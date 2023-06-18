24 комментария

О духе времени
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Иностранцы, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

Юри Алберто Юри Алберто
Айртон Айртон
Алекс Крал Алекс Крал
Йордан Ларссон Йордан Ларссон
Арнор Сигурдссон Арнор Сигурдссон
Себастьян Шиманьски Себастьян Шиманьски
Чидера Эджуке Чидера Эджуке
Гильермо Варела Гильермо Варела
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Даниэль Фарке Даниэль Фарке
Гжегож Крыховяк Гжегож Крыховяк
Эрик Бутхейм
Виктор Классон Виктор Классон
Реми Кабелла Реми Кабелла
Футбол Футбол

8 марта 2022 года ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. 

Это правило спровоцировало отток иностранных футболистов из России. Сейчас разрешение действует до 30 июня 2024 года, но только для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022 года.

Уезжали не только из-за приостановок: кого-то продавали, кто-то договаривался с клубом об обычном расторжении контракта. 

Как сейчас дела у тех, кто тогда уехал из России?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Запомнился по 4+2 по гол+пас в «Зените» и доиграл сезон-2021/22 до конца. О приостановке контракта официально не говорилось, а в качестве причины возвращения в Бразилию упоминались семейные причины. Алберто перебрался в «Коринтианс», где в начале 2023-го набрал 4+4 в чемпионате штата. «Зенит» не просто потерял Алберто: взамен получил 50% от будущей перепродажи игрока, аренду вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, права на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберта Ренана. 

В Серии А «Коринтианс» с Альберто после 10 туров находится рядом с зоной вылета, а на счету Алберто всего один гол.

Ярослав Ракиций (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

После ухода из «Зенита» выступал в Турции за «Адану Демирспор», а потом вернулся в «Шахтер», где снова стал чемпионом Украины. Причем в чемпионском матче против «Днепра-1» играл в воротах после удаления подравшегося с соперником вратаря.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

Успел сыграть сразу в трех командах – за АИК, «Шальке» и «Копенгаген»: в Швеции был недалеко от топ-3, в Германии – на последнем месте, да и индивидуально вообще не впечатлил (0 результативных действий за 11 туров). Зато в Дании ситуация улучшилась – забивал важнейшие голы в трех последних играх и стал чемпионом.

Остался в «Копенгагене» и на новый сезон.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Перешел в «Шальке», стал основным игроком, но успеха не добился – даже нет каких-либо цифр по сезону, за которые можно зацепиться. Но есть один большой и неприятный итог – вылет во вторую Бундеслигу.

Зато летом Крала сразу забрал «Унион», который сыграет в Лиге чемпионов.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

Еще в январе 2022 года продлил контракт со «Спартаком» до 2026-го, а через два месяца отбыл в аренду во «Фламенго», куда еще через полгода был продан. Сейчас – основной защитник клуба, который пока идет 3-м в бразильской Серии А, а в прошлом сезоне выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Норчепинг»)

Исландец принадлежит ЦСКА до лета 2024 года, в июле 2022-го уехал на год в аренду в шведский «Норчепинг», откуда до этого переходил в российский клуб. Помог и в прошлом сезоне – 6+4, и сейчас – 5 голов в 10 матчах. Хотя клуб и не очень успешен – сейчас идет восьмым, полгода назад финишировал 12-м.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Герта»)

Повторил путь Крала – уехал в Бундеслигу, чтобы из нее вылететь. Осенью в «Герте» был хороший отрезок – три подряд матча с голевыми передачами, но больше ничего результативного за 20 матчей нигериец не придумал. Он еще и выбывал на три месяца из-за травмы колена. Как и у Сигурдссона, контракт с ЦСКА действует до лета 2024-го.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Маккаби» Петах-Тиква)

Приостановил контракт в сентябре и отправился в аренду в клуб второго израильского дивизиона – «Маккаби» Петах-Тиква. Там поскандалил с болельщиками и нарвался на штраф, но зато помог клубу выйти в элиту, а сам забил 14 голов. Он тоже принадлежит ЦСКА до июня 2024-го.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

Ордец еще на год связан контрактом с «Динамо». Пока он выступал на правах аренды за «Бохум», с которым удержался в Бундеслиге. И играл регулярно, причем даже вошел в пятерку среди всех игроков турнира по среднему количеству выигранных верховых единоборств.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – «Коринтианс»)

Парагваец доиграл до конца прошлый сезон, но летом воспользовался правилом ФИФА и перебрался в «Коринтианс», где вместе с Юри Алберто достиг четвертого места в чемпионате Бразилии. Сейчас нерегулярно выступает за клуб.

