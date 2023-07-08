15 комментариев

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Таблица трансферов Ла Лиги: у «Реала» рекордная покупка, «Барса» подписывает свободных агентов

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Трансферное окно в Ла Лиге открылось в начале июля и закроется 1 сентября. Здесь все переходы, а также адекватные слухи (они выделены желтым).

• «Барселона» ожидаемо собирает свободных агентов. Из «Ман Сити» приехал обладатель требла Илкай Гюндоган, а из «Атлетика» опытный защитник Иньиго Мартинес. Антуан Гризманн окончательно покинул каталонский клуб – его за 20 млн евро выкупил «Атлетико». Легенды клуба Серджи Бускетс и Жорди Альба тоже ушли и воссоединятся с Лео Месси в «Интер Майами».

• «Реал» за 103 млн евро приобрел Джуда Беллингема (это рекордный трансфер окна), вернул из «Райо Вальекано» воспитанника Франа Гарсию (за 5 млн евро) и арендовал у «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу, который в начале 2010-х уже играл в системе «Мадрида» и даже выходил за первую команду. Но главный трансфер для «Реала» (да и для всего мирового футбола) пока в режиме ожидания – Килиан Мбаппе, похоже, на этот раз твердо намерен перебраться в Испанию, но «ПСЖ» так просто не сдастся.

 • «Атлетико» выкупил у «Барсы» Гризманна, который полноценно вернулся в команду Диего Симеоне после двух сезонов в аренде. Из «Сельты» за 5 млн евро приехал защитник Хави Галан, а турецкий центрбэк Чаглар Сеюнджю перебрался из «Лестера» на правах свободного агента. Жоффре Кондогбиа продан в «Марсель» за 8 млн евро.

• Готовящийся к Лиге чемпионов «Реал Сосьедад» бесплатно подписал 31-летнего капитана «Ренна» Амари Траоре и молодого нападающего «Атлетика» Микеля Готи.

• «Бетис» подписал контракт до 2027-го с Айосе Пересом. Хавбек провел в севильском клубе прошлый сезон на правах аренды из «Лестера», а теперь, по истечении срока договора с «лисами», на постоянной основе присоединился к команде Мануэля Пеллегрини. Великого Хоакина мы на поле не увидим – он закончил карьеру.

• «Осасуна» усилилась хавбеком Хосе Арнаисом (приехал из «Леганеса») и защитником Алехандро Катеной (из «Райо Вальекано»). Оба футболиста достались клубу бесплатно.

• «Мальорка» выкупила у «Вильярреала» Мануэля Морланеса за 4 млн евро (хавбека изначально арендовали в начале 2023-го), из «Эльче» за скромные 800 тысяч евро перешел полузащитник Омар Маскарель. Аренду Денниса Хаджикадунича (он все еще принадлежит «Ростову») продлевать не стали, однако к Карпину босниец не поехал и перебрался в «Гамбург».

• Моду возвращать своих воспитанников подхватил «Атлетик», подписавший Иньиго Руиса де Галаррету – полузащитник бесплатно перешел из «Мальорки».

• В «Жирону» на постоянной основе перешел вратарь Пауло Гассанига, отыгравший прошлый сезон в клубе на правах аренды из «Фулхэма». Пришел также покинувший «Баварию» 33-летний защитник Дэйли Блинд.

• «Райо Вальекано» заработал пять миллионов евро на трансфере Франа Гарсии в «Реал» (продали за 10, но есть нюанс). Покинул клуб 41-летний вратарь Диего Лопес, который в прошлом сезоне провел две игры в Ла Лиге.

• «Севилья» выкупила у «Ренна» арендованного в январе Лоика Баде за 12 млн евро. Защитник за полгода успел забить «МЮ», выиграть Лигу Европы и теперь готовится к Лиге чемпионов. Из вылетевшего «Эспаньола» свободным агентом перебрался еще один защитник Адриа Педроса.

• «Сельта» насовсем забрала у «Ромы» бывшего полузащитника «Барселоны» Карлеса Переса. Из «Атлетико» приехал защитник Ману Санчес, отыгравший два с половиной последних сезона в аренде в «Осасуне». Денис Суарес бесплатно ушел в «Вильярреал».

• «Кадис» выкупил у «Лацио» арендованного полгода назад аргентинского полузащитника Гонсало Эскаланте, а у «Вальядолида» – нападающего Серхи Гвардиолу.

• «Хетафе» оставил сразу троих арендованных ранее футболистов: Омара Альдерете («Герта»), Кристиана Порту («Реал Сосьедад») и Гастона Альвареса Сосу («Бостон Ривер»). Некогда главный талант Испании Мунир Эль-Хаддади покинул команду и сейчас остается без клуба – ему всего 27 лет.

• Провалившая прошлый сезон «Валенсия» выкупила у «Лиона» турецкого защитника Дженка Озкаджара. Арендованных ранее Илайша Морибу и Джастина Клюйверта подписывать не стали – они возвращаются в свои клубы.

• Луис Суарес (тот что Чаррис – он из Колумбии) перебрался в «Альмерию» на постоянной основе из «Марселя» за 8 миллионов евро, отыграв в Ла Лиге последние полгода в аренде.

