Мир скейтбординга в России − как он зарождался и на каком уровне сейчас? Большое интервью с основателем XSA Ramps Константином Тарановым

Главный спортивный ньюсмейкер Краснодара в последние годы – одноименный футбольный клуб с шикарным стадионом, масштабной академией и роскошным парком. Но рядом с проектом Сергея Галицкого все это время (и дольше) существует другая вдохновляющая история – компания XSA Ramps, которая строит скейт-парки, спортивные хабы и другие общественные объекты. С 2006 года XSA Ramps построили по всей России (и даже за ее пределами) более 600 сооружений, максимально укрепив экшн-культуру в стране.

При этом вести малый бизнес в России – непростое, по-настоящему большое дело. Запустив бизнес, предприниматели растут с каждым пройденным препятствием, ломают рамки и добиваются своих целей. Чтобы все узнали, сколько на самом деле в России энтузиастов такого уровня, Альфа-Банк запустил Фонд немалого бизнеса – и компания XSA Ramps уже стала одной из тех, кто получил поддержку.

Альфа-Банк оказывает денежную и рекламную поддержку всем, кто делает бизнес, и хочет дать предпринимателям больше возможностей для развития – будь то цветочный магазин, страусиная ферма или мойка автомобилей. Заявку в Фонд немалого бизнеса можно отправить прямо здесь.

А сейчас – едем в мир скейтбординга вместе с основателем XSA Ramps Константином Тарановым.

«Чем больше в регионах будет подобных команд со схожими смыслами и взглядами, тем быстрее будет развиваться страна»

В 2006 году я вернулся из Москвы в Краснодар после учебы. Я понял, что Москва — мегаполис, в котором можно вдохновляться, набираться энергии и опыта, будучи на передовой. И, пропустив через себя, возвращаться на родину — привносить что-то новое в провинцию. При условии, что ты творец, готовый менять мир вокруг себя. Такая моя позиция была и есть. И, собственно, поэтому я вернулся домой. Мы за локальность — этот принцип вошел в основу нашей компании. Штаб-квартира и инновационное производство XSA находятся в Краснодаре, вся наша команда под сто человек тоже тут. В ней в основном все не местные, а большая часть как раз прибыла из Москвы, вслед за идеей и сердцем.

Чем больше в регионах будет подобных команд со схожими смыслами и взглядами, тем быстрее будет развиваться страна. Так и бизнес строить интереснее — через принципы, идейность, образование и донесение чего-то нового. Но и сложнее, конечно. И это мы только о внутреннем рынке. Есть ведь еще внешний, в котором мы преследуем тот же принцип — представляем нашу страну и наш родной регион. Трансформация в этом плане происходила постепенно, но когда мы участвовали в международных проектах, коллеги из других стран — Китая, Италии, Франции — восхищаясь давали свой фидбэк: «Вау, русское качество!». Сначала это звучало непривычно, а потом мы поняли, что нечего удивляться.

На старте никакой связи с людьми из мира экшна у меня не было. Я сталкивался с экшн-культурой, симпатизировал ей, но в тусовке не был. Катался и до сих пор катаюсь на серфе и сноуборде. На скейте свободно передвигаюсь, часто при съемках видео в парках, на мероприятиях и просто по городу. Раньше увлекался еще и BMX, но порвал коленные связки и поставил все на стоп.

В 2006-м мы провели первое соревнование по экстремальным видам спорта в Сочи. Я включился, потому что мог и хотел помочь. Главная ошибка, допущенная тогда нашей командой — договорные отношения. Опыт у нас в этих делах тогда отсутствовал как таковой. Мы понадеялись на честность с другой стороны, не прописав ни предоплаты, ничего. И были обмануты. Команда не получила денег, хотя сработала четко и на высшем уровне — сделать такое мероприятие в очень сжатые сроки было почти невозможно.

Мы с легендой роллерспорта Леней Камбуровым, с которым нас свел тот проект, сразу же придумали себе дивный новый мир русского экшна, в который готовы были инвестировать средства с первой стройки и ивента. Нафантазировали грандиозную вертикальную рампу, с которой будем гонять по городам, всех рвать и влюблять в культуру, как выйдем на международную арену. И тут ситуация — кто-то просто решает кинуть нас на деньги, обломать мечту, подвести целую команду людей. В смысле? Это и зацепило. Это был один из первых толчков в становлении XSA.