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фейеноорд»)

Контракт поляка рассчитан до 2026 года, но продолжение его карьеры в «Динамо» сомнительно. Сезон-2022/23 он провел в аренде в «Фейеноорде». Там много радостей – и 9+4 по гол+пас, и четвертьфинал Лиги Европы, и, конечно, чемпионство в Нидерландах.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» играл в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». А еще – комментировал интерес со стороны «Герты», когда ее возглавлял Сандро Шварц. Но без продвижений, да и Шварца из «Герты» уволили.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

С ним была связана загадочная история ухода из «Динамо» – ночью тайно уехал с базы. Во «Фламенго» есть и успехи (Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес), и неудачи (много пропустил из-за травм). Заодно успел съездить на ЧМ-2022 со сборной Уругвая.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив»)

Тренер покинул «Локомотив» еще 1 марта 2022-го. С тех пор нигде не работал и в новостях появляется не так уж часто. Хотя недавно сайт mannheim24.de размышлял о том, возглавил ли бы Гиздоль команду «Вальдхоф» из третьей лиги.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Фламенго»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а полноценно перебрался из России во «Фламенго» в марте 2022-го. Едва ли жалеет: выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес с Айртоном и Варелой. Хотя сейчас не проходит в основу.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

«Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду», – рассказывал «СЭ» агент игрока Милан Мартынович. Летом Кухта полноценно перейдет в «Спарту».

Там за сезон-2022/23 он стал чемпионом Чехии (как и раньше в «Славии»), с 14 голами поделил четвертое место в списке бомбардиров и нарвался на пятиматчевый бан, наступив на вратаря.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», «Антверпен» же, пополнив им состав зимой, сообщил, что игрок воспользовался решением ФИФА. В любом случае, Керк доиграл сезон-2022/23 в Бельгии, где забил пять голов и стал чемпионом.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Аль-Айн»)

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как Варела», – заявил Едвай прошлым летом. Он действительно не разрывал контракт и провел провальные для «Локо» вторые полгода 2022-го, но затем все же перебрался на правах аренды в «Аль-Айн» из ОАЭ. Там в компании с Андреем Ярмоленко помог клубу финишировать вторым в чемпионате.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас уволен из «Гладбаха»)

Одна из самых удивительных историй – был назначен в «Краснодар», но так ни разу не руководил им в официальном матче. Летом возглавил менхенгладбахскую «Боруссию», но гордиться за сезон особо нечем – в Кубке начал с 9:1, а вылетел от «Дармштадта» еще осенью, в Бундеслиге его команда закончила 10-й с отрицательной разницей. После сезона Фарке сразу уволили.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Спарта» Роттердам)

Датчанин отбыл в роттердамскую «Спарту», воспользовавшись опцией ФИФА. Там пережил за сезон сразу несколько травм, выходил на разных позициях.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Салернитана»)

До сих пор грустно, что вся история с его уходом была обставлена так некрасиво, а «Краснодар» крупно пострадал: клуб заплатил 7,5 млн евро, а игрок мгновенно бросил клуб. Теперь норвежец принадлежит «Салернитане», но дебютный сезон едва ли можно считать хорошим – выходил в основе нечасто, забил лишь один гол, а клуб потерялся в нижней части турнирной таблицы, хотя и сохранил место в Серии А.

