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Пять вещей, которые мы видим в ЛЧ последний раз

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Будем скучать?

Сезон-2023/24 последний для привычной Лиги чемпионов, уже со следующего швейцарская система и другие кардинальные изменения.

В обновлениях куча плюсов, они правда интригуют. Но есть и то, по чему мы точно будем тосковать.

Вот несколько наших предположений, чего будет не хватать. Таких вещей наверняка намного больше – делитесь своими в комментариях!

Феномен групп смерти

В новой модели будет одна общая группа, одна на всех. Там уже не останется пространства для мощнейших четверок, которым не повезло получить друг друга.

Группы смерти – иногда дело вкуса, можно считать одного или другого соперника более сильным исторически или в конкретном сезоне. Но соответственно и пространство для спора. Кому досталась группа сложнее? Кто может оправдать неудачу отговоркой про группу смерти, а для кого это будет манипуляцией?

Символично, что последний сезон ЛЧ с разбивкой на восемь групп по четыре, подарил нам настолько бесспорную группу смерти: «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Каждый – из топ-лиги, у всех были очевидные шансы на выход. Оба матча из этой группы среди центральных в игровой день.

Следующей осенью такого уже не будет.

Интрига и таинство жеребьевки

Жеребьевка как пространство для дополнительных интриг и вообще как событие совсем без футбола, за которым все равно очень внимательно следят – как мы без этого?

Распределение по корзинам в новой Лиге чемпионов останется, их тоже будет четыре – но по девять команд, и от этого тоже будет зависеть, кто с кем сыграет. Но только календарь станет скользящим, корзины вместе с текущей таблицей будут влиять на назначение следующих соперников, потому что каждая команда должна будет сыграть по одному домашнему и выездному матчу с соперником из каждой корзины.

А вот съезд в большой зал боссов всех клубов с получасом-кульминацией, когда на сцене достают шарики и произносят названия всех команд, потеряет актуальность.

Спаренные матчи в третьем-четвертом туре

Такие игры мы всегда воспринимали по-особенному.

Они стопроцентно ключевые для всех, потому что за два первых тура невозможно ни решить все вопросы с выходом, ни потерять шансы.

Это уже похоже на режим плей-офф с домашним и ответным матчем, когда нам легко все сравнить, а командам – исправиться и сразу показать работу над ошибками.

Теперь посерединке будут четвертый и пятый туры, потому что на групповом этапе (точнее на Этапе лиг, давайте привыкать – официально это будет называться League Stage) будет по восемь матчей. Но соперники точно не повторятся.

Сюрпризы на решающих стадиях плей-офф

Учитывая, что напрямую из Этапа лиг в плей-офф выйдет только восемь команд из 36, точно не все топы уместятся в элитную группу. Еще 16 участников (с 9-го по 24-е место) сыграют дополнительные дуэли за место в 1/8 финала – по сути, тот же метод сейчас уже работает в Лиге Европы со вторыми командами групп и вылетевшими из ЛЧ.

Предсказать, как это сработает в новой системе Лиги чемпионов, пока трудно, но хотя бы за счет постоянных матчей с равными соперниками путь в плей-офф наверняка станет более сложным.

За последние два года в 1/8 финала выходили неожиданные «Брюгге», «Айнтрахт», «Спортинг», «Вильярреал» и «Зальцбург» – некоторые пользовались, например, нелучшей формой фаворита своей группы. Останется ли разнообразие таким же в новом формате?

Распланированные на всю осень поездки по Европе

Теперь календарь каждой команды будет формироваться от матча к матчу: по швейцарской системе он зависит от успешности выступления (команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит сравнимых соперников – так у каждого будет шанс подняться в таблице). При этом аутсайдерам все равно гарантированы матчи с топами – как минимум один.

Однако когда этот матч случится, будет определяться ближе к самой игре – совсем не как в привычной модели, когда календарь формируется еще в начале осени. Теперь планирование пойдет спонтанно

***

Новый формат ЛЧ – как там все будет?