• Вернувшийся в Ла Лигу «Алавес» забрал насовсем у «Альмерии» сербского защитника Николу Мараша за 1,5 млн евро.

• Воспитанник академии «Барсы» Сандро Рамирес возвращается в Ла Лигу: прошлый сезон он провел в «Лас-Пальмас» на правах аренды в Сегунде, а теперь клуб выкупил его у «Уэски», вернувшись в элитный дивизион.

• Последний новичок Примеры «Гранада» уже успела оформить парочку приобретений: Шон Вейсман выкуплен у «Вальядолида», а Фамара Дьедиу – у «Аланьяспора».

Таблица трансферов РПЛ

Таблица трансферов АПЛ

Фото: AFP/JAVIER SORIANO

15 комментариев

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swerh
Таблица лишний раз демонстрирует, что большая часть клубов Ла Лиги едва сводит концы с концами (а некоторые и не сводят). Исключая Мадрид и Барсу, малочисленные трансферы максимум на несколько млн евро, да и переходы по большей части свободными агентами или в аренду... Тоска и тлен.
+12
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med-a-lion
подумал что у меня экран запачкался. что это за картинка такая, спортс?
+12
-3
+9
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Moscwow
Ответ swerh
Таблица лишний раз демонстрирует, что большая часть клубов Ла Лиги едва сводит концы с концами (а некоторые и не сводят). Исключая Мадрид и Барсу, малочисленные трансферы максимум на несколько млн евро, да и переходы по большей части свободными агентами или в аренду... Тоска и тлен.
Только Барса первая в списке тех, кто "сводит концы с концами"
+8
-1
+7
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impaled
Забыли Арду Гюлера у Реала.
+6
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+5
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gelkin
Спасибо за статью! Немного трудно читать чёрный текст на сером фоне к сожалению
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Билли Херрингтон
Чтобы все понимали, как пандемия ударила по клубам Ла Лиги. Клубы чемпионата Испании потратили меньше, чем клубы всех остальных топ лиг. На данный момент потрачено около 200 млн евро, из которых 130 потратил Реал. Даже 10 млн сейчас это неподъемная сумма для большинства клубов лиги. При этом только Реал, который единственный в Испании успешно вышел из кризиса, борется с Тебасом и его администрацией, выигрывая суды против лиги и не участвуя в официальных мероприятиях. От того смешнее, как Лапорта, который больше всего жалуется на Тебаса, кайфует, веселится и обнимается с ним на официальных мероприятиях. Ла Лига сейчас это полное днище, но всем плевать, 19 клубов на следующих выборах опять проголосуют за Тебаса
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swerh
Ответ Moscwow
Только Барса первая в списке тех, кто "сводит концы с концами"
И? В контексте развития лиги здесь нет ничего хорошего.
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Inside 88 LW
Жаль субмарину - это ТО убьет ещё один клуб ЛЛ.
Жирона - довольно качественно и вроде не стремятся продавать актив.
Алавес и Л-П - очевидные лифтеры.
Атлетико - очевидно там знают что делают, мне кажется это явно тёмная лошадка в новом розыгрыше ЛЧ.
Барса - если договорятся за В. Роке и возьмут правого защитника (любого) не плохое ТО.
РМ - есть сомнения что ставка на Чуамени и Белингема сработает, за молодыми пижонами будет присматривать Модрич (всё-таки годы). Уход Бензема. Также Анчеллоти уже мыслями в сб. Бразилии.
P.S. В целом для всей ЛЛ - очередное грустное ТО.
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Нионель Ералду
Пау Торрес?
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EminenceGrise
До чего руководство Тебаса довело Ла Лигу! Просто сравните эту табличку с подобной в АПЛ и все станет понятно. А в момент его прихода Ла Лига была первой, причем первой с запасом!
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Нионель Ералду
Ответ Moscwow
Только Барса первая в списке тех, кто "сводит концы с концами"
Хорошо хорошо, трансфер Роке и Гюндо только подтверждают твои слова
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Moscwow
Ответ swerh
И? В контексте развития лиги здесь нет ничего хорошего.
Естественно. Во главе с Тебасом ла лигу ждет крах, Барса будет мучаться со свободными агентами и продаваться по кускам, Реал опять бросать все сили на ЛЧ и забивать на чемпионат, а остальные бороться за выживание
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Moscwow
Ответ Нионель Ералду
Хорошо хорошо, трансфер Роке и Гюндо только подтверждают твои слова
Ноунейм и дед. Один сможет прийти только через полгода, второй бесплатный. О чем ты, Ералду?
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DeltaForce
Ответ swerh
Таблица лишний раз демонстрирует, что большая часть клубов Ла Лиги едва сводит концы с концами (а некоторые и не сводят). Исключая Мадрид и Барсу, малочисленные трансферы максимум на несколько млн евро, да и переходы по большей части свободными агентами или в аренду... Тоска и тлен.
На этом фоне выглядит интересно как итальянский аутсайдер Салернитана позволяет себе игроков за 12 млн)
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