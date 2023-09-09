О духе времени
Блог

Испания размазала Грузию – 7:1, Мактоминей забил больше всех, Португалия идеальна и без голов Роналду. Главное из отбора на Евро

Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Евро-2024 Евро-2024
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
Альваро Мората Альваро Мората
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Футбол Футбол

Армения чуть не обыграла Турцию в гостях.

Отбор на Евро-2024 в разгаре. Семь матчей вечером в пятницу – это три группы. Выделили только главное.

Испания забила 7 грузинам, но лидер группы далеко. Шотландия шикарна

● Испанцы уничтожили сборную Грузии – забил даже 16-летний Ямаль. Сборная Испании начинала матч в Тбилиси ниже сборной Грузии в таблице группы. Все исправили быстро: 20 минут разогревались, а потом до перерыва испанцы положили четыре. Дубль Альваро Мораты, гол Дани Ольмо и автогол Соломона Кверквелии.

Перед перерывом Ольмо и Асенсио получили травмы – вместо них выпустили молодых Нико Уильямса и Ламина Ямаля, школьника из «Барселоны» – он в 16 лет и 57 дней стал самым молодым дебютантом в истории сборной. Во втором тайме он еще и забил, это самый юный гол в истории отборов на Евро, а вообще третий в истории детских мячей за европейские сборные, младше Ямаля были только североирландец Сэм Джонстон в 1882-м (15 лет, 160 дней) и хорват Йозеф Хорват в 1905-м (16 лет, 12 дней). Да, оба больше ста лет назад.

Закончили с унизительными 7:1. Нико Уильямс тоже забил. А у Мораты первый хет-трик за сборную и шестой гол в четырех матчах стартовавшего сезона. У Грузии нашелся только мяч Георгия Чакветадзе во втором тайме. Хвича отыграл весь матч, в протоколе от него только желтая.

● Скотт Мактоминей – лучший бомбардир отбора к Евро. Лидер у группы А неожиданный. Не Норвегия с Холандом и не Испания, а Шотландия. Команда Стива Кларка обыграла Кипр и набрала 15 очков из 15 возможных. В пяти матчах у Энди Робертсона и компании потрясающая разница 12:1.

А Скотт Мактоминей, запасной «Манчестер Юнайтед», теперь лучший бомбардир квалификации. У шотландского полузащитника уже шесть голов – столько же у Ромелу Лукаку и Расмуса Хейлунда. Киприотам Скотт забил уже на шестой минуте, а на 30-й ассистировал Джону МакГинну. Были шансы хоть на хет-трик, не хватило точности в других моментах.

Шотландия в эту паузу больше отбор не играет, у нее товарищеский матч с Англией. Испания примет Кипр в Гранаде, а норвежцы – Грузию в Осло. Через месяц – Испания против Шотландии в Севилье.

Португалия Роберто Мартинеса идеальна: вообще не пропускают. Люксембург выиграл три подряд и правда борется за Евро

● Португалия обыграла Словакию с трудом. Единственный мяч ударом с довольного острого угла забил Бруну Фернандеш в конце первого тайма.

Криштиану Роналду он отыграл все 90 минут, не забил, но в концовке подставил голову под выстрел со штрафного – получилось неприятно, Криш даже полежал на газоне. А еще он получил желтую карточку за удар шипами вратаря Мартина Дубравки – и теперь пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

У Роберто Мартинеса идеальная статистика в сборной Португалии: пять побед в пяти матчах, разница мячей – 15:0. Дальше – сенсационный Люксембург, без Криша. 

● Люксембург делит второе место в группе. Люксембуржцы с капитаном Кристофером Мартинсом тоже победили (3:1) – спасибо странным решениям обороны сборной Исландии.

В начале матча вратарь Рунар Рунарссон вместо мяча схватил голову нападающего – и в итоге получил с пенальти. А в концовке бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон на ровном месте завалил форварда люксембуржцев, у которого даже не было мяча – удаление.

Люксембург догнал Словакию – теперь делят второе место, у обеих команд по 10 очков.

Джеко и Босния разобрали Лихтенштейн. Эдин уже к 20-й минуте организовал два гола. Сначала без сопротивления отправил мяч в угол из центра штрафной, а потом убежал к чужим воротам, пробил так себе, но защитник сборной Лихтенштейна отправил мяч в свои ворота.

Лихтенштейн хватило только на впечатляющий по красоте удар Сандро Вольфингера.

Хорватия выползает, Армении чуть не хватило для победы над Турцией в гостях

● Хорваты развлеклись с Латвией. Они уже теряли очки в марте с Уэльсом, теперь размахнулись с аутсайдером.

Забили пять: у Бруно Петковича дубль, Иван Перишич отдал два ассиста. Бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич положил пятый ударом в девятку. Благодаря победе хорваты поднялись на второе место в группе D, по потерянным очкам они лидируют.

● Армения чуть не обыграла Турцию на выезде. Атмосфера была напряженной. Турецкая сборная большую часть матча создавала очень опасные моменты, но или мазала, или выручал вратарь Огнен Чанчаревич из «Алашкерта».

Армения с Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном в составе в начале второго тайма воспользовались ошибкой обороны, повела – и только в самом конце, на 88-й минуте, позволила Хакану Чалханоглу организовать голевую атаку. И то Бартуг Йылдырым забил только с добивания. Ничья, которой недовольны обе команды.

Армении дальше как раз принимать Хорватию – один из ключевых моментов в борьбе за поездку на Евро.

Франция идеальна, у Мбаппе ассист, Левандовски с трудом пробил Фареры. Главное из матчей четверга

Фото:IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; East News/Vano SHLAMOV / AFP

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Обидно за словаков, хорошо играли сегодня, причем в конце первого тайма была убойная атака в которой попали в штангу, сильно не повезло и в следующей атаке португальцев сразу пропустили... в общем дикий не фарт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий