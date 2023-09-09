Армения чуть не обыграла Турцию в гостях.

Отбор на Евро-2024 в разгаре. Семь матчей вечером в пятницу – это три группы. Выделили только главное.

Испания забила 7 грузинам, но лидер группы далеко. Шотландия шикарна

● Испанцы уничтожили сборную Грузии – забил даже 16-летний Ямаль. Сборная Испании начинала матч в Тбилиси ниже сборной Грузии в таблице группы. Все исправили быстро: 20 минут разогревались, а потом до перерыва испанцы положили четыре. Дубль Альваро Мораты, гол Дани Ольмо и автогол Соломона Кверквелии.

Перед перерывом Ольмо и Асенсио получили травмы – вместо них выпустили молодых Нико Уильямса и Ламина Ямаля, школьника из «Барселоны» – он в 16 лет и 57 дней стал самым молодым дебютантом в истории сборной. Во втором тайме он еще и забил, это самый юный гол в истории отборов на Евро, а вообще третий в истории детских мячей за европейские сборные, младше Ямаля были только североирландец Сэм Джонстон в 1882-м (15 лет, 160 дней) и хорват Йозеф Хорват в 1905-м (16 лет, 12 дней). Да, оба больше ста лет назад.

Закончили с унизительными 7:1. Нико Уильямс тоже забил. А у Мораты первый хет-трик за сборную и шестой гол в четырех матчах стартовавшего сезона. У Грузии нашелся только мяч Георгия Чакветадзе во втором тайме. Хвича отыграл весь матч, в протоколе от него только желтая.

● Скотт Мактоминей – лучший бомбардир отбора к Евро. Лидер у группы А неожиданный. Не Норвегия с Холандом и не Испания, а Шотландия. Команда Стива Кларка обыграла Кипр и набрала 15 очков из 15 возможных. В пяти матчах у Энди Робертсона и компании потрясающая разница 12:1.

А Скотт Мактоминей, запасной «Манчестер Юнайтед», теперь лучший бомбардир квалификации. У шотландского полузащитника уже шесть голов – столько же у Ромелу Лукаку и Расмуса Хейлунда. Киприотам Скотт забил уже на шестой минуте, а на 30-й ассистировал Джону МакГинну. Были шансы хоть на хет-трик, не хватило точности в других моментах.

Шотландия в эту паузу больше отбор не играет, у нее товарищеский матч с Англией. Испания примет Кипр в Гранаде, а норвежцы – Грузию в Осло. Через месяц – Испания против Шотландии в Севилье.

Португалия Роберто Мартинеса идеальна: вообще не пропускают. Люксембург выиграл три подряд и правда борется за Евро

● Португалия обыграла Словакию с трудом. Единственный мяч ударом с довольного острого угла забил Бруну Фернандеш в конце первого тайма.

Криштиану Роналду он отыграл все 90 минут, не забил, но в концовке подставил голову под выстрел со штрафного – получилось неприятно, Криш даже полежал на газоне. А еще он получил желтую карточку за удар шипами вратаря Мартина Дубравки – и теперь пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

У Роберто Мартинеса идеальная статистика в сборной Португалии: пять побед в пяти матчах, разница мячей – 15:0. Дальше – сенсационный Люксембург, без Криша.

● Люксембург делит второе место в группе. Люксембуржцы с капитаном Кристофером Мартинсом тоже победили (3:1) – спасибо странным решениям обороны сборной Исландии.

В начале матча вратарь Рунар Рунарссон вместо мяча схватил голову нападающего – и в итоге получил с пенальти. А в концовке бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон на ровном месте завалил форварда люксембуржцев, у которого даже не было мяча – удаление.

Люксембург догнал Словакию – теперь делят второе место, у обеих команд по 10 очков.

● Джеко и Босния разобрали Лихтенштейн. Эдин уже к 20-й минуте организовал два гола. Сначала без сопротивления отправил мяч в угол из центра штрафной, а потом убежал к чужим воротам, пробил так себе, но защитник сборной Лихтенштейна отправил мяч в свои ворота.

Лихтенштейн хватило только на впечатляющий по красоте удар Сандро Вольфингера.

Хорватия выползает, Армении чуть не хватило для победы над Турцией в гостях

● Хорваты развлеклись с Латвией. Они уже теряли очки в марте с Уэльсом, теперь размахнулись с аутсайдером.

Забили пять: у Бруно Петковича дубль, Иван Перишич отдал два ассиста. Бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич положил пятый ударом в девятку. Благодаря победе хорваты поднялись на второе место в группе D, по потерянным очкам они лидируют.

● Армения чуть не обыграла Турцию на выезде. Атмосфера была напряженной. Турецкая сборная большую часть матча создавала очень опасные моменты, но или мазала, или выручал вратарь Огнен Чанчаревич из «Алашкерта».

Армения с Эдуардом Сперцяном и Наиром Тикнизяном в составе в начале второго тайма воспользовались ошибкой обороны, повела – и только в самом конце, на 88-й минуте, позволила Хакану Чалханоглу организовать голевую атаку. И то Бартуг Йылдырым забил только с добивания. Ничья, которой недовольны обе команды.

Армении дальше как раз принимать Хорватию – один из ключевых моментов в борьбе за поездку на Евро.

Фото:IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; East News/Vano SHLAMOV / AFP