Нет-нет, не Жиркова.

Любопытный трансфер новичка РПЛ: калининградская «Балтика» подписала Александра Жирова. Защитник возвращается в Россию после пяти лет в Германии.

Это договор на год с опцией продления еще на один. Жиров был свободным агентом после контракта с «Зандхаузеном» из второго – а вернее, уже третьего – дивизиона.

В России Жиров забивал «Спартаку» и даже приглянулся Капелло. В 2018-м уехал в «Зандхаузен», потом попал в сборную

Жиров – воспитанник барнаульского «Динамо». Он начинал карьеру в ПФЛ, пробыл на этом уровне до 24 лет, но потом взлетел: в «Волгаре» обратил на себя внимание Фабио Капелло, который экспериментировал с составом сборной. И хоть в окончательную заявку на матчи не попал, следом добрался до РПЛ

Летом 2015-го защитника подписал «Анжи», и уже в седьмом туру он забил «Спартаку» – единственный гол в Премьер-лиге.

Потом спад: Жиров съездил в «Томь», провел пустой этап в «Краснодаре» (0 матчей), на полгода вернулся в «Анжи», а еще помог «Енисею» заскочить в РПЛ. На тот момент Жирову было уже 27 – и он решил попробоваться в Европе. Предложение из второй Бундеслиги полностью устроило.

В 2018-м защитник переехал в «Зандхаузен», с этого момента провел 151 матч, забил девять мячей и отдал пять ассистов. В начале сезона-2022/23 Жиров даже был капитаном.

«Тренер выбирал в самом начале сезона. Сломался наш основной капитан, и я получил повязку на весь сезон, – рассказывал сам Жиров. – Я уже выходил с капитанской повязкой до этого, но чтобы быть прям основным – такое впервые».

В сентябре 2020-го Станислав Черчесов вызвал Жирова в сборную на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией. В деле его так и не увидели – был либо в запасе, либо вообще вне заявки.

«Зандхаузен» – аутсайдер второй Бундеслиги, по итогам сезона-2022/23 клуб даже вылетел в третью (заняли последнее 18-е место). Возможно, падение в классе тоже повлияло на решение Жирова об уходе.

Жиров в Германии: база в лесу, немецкий нужно было учить сразу, за общение на английском – штраф

Несколько цитат Жирова о немецком этапе карьеры.

• О возвращении на поле после изоляции. «Первые десять дней на тренировки приезжала полиция. У нас база находится в лесу, люди там гуляли и ездили на велосипедах и иногда сообщали, что команда «Зандхаузен» не соблюдает социальную дистанцию. Полиция им отвечала: «Мы там были минуту назад и видели, что они все соблюдают», – делился Александр в интервью Глебу Чернявскому.

• О важности немецкого языка: «У нас в команде играет Эрик Зенга, он говорит по-русски. Родился в Костроме, но в 5 лет мама с ним уехала в Германию. Это очень помогло в первые 3-4 месяца, потому что без немецкого было сложно. Я же учил английский перед тем, как приехать в Германию, но когда прилетел, мне сказали, что надо говорить по-немецки. У меня даже пункт в контракте: с Эриком могу говорить на русском, но никакого английского с остальными – только немецкий. Иначе штраф».

• О жизни в стране (уже «Чемпионату»): «Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро – здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше ты как рыба в океане».

• О влиянии событий в Украине: «По отношению ко мне в Германии вообще ничего не изменилось. Я капитан команды. Если до сих пор им являюсь, значит, ко мне здесь нормальное отношение, никакого негатива. Президент [клуба] сразу сказал, что интервью на тему всех событий немецкие СМИ у меня брать не будут».

Теперь Жиров – в самом европейском клубе России, если брать географию. И даже на бывшей немецкой земле – на территории, которая до 1946-го была Восточной Пруссией.

Он возвращается в РПЛ через Калининград. На опыт Жирова наверняка очень рассчитывает Сергей Игнашевич при построении команды нового уровня.

Фото: globallookpress.com/Uwe Anspach/dpa, Oliver Zimmermann via imago-images.de