Я не типичный предприниматель, который долго думал, чем бы ему заняться, и вынашивал план. Мы изначально затевали XSA с мыслью, что развиваем мир, знакомим его с прекрасной культурой, позитивно влияем на индустрию. Мы не думали про деньги, просто хотели собрать лютую тусовку и кайфовать от того, что нам нравится. Только спустя полтора года существования нашей организации-тусовки мы взялись переделывать какие-то фигуры в уже существующем ангаре. До этого занимались ивентикой, всюду катались.

Идея о том, почему бы не построить скейт-парк, пришла внезапно, а развитие получила только спустя время. Коммерческая структура компании появилась где-то в 2015-м, спустя десять лет. И даже в это время мы перебивались небольшими заработками от проекта до проекта, делали в ноль, вкладывались сами. А я в роли владельца компании первую зарплату стал получать только три года назад, до этого долго совмещал XSA с пластической хирургией.

В Краснодаре в то время ничего не было, экшн-спорт определяли два крупных города — Москва и Петербург. Я понимал это, но хотел посадить семечко, которое проросло бы и тут, вдали от двух этих направлений. Не было базы, компетенций, был только один вариант действий — познакомиться с лучшими представителями экшна, влюбить их в идею создания «Русской Калифорнии» на юге страны, заставить их поверить и вместе начать поднимать целину.

Мои друзья подтягивали своих друзей-райдеров, чтобы менять положение. Такая была реклама — сарафанное радио. Все они переехали сюда и делали дела сообща, собирая еще более крепкую команду единомышленников: Леня Камбуров — легенда роллерспорта, катался за Red Bull International, Андрей Гордеев — топ BMX, Вячеслав Хромов и Александр Белевский — топовые MTB-райдеры. Все они сильны в чем-то своем. Одни отлично справлялись с налаживанием коннекта, другие влюбляли в нашу идею наглядно, невероятными шоу и трюками. Мы жили в одном доме, генерировали идеи, оперативно решали вопросы, а вместе с ними быт. Меня окружали фанатики экшн-культуры тогда и сейчас, влюбленные сердца, горящие идеей изменить мир вокруг себя и показать всем, кто мы есть.

Мы учились всему сами, имея какие-то базовые познания и инструменты. Практически каждый из нас прошел через DIY еще до того, как в России появились первые парки, каждый пытался строить что-то с такими же безумцами и фанатиками. Была история с книжкой, которую я взял у парней из краснодарского скейт-шопа PADVAL. В ней были параметры фигур. Все было указано в дюймах, мы переводили их на калькуляторе, а сами фигуры чертили на кальке. Скиллы в строительстве нарабатывались на ходу. Мы всегда старались делать то, чего не делал никто, были первопроходцами во многих нюансах паркостроения.

Мы смотрели X-Games и другие мощные контесты, ставили на паузу и в искаженных изображениях, снятых на fisheye-объективы, пытались рассмотреть фигуры, расчертить их и воплотить в жизнь. Получались лютые вылеты куда-то в облака, невообразимые высоты. Мы гордились: «Да, по мировым стандартам!» Топовые спортсмены из других стран, пригонявшие раскатить у нас, удивлялись: «Вау, у нас такого нет!» Там-то мы и прозрели. Симбиоз насмотренности, пусть даже через искаженные видео, мечты и интуитивного понимания того, чего мы сами хотим от спота как райдеры, позволял уже тогда выходить за рамки дозволенного и экспериментировать.

