Разорвали контракт, бесплатно взял «Трабзонспор».

Николя Пепе ушел из «Арсенала» свободным агентом в «Трабзонспор» – лондонцы не получили по ивуарийскому вингеру ни одного приличного предложения и расторгли с ним контракт.

Цепочка событий:

● «Арсенал» думал о расторжении еще в июне – в клубе не были уверены, что найдут покупателя.

● Первые слухи появились только в августе – про неназванный клуб из Саудовской Аравии.

● В Турции игроком интересовались настойчивее – «Бешикташ» вел целый месяц, но Пепе в итоге ушел в «Трабзонспор», контракт на год.

В 2019-м «Арсенал» заплатил «Лиллю» за Пепе 72 млн фунтов (80 млн евро) – этот трансфер до сих пор в топ-50 самых дорогих за всю историю , тогда он был рекордным дня клуба. Через четыре года очевидно: это провальная сделка.

Пепе трудно адаптировался в Англии. Хотя выдавал яркие отрезки

Николя переехал в Лондон сразу после прорывного сезона-2018/19 в «Лилле»: 23 гола и 12 ассистов во всех турнирах, в гонке бомбардиров Лиги 1 он тогда припарковался сразу за Килианом Мбаппе.

«Николя – хорошо известный и талантливый вингер, которого хотели видеть у себя многие европейские клубы, – радовался тогда главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. – Трансфер вингера топ-класса был одной из ключевых целей в это трансферное окно, и я рад, что он присоединился к нам. Он добавит нам скорости, мощи и креатива, которые должны принести больше голов нашей команде».

В первом сезоне у Пепе было восемь голов и 10 ассистов. Правда, он чередовал яркие матчи – как с «Викторией Гимараэш» (дубль со штрафных), «Ньюкаслом» (гол и два ассиста) и «Вест Хэмом» (гол и пас) с невзрачными. «Арсенал» верил в прогресс ивуарийца, списывали нестабильность на затянувшуюся адаптацию.

Сезон-2020/21 получился для Пепе даже более результативным – 16 мячей и пять голевых. Николя был в обойме Микеля Артеты, который только начинал осваиваться в клубе, вингер провел почти три тысячи минут. А в конце мая забил пять мячей в пяти матчах («Вест Бромвичу», «Кристал Пэлас» и «Брайтону»), попал в список претендентов на игрока месяца в АПЛ.

«Арсенал» выяснил, что Пепе можно было купить в два раза дешевле. После этого уволили 55 сотрудников, а Николя усадили в запас

Стоимость Пепе не давала лондонскому клубу покоя.

В 2020-м ESPN сообщил, что «Арсенал» начал внутреннее расследование вокруг обстоятельств трансфера – в клубе подозревали, что жестко переплатили. Искали причину и виновных. Эту же информацию подтвердил The Athletic, сам клуб отмалчивался.

По данным источников ESPN, по итогам расследования и в целом изучения трат на футболистов руководство для экономии уволило 55 сотрудников, в том числе ключевых скаутов.

Заявления об увольнении подписывал спортивный директор Рауль Санльеи, а через полторы недели клуб неожиданно объявил о его уходе – на следующий день после публикации ESPN о внутреннем расследовании.

«Арсенал» объяснил уход топ-менеджера, который пришел на эту должность из «Барселоны» в ноябре 2017-го, все той же оптимизацией расходов. Но вряд ли дело в этом или только в этом. The Athletic писал, что ключевая причина – подход 53-летнего испанца к трансферам.

Уточняли, что по результатам расследования Рауль переплатил 5 млн за Лукаса Торрейру (26 млн фунтов) и Бернда Лено (22,5 млн фунтов).

Но главная претензия к испанцу – Пепе. The Guardian со ссылкой на контакты в других клубах утверждал, что «Арсенал» заплатил «Лиллю» на 50% больше, чем предлагали на рынке. The Athletic сообщал примерно о том же, но с другими датами: за год до трансфера Пепе был доступен за половину от 72 млн . ESPN добавлял, что представители других клубов, которые участвовали в переговорах с «Лиллем», были ошеломлены суммой, которую заплатил «Арсенал».

После расследования Артета задвинул Пепе в запас. В сезоне-2021/22 Николя сыграл во всех турнирах меньше тысячи минут и летом 2022-го пошел в аренду в «Ниццу» – хотя «Севилья» предлагала 18 млн евро за полноценный трансфер. Новый приход во Францию получился не таким удачным, помешала травма колена, из-за нее Пепе пропустил половину сезона – но восемь мячей все же забил.

Когда Пепе переходил в «Арсенал», Transfermarkt оценивал его в 75 млн евро. За четыре года рыночная стоимость рухнула в четыре раза – до 18 млн. «Арсенал» без помощи Пепе в составе выдал один из лучших сезонов за последние несколько лет – долго бодался с «Сити» за чемпионство и наконец-то вышел в ЛЧ.

Очевидно, Николя в свое время очень переоценили.

Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Catherine Ivill / Staff, Michael Regan / Staff