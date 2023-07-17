10 комментариев

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Демичелис вернул титул «Ривер Плейт». Плакал в футболке из 2001-го и вспоминал семейные трагедии

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Мартин Демичелис Мартин Демичелис
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Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
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Первый тренерский трофей.

Мартин Демичелис триумфально вернулся в Аргентину после трех лет работы в молодежках «Баварии»: в ноябре возглавил родной «Ривер Плейт», а теперь досрочно выиграл с командой чемпионство. «Миллионеры» гарантировали себе титул за два тура до финиша, уже к получасу игры сделав 3:0 с «Эстудиантесем» (победили 3:1).

На последних минутах матча Демичелис уже не сдерживал слез.

А после финального свистка забитый 86-тысячный «Монументаль» бушевал. Салюты, файеры, песни – на крупнейшем стадионе Южной Америке большой праздник.

Демичелис сменил самого успешного тренера в истории клуба. И не подвел – «Бока Хуниорс» отстает на 19 очков

Демичелис пришел в «Ривер Плейт» в непростой момент: сменил Марсело Гальярдо – самого успешного тренера в истории клуба, который за 8 лет выиграл 14 трофеев, включая два Кубка Либертадорес. Вклад тренера в клубе ценят настолько, что возле «Монументаля» ему даже поставили памятник (правда, со странной выпуклостью между ног).

Но Демичелис повышенной ответственности не испугался: «Когда мне позвонили, я чувствовал, что пришло время. Я мог бы остаться еще на 20 лет в «Баварии», так как это тоже мой дом. Но мне пришлось выйти из зоны комфорта. После пяти лет подготовки в Германии я был готов».

С новым тренером «Ривер» добился тотального преимущества: идущий следом «Тальерес» отстает на 9 очков, «Сан-Лоренсо» – на 11. «Боку Хуниорс» можно даже не искать рядом – исторический конкурент отстает аж на 19 очков и идет на 8-м месте.

Для «Ривера» это рекордное 38-е чемпионство. У «Боки» 35 титулов.

Демичелис отпраздновал в футболке 2001 года – на ней имя мамы. Мартин трагически потерял родителей, друга и агента

В 2003-м молодой Демичелис уехал из «Ривера» в «Баварию» в статусе двукратного чемпиона Аргентины. И вот 20 лет спустя вернулся, чтобы вновь привести клуб к титулу.

Для него это важнейший трофей: первый тренерский, да еще и в такой близкой для себя команде. Послематчевое интервью Мартин давал в слезах и особенной футболке 2001 года.

Больше 20 лет назад «Ривер» сыграл в День матери против «Ньюэллс Олд Бойз». В честь такого события клуб вместо титульного спонсора нанес на форму имена мам футболистов.

Демичелис сохранил эту футболку, бережно надел ее под низ и показал во время интервью.

«В моей жизни случалось много всего, но я благодарен за то, что в 42 года я здесь, за поддержку семьи. Мне пришлось пережить трудные времена, но жизнь вознаграждает тебя», – сказал тренер.

Для него та акция 2001 года особенная: Мартин потерял маму в 14 лет – из-за рака. «Она была моей фанаткой №1, – вспоминал ранее Демичелис. – Сопровождала меня на игры, надевала мне обувь и всегда верила в меня».

В 2013-м футболист потерял еще и отца, мужчина попал в автокатастрофу: «Шел сильный дождь, машина неудачно врезалась в ограждение, повредив бензобак. Мой папа мгновенно сгорел. Если бы не ограждения, возможно, он бы вылетел на тротуар и получил только ранения».

В недавнем интервью La Nacion тренер рассказал, что это не все трагедии в его окружении: «Планирование? Нет, нет. У меня было много планов, но жизнь забрала их у меня. В 14 я не мог представить, что мама может нас покинуть. После этого у меня было так много планов с моим отцом, который был отличным другом, и вдруг он попал в ДТП. Он ехал забрать из аэропорта мою сестру, которая возвращалась из Европы, так как у меня родилась дочь.

Моя бабушка, которая нас вырастила, оставила нас. Мой дедушка попал в аварию. Какой-то пьяный за рулем убил моего старшего брата (речь об Адриане Де Висенте – бывшем футболисте, друге и агенте Демичелиса, который был крестным отцом его сына, а в 2011-м попал в смертельную аварию). Мой агент совершил самоубийство (Хорхе Цитершпиллер – друг детства и первый агент Марадоны скончался в 2017-м). Так что нет, я не планируют далеко и наслаждаюсь сегодняшним днем.

Мне нравится возвращаться домой к семье, играть в шахматы с дочерью Лолой, друзьями, собаками. Я не посещал театры и рестораны с тех пор, как мы вернулись в Аргентину. Я пользуюсь только WhatsApp, у меня нет социальных сетей. Я использовал твиттер в 2014 году и больше не трогал его.

К 42 годам я пережил много невзгод и несчастий, из-за чего огрубел. Но с другой стороны, я знаю, что я очень чувствителен. В эти дни я полон эмоций. Первыми приходят на ум усилия моей семьи и родителей. Многих со мной больше нет, но они причастны ко всему, что со мной происходит».

После завоевания титула Мартин трогательно праздновал вместе с женой Евой.

И тремя детьми.

Рыдали от счастья все.

Гальярдо назвал первый титул с «Ривером» самым важным. Потому что шел к нему вместе с мамой  

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli

10 комментариев

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Erzhan Zhanzakov
Глыба! Столько всего пережить - надо иметь стойкость духа и моральную силу
+14
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Сын маминой подруги
Душнила mode on.
>Мой старик мгновенно сгорел
В аргентинском испанском "viejo" – это скорее "папа", чем "старик". Да, в русском языке слово "старик" тоже может использоваться в значении "отец", но тут намного больше фамильярности, чем вкладывают аргентинцы.
Душнила mode off.
+9
-1
+8
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Рашпель793
Как-то пропустил момент, что Демичелис и в Баварии потренировал и уже Ривер тренирует. Хороший пост. Удачи ему в тренерстве.
+5
0
+5
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bestttttttofthebest
Плюсую автору за отличную статью)
+4
0
+4
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master_of_dzen
ууу олдскулы мои. кэп Малаги!
+1
0
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АРХАТ
Не знаю почему, но с детства за Ривер. Возможно из-за оригинальной диагональной линии на форме. Да и название на слух по-симпатичнее (острее) чем Бока Хуниорс)
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footballs_life
Крутая статья , крутое достижение . В целом отличный мужик .
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milya ololo
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Ответ Сын маминой подруги
Душнила mode on. >Мой старик мгновенно сгорел В аргентинском испанском "viejo" – это скорее "папа", чем "старик". Да, в русском языке слово "старик" тоже может использоваться в значении "отец", но тут намного больше фамильярности, чем вкладывают аргентинцы. Душнила mode off.
Я использовал твиттером в 2014 году и больше не трогал его.

походу чел просто гугл транслейт вбивает))
+1
-1
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граф Якунин
Ответ Рашпель793
Как-то пропустил момент, что Демичелис и в Баварии потренировал и уже Ривер тренирует. Хороший пост. Удачи ему в тренерстве.
Так-то он еще был в Малаге ассистентом у Мичела.
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граф Якунин
Ответ АРХАТ
Не знаю почему, но с детства за Ривер. Возможно из-за оригинальной диагональной линии на форме. Да и название на слух по-симпатичнее (острее) чем Бока Хуниорс)
Тогда у вас в активе может быть еще уругвайский Ривер.
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