А по чему еще будете скучать вы?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, David Ramos; IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press; East News/NICOLAS TUCAT / AFP, Marco BERTORELLO / AFP

100 комментариев
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CrazyRamm
превратить топовый турнир в такую помойку - это надо умудриться
+233
-46
+187
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Atsuktuvas
Первый сезон - это будет точно очень странно. А как будет дальше - или зрители привыкнут, или организаторы откатят назад. Может кто-то ядреным грибом шмальнет и всё это вообще перестанет иметь смысл.
+112
-8
+104
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Ответ CrazyRamm
превратить топовый турнир в такую помойку - это надо умудриться
Турнир еще не начался а уже нытье. О господи. Да посмотрите вы хоть один сезон и потом уже оценивайте.
+146
-43
+103
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englishman.fantasy
Не будет никакой швейцарской системы и плавающего календаря. Расписание будет известно заранее. Каждой команде достанется сразу 8 соперников (по 2 из каждой группы) в вечер жеребьевки, куда съедутся представители всех 36 клубов, как раньше. Вот выдержка с сайта УЕФА:

По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде.
+77
-2
+75
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IntoTheRainBow
группы кажутся привычным форматом, но вряд ли таким уж хорошим

вчера отыграли 4 группы, 6 из 8 участников уже известны (причем два были известны после четырех туров), сегодня играют еще 4, играть еще два тура а 4 из 8 уже известны

в половине групп интрига умирает после жеребьевки, очень часто последний тур решает кому попадать в ЛЕ, только и всего (а в группе G последний тур вовсе будет товарищеским), это не нормально

можно ругать новый формат, но защищать старый точно незачем
+49
-5
+44
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savik-A.M.
Ответ Тупые люди пользуйтесь мозгом
Турнир еще не начался а уже нытье. О господи. Да посмотрите вы хоть один сезон и потом уже оценивайте.
проигрывал много раз в футбольном менеджере , чушь ещё та , команды по факту уступают в таблице командам с которыми даже не пересеклись в турнире ,
+21
-5
+16
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vitalis
при всем уважении, с натяжкой действительно может не хватать первых двух пунктов: групп смерти и жеребьевки. остальное притянуто за уши, имхо
+14
-4
+10
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МТБ
1. Не скажу, что меня хоть когда-то интересовали группы смерти. Скорее меня интересовали просто ровные группы. Это могла быть группа с Наполи, Порту и Боруссией или кем-то ещё. В общем, где нет явных гегемонов.
2. На самом деле к жеребьёвкам уже более 10 лет были огромные вопросы, с разговорами о разогретых шарах и прочих манипуляциях с разведением команд. Так что сам процесс интереса давно не вызывал.
3. Честно говоря самая неинтересная вещь. Кому не пофиг, спаренные игры или нет? Их всего 6.
4. На самом деле сюрпризов уже давно было очень мало. Последний был в финале Монако-Порту. Дальше пару раз пошумел Вилльяреал, разок Шальке, что-то там было у Тоттенхема.
Ещё в 2011 говорил - посмотрите, кто в финалах. Ну, типа, финал ливерпуль-Милан был дважды за 3 сезона. После него Юнайтед выходил в финал трижды за 4 сезона, Бавария играла в финале 2010, 2012, 2013. Челси в финале однажды, но в полуфиналах просто жил тогда. Барселона финал 2006, 2009, 2011. В общем-то если брать 15 лет, кто там в финале был из новеньких? Ну, вот после Челси в 2008? Тоттенхем, ПСЖ, Сити. С натяжкой Атлетико и Интер, они просто долго отсутствовали. Боруссия не была новичком в финалах.

А теперь сравните 1993 - 2008 - Байер, Монако, Арсенал, Валенсия, Боруссия, Челси.
Да, и в 90х Ювентус мог почти каждый год играть в финале, но разнообразие было выше.

