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Покупали за 80 млн евро, теперь пришлось рвать контракт. «Арсенал» избавился от Николя Пепе

Николя Пепе Николя Пепе
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Разорвали контракт, бесплатно взял «Трабзонспор».

Николя Пепе ушел из «Арсенала» свободным агентом в «Трабзонспор» – лондонцы не получили по ивуарийскому вингеру ни одного приличного предложения и расторгли с ним контракт.

Цепочка событий:

● «Арсенал» думал о расторжении еще в июне – в клубе не были уверены, что найдут покупателя.

● Первые слухи появились только в августе – про неназванный клуб из Саудовской Аравии.

● В Турции игроком интересовались настойчивее – «Бешикташ» вел целый месяц, но Пепе в итоге ушел в «Трабзонспор», контракт на год.

В 2019-м «Арсенал» заплатил «Лиллю» за Пепе 72 млн фунтов (80 млн евро) – этот трансфер до сих пор в топ-50 самых дорогих за всю историю, тогда он был рекордным дня клуба. Через четыре года очевидно: это провальная сделка.

Пепе трудно адаптировался в Англии. Хотя выдавал яркие отрезки

Николя переехал в Лондон сразу после прорывного сезона-2018/19 в «Лилле»: 23 гола и 12 ассистов во всех турнирах, в гонке бомбардиров Лиги 1 он тогда припарковался сразу за Килианом Мбаппе. 

«Николя – хорошо известный и талантливый вингер, которого хотели видеть у себя многие европейские клубы, – радовался тогда главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. – Трансфер вингера топ-класса был одной из ключевых целей в это трансферное окно, и я рад, что он присоединился к нам. Он добавит нам скорости, мощи и креатива, которые должны принести больше голов нашей команде».

В первом сезоне у Пепе было восемь голов и 10 ассистов. Правда, он чередовал яркие матчи – как с «Викторией Гимараэш» (дубль со штрафных), «Ньюкаслом» (гол и два ассиста) и «Вест Хэмом» (гол и пас) с невзрачными. «Арсенал» верил в прогресс ивуарийца, списывали нестабильность на затянувшуюся адаптацию.

Сезон-2020/21 получился для Пепе даже более результативным – 16 мячей и пять голевых. Николя был в обойме Микеля Артеты, который только начинал осваиваться в клубе, вингер провел почти три тысячи минут. А в конце мая забил пять мячей в пяти матчах («Вест Бромвичу», «Кристал Пэлас» и «Брайтону»), попал в список претендентов на игрока месяца в АПЛ.

«Арсенал» выяснил, что Пепе можно было купить в два раза дешевле. После этого уволили 55 сотрудников, а Николя усадили в запас

Стоимость Пепе не давала лондонскому клубу покоя.

В 2020-м ESPN сообщил, что «Арсенал» начал внутреннее расследование вокруг обстоятельств трансфера – в клубе подозревали, что жестко переплатили. Искали причину и виновных. Эту же информацию подтвердил The Athletic, сам клуб отмалчивался.

По данным источников ESPN, по итогам расследования и в целом изучения трат на футболистов руководство для экономии уволило 55 сотрудников, в том числе ключевых скаутов.

Заявления об увольнении подписывал спортивный директор Рауль Санльеи, а через полторы недели клуб неожиданно объявил о его уходе – на следующий день после публикации ESPN о внутреннем расследовании.

«Арсенал» объяснил уход топ-менеджера, который пришел на эту должность из «Барселоны» в ноябре 2017-го, все той же оптимизацией расходов. Но вряд ли дело в этом или только в этом. The Athletic писал, что ключевая причина – подход 53-летнего испанца к трансферам. 

Уточняли, что по результатам расследования Рауль переплатил 5 млн за Лукаса Торрейру (26 млн фунтов) и Бернда Лено (22,5 млн фунтов).

Но главная претензия к испанцу – Пепе. The Guardian со ссылкой на контакты в других клубах утверждал, что «Арсенал» заплатил «Лиллю» на 50% больше, чем предлагали на рынке. The Athletic сообщал примерно о том же, но с другими датами: за год до трансфера Пепе был доступен за половину от 72 млн. ESPN добавлял, что представители других клубов, которые участвовали в переговорах с «Лиллем», были ошеломлены суммой, которую заплатил «Арсенал».

После расследования Артета задвинул Пепе в запас. В сезоне-2021/22 Николя сыграл во всех турнирах меньше тысячи минут и летом 2022-го пошел в аренду в «Ниццу» – хотя «Севилья» предлагала 18 млн евро за полноценный трансфер. Новый приход во Францию получился не таким удачным, помешала травма колена, из-за нее Пепе пропустил половину сезона – но восемь мячей все же забил.

Когда Пепе переходил в «Арсенал», Transfermarkt оценивал его в 75 млн евро. За четыре года рыночная стоимость рухнула в четыре раза – до 18 млн. «Арсенал» без помощи Пепе в составе выдал один из лучших сезонов за последние несколько лет – долго бодался с «Сити» за чемпионство и наконец-то вышел в ЛЧ.

Очевидно, Николя в свое время очень переоценили.

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Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Catherine Ivill / Staff, Michael Regan / Staff

4 комментария

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Тухель
Пепе принес последний трофей Арсенала. Кубок Англии 2020 это заслуга Обамеянга и Пепе. У Пепе гол против ШЮ, голевая против МС в полуфинале и голевая в финале. Каким бы не было странным судейство, но трофей есть трофей, а красивая игра со 2 местом и у Шпор была.
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ЛыСъ
А игрока то почему в запас? Тем более, что давал результат.
+2
0
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kerasin111
Когда его покупали за 80 миллионов, никто не знал, что через пару лет на этой позиции будет бегать один из самых дорогих вундеркиндов поколения. Если не было бы Пепе, может быть и не было нашего сегодняшнего Сака. А так, статистика получше всяких Санчо с Антони, если что.
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kerasin111
Ответ ЛыСъ
А игрока то почему в запас? Тем более, что давал результат.
Появился Сака
0
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