19 комментариев

Гений!

4 июля 1998 года Деннис потратил всего три касания, чтобы попасть в историю. Вспоминаем легендарный гол, которому уже 25!

«Я не люблю трюки. Моя игра – это прием мяча, контроль, пас. Красота ради красоты мне неинтересна», – говорил Деннис Бергкамп.

Бергкамп действительно не был тем, кто устраивал представления. Но он точно знал, что порой шедевры получаются из самых простых вещей.

Прием мяча.

Контроль.

И удар – ведь пасовать вблизи было некому и незачем.

В тот день в Марселе столкнулись сборные Нидерландов и Аргентины. Прошло 20 лет с предыдущей встречи: в финале ЧМ-1978 аргентинцы (или скорее Марио Кемпес) обыграли «Оранье» 3:1.

Теперь же Бергкамп постарался, чтобы у четвертьфинала французского чемпионата мира был другой сценарий.

Деннис использовал еще одно касание в самом начале, когда в падении головой вывел на ворота Патрика Клюйверта. Это не было простой скидкой: Бергкамп моментально оценил пространство и движение Клюйверта за спинами аргентинских защитников.

Позже он расскажет, как любил такие моменты: «Удовольствие от забитого гола понятно, но для меня отдать голевой пас было чем-то похожим. Это как сложить мозаику. У меня в голове всегда была картина, какой ситуация будет через 2-3 секунды. Я мог просчитать это. Очень приятно делать что-то, что другие пока не видят».

То, что Бергкамп приберег на конец, видели все. Для истории особенно важно, что это видел голландский комментатор Джек ван Гелдер. Он передавал события матча (а их хватало: аргентинцы сравняли, потом в командах удалили по одному игроку) слушателям радиотрансляции.

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Момент, когда мяч соприкоснулся с ногой Бергкампа после длинного паса Франка де Бура от центрального круга, Ван Гелдер зафиксировал так: «Очень хорошо, Деннис Бергкамп». Два последовавших за этим касания свели комментатора с ума: «Деннис Бергкамп принимает мяч… ДЕННИС БЕРГКАМП! Д-Е-Н-Н-И-С Б-Е-Р-Г-К-А-М-П!» Ван Гелдер как одержимый повторял имя и фамилию Бергкампа, а потом сорвался на вопль, в котором было все: восторг, осознание величия момента, охрипший голос, попытки захватить как можно больше воздуха.

Нехарактерно поддался эмоциям даже сам Бергкамп. Он пробежал несколько метров с расставленными в стороны руками, плюхнулся на газон и вскоре скрылся под оранжевым цунами догнавших его партнеров.

Через много лет в интервью журналу FourFourTwo Деннис назвал гол Аргентине главным в карьере: «Забить вот так, в моем стиле, на такой стадии… Я люблю красивый футбол, но красота не должна быть пустой. Этот гол вывел нас в полуфинал чемпионата мира.

Как все получилось?

Сначала я поймал взгляд Франка де Бура и понял, что он отдаст мне пас. Потом надо было оторваться с помощью рывка – отклеиться от защитника на шесть ярдов (≈5,5 метра – Sports.ru). Мяч перелетел мне через плечо. Я подпрыгнул и намертво поймал его. Вторым касанием развернулся, чтобы уйти от Айялы и получить лучший угол для удара. Целился под дальнюю штангу.

Уже на втором касании знал, что все получится как надо. И никак по-другому! Будто вся жизнь вела к этому моменту».

Аргентинский защитник Роберто Айяла, от которого Деннис избавился одним движением, настаивает – он ничего не мог поделать: «Я видел момент много раз и не вижу тут своей ошибки. После того, как он остановил мяч, я намеревался сыграть в него. После второго касания уже не мог сделать это другой ногой – был бы пенальти.

У Бергкампа получилось так много хорошего здесь, но люди продолжают цепляться к моей воображаемой ошибке».

В другом интервью Бергкамп описывал гол как «результат многих-многих часов работы над контролем мяча, ударами и балансом».

Про это полно историй (например, вот, из детства). Самую показательную рассказал Робин ван Перси. Однажды он закончил тренировку пораньше и отправился в джакузи. Оттуда через окошко было видно поле. Там Ван Перси увидел Бергкампа, который тогда восстанавливался от травмы. В тот день Деннис отрабатывал пасы и удары. «Я сидел в ожидании ошибки – но так и не дождался. Мои руки размякли в ванне! Он занимался 45 минут и ни разу не ошибся. Для меня это было словно искусство», – вспоминал Робин.

У Бергкампа часто спрашивают про гол Аргентине. Однажды он сказал так: «Идеальный во всем матч не сыграть. Но этот момент сам по себе, думаю, был идеален».

Через три дня Нидерланды проиграли в полуфинале Бразилии по пенальти.

В блестящей книге о голландском футболе «Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football» автор Дэвид Уиннер в короткой беседе с Бергкампом пытался понять, почему Голландия не прошла дальше и почему сам Деннис забивал не так часто, как мог бы. «У меня нет инстинкта убийцы. Я не умею быть в штрафной в нужный момент. Обычно я нахожусь за ее пределами. Голы оттуда, как правило, выходят красивыми. Я бы хотел добавить к моей игре простые голы, но при этом не желаю испортить то, что умею, свой футбол.

То, что я говорю про себя, можно сказать и про ту голландскую сборную. Если бы мы были хладнокровной командой, могли бы не играть в футбол, в котором были хороши», – рассуждал Деннис.

И последний штрих.

Забив один из величайших голов в истории чемпионатов мира, Бергкамп не пересматривал повтор: «Мне не надо видеть его по телевизору, я и так точно знаю, как все было».

Мы так не можем, Деннис. Прости нам эту слабость.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Leech/Offside / Contributor, GEORGES GOBET, Marcus Brandt, Stu Forster; East News/DANIEL GARCIA / AFP