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Аль-Шабаб»)

Поляк доиграл прошлый сезон в АЕК (третье место в чемпионате), а следующий провел вместе с Эвером Банегой в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб». Клуб, кстати, вначале даже лидировал семь туров подряд, но к финишу сполз на четвертое место.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

Швед ушел одним из первых – уже в начале марта 2022-го: «Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов». Заявился за «Копенгаген» – тут же забил победный гол в дебютном матче, а позже стал чемпионом Дании. Солидно провел и минувший сезон – выиграл и чемпионат, и Кубок, а еще – набрал 12+4 по гол+пас.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

Француз доигрывал сезон в «Монпелье», а следующий уже провел в «Лилле». 7+10 – отличный результат, по ассистам в Лиге 1 больше только у Месси и Неймара. Во Франции восхищены уровнем Кабелла.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

Бразилец перебрался в «Интернасьонал» – сначала на правах аренды, затем через полноценный трансфер. Сезон-2022 клуб закончил вторым, а сейчас идет 10-м. Вандерсон регулярно появляется на поле, хотя и не всегда в основе.

Понтус Алмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Погонь»)

C «Ростовом» швед связан до лета 2025 года. После приостановки контракта сначала выступал за «Утрехт» (команда играла в плей-офф за еврокубки, но уступила в полуфинале), а затем за польскую «Погонь» (четвертое место и квалификация в Лигу конференций). У Альмквиста в Польше 5+6.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

Весной 2022-го японец отправился к Иньесте в «Виссел Кобе», а потом перебрался на сезон в «Уэску», где нерегулярно выходил в основе. Это 15-я команда Сегунды-2022/23.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Мальорка»)

Неприятная история с «Ростовом» – перешел в «Мальорку», не известив ростовский клуб о приостановке контракта. До этого стал седьмым в Швеции вместе с «Мальме». В «Мальорке» регулярно заиграл весной, пока клуб укреплял позиции в середине турнирной таблицы.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

А этот швед вообще сменил несколько клубов – был и в «Хельсингборге» (аутсайдер чемпионата Швеции, в итоге вылетел), и в «Оденсе» (команда из второй части таблицы датской лиги), и в «Мидтьюлланде» (сосед «Оденсе»). 21-летний Гигович так и продолжает тур по не самым сильным командам из Скандинавии, но 2023-й запомнится хотя бы дебютом в сборной Швеции. С «Ростовом» у него контракт до 2025-го.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Аль-Ахли»)

Экс-игрок «Лацио» тоже покинул «Ростов» сразу же, но он находился там на правах аренды. Вернулся в «Аль-Айн», а в сентябре перешел в «Аль-Ахли» – это клуб из Саудовской Аравии, который сначала рухнул в Первую лигу, а потом вернулся.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Ему не привыкать кататься по арендам, учитывая, что из одного только «Кьево» он в них ездил девять раз. Контракт с «Ростовом» он приостановил летом и уехал в турецкий «Анкарагюджю». На счету Соу 12 голов. «Ростову» гамбиец принадлежит до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Лиллестрем»)

Молодой норвежец связан контрактом с «Ростовом» аж до 2026 года. Кнудсен играет за «Лиллестрем», откуда и переезжал в Россию. Сейчас команда идет в середине таблицы, а прошлый сезон закончила на четвертом месте. 21-летний полузащитник регулярно выступает за клуб.

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Термалика»)

В марте 2022-го украинец перешел в польский клуб «Термалика», который в том же сезоне вылетел из элитной лиги. И пока не вернулся.

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал», сейчас без клуба)

С марта 2022-го больше не играл. Сейчас Годзюру 38 лет.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Зандхаузен»)

Адеми начинал сезон в «Химках», а затем приостановил контракт и отправился в немецкий «Зандхаузен». Не всегда выходил на поле из-за травм, да еще и играл в итоге за худшую команду второй Бундеслиги. С российским клубом у него соглашение до лета 2024-го.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

Швед ушел из «Химок» в марте 2022-го – сначала в «Норчепинг», а потом на сезон в польский «Лех», где занял с клубом третье место. Все это аренды, а контракт с «Химками» действует еще полгода – до января 2024-го.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Видад»)

Зе был в аренде из «Антверпена» – туда и вернулся обратно, чтобы потом уйти на пару месяцев в «Метц». Дальше снова «Антверпен», «Кортрейк» и марокканский «Видад» – совсем в противоположную от России сторону.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Куритиба»)

Он тоже был арендован «Химками», но затем вернулся в «Брагу» и через месяц отправился в «Ухань». В феврале 2023-го «Брага» продала его в бразильскую «Куритибу», которая сейчас идет на последнем месте в бразильской Серии А – единственная команда без побед.

