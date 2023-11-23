Пять вещей, которые мы видим в ЛЧ последний раз
Будем скучать?
Сезон-2023/24 последний для привычной Лиги чемпионов, уже со следующего швейцарская система и другие кардинальные изменения.
В обновлениях куча плюсов, они правда интригуют. Но есть и то, по чему мы точно будем тосковать.
Вот несколько наших предположений, чего будет не хватать. Таких вещей наверняка намного больше – делитесь своими в комментариях!
Феномен групп смерти
В новой модели будет одна общая группа, одна на всех. Там уже не останется пространства для мощнейших четверок, которым не повезло получить друг друга.
Группы смерти – иногда дело вкуса, можно считать одного или другого соперника более сильным исторически или в конкретном сезоне. Но соответственно и пространство для спора. Кому досталась группа сложнее? Кто может оправдать неудачу отговоркой про группу смерти, а для кого это будет манипуляцией?
Символично, что последний сезон ЛЧ с разбивкой на восемь групп по четыре, подарил нам настолько бесспорную группу смерти: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Каждый – из топ-лиги, у всех были очевидные шансы на выход. Оба матча из этой группы среди центральных в игровой день.
Следующей осенью такого уже не будет.
Интрига и таинство жеребьевки
Жеребьевка как пространство для дополнительных интриг и вообще как событие совсем без футбола, за которым все равно очень внимательно следят – как мы без этого?
Распределение по корзинам в новой Лиге чемпионов останется, их тоже будет четыре – но по девять команд, и от этого тоже будет зависеть, кто с кем сыграет. Но только календарь станет скользящим, корзины вместе с текущей таблицей будут влиять на назначение следующих соперников, потому что каждая команда должна будет сыграть по одному домашнему и выездному матчу с соперником из каждой корзины.
А вот съезд в большой зал боссов всех клубов с получасом-кульминацией, когда на сцене достают шарики и произносят названия всех команд, потеряет актуальность.
Спаренные матчи в третьем-четвертом туре
Такие игры мы всегда воспринимали по-особенному.
Они стопроцентно ключевые для всех, потому что за два первых тура невозможно ни решить все вопросы с выходом, ни потерять шансы.
Это уже похоже на режим плей-офф с домашним и ответным матчем, когда нам легко все сравнить, а командам – исправиться и сразу показать работу над ошибками.
Теперь посерединке будут четвертый и пятый туры, потому что на групповом этапе (точнее на Этапе лиг, давайте привыкать – официально это будет называться League Stage) будет по восемь матчей. Но соперники точно не повторятся.
Сюрпризы на решающих стадиях плей-офф
Учитывая, что напрямую из Этапа лиг в плей-офф выйдет только восемь команд из 36, точно не все топы уместятся в элитную группу. Еще 16 участников (с 9-го по 24-е место) сыграют дополнительные дуэли за место в 1/8 финала – по сути, тот же метод сейчас уже работает в Лиге Европы со вторыми командами групп и вылетевшими из ЛЧ.
Предсказать, как это сработает в новой системе Лиги чемпионов, пока трудно, но хотя бы за счет постоянных матчей с равными соперниками путь в плей-офф наверняка станет более сложным.
За последние два года в 1/8 финала выходили неожиданные «Брюгге», «Айнтрахт», «Спортинг», «Вильярреал» и «Зальцбург» – некоторые пользовались, например, нелучшей формой фаворита своей группы. Останется ли разнообразие таким же в новом формате?
Распланированные на всю осень поездки по Европе
Теперь календарь каждой команды будет формироваться от матча к матчу: по швейцарской системе он зависит от успешности выступления (команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит сравнимых соперников – так у каждого будет шанс подняться в таблице). При этом аутсайдерам все равно гарантированы матчи с топами – как минимум один.
Однако когда этот матч случится, будет определяться ближе к самой игре – совсем не как в привычной модели, когда календарь формируется еще в начале осени. Теперь планирование пойдет спонтанно
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Новый формат ЛЧ – как там все будет?
А по чему еще будете скучать вы?
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Ramos; IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press; East News/NICOLAS TUCAT / AFP, Marco BERTORELLO / AFP
По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде.
вчера отыграли 4 группы, 6 из 8 участников уже известны (причем два были известны после четырех туров), сегодня играют еще 4, играть еще два тура а 4 из 8 уже известны
в половине групп интрига умирает после жеребьевки, очень часто последний тур решает кому попадать в ЛЕ, только и всего (а в группе G последний тур вовсе будет товарищеским), это не нормально
можно ругать новый формат, но защищать старый точно незачем
2. На самом деле к жеребьёвкам уже более 10 лет были огромные вопросы, с разговорами о разогретых шарах и прочих манипуляциях с разведением команд. Так что сам процесс интереса давно не вызывал.
3. Честно говоря самая неинтересная вещь. Кому не пофиг, спаренные игры или нет? Их всего 6.