Про календарь я вообще не понял. Если вы не знали, то и раньше не Москвичи и питерцы не особо раскатывали по Европе (вообще-то более половины населения никогда не покидало страну), а сейчас это сделать ещё сложнее. Так что, какие поездки-то? Многие их в глаза не видели.
+10
-2
+8
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g7cyqy55m9
Ответ CrazyRamm
превратить топовый турнир в такую помойку - это надо умудриться
Ну да, куда лучше смотреть, как, какой нибудь Реал играет всю осень с Брагой и Унионом
+8
-1
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Vadim Medvedev
Ответ englishman.fantasy
Не будет никакой швейцарской системы и плавающего календаря. Расписание будет известно заранее. Каждой команде достанется сразу 8 соперников (по 2 из каждой группы) в вечер жеребьевки, куда съедутся представители всех 36 клубов, как раньше. Вот выдержка с сайта УЕФА: По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде.
то есть вся статья неверна по сути
+6
0
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alex98
Мне тоже не очень нравится новая система пока, но как показывает время, групповой этап по сути становится для некоторых формальностью уже, слишком большой разрыв между клубами, Бавария, Реал, Манчестер Сити и ещё 5-6 команд просто не замечают групповой этап, и на условных Янг Бойзах и Унионах так и будут набивать рекорды Мбаппе и Холанд
+6
0
+6
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tverd1
А что бы не было расслоения надо просто ввести потолок зарплат. Тогда топовым игрокам не нужно будет мигрировать между топ клубами или как Де Хеа сидеть и ждать, кто решится платить 5+ миллионов вратарю сходящему с пика игровых возможностей.
+8
-3
+5
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Dimonty
Только первый пункт норм. По остальным:

- Интрига и таинство жеребьевки
Жеребьевка будет. Автор, чекай сайт УЕФА.

- Спаренные матчи в третьем-четвертом туре
Ну спаренные они, что дальше? За них дают столько же очков и денег, сколько и за остальные туры.

- Сюрпризы на решающих стадиях плей-офф
Напомню название поста: "Пять вещей, которые мы видим в ЛЧ последний раз". Вопросики: почему такого не будет в обновленной ЛЧ? И вообще причем тут плей-офф, если реформа касается только группового этапа? Ну и в список неожиданностей запихнуть Вильярреал - смело.

- Распланированные на всю осень поездки по Европе
См. пункт про жеребьевку.
+6
-1
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Евгений Кузнецов
на самом деле - реально интересно - что там будет) постоянная интрига по соперникам - тоже плюс)
+6
-2
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theDemon
По Российским клубам в ЛЧ будем скучать... И, судя по рейтингу, еще очень долго...
+5
-2
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Александр Сачков
Ответ Тупые люди пользуйтесь мозгом
Турнир еще не начался а уже нытье. О господи. Да посмотрите вы хоть один сезон и потом уже оценивайте.
А чего ждать? Аналог баскетбольной Евролиги.
+3
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Alexander
Ответ CrazyRamm
превратить топовый турнир в такую помойку - это надо умудриться
Такие же мнения были и перед введением лиги вместо кубка чемпионов, но лига оказалась не менее интересной, а во многом и превосходит КЧ.
+3
-1
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Ростислав Романенко
Сложилось ощущение, что в целом Legaue Stage - это их "ответ Чемберлену" с "этими вашими Суперлигами".
Выглядит пока конечно менее привлекательно, но во многом - только за счет того, что классический формат - уже нечто большее, чем формат проведения турнира. Это традиция что-ли, неотъемлемый ритуал, без которого футбол сложно представить. Будто ты всю жизнь ходил в одно уютное кафе и ел там каждый раз одно и тоже блюдо, но особо вкусное. А теперь кафешку снесли и построили на ее месте современный ресторан молекулярной кухни.

В конечном счете - никто не гарантирует, что 1-2 сезона - и УЕФА сама не захочет вернуться к традиционному формату. Тем более - большее количество матчей - большие нагрузки, вероятно увеличится количество травм, лиги начнут жаловаться. Такое вполне вероятно.
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Benjamin
Очень надеюсь, что турнир провалится и алчное уефа заработает меньше, чем при предыдущем формате турнира.
+5
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A1190
Идиотизм конечно🤦‍♂️
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АдминБЦ
Ответ IntoTheRainBow
группы кажутся привычным форматом, но вряд ли таким уж хорошим вчера отыграли 4 группы, 6 из 8 участников уже известны (причем два были известны после четырех туров), сегодня играют еще 4, играть еще два тура а 4 из 8 уже известны в половине групп интрига умирает после жеребьевки, очень часто последний тур решает кому попадать в ЛЕ, только и всего (а в группе G последний тур вовсе будет товарищеским), это не нормально можно ругать новый формат, но защищать старый точно незачем
В том, что 6 из 8 участников известны, виноваты не группы, а расслоение между самыми богатыми лигами и остальными. Ещё 10 лет назад при том же формате кипрский АПОЭЛ доходил до четвертьфинала.

Сейчас такая ситуация невозможна в принципе.
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lazna
Ответ savik-A.M.
проигрывал много раз в футбольном менеджере , чушь ещё та , команды по факту уступают в таблице командам с которыми даже не пересеклись в турнире ,
В фм все соперники по единой лиге известны сразу, в реальности — швейцарская система, совсем другой формат
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Overkiller
Ответ MVL
Дааа особенно распланированных поездок по всей Европе российским болельщикам не будет хватать.
При чём тут вообще какие то российские болельщики?
Речь о том что раньше календарь был известен заранее и логистику тоже можно было распланировать и осуществить более выгодно. А теперь неизвестно куда на следующей неделе всей команде маршрут организовывать - ехать в Лиссабон или лететь в Глазго.
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Dimonty
Ответ And-Rover
Логика в том что ты не читаешь внимательно. Я писал про топ-4 лиг Европы. А это значит что команды из топ-4 лиг играли бы друг с другом в квалификациях. Понимаешь? Видимо нет.
Ты так и не ответил на вопрос "зачем?", лол. Зачем им играть в квалификациях? Чтобы что?
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pizzatcarizza
Ответ IntoTheRainBow
Если в контракте игрока не прописано (а вряд ли у кого такие премиальные прописаны) - то нет конечно
так за победу выплачивают команде деньги, я про это)
+1
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pizzatcarizza
Ответ IntoTheRainBow
группы кажутся привычным форматом, но вряд ли таким уж хорошим вчера отыграли 4 группы, 6 из 8 участников уже известны (причем два были известны после четырех туров), сегодня играют еще 4, играть еще два тура а 4 из 8 уже известны в половине групп интрига умирает после жеребьевки, очень часто последний тур решает кому попадать в ЛЕ, только и всего (а в группе G последний тур вовсе будет товарищеским), это не нормально можно ругать новый формат, но защищать старый точно незачем
А деньги как мотивация для игры на победу разве не считается уже?
+1
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Splin
Ответ tverd1
А что бы не было расслоения надо просто ввести потолок зарплат. Тогда топовым игрокам не нужно будет мигрировать между топ клубами или как Де Хеа сидеть и ждать, кто решится платить 5+ миллионов вратарю сходящему с пика игровых возможностей.
Его давно порра вводить....
+1
0
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Diego 95
Ответ Atsuktuvas
Первый сезон - это будет точно очень странно. А как будет дальше - или зрители привыкнут, или организаторы откатят назад. Может кто-то ядреным грибом шмальнет и всё это вообще перестанет иметь смысл.
