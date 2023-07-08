15 комментариев

Трансферное окно в Ла Лиге открылось в начале июля и закроется 1 сентября. Здесь все переходы, а также адекватные слухи (они выделены желтым) .

• «Барселона» ожидаемо собирает свободных агентов. Из «Ман Сити» приехал обладатель требла Илкай Гюндоган, а из «Атлетика» опытный защитник Иньиго Мартинес. Антуан Гризманн окончательно покинул каталонский клуб – его за 20 млн евро выкупил «Атлетико». Легенды клуба Серджи Бускетс и Жорди Альба тоже ушли и воссоединятся с Лео Месси в «Интер Майами».

• «Реал» за 103 млн евро приобрел Джуда Беллингема (это рекордный трансфер окна), вернул из «Райо Вальекано» воспитанника Франа Гарсию (за 5 млн евро) и арендовал у «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу, который в начале 2010-х уже играл в системе «Мадрида» и даже выходил за первую команду. Но главный трансфер для «Реала» (да и для всего мирового футбола) пока в режиме ожидания – Килиан Мбаппе, похоже, на этот раз твердо намерен перебраться в Испанию, но «ПСЖ» так просто не сдастся.

• «Атлетико» выкупил у «Барсы» Гризманна, который полноценно вернулся в команду Диего Симеоне после двух сезонов в аренде. Из «Сельты» за 5 млн евро приехал защитник Хави Галан, а турецкий центрбэк Чаглар Сеюнджю перебрался из «Лестера» на правах свободного агента. Жоффре Кондогбиа продан в «Марсель» за 8 млн евро.

• Готовящийся к Лиге чемпионов «Реал Сосьедад» бесплатно подписал 31-летнего капитана «Ренна» Амари Траоре и молодого нападающего «Атлетика» Микеля Готи.

• «Бетис» подписал контракт до 2027-го с Айосе Пересом. Хавбек провел в севильском клубе прошлый сезон на правах аренды из «Лестера», а теперь, по истечении срока договора с «лисами», на постоянной основе присоединился к команде Мануэля Пеллегрини. Великого Хоакина мы на поле не увидим – он закончил карьеру.

• «Осасуна» усилилась хавбеком Хосе Арнаисом (приехал из «Леганеса») и защитником Алехандро Катеной (из «Райо Вальекано»). Оба футболиста достались клубу бесплатно.

• «Мальорка» выкупила у «Вильярреала» Мануэля Морланеса за 4 млн евро (хавбека изначально арендовали в начале 2023-го), из «Эльче» за скромные 800 тысяч евро перешел полузащитник Омар Маскарель. Аренду Денниса Хаджикадунича (он все еще принадлежит «Ростову») продлевать не стали, однако к Карпину босниец не поехал и перебрался в «Гамбург».

• Моду возвращать своих воспитанников подхватил «Атлетик», подписавший Иньиго Руиса де Галаррету – полузащитник бесплатно перешел из «Мальорки».

• В «Жирону» на постоянной основе перешел вратарь Пауло Гассанига, отыгравший прошлый сезон в клубе на правах аренды из «Фулхэма». Пришел также покинувший «Баварию» 33-летний защитник Дэйли Блинд.

• «Райо Вальекано» заработал пять миллионов евро на трансфере Франа Гарсии в «Реал» (продали за 10, но есть нюанс). Покинул клуб 41-летний вратарь Диего Лопес, который в прошлом сезоне провел две игры в Ла Лиге.

• «Севилья» выкупила у «Ренна» арендованного в январе Лоика Баде за 12 млн евро. Защитник за полгода успел забить «МЮ», выиграть Лигу Европы и теперь готовится к Лиге чемпионов. Из вылетевшего «Эспаньола» свободным агентом перебрался еще один защитник Адриа Педроса.

• «Сельта» насовсем забрала у «Ромы» бывшего полузащитника «Барселоны» Карлеса Переса. Из «Атлетико» приехал защитник Ману Санчес, отыгравший два с половиной последних сезона в аренде в «Осасуне». Денис Суарес бесплатно ушел в «Вильярреал».

• «Кадис» выкупил у «Лацио» арендованного полгода назад аргентинского полузащитника Гонсало Эскаланте, а у «Вальядолида» – нападающего Серхи Гвардиолу.

• «Хетафе» оставил сразу троих арендованных ранее футболистов: Омара Альдерете («Герта»), Кристиана Порту («Реал Сосьедад») и Гастона Альвареса Сосу («Бостон Ривер»). Некогда главный талант Испании Мунир Эль-Хаддади покинул команду и сейчас остается без клуба – ему всего 27 лет.

• Провалившая прошлый сезон «Валенсия» выкупила у «Лиона» турецкого защитника Дженка Озкаджара. Арендованных ранее Илайша Морибу и Джастина Клюйверта подписывать не стали – они возвращаются в свои клубы.

• Луис Суарес (тот что Чаррис – он из Колумбии) перебрался в «Альмерию» на постоянной основе из «Марселя» за 8 миллионов евро, отыграв в Ла Лиге последние полгода в аренде.

• Вернувшийся в Ла Лигу «Алавес» забрал насовсем у «Альмерии» сербского защитника Николу Мараша за 1,5 млн евро.

• Воспитанник академии «Барсы» Сандро Рамирес возвращается в Ла Лигу: прошлый сезон он провел в «Лас-Пальмас» на правах аренды в Сегунде, а теперь клуб выкупил его у «Уэски», вернувшись в элитный дивизион.

• Последний новичок Примеры «Гранада» уже успела оформить парочку приобретений: Шон Вейсман выкуплен у «Вальядолида», а Фамара Дьедиу – у «Аланьяспора».

Фото: AFP/JAVIER SORIANO