13 комментариев

В Саудовскую Аравию уехали Криштиану Роналду и Карим Бензема, к ним присоединился Нголо Канте. А кто не соблазнился гигантскими контрактами?

Набирается неплохая компания.

Месси, Модрич, Неймар и многие другие отказались играть в Саудовской Аравии

Летом все это обсуждается особенно активно:

• По информации Tengri Sport, Лионелю Месси предложили 1,2 млрд евро за два года. Но нет, в «Аль-Хилале» Лео не будет – он уже уехал в «Интер Майами». Впрочем, саудовцы без денег его не оставят: New York Times рассказал о контракте Месси с министерством туризма на $25 млн за три года за отпуск в этой стране и различные коммерческие активности.

• «Аль-Хилаль» не успокаивается – ему очень нужен крутой нападающий. Но Ромелу Лукаку не впечатлился 25 млн евро за сезон. Он хотел бы играть за «Интер» – здесь он совпадает в желаниях с Симоне Индзаги. Посмотрим, что решит клуб.

• Неймар, по данным Daily Sports, мог бы перейти в один из саудовских клубов на зарплату в 400 миллионов евро. Но отказался. «ПСЖ» готов продать Неймара, сам бразилец согласен остаться в клубе или перейти в «МЮ».

• Лето началось с сообщений о возможном уходе Луки Модрича из «Реала». ОК Diario писал о 120 млн евро за три года, Marca – о 80 млн на два года плюс еще 20 – бонусами. Впрочем, хорват не хочет в «Аль-Ахли» и остался бы еще на сезон в «Реале».

• Marca писала, что саудовскому «Аль-Таавуну» интересен Альваро Мората – испанцу предложили 50 млн евро в год. Мората хочет дальше играть за «Атлетико». Того же желает и клуб, так что скоро стороны наверняка договорятся о контракте.

• Бернарду Силва пока не покинул «Ман Сити», хотя об этом активно говорилось. По данным The Athletic, Силва уже получил предложение из Саудовской Аравии, но планирует его отклонить. Он хочет выступать в Европе и может перейти в «ПСЖ».

• Оливье Жиру – еще одна цель клубов из Саудовской Аравии, но журналист Николо Скира в твиттере сообщил, что француз отказался от хорошего предложения. Он хочет и дальше играть в Европе.

• Щупальца из Азии дотянулись и до Томаса Мюллера – предлагали трехлетний контракт, но немец отказался, хотя и рассматривает уход из «Баварии». Цель Мюллера – сыграть на домашнем Евро, так что переезд из Европы сейчас не нужен.

• Иско не захотел играть в клубе «Аль-Халидж» еще зимой с тех пор, как расторг контракт с «Севильей». Так и сидит без команды уже полгода. В апреле Иско исполнился 31 год.

• «Аль-Наср» интересуется Уилфридом Заа и может предложить ему зарплату в 30 миллионов фунтов в год. The Guardian пишет, что футболист наверняка откажется – его хочет «ПСЖ».

• Сон Хын Мин вообще заявил, что деньги не имеют для него значения, поэтому в Саудовскую Аравию не поедет. 30 миллионов евро в год и четырехлетний контракт совсем не впечатлили корейца.

• Польские медиа писали, что объектом интереса был и Роберт Левандовски. Более того, упоминалась сумма аж в 150 миллионов евро в год, но переговоры даже не начинались: Левандовски такими вариантами вообще не интересуется, ему нравится в «Барселоне».

• Экс-тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард съездил пообщаться с руководством «Аль-Иттифака», подумал пару дней – и отказался. О чем сам и рассказал ВВС.

• Саудовцы попытались заполучить и Жозе Моуринью. Итальянские медиа говорили о предложении со стороны «Аль-Ахли». Жозе его не принял – в «Роме» интереснее.

Чеферин критикует подход Саудовской Аравии – в Азии не согласны

«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию? Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе», – это слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Хафез аль Медлеж, глава маркетингового комитета Азиатской футбольной конфедерации, назвал эти высказывания ошибочными. Он пояснил: «Аль-Хилаль» подпишет Рубена Невеша, которому 26 лет и которого хотела заполучить «Барселона». Бензема пришел в «Аль-Иттихад» после того, как в «Реале» выиграл «Золотой мяч».

Он также отверг сравнения с закупкой футболистов в чемпионат Китая – это происходило ранее в 2010-х: «Опыт Китая не имеет к нам отношения, там был чистый маркетинг, футбол не пользуется популярностью. А в Саудовской Аравии государственный проект, который не ограничится четырьмя топ-клубами, участвуют все. Страсть саудовцев к футболу не имеет предела».

Пока отказавшихся разделить эту страсть все-таки больше.

Фото: globallookpress.com/Zhang Chen/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Toyin Oshodi, Davide Spada/Keystone Press Agency