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Герта»)

Хорват укатил в «Шеффилд Юнайтед», где почти не играл и за поражением в плей-офф Чемпионшипа от «Ноттингем Форест» тоже наблюдал со скамейки. Переход в «Герту» также не назовешь удачным ходом, учитывая, что эта команда стала худшей в Бундеслиге. Но Уремович был основным.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Олимпиакос»)

Кореец после отъезда из «Рубина» поиграл за «Сеул», а потом отправился в «Олимпиакос» в качестве свободного агента. И как раз угодил в худший сезон «Оли» за последнее время – команда даже не участвовала в чемпионских разборках в последних турах.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

Датчанин доигрывал сезон-2021/22 за «Мидтьюлланд» – успел забить пять голов и помог команде финишировать второй. Позже «Рубин» продал Дрейера в этот клуб, но сезон-2022/23 футболист продолжил уже в «Андерлехте». Бельгийцы провалили чемпионат, заняв место во второй половине таблицы, зато сыграли в четвертьфинале Лиги конференций.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Селтик»)

Поиграв несколько месяцев за «Юргорден», Хакшабанович отправился выигрывать чемпионат Шотландии и Кубок Шотландии за «Селтик». Получилось!

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

О нем вы точно знаете. Феноменальный сезон в «Наполи»!

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа, сейчас – «Динамо» Тбилиси)

«У Табидзе заканчивался контракт в июне, но мы решили расстаться раньше времени по обоюдному согласию», – слова Шамиля Газизова. Табидзе с тех пор играет за тбилисское «Динамо», где стал чемпионом Грузии.

Еще была странная история с контрактом с бельгийским «Кортрейком», который был расторгнут через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Игрок перебрался в «Уфу» в аренду из «Селтика», но так за нее и не сыграл. Следующий пункт назначения – бельгийский «Мехелен». Это команда из второй части турнирной таблицы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Вторую часть сезона-2022/23 провел в «Генчлербирлиги» – это один из аутсайдеров первой турецкой лиги.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Уехал из тульского «Арсенала» в марте 2022 года – и с тех пор играет за АИК. В прошлом году команда замкнула топ-5 и не попала в еврокубки, а в этом – идет на предпоследнем месте с одной победой после десяти матчей.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – «Хэкен»)

Уехал из «Пари НН» в марте 2022-го и провел все это время в шведском «Хэкене». Получилось удачнее, чем у Бьорнстрема – чемпионство-2022 в Швеции и пока место в тройке по сезону-2023. Он до сих пор принадлежит нижегородцам – до лета 2025 года.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

Расторг контракт с «Арсеналом» «по семейным обстоятельствам» и до осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича. А потом стал игроком «Бордо», который весь сезон боролся за выход в Лигу 1. Неудачно.

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Игбоун уехал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу же покинул и его – «из-за плохих условий проживания». За последние 14 месяцев 32-летний нигериец сыграл всего 19 минут (как раз в Индии).

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – ЛАСК)

Венгр приостановил контракт летом 2022-го и ушел в австрийский ЛАСК. И за клуб из второй половины таблицы практически не играл.

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Фото: globallookpress.com/Wanderson Oliveira/Keystone Press Agency, Gledston Tavares/Keystone Press Agency, IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathie, Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto, Marcello Dias/Keystone Press Agency, Soeren Stache/dpa, IMAGO/Mauricio Rummens, Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency, IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Ma, IMAGO/Michael Taeger, IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret, Panoramic/Keystone Press Agency, Matheus Pe/Keystone Press Agency, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Vegard Greut/Keystone Press Agency, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu, Julian Meusel / SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer; shakhtar.com; instagram.com/tataemeka