4. На самом деле сюрпризов уже давно было очень мало. Последний был в финале Монако-Порту. Дальше пару раз пошумел Вилльяреал, разок Шальке, что-то там было у Тоттенхема.
Ещё в 2011 говорил - посмотрите, кто в финалах. Ну, типа, финал ливерпуль-Милан был дважды за 3 сезона. После него Юнайтед выходил в финал трижды за 4 сезона, Бавария играла в финале 2010, 2012, 2013. Челси в финале однажды, но в полуфиналах просто жил тогда. Барселона финал 2006, 2009, 2011. В общем-то если брать 15 лет, кто там в финале был из новеньких? Ну, вот после Челси в 2008? Тоттенхем, ПСЖ, Сити. С натяжкой Атлетико и Интер, они просто долго отсутствовали. Боруссия не была новичком в финалах.
А теперь сравните 1993 - 2008 - Байер, Монако, Арсенал, Валенсия, Боруссия, Челси.
Да, и в 90х Ювентус мог почти каждый год играть в финале, но разнообразие было выше.
Про календарь я вообще не понял. Если вы не знали, то и раньше не Москвичи и питерцы не особо раскатывали по Европе (вообще-то более половины населения никогда не покидало страну), а сейчас это сделать ещё сложнее. Так что, какие поездки-то? Многие их в глаза не видели.
- Интрига и таинство жеребьевки
Жеребьевка будет. Автор, чекай сайт УЕФА.
- Спаренные матчи в третьем-четвертом туре
Ну спаренные они, что дальше? За них дают столько же очков и денег, сколько и за остальные туры.
- Сюрпризы на решающих стадиях плей-офф
Напомню название поста: "Пять вещей, которые мы видим в ЛЧ последний раз". Вопросики: почему такого не будет в обновленной ЛЧ? И вообще причем тут плей-офф, если реформа касается только группового этапа? Ну и в список неожиданностей запихнуть Вильярреал - смело.
- Распланированные на всю осень поездки по Европе
См. пункт про жеребьевку.
Выглядит пока конечно менее привлекательно, но во многом - только за счет того, что классический формат - уже нечто большее, чем формат проведения турнира. Это традиция что-ли, неотъемлемый ритуал, без которого футбол сложно представить. Будто ты всю жизнь ходил в одно уютное кафе и ел там каждый раз одно и тоже блюдо, но особо вкусное. А теперь кафешку снесли и построили на ее месте современный ресторан молекулярной кухни.
В конечном счете - никто не гарантирует, что 1-2 сезона - и УЕФА сама не захочет вернуться к традиционному формату. Тем более - большее количество матчей - большие нагрузки, вероятно увеличится количество травм, лиги начнут жаловаться. Такое вполне вероятно.
Сейчас такая ситуация невозможна в принципе.
Речь о том что раньше календарь был известен заранее и логистику тоже можно было распланировать и осуществить более выгодно. А теперь неизвестно куда на следующей неделе всей команде маршрут организовывать - ехать в Лиссабон или лететь в Глазго.
Что Зенит выйдет, если Бавария проиграет Лиллю 4:9, а Зенит обыграет Арсенал 18:0
Вспомните зачем группы вообще появились. Как замена играм на вылет с самого начала.
Для того чтобы увеличить число матчей и получить больше денег - это работает. И на самом деле игр последнего тура, в которых ничего не решается для обеих команд - в реальности мало.
Вторая причина, для того чтобы Реал на попадал на Милан в самом первом туре.
+ добавятся 4 команды - 2 это пятые места самых сильных ассоциаций прошлого года, 1 третья команда из пятой ассоциации прошлого года, и какой-то из национальных чемпионов
Давно пора уже! Заждались!
1. Когда разрешили 3-4 местам из топ лиг проходить напрямую. Раньше всегда какой-нибудь клуб из топ-4 отсеивался в квалификации. Только у англичан получилось регулярно делегировать все 4 клуба в основную сетку лиги чемпионов. К примеру, если бы сейчас странам из топ-4 приходилось участвовать в квалификации, то тот же Унион, мог и не пройти. А ведь попадание в основную сетку лиги чемпионов приносят очки в общий рейтинг стран, плюс деньги. Таким образом не сыграв ни одного матча, страны из топ-4 увеличивают отрыв от других стран в таблице коэффициентов, лишая остальные страны их обогнать.
2. Введение пути чемпионов и нечемпионов. Из-за этого слабые команды стали попадать в лигу чемпионов и получать там полную авоську от толпы. Казалось бы сделано из благородного соображения, дать подзаработать командам из не топовых чемпионатов, за счёт спортивного принципа, ведь, если бы они играли с командами из нечемпионской сетки, то скорее всего вылетели. Всё-таки команды нужно поддерживать финансово иначе.
P.S. Недоумение, также вызывает и распределение по картинкам. Смешно, когда условный Фейенорд, или Зенит в первой корзине, условные Барселона, Челси во второй.
Помню, что это началось, что в одну группу попали 4 чемпиона, но что в этом ужасно УЕФА, так и не обосновал.