24 комментария

8 марта 2022 года ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Это правило спровоцировало отток иностранных футболистов из России. Сейчас разрешение действует до 30 июня 2024 года, но только для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022 года.

Уезжали не только из-за приостановок: кого-то продавали, кто-то договаривался с клубом об обычном расторжении контракта.

Как сейчас дела у тех, кто тогда уехал из России?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Запомнился по 4+2 по гол+пас в «Зените» и доиграл сезон-2021/22 до конца. О приостановке контракта официально не говорилось, а в качестве причины возвращения в Бразилию упоминались семейные причины. Алберто перебрался в «Коринтианс», где в начале 2023-го набрал 4+4 в чемпионате штата. «Зенит» не просто потерял Алберто: взамен получил 50% от будущей перепродажи игрока, аренду вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, права на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберта Ренана.

В Серии А «Коринтианс» с Альберто после 10 туров находится рядом с зоной вылета, а на счету Алберто всего один гол.

Ярослав Ракиций (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

После ухода из «Зенита» выступал в Турции за «Адану Демирспор», а потом вернулся в «Шахтер», где снова стал чемпионом Украины. Причем в чемпионском матче против «Днепра-1» играл в воротах после удаления подравшегося с соперником вратаря.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

Успел сыграть сразу в трех командах – за АИК, «Шальке» и «Копенгаген»: в Швеции был недалеко от топ-3, в Германии – на последнем месте, да и индивидуально вообще не впечатлил (0 результативных действий за 11 туров). Зато в Дании ситуация улучшилась – забивал важнейшие голы в трех последних играх и стал чемпионом.

Остался в «Копенгагене» и на новый сезон.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Перешел в «Шальке», стал основным игроком, но успеха не добился – даже нет каких-либо цифр по сезону, за которые можно зацепиться. Но есть один большой и неприятный итог – вылет во вторую Бундеслигу.

Зато летом Крала сразу забрал «Унион», который сыграет в Лиге чемпионов.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

Еще в январе 2022 года продлил контракт со «Спартаком» до 2026-го, а через два месяца отбыл в аренду во «Фламенго», куда еще через полгода был продан. Сейчас – основной защитник клуба, который пока идет 3-м в бразильской Серии А, а в прошлом сезоне выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Норчепинг»)

Исландец принадлежит ЦСКА до лета 2024 года, в июле 2022-го уехал на год в аренду в шведский «Норчепинг», откуда до этого переходил в российский клуб. Помог и в прошлом сезоне – 6+4, и сейчас – 5 голов в 10 матчах. Хотя клуб и не очень успешен – сейчас идет восьмым, полгода назад финишировал 12-м.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Герта»)

Повторил путь Крала – уехал в Бундеслигу, чтобы из нее вылететь. Осенью в «Герте» был хороший отрезок – три подряд матча с голевыми передачами, но больше ничего результативного за 20 матчей нигериец не придумал. Он еще и выбывал на три месяца из-за травмы колена. Как и у Сигурдссона, контракт с ЦСКА действует до лета 2024-го.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Маккаби» Петах-Тиква)

Приостановил контракт в сентябре и отправился в аренду в клуб второго израильского дивизиона – «Маккаби» Петах-Тиква. Там поскандалил с болельщиками и нарвался на штраф, но зато помог клубу выйти в элиту, а сам забил 14 голов. Он тоже принадлежит ЦСКА до июня 2024-го.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

Ордец еще на год связан контрактом с «Динамо». Пока он выступал на правах аренды за «Бохум», с которым удержался в Бундеслиге. И играл регулярно, причем даже вошел в пятерку среди всех игроков турнира по среднему количеству выигранных верховых единоборств.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – «Коринтианс»)

Парагваец доиграл до конца прошлый сезон, но летом воспользовался правилом ФИФА и перебрался в «Коринтианс», где вместе с Юри Алберто достиг четвертого места в чемпионате Бразилии. Сейчас нерегулярно выступает за клуб.

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фейеноорд»)

Контракт поляка рассчитан до 2026 года, но продолжение его карьеры в «Динамо» сомнительно. Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Фейеноорде». Там много радостей – и 9+4 по гол+пас, и четвертьфинал Лиги Европы, и, конечно, чемпионство в Нидерландах.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» играл в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». А еще – комментировал интерес со стороны «Герты», когда ее возглавлял Сандро Шварц. Но без продвижений, да и Шварца из «Герты» уволили.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

С ним была связана загадочная история ухода из «Динамо» – ночью тайно уехал с базы. Во «Фламенго» есть и успехи (Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес), и неудачи (много пропустил из-за травм). Заодно успел съездить на ЧМ-2022 со сборной Уругвая.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив»)

Тренер покинул «Локомотив» еще 1 марта 2022-го. С тех пор нигде не работал и в новостях появляется не так уж часто. Хотя недавно сайт mannheim24.de размышлял о том, возглавил ли бы Гиздоль команду «Вальдхоф» из третьей лиги.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Фламенго»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а полноценно перебрался из России во «Фламенго» в марте 2022-го. Едва ли жалеет: выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес с Айртоном и Варелой. Хотя сейчас не проходит в основу.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

«Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду», – рассказывал «СЭ» агент игрока Милан Мартынович. Летом Кухта полноценно перейдет в «Спарту».

