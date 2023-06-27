Главные трансферы лета – в одном месте

Здесь вы не пропустите ничего важного. Вот главные переходы лета, которые уже подтверждены

🇦🇷 Лионель Месси едет в МЛС, он заявил о намерении продолжить карьеру в «Интере Майами». Осталось дождаться официального объявления, дебют намечен на 21 июля. Серджи Бускетс уже будет рядом

🇫🇷 Карим Бензема умчал в саудовской «Аль-Иттихад», не стал доигрывать год контракта в «Реале»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джуд Беллингем перешел в «Реал», пока рекордная сделка лета – 103 млн евро. Ожиданий теперь тоже полно

🇦🇷 Алексис Мак Аллистер поучаствует в обновлении полузащиты «Ливерпуля», его забрали из «Брайтона» за удивительные для востребованного чемпиона мира 42 млн евро

🇩🇪 Илкай Гюндоган переехал в «Барселону» как свободный агент, причем с условием, что так же легко и уйдет, если вдруг до первого тура Ла Лиги контракт не зарегистрируют

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