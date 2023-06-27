Главные переходы лета: Гюндоган – в «Барсе», Бускетс – к Месси. Онлайн трансферного окна
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Все самые заметные переходы летнего трансферного окна – теперь в одном месте. С ключевыми деталями вокруг них.
Главные трансферы лета – в одном месте
Здесь вы не пропустите ничего важного. Вот главные переходы лета, которые уже подтверждены
🇦🇷 Лионель Месси едет в МЛС, он заявил о намерении продолжить карьеру в «Интере Майами». Осталось дождаться официального объявления, дебют намечен на 21 июля. Серджи Бускетс уже будет рядом
🇫🇷 Карим Бензема умчал в саудовской «Аль-Иттихад», не стал доигрывать год контракта в «Реале»
🏴 Джуд Беллингем перешел в «Реал», пока рекордная сделка лета – 103 млн евро. Ожиданий теперь тоже полно
🇦🇷 Алексис Мак Аллистер поучаствует в обновлении полузащиты «Ливерпуля», его забрали из «Брайтона» за удивительные для востребованного чемпиона мира 42 млн евро
🇩🇪 Илкай Гюндоган переехал в «Барселону» как свободный агент, причем с условием, что так же легко и уйдет, если вдруг до первого тура Ла Лиги контракт не зарегистрируют
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Илкай Гюндоган – из «Ман Сити» в «Барселону», бесплатно
✍️ Контракт по схеме 2+1. Забавно, что в соглашении прописана опция регистрации в Ла Лиге. Если до первого тура «Барса» не зарегистрирует Гюндогана, немец может уйти бесплатно. Пеп Гвардиола был бы рад сохранить игрока, но Гюндоган слишком хотел попробовать что-то новое. Напоследок Илкай выиграл требл и оставил теплейшее письмо фанатам.
Калиду Кулибали – из «Челси» в «Аль-Хилаль», 23 млн евро
✍️ Контракт с саудовским клубом – на 3 года.
💶 По информации Джанлуки Ди Марцио, платить 32-летнему сенегальцу будут 30 млн евро за сезон.
Тодд Боули отгружает ненужных игроков в Саудовскую Аравию. Кулибали пришел в «Челси» год назад за 38 млн евро, а теперь отдают в полтора раза дешевле. Явно не того ждали от Калиду в Лондоне.
Серхио Бускетс – из «Барселоны» в «Интер Майами», бесплатно
💶 Зарплата согласно инсайдам – 10 млн долларов за сезон.
✍️ Контракт – на 3 года.
Так закончилась история великой полузащиты «Барселоны». Бускетс уезжает в МЛС вслед за Месси. Скоро, возможно, к бывшим одноклубникам присоединится и Жорди Альба.
Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Борнмут», 11,2 млн евро
Пока не сказать, что Клюйверт-сын оправдывает авансы, выданные на старте карьеры. Вингера считали одним из самых талантливых голландцев поколения. Но вот один рекорд Джастину все-таки покорится: он станет первым футболистом из Нидерландов, кто сыграет во всех топ-5 лигах.
Рубен Невеш – из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хилаль», 55 млн евро
💶 Сумма продажи – рекорд для «Вулвз». ✍️ Соглашение на 3 года.
Пожалуй, самый удивительный переход в Саудовскую Аравию. Невеша ждали в «Барселоне» и топ-клубах АПЛ, но капитан «Вулверхэмптона» едет на Ближний Восток уже в 26 лет. Гари Невилл и Джейми Каррагер просят что-нибудь предпринять, чтобы лучшие игроки АПЛ не переходили в чемпионат Саудовской Аравии – во многом из-за трансфера Рубена в «Аль-Хилаль».
Рафаэл Геррейру – из «Боруссии Д» в «Баварию», бесплатно
✍️ 29-летний португалец подписан до лета 2026-го. Бундеслига соскучилась по таким трансферам: предыдущим из «Боруссии» в «Баварию» шел Матс Хуммельс в 2016-м (уже успел вернуться назад). Геррейру едет к хорошо знакомому Томасу Тухелю, чтобы навязать конкуренцию Альфонсо Дэвису на левом фланге защиты. А сам канадец раздумывает над переходом в «Реал».
Эдин Джеко – из «Интера» в «Фенербахче», бесплатно
💶 Джанлука Ди Марцио сообщает, что форвард договорился о 5 млн евро зарплаты.