Там за сезон-2022/23 он стал чемпионом Чехии (как и раньше в «Славии»), с 14 голами поделил четвертое место в списке бомбардиров и нарвался на пятиматчевый бан, наступив на вратаря.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», «Антверпен» же, пополнив им состав зимой, сообщил, что игрок воспользовался решением ФИФА. В любом случае, Керк доиграл сезон-2022/23 в Бельгии, где забил пять голов и стал чемпионом.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Аль-Айн»)

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как Варела», – заявил Едвай прошлым летом. Он действительно не разрывал контракт и провел провальные для «Локо» вторые полгода 2022-го, но затем все же перебрался на правах аренды в «Аль-Айн» из ОАЭ. Там в компании с Андреем Ярмоленко помог клубу финишировать вторым в чемпионате.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас уволен из «Гладбаха»)

Одна из самых удивительных историй – был назначен в «Краснодар», но так ни разу не руководил им в официальном матче. Летом возглавил менхенгладбахскую «Боруссию», но гордиться за сезон особо нечем – в Кубке начал с 9:1, а вылетел от «Дармштадта» еще осенью, в Бундеслиге его команда закончила 10-й с отрицательной разницей. После сезона Фарке сразу уволили.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Спарта» Роттердам)

Датчанин отбыл в роттердамскую «Спарту», воспользовавшись опцией ФИФА. Там пережил за сезон сразу несколько травм, выходил на разных позициях.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Салернитана»)

До сих пор грустно, что вся история с его уходом была обставлена так некрасиво, а «Краснодар» крупно пострадал: клуб заплатил 7,5 млн евро, а игрок мгновенно бросил клуб. Теперь норвежец принадлежит «Салернитане», но дебютный сезон едва ли можно считать хорошим – выходил в основе нечасто, забил лишь один гол, а клуб потерялся в нижней части турнирной таблицы, хотя и сохранил место в Серии А.

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Аль-Шабаб»)

Поляк доиграл прошлый сезон в АЕК (третье место в чемпионате), а следующий провел вместе с Эвером Банегой в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб». Клуб, кстати, вначале даже лидировал семь туров подряд, но к финишу сполз на четвертое место.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

Швед ушел одним из первых – уже в начале марта 2022-го: «Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов». Заявился за «Копенгаген» – тут же забил победный гол в дебютном матче, а позже стал чемпионом Дании. Солидно провел и минувший сезон – выиграл и чемпионат, и Кубок, а еще – набрал 12+4 по гол+пас.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

Француз доигрывал сезон в «Монпелье», а следующий уже провел в «Лилле». 7+10 – отличный результат, по ассистам в Лиге 1 больше только у Месси и Неймара. Во Франции восхищены уровнем Кабелла.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

Бразилец перебрался в «Интернасьонал» – сначала на правах аренды, затем через полноценный трансфер. Сезон-2022 клуб закончил вторым, а сейчас идет 10-м. Вандерсон регулярно появляется на поле, хотя и не всегда в основе.

Понтус Алмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Погонь»)

C «Ростовом» швед связан до лета 2025 года. После приостановки контракта сначала выступал за «Утрехт» (команда играла в плей-офф за еврокубки, но уступила в полуфинале), а затем за польскую «Погонь» (четвертое место и квалификация в Лигу конференций). У Альмквиста в Польше 5+6.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

Весной 2022-го японец отправился к Иньесте в «Виссел Кобе», а потом перебрался на сезон в «Уэску», где нерегулярно выходил в основе. Это 15-я команда Сегунды-2022/23.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Мальорка»)

Неприятная история с «Ростовом» – перешел в «Мальорку», не известив ростовский клуб о приостановке контракта. До этого стал седьмым в Швеции вместе с «Мальме». В «Мальорке» регулярно заиграл весной, пока клуб укреплял позиции в середине турнирной таблицы.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

А этот швед вообще сменил несколько клубов – был и в «Хельсингборге» (аутсайдер чемпионата Швеции, в итоге вылетел), и в «Оденсе» (команда из второй части таблицы датской лиги), и в «Мидтьюлланде» (сосед «Оденсе»). 21-летний Гигович так и продолжает тур по не самым сильным командам из Скандинавии, но 2023-й запомнится хотя бы дебютом в сборной Швеции. С «Ростовом» у него контракт до 2025-го.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Аль-Ахли»)

Экс-игрок «Лацио» тоже покинул «Ростов» сразу же, но он находился там на правах аренды. Вернулся в «Аль-Айн», а в сентябре перешел в «Аль-Ахли» – это клуб из Саудовской Аравии, который сначала рухнул в Первую лигу, а потом вернулся.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Ему не привыкать кататься по арендам, учитывая, что из одного только «Кьево» он в них ездил девять раз. Контракт с «Ростовом» он приостановил летом и уехал в турецкий «Анкарагюджю». На счету Соу 12 голов. «Ростову» гамбиец принадлежит до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Лиллестрем»)

Молодой норвежец связан контрактом с «Ростовом» аж до 2026 года. Кнудсен играет за «Лиллестрем», откуда и переезжал в Россию. Сейчас команда идет в середине таблицы, а прошлый сезон закончила на четвертом месте. 21-летний полузащитник регулярно выступает за клуб.

