлетний контракт на 100-150 млн евро и бонусы. «Ювентус» был готов продать Погба, учитывая его высокую зарплату. Но сам футболист не захотел уезжать в Азию, надеясь проявить себя в «Ювентусе».

По этой же причине он отказался и от перехода в «Галатасарай» – даже не вступил в переговоры. Когда теперь мы увидим Погба на поле – непонятно, а в футболке сборной Франции – тем более: в ее составе он последний раз выступал в марте 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Freier Fotograf, Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Sean Gallup / Staff