Больше вероятен ядерный гриб,чем то что откатят назад
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East Far
Ответ anatol&#8242;
Столько раз обсуждался, даже тут на спортсе, новый формат, и все равно новый материал, в котором половина как минимум вообще не соответствует реальности. Как это физически возможно?
Спортс продолжает упорно называть это швейцарской системой и рассказывает о каком-то скользящем графике,хотя уже давно известно что весь кадендарь группового этапа будет расписан заранее,то бишь это никакая не швейцарская система,а пародия на нее
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Mbest77
Добавим ещё один пункт: РАСКЛАДЫ после 4-5 туров.
Что Зенит выйдет, если Бавария проиграет Лиллю 4:9, а Зенит обыграет Арсенал 18:0
+1
0
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IntoTheRainBow
Ответ pizzatcarizza
А деньги как мотивация для игры на победу разве не считается уже?
Если в контракте игрока не прописано (а вряд ли у кого такие премиальные прописаны) - то нет конечно
+1
0
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PolarBear
Швейцарская система ? Лучше уж тогда по бразильской системе, как в Ералаше .
+1
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PolarBear
Замучаешься вникать
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граф Якунин
Ответ englishman.fantasy
Не будет никакой швейцарской системы и плавающего календаря. Расписание будет известно заранее. Каждой команде достанется сразу 8 соперников (по 2 из каждой группы) в вечер жеребьевки, куда съедутся представители всех 36 клубов, как раньше. Вот выдержка с сайта УЕФА: По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде.
Увеличили число матчей. В принципе все
+1
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Pavlo Pedko
Ответ alex98
Мне тоже не очень нравится новая система пока, но как показывает время, групповой этап по сути становится для некоторых формальностью уже, слишком большой разрыв между клубами, Бавария, Реал, Манчестер Сити и ещё 5-6 команд просто не замечают групповой этап, и на условных Янг Бойзах и Унионах так и будут набивать рекорды Мбаппе и Холанд
Почему с фаворитом должно что-то случаться на групповом этапе? Норма если они его спокойно проходят.
Вспомните зачем группы вообще появились. Как замена играм на вылет с самого начала.
Для того чтобы увеличить число матчей и получить больше денег - это работает. И на самом деле игр последнего тура, в которых ничего не решается для обеих команд - в реальности мало.
Вторая причина, для того чтобы Реал на попадал на Милан в самом первом туре.
+1
0
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Camry163
Да вы чё, я по лиге с чемпионами скучаю с кубком кубков, и кубком УЕФА, а если уж такое мракобесие...
+2
-1
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MVL
Дааа особенно распланированных поездок по всей Европе российским болельщикам не будет хватать.
+3
-2
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граф Якунин
Ответ alex98
Мне тоже не очень нравится новая система пока, но как показывает время, групповой этап по сути становится для некоторых формальностью уже, слишком большой разрыв между клубами, Бавария, Реал, Манчестер Сити и ещё 5-6 команд просто не замечают групповой этап, и на условных Янг Бойзах и Унионах так и будут набивать рекорды Мбаппе и Холанд
так будет 4 группы по 9 команд, Унион с Янг Бойз никуда не денутся
+ добавятся 4 команды - 2 это пятые места самых сильных ассоциаций прошлого года, 1 третья команда из пятой ассоциации прошлого года, и какой-то из национальных чемпионов
+2
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karl gustav
Ответ Atsuktuvas
Первый сезон - это будет точно очень странно. А как будет дальше - или зрители привыкнут, или организаторы откатят назад. Может кто-то ядреным грибом шмальнет и всё это вообще перестанет иметь смысл.
>> Может кто-то ядреным грибом шмальнет и всё это вообще перестанет иметь смысл.