Позже мы стали путешествовать в рамках нашей программы по развитию амбассадоров, гоняли с нашими райдерами по странам и крупным чемпионатам, чтобы поддержать и посмотреть как оно там. Были истории, когда я оставался в парке после афтепати, прятался и замерял фигуры. Потом с парнями изучали их, открывали для себя что-то новое, переосмысливали эти примеры. Идея, например, нашей Вишняковской плазы, построенной по олимпийским стандартам, например, родилась примерно таким образом и вынашивалась еще с десятых, после того, как мы посетили Street League Skateboarding и буквально ахнули. Реализовалась она спустя годы, в 2020 году. Мы отлично отработали навык «терпения», выжидания наиболее удачного момента для максимально качественного воплощения наших мечт. Сегодня все иначе. Мы вышли на высокий уровень, с нами работают только гуру — дерева, бетона, металла. Парни уже набили руку и отточили это тонкое мастерство, подарили индустрии классные лайфхаки и технологии производства. К ним подтягиваются влюбленные пацаны, которым наши мастера на практике передают знания. Так и работаем, преемственность и посвящение идут через практику. Я тоже легко могу ворваться на стройку и из отца-основателя превратиться в подмастерье любого опытного билдера. Рамок нет. Конечно, в одиночку скейт-парк я не построю, потому что не обладаю навыками на всех этапах реализации, но во многом готов помочь. Приехать на объект к парням в костюме, лаковых туфлях и просто посмотреть чем они там занимаются — не про меня.

«Все наши парки сделаны с целью служить не просто долго, а оставаться в первозданном виде как можно дольше даже при интенсивной эксплуатации»

Есть несколько аспектов, которые мы вкладываем в понятие «умный скейт-парк». Во-первых, умный с точки зрения конструктива. Все наши парки сделаны с целью служить не просто долго, а оставаться в первозданном виде как можно дольше даже при интенсивной эксплуатации. С точки зрения фигур и элементов они продуманы так, чтобы дать максимальную свободу катающимся, не ограничивать их одной линией проката или фиксированным набором доступных трюков. Это интеллектуальный труд, в котором мы совершенствовались на протяжении долгого времени. Теперь любая высота, транзит, радиус, сам флоу катания райдеров — все это существует в синергии и способствует прокачиванию уровня. Сверхпопадание в наше сердце — когда кто-то из райдеров находит «пасхалку», предусмотренную билдерами почти в каждом парке. Не просто обкатал все по кругу, а увидел первозданный потенциал, заложенный парнями. Так мы понимаем, что среди наших людей есть те, кто способен погрузиться глубже, почувствовать поток сознания создателей.

Наши парки трансформируются, у нас есть предложения, которые помогут продлить и разнообразить удовольствие от процесса катания, развить интеллект и воображение — мобильные бетонные фигуры, деревянные парки с переносными гранями. Спот может быть бесконечным, вот в чем наша идея.

Во-вторых, мы каждый год делаем уникальные объекты, что-то, что казалось до этого нереальным, чтобы не останавливаться на достигнутом — первый в России биг-эйр в Лаго-Наки с 12-метровыми пролетами, проект в Олимпийском парке в Сочи, в котором четыре года проводили крутейший XSA Invitational, первая плаза по олимпийским стандартам в Вишняковском сквере, спот с китом в Адлере, пул по чертежам Alvar Aalto, реконструкция легендарной «Таблетки». Мы всегда на передовой, все наши проекты экстремальные для своих периодов.

В-третьих, все наши парки – не просто отдельные спортплощадки, а полноценно интегрированные в окружающее пространство зоны, дополняющие и расширяющие город, становящиеся отдельной точкой притяжения, где можно не просто покататься, а провести свободное время в приятном обществе.

«Для нас это одна из целей — привлекать к созданию спотов крутых специалистов и локальных художников, чтобы добавить парку дополнительную ценность, сделать его действительно уникальным»

XSA хочет работать только над своими продуктами, реализовывать только уникальные объекты. Нам не интересно заниматься реализацией чего-то чужого и очень бы хотелось видеть такое же стремление у коллег по цеху. Мы идем одной дорогой и преследуем одну глобальную цель — развитие индустрии — было бы здорово, если бы и остальные ее игроки разделяли наши ценности, уважали наш труд, концентрировались на своих сильных качествах. Мы бы не помешали никому своими, к примеру, 20 реализованными проектами в год. У нас нет цели завоевать весь мир, наша цель — совместно сделать мир чуточку лучше.

Но проекты XSA регулярно демпингуют на аукционах, доводя цены до критической точки, лишь бы перетянуть одеяло на себя. По итогу такие “победители” не в силах вывезти изначальный план, реализовать его качественно, на том уровне, на котором это собирались сделать мы. Я не понимаю этого пути, хоть он и имеет право на существование.

