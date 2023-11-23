Пять вещей, которые мы видим в ЛЧ последний раз

Будем скучать?

Сезон-2023/24 последний для привычной Лиги чемпионов, уже со следующего швейцарская система и другие кардинальные изменения.

В обновлениях куча плюсов, они правда интригуют. Но есть и то, по чему мы точно будем тосковать.

Вот несколько наших предположений, чего будет не хватать. Таких вещей наверняка намного больше – делитесь своими в комментариях!

Феномен групп смерти

В новой модели будет одна общая группа, одна на всех. Там уже не останется пространства для мощнейших четверок, которым не повезло получить друг друга.

Группы смерти – иногда дело вкуса, можно считать одного или другого соперника более сильным исторически или в конкретном сезоне. Но соответственно и пространство для спора. Кому досталась группа сложнее? Кто может оправдать неудачу отговоркой про группу смерти, а для кого это будет манипуляцией?

Символично, что последний сезон ЛЧ с разбивкой на восемь групп по четыре, подарил нам настолько бесспорную группу смерти: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Каждый – из топ-лиги, у всех были очевидные шансы на выход. Оба матча из этой группы среди центральных в игровой день.

Следующей осенью такого уже не будет.

Интрига и таинство жеребьевки

Жеребьевка как пространство для дополнительных интриг и вообще как событие совсем без футбола, за которым все равно очень внимательно следят – как мы без этого?

Распределение по корзинам в новой Лиге чемпионов останется, их тоже будет четыре – но по девять команд, и от этого тоже будет зависеть, кто с кем сыграет. Но только календарь станет скользящим, корзины вместе с текущей таблицей будут влиять на назначение следующих соперников, потому что каждая команда должна будет сыграть по одному домашнему и выездному матчу с соперником из каждой корзины.

А вот съезд в большой зал боссов всех клубов с получасом-кульминацией, когда на сцене достают шарики и произносят названия всех команд, потеряет актуальность.

Спаренные матчи в третьем-четвертом туре

Такие игры мы всегда воспринимали по-особенному.

Они стопроцентно ключевые для всех, потому что за два первых тура невозможно ни решить все вопросы с выходом, ни потерять шансы.

Это уже похоже на режим плей-офф с домашним и ответным матчем, когда нам легко все сравнить, а командам – исправиться и сразу показать работу над ошибками.

Теперь посерединке будут четвертый и пятый туры, потому что на групповом этапе (точнее на Этапе лиг, давайте привыкать – официально это будет называться League Stage) будет по восемь матчей. Но соперники точно не повторятся.

Сюрпризы на решающих стадиях плей-офф

Учитывая, что напрямую из Этапа лиг в плей-офф выйдет только восемь команд из 36, точно не все топы уместятся в элитную группу. Еще 16 участников (с 9-го по 24-е место) сыграют дополнительные дуэли за место в 1/8 финала – по сути, тот же метод сейчас уже работает в Лиге Европы со вторыми командами групп и вылетевшими из ЛЧ.

Предсказать, как это сработает в новой системе Лиги чемпионов, пока трудно, но хотя бы за счет постоянных матчей с равными соперниками путь в плей-офф наверняка станет более сложным.

За последние два года в 1/8 финала выходили неожиданные «Брюгге», «Айнтрахт», «Спортинг», «Вильярреал» и «Зальцбург» – некоторые пользовались, например, нелучшей формой фаворита своей группы. Останется ли разнообразие таким же в новом формате?

Распланированные на всю осень поездки по Европе

Теперь календарь каждой команды будет формироваться от матча к матчу: по швейцарской системе он зависит от успешности выступления (команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит сравнимых соперников – так у каждого будет шанс подняться в таблице). При этом аутсайдерам все равно гарантированы матчи с топами – как минимум один.

Однако когда этот матч случится, будет определяться ближе к самой игре – совсем не как в привычной модели, когда календарь формируется еще в начале осени. Теперь планирование пойдет спонтанно

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А по чему еще будете скучать вы?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Ramos; IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press; East News/NICOLAS TUCAT / AFP, Marco BERTORELLO / AFP