Давно пора уже! Заждались!
+4
-3
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Ответ Александр Сачков
А чего ждать? Аналог баскетбольной Евролиги.
А я вот хочу подождать. Мне групповой этап лч уже давно совершенно не интересен. Так что я посмотрю следующий сезон и решу для себя
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Фёдор Кузнецов
Может конечно нужен было с красивой цифрой пост делать, но 4 пункт странный, как то за год до начала турнира говорить что не будет сенсаций уже неправильно
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Самый адовый Крикун
Мне не нравится, что не думают о гостевых болельщиках. Планировать выезда в таком формате будет сложнее и дороже.
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dedmaker
Ответ savik-A.M.
проигрывал много раз в футбольном менеджере , чушь ещё та , команды по факту уступают в таблице командам с которыми даже не пересеклись в турнире ,
Там алгоритм понятен. А сейчас: из ПСВ Ланс Севилья одна команда пройдет, при том что из ПСЖ, Ньюкасл, Милан вылетают двое. Тройки между собой тоже не играли, но решил не алгоритм, а случайность, жеребьевка. Это справедливее, конечно.
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Alexlagodny
Ого, здесь без бутылки не разобраться)))
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what&#8242;s the problem?
После всех многочисленных реформ, как это не парадоксально, но состав участников стал слабее.
1. Когда разрешили 3-4 местам из топ лиг проходить напрямую. Раньше всегда какой-нибудь клуб из топ-4 отсеивался в квалификации. Только у англичан получилось регулярно делегировать все 4 клуба в основную сетку лиги чемпионов. К примеру, если бы сейчас странам из топ-4 приходилось участвовать в квалификации, то тот же Унион, мог и не пройти. А ведь попадание в основную сетку лиги чемпионов приносят очки в общий рейтинг стран, плюс деньги. Таким образом не сыграв ни одного матча, страны из топ-4 увеличивают отрыв от других стран в таблице коэффициентов, лишая остальные страны их обогнать.
2. Введение пути чемпионов и нечемпионов. Из-за этого слабые команды стали попадать в лигу чемпионов и получать там полную авоську от толпы. Казалось бы сделано из благородного соображения, дать подзаработать командам из не топовых чемпионатов, за счёт спортивного принципа, ведь, если бы они играли с командами из нечемпионской сетки, то скорее всего вылетели. Всё-таки команды нужно поддерживать финансово иначе.
P.S. Недоумение, также вызывает и распределение по картинкам. Смешно, когда условный Фейенорд, или Зенит в первой корзине, условные Барселона, Челси во второй.
Помню, что это началось, что в одну группу попали 4 чемпиона, но что в этом ужасно УЕФА, так и не обосновал.
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Sergey Zakharov
Ответ tverd1
А что бы не было расслоения надо просто ввести потолок зарплат. Тогда топовым игрокам не нужно будет мигрировать между топ клубами или как Де Хеа сидеть и ждать, кто решится платить 5+ миллионов вратарю сходящему с пика игровых возможностей.
чушь от человека который не смотрит спорт с полотком зарплат. Де Хеа давно бы нашел себе клуб если бы поступился по зарплате, как это делают игроки нхл которые прошли пик (идут в 3-4 звено на скромную зп, как Кори Перри например пошел в Чикаго на 4 млн в год)
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Денис Давыдов
Ответ vitalis
это несколько тысяч человек у каждой (да и не у каждой, конечно). а таких как я, на диване, десятки миллионов
Так для таких как ты вообще ничего не изменится. Для других же станет хуже. Это позитивный итог?
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граф Якунин
Ответ alex98
Да не будет групп, одна общая таблица, те кто чаще побеждают будут играть с такими же , кто проигрывает с такими же
На сайт уефа сходи и почитай, там написано для автора статьи и тебя в том числе
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Dimonty
Ответ And-Rover
Всё что нужно сделать в ЛЧ, это сделать квалификации для топ-4 лиг которые нахаляву получают места в группе. В квалификациях будет отсеиваться слабая команда из ведущих лиг. Ничего не надо менять, кроме как вернуть квалификации для топ-4 лиг.
зачем?
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Roman Betenya
Ответ Real_v_dushe
Сколько было несправедливого трындежа, что СЛ и Перес - это зло, а итог главный еврокубок превратился в помойку в угоду уефашным бюрократам
Не отменяет того факта, что супирлига - абсолютное зло.
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