✍️ Контракт подписали на 2 года. Только что Джеко играл в финале Лиги чемпионов, а теперь – похоже, что пенсия в Турции. «Интер» не особенно держал: статистика просела (9+4 в Серии А), хотя несколько важных голов в ЛЧ были. Интересно, кто теперь заменит боснийца в Милане?
Нголо Канте – из «Челси» в «Аль-Иттихад», бесплатно
💶 25 млн евро – зарплата в Саудовской Аравии.
✍️ Контракт до 2027-го – вряд ли кто-то в Европе предложил бы такие условия. Из «Челси» в Саудовскую Аравию этим летом продают активно. Канте уходит бесплатно в команду к Кариму Бензема, хотя интересовались Нголо несколько арабских клубов. Очень жаль, что в больше не увидим этого добряка в АПЛ.
Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси», 65 млн евро
✍️ Контракт с французом долгосрочный – 6 лет, привычно для Боули. ФИФА и УЕФА пока не запретили лазейку.
Уже зимой были новости, что трансфер форварда согласован, но только на лето. Сейчас просто пришло подтверждение. Нкунку – действительно хороший. Если не верите, Артем Денисов вас убедит.
Хоселу – из «Эспаньола» в «Реал Мадрид», аренда
✍️ Заплатят 500 тысяч евро, говорит The Athletic. Еще в 1,5 млн евро обойдется потенциальный выкуп в конце сезона. Бензема ушел, но пока в нападение «Реал» взял только собственного воспитанника – 33-летнего Хоселу из вылетевшего «Эспаньола». Впрочем, у форварда отличный год: он стал героем сборной Испании и забил 16 мячей в Ла Лиге. Заслуженное возвращение, но, судя по всему, только в запас. В Мадриде ждут Мбаппе.
Махмуд Дауд – из «Боруссии Д» в «Брайтон», бесплатно
✍️ Договор до 2027-го, комфортно для 27-летнего футболиста.
«Брайтон» заранее подготовился к уходу Кайседо и Мак Аллистера. С Даудом из «Боруссии» договорились о бесплатном переходе еще весной. Когда-то Махмуд считался большим талантом, но в итоге не дорос даже до уверенного места в основе «Дортмунда». Возможно, Де Дзерби придумает, как раскрыть немца – и через годик продать за 40+ млн.
Джеймс Милнер – из «Ливерпуля» в «Брайтон», бесплатно
✍️ Контракт по схеме 1+1. В «Ливерпуле» предлагали продление на год (как и прошлым летом), но с существенным понижением зарплаты. Милнер уходит после восьми лет в «Ливерпуле». Клопп очень не хотел отпускать универсального игрока – в клубе были уверены, что из Джеймса вскоре получится отличный тренер. Но теперь он будет учиться у Де Дзерби.
Якуба Минте – из «Оденсе» в «Ньюкасл», 7 млн евро
💶 Рекордная продажа в истории «Оденсе». Раньше самым дорогим был переход Байе Джиби Фалла в «Локомотив» за 4,3 млн. Все ждут от «Ньюкасла» трансферов суперзвезд, а они берут 18-летнего гамбийского вингера из чемпионата Дании. Хотя у Якубы неплохая статистика: 17 матчей, 4 гола и 6 ассистов. Следующий сезон Минте проведет в аренде в «Фейеноорде».
Уссем Ауар – из «Лиона» в «Рому», бесплатно
✍️ Контракт на 5 лет – до 2028-го. К Ауару с самого дебюта в «Лионе» присматривались все топ-клубы Европы. Но в последние годы французский полузащитник резко сдал. Поэтому уходит бесплатно только в «Рому» к Жозе Моуринью. Интересная перезагрузка: в течение полугода Уссем сменил и клуб, и сборную – он сыграл за Францию в одном товарищеском матче, но с марта выступает за Алжир.
Юри Тилеманс – из «Лестера» в «Астон Виллу», бесплатно
Тоже ждали бельгийского полузащитника в топ-клубе? А он ушел из «Лестера» только после вылета в чемпионшип – свободным агентом. К Тилемансу много кто присматривался, но быстрее всех действовала «Астон Вилла» и Унаи Эмери. Юри остается в Премьер-лиге, а «Лестер» бесплатно теряет самого дорогого игрока в истории клуба.
Фото: Gettyimages.ru; instagram.com
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