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Термалика»)

В марте 2022-го украинец перешел в польский клуб «Термалика», который в том же сезоне вылетел из элитной лиги. И пока не вернулся.

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал», сейчас без клуба)

С марта 2022-го больше не играл. Сейчас Годзюру 38 лет.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Зандхаузен»)

Адеми начинал сезон в «Химках», а затем приостановил контракт и отправился в немецкий «Зандхаузен». Не всегда выходил на поле из-за травм, да еще и играл в итоге за худшую команду второй Бундеслиги. С российским клубом у него соглашение до лета 2024-го.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

Швед ушел из «Химок» в марте 2022-го – сначала в «Норчепинг», а потом на сезон в польский «Лех», где занял с клубом третье место. Все это аренды, а контракт с «Химками» действует еще полгода – до января 2024-го.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Видад»)

Зе был в аренде из «Антверпена» – туда и вернулся обратно, чтобы потом уйти на пару месяцев в «Метц». Дальше снова «Антверпен», «Кортрейк» и марокканский «Видад» – совсем в противоположную от России сторону.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Куритиба»)

Он тоже был арендован «Химками», но затем вернулся в «Брагу» и через месяц отправился в «Ухань». В феврале 2023-го «Брага» продала его в бразильскую «Куритибу», которая сейчас идет на последнем месте в бразильской Серии А – единственная команда без побед.

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Герта»)

Хорват укатил в «Шеффилд Юнайтед», где почти не играл и за поражением в плей-офф Чемпионшипа от «Ноттингем Форест» тоже наблюдал со скамейки. Переход в «Герту» также не назовешь удачным ходом, учитывая, что эта команда стала худшей в Бундеслиге. Но Уремович был основным.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Олимпиакос»)

Кореец после отъезда из «Рубина» поиграл за «Сеул», а потом отправился в «Олимпиакос» в качестве свободного агента. И как раз угодил в худший сезон «Оли» за последнее время – команда даже не участвовала в чемпионских разборках в последних турах.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

Датчанин доигрывал сезон-2021/22 за «Мидтьюлланд» – успел забить пять голов и помог команде финишировать второй. Позже «Рубин» продал Дрейера в этот клуб, но сезон-2022/23 футболист продолжил уже в «Андерлехте». Бельгийцы провалили чемпионат, заняв место во второй половине таблицы, зато сыграли в четвертьфинале Лиги конференций.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Селтик»)

Поиграв несколько месяцев за «Юргорден», Хакшабанович отправился выигрывать чемпионат Шотландии и Кубок Шотландии за «Селтик». Получилось!

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

О нем вы точно знаете. Феноменальный сезон в «Наполи»!

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа, сейчас – «Динамо» Тбилиси)

«У Табидзе заканчивался контракт в июне, но мы решили расстаться раньше времени по обоюдному согласию», – слова Шамиля Газизова. Табидзе с тех пор играет за тбилисское «Динамо», где стал чемпионом Грузии.

Еще была странная история с контрактом с бельгийским «Кортрейком», который был расторгнут через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Игрок перебрался в «Уфу» в аренду из «Селтика», но так за нее и не сыграл. Следующий пункт назначения – бельгийский «Мехелен». Это команда из второй части турнирной таблицы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Вторую часть сезона-2022/23 провел в «Генчлербирлиги» – это один из аутсайдеров первой турецкой лиги.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Уехал из тульского «Арсенала» в марте 2022 года – и с тех пор играет за АИК. В прошлом году команда замкнула топ-5 и не попала в еврокубки, а в этом – идет на предпоследнем месте с одной победой после десяти матчей.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – «Хэкен»)

Уехал из «Пари НН» в марте 2022-го и провел все это время в шведском «Хэкене». Получилось удачнее, чем у Бьорнстрема – чемпионство-2022 в Швеции и пока место в тройке по сезону-2023. Он до сих пор принадлежит нижегородцам – до лета 2025 года.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

Расторг контракт с «Арсеналом» «по семейным обстоятельствам» и до осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича. А потом стал игроком «Бордо», который весь сезон боролся за выход в Лигу 1. Неудачно.

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Игбоун уехал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу же покинул и его – «из-за плохих условий проживания». За последние 14 месяцев 32-летний нигериец сыграл всего 19 минут (как раз в Индии).

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – ЛАСК)

Венгр приостановил контракт летом 2022-го и ушел в австрийский ЛАСК. И за клуб из второй половины таблицы практически не играл.

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