Но есть и ребята, с которыми мы помогаем друг другу — проектами, советами, строителями, которые свободны и готовы ворваться в стройки. Мы с удовольствием сотрудничаем с крутыми дизайнерами скейт-парков. Для нас это одна из целей — привлекать к созданию спотов крутых специалистов и локальных художников, чтобы добавить парку дополнительную ценность, сделать его действительно уникальным. У нас есть несколько очень успешных примеров сотрудничества с Ваней Бородой, легендой российского скейт-паркостроения. Обмен профессиональными знаниями в ходе таких коллабов — основа для роста, а мы в XSA не привыкли стоять на месте.

Мероприятие в Перми, которое недавно случилось — самый свежий пример того, как сотрудничество может привести к потрясающему результату. В 2012 году мы с командой впервые попали в Монпелье на культовый FISE — на мой взгляд, самое сильное и эмоциональное событие в мире экшн-спорта тогда и сейчас. Это был невероятный опыт по итогам которого мы договорились, что обязательно сделаем что-то подобное у нас, а может быть даже лучше. Прям пообещали друг другу. И вот, спустя 11 лет, нам поступило предложение организовать нечто новое в индустрии, совместно с командой Ильи Авербуха. А заодно и желанный проект — и мы были бы не мы, если бы не сделали рампу больше и технологичнее. Вышла самая большая мобильная (сборно-разборная) рампа со спайном в мире. И уникальное мероприятие — по своей сути и масштабу. В честь 300-летия Перми в самом сердце города мы провели двухдневное мероприятие «Ведем себя культурно», ивент на стыке уличного стиля и классики. В нашей «Царь-рампе» прошли контесты в дисциплинах «Самокат» и «BMX» с топовыми атлетами, участниками и победителями не только российских чемпионатов, но и мировых! Мы максимально погрузились и постарались собрать лучших на одной площадке, не только райдеров, но и строителей, судей, организаторов, медиа. А в финале второго дня случилось то, что я точно никогда не забуду — шоу опытнейших представителей российского экшн-спорта (самокат, агрессивные ролики, BMX, BMX-флетленд) под музыкальное сопровождение музыканта-виртуоза, гения современной классической музыки Дениса Мацуева. Это большая честь для нас и просто невероятная коллаборация, нашедшая отклик в сердцах многих зрителей. Нам до сих пор приходят приятные слова и от очевидцев, и от самих спортсменов: «В Перми случилось лучшее BMX-событие со времен Чемпионата России, который вы организовали в 2017-м». Оценил и сам маэстро: «…Я в очередной раз убедился, что спорт и музыка абсолютно возможны, если это сделано по-настоящему и если к этому приложили руку настоящие профессионалы…».

В 2017 году мы вышли на международный уровень – построили парк в Китае. Китай — закрытая экосистема, другой менталитет и подходы ко многим вопросам. Для иностранца делать что-то на региональном или государственном уровне в Поднебесной – сродни подвигу. Мы строили в Китае объекты олимпийского уровня, для тренировок национальных сборных, а это далеко не то же самое, что строить скейт-парк для шоу по заказу бизнеса. Ответственность колоссальная.

Первые предпосылки деловых отношений случились еще в 2015 году, когда команда поучаствовала в переговорах относительно сотрудничества между Россией и Азией. Суть заключалась в том, чтобы создать лучшие условия для подготовки китайских атлетов к Олимпиаде. У нас к тому моменту за плечами был девятилетний опыт паркостроения, четко отработанные технологии, собственные инновации и все тот же первородный, неугасающий пыл. Китайцы долго и упорно наблюдали за нами перед тем, как выйти на связь.

Переговоры и встречи по поводу выхода нашей команды на китайский рынок велись практически нон-стопом следующие два года, с 2015 по 2017. Наш представитель, BMX-райдер и друг Георгий Мельников проделал титаническую работу в этом направлении. Следом, когда все стало ясно, мы отправили в Китай Сэма Хромова — ведущего специалиста по строительству каркасных скейт-парков XSA. Деревянщика до мозга костей. Он занялся подбором и закупкой материалов, настройкой ЧПУ-резки и прочими техническими фишками, которые способствовали бесперебойной работе команды в сборочном цехе и отвечали бы нашим стандартам качества. Мы ехали в Китай с такой философией: на деле показать, что есть русское качество и скиллы, доказать, что в России умеют создавать качественный конкурентный продукт. И успешно справились с этим квестом.

Соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 7 лет, мы подписали в 2017 году с мэром города Шэньчжэнь и начали совместную программу под кодовым названием «2020». Мы строили все сами, без привлечения локальных строителей, командой из пяти человек. И наши стройки, без преувеличения, были похожи на спецоперацию — мы настолько четко все делали, что даже толком не разговаривали. Все было понятно без слов, только слаженная и оперативная работа, после которой мы всей командой сорвались на Филиппины спускать заработанное. Сняли десять мотоциклов, путешествовали, круто проводили время, ни в чем себе не отказывали и были счастливы.

Пытались ли на нас выйти другие страны, скажем, Казахстан и Беларусь? Надо сказать, что Россия по уровню развития экшн-индустрии в начале двухтысячных сделала гигантский рывок вперед. С появлением новых парков, инфраструктуры для спорта мы ворвались в мировую элиту. Спортсмены могли тренироваться для мировых чемпионатов и выигрывать награды высокого уровня. Многие иностранные топовые атлеты, приезжая в наши парки и на наши мероприятия признавались, что не ожидали такого. За таким темпом сложно угнаться. Беларусь чуть меньше, Казахстан чуть больше, но все же эти страны отстают и это видно по запросам – тоненький ручеек оттуда только-только начинает просачиваться к нам в поисках экспертизы и технологий.

Мы почему-то долго ассоциировались у комьюнити именно с югом. Да, мы живем и работаем тут, сюда вложили больше всего сил. Но строим повсюду — и в городах-миллионниках, и в небольших деревнях по всей России и в остальном мире тоже. В прошлом году мы расширили нашу географию — пошли на север в Великий Новгород, потом сделали объект в Иркутске. Дальний Восток, можно сказать, ожил, интерес к скейт-паркам случился. Мы прорабатываем несколько крупных проектов в этом регионе, так что есть вероятность, что скоро раскрасим восток метками о своем присутствии.

«Решились участвовать не сразу, и скорее с мыслью «а вдруг»

Сама идея создания Фонда немалого бизнеса от Альфа-банка сразу показалась привлекательной — любая активность, направленная на то, чтобы как-то поддержать тех, кто строит успешный бизнес в России, заслуживает похвалы. У нас есть достойные истории успеха и крутые предприниматели, которые многого добились честным тяжелым трудом, которые, может, и не хотят, но заслуживают внимания.

Решились участвовать не сразу, и скорее с мыслью «а вдруг». Потому что всегда рассчитывали только на себя и свои силы. Так что каких-то особых ожиданий не питали. Это была очередная авантюра, склонность к которым мы все еще не растеряли. Приятно знать, что наша история нашла отклик в Альфе.

Инициировали и провели всю работу сотрудники из отделов маркетинга и пиара XSA, я узнал об этом уже в процессе. Если честно, не сильно удивился нашей победе. Я привык к тому, что мы побеждаем, я знаю, что моя команда делает свою работу хорошо, если ей это действительно интересно и если посылы того, во что мы выстраиваемся, отвечают нашим ценностям.

Каждый день, каждый проект – это вызов. Экстремальный спорт – это риск на максималках, адреналин у нас в крови. XSA давно знают за пределами России, среди коллег по международному цеху есть наши поклонники, за нашими проектами следят, потому что понимают, что мы можем задавать тон в индустрии. Есть интерес сразу от нескольких направлений – Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка.

Из планов, которые уже перешли в разряд программных задач – двигаться в направлении благоустройства территорий. Плотнее заниматься урбанистикой, ландшафтной архитектурой и дизайном, чтобы скейт-парки и памп-треки становились привычной и органичной частью городского ландшафта, социальным объектом для жителей, функциональной достопримечательностью. Нас вдохновляет идея менять город в неожиданном ключе, превращая улицу и движение в новый источник вдохновения. Нам нравится делать людей вокруг чуточку счастливее и кайфовать всей командой, влияя на создание уникальных вещей.

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Подать заявку на поддержку от Фонда немалого бизнеса от Альфа-Банка можно здесь.

Фото: XSA Ramps

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