24 комментария

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kerasin111
Если честно, полтора года назад ощущалось драматичнее все. По факту, из звезд заметных - Кабелла, Шиманский и кого еще выделить? Понятное дело, что Ростов, Краснодар, Рубин по пол команды потеряли, но вот про именно про качество - не знаю.
+32
-7
+25
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форест
Только Зенит выиграл от бегства игрока.
+17
-3
+14
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Святой Патрик
Ответ Kulich
Импортозаместились... (
И ведь вполне заместились.
+11
-1
+10
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kerasin111
Ответ ЛоуренсАравийский
плюс Хвича. Остальные преуспели меньше всего, часть из них и вовсе не играла
Ну, Хвича - это отдельный разговор. Все-таки не просто так тут местный знатоки его всерьез не воспринимали. Под конец был виден если не регресс, то какое-то стояние на месте. Оттого и радостнее, что всем все доказал. Красавчик!
+9
0
+9
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ЛоуренсАравийский
Ответ kerasin111
Если честно, полтора года назад ощущалось драматичнее все. По факту, из звезд заметных - Кабелла, Шиманский и кого еще выделить? Понятное дело, что Ростов, Краснодар, Рубин по пол команды потеряли, но вот про именно про качество - не знаю.
плюс Хвича. Остальные преуспели меньше всего, часть из них и вовсе не играла
+9
-2
+7
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Алексей Тихий
По итогу,развитие получили лишь Хвича и Кабелла.Остальные просели в результатах,кудрявая шведская профурсетка всё также прыгала по клубам,пока не осела в Дании.
+6
-2
+4
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alex|alex
Некоторые даже удивили, что так прибавили, хотя здесь были средними игроками. Хотя может так казалось)Игбоун только расстроил, классный нэпад же...был.
+5
-2
+3
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savik-A.M.
От игроков Химок , к концу поста аж в глазах запестрило )
+2
0
+2
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OnlyLegal
Офигеть скоько скандинавов у нас было. А еще остались в лиге легионеры оттуда?
+2
0
+2
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Георгий Михеев
По большому счету в плюсе один Хвича. Остальные в лучшем случае на том же уровне в середняках европейских пинают мячик.
+1
0
+1
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Иван Ларин
спасибо!
+2
-1
+1
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Иван Грозный
Ответ Георгий Михеев
По большому счету в плюсе один Хвича. Остальные в лучшем случае на том же уровне в середняках европейских пинают мячик.
Шиманский
+1
0
+1
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Итачи Учиха
Так Ордец в Майями ждет Месси. О чем вы.
0
0
0
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Георгий Рыженков
Ответ kerasin111
Если честно, полтора года назад ощущалось драматичнее все. По факту, из звезд заметных - Кабелла, Шиманский и кого еще выделить? Понятное дело, что Ростов, Краснодар, Рубин по пол команды потеряли, но вот про именно про качество - не знаю.
Хвичу разве никак нельзя выделить? А Классон?
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Jack & Daniels
Ответ kerasin111
Если честно, полтора года назад ощущалось драматичнее все. По факту, из звезд заметных - Кабелла, Шиманский и кого еще выделить? Понятное дело, что Ростов, Краснодар, Рубин по пол команды потеряли, но вот про именно про качество - не знаю.
Ну типа всё хорошо, так и надо да?) Менее драматично, может потому что и в Европе не играем и сборная не играет, ну те нули в средней Азии я даже за матчи не считаю. С чем и с кем сравнивать для драматургии? Вы представляете что было бы с Ростовом если бы он этим составом сейчас в лигу Европы поехал?
+1
-1
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kerasin111
Ответ Jack & Daniels
Ну типа всё хорошо, так и надо да?) Менее драматично, может потому что и в Европе не играем и сборная не играет, ну те нули в средней Азии я даже за матчи не считаю. С чем и с кем сравнивать для драматургии? Вы представляете что было бы с Ростовом если бы он этим составом сейчас в лигу Европы поехал?
Слушайте, я же не говорю, что уехали от нас скандинавские ростовчане и стало как хорошо. Я про то, что в марте 22 года было ощущение, что футбол вот завтра заканчивается с отъездом Кралов и тд. Но сегодня, с холодной головой если смотреть, каких-то невосполнимых потерь не произошло. Стало хуже? Да. Но не смертельно.
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dreamstep
Ответ alex|alex
Некоторые даже удивили, что так прибавили, хотя здесь были средними игроками. Хотя может так казалось)Игбоун только расстроил, классный нэпад же...был.
Игбун после подписания контракта с Динамо тупо перестал напрягаться, вообще там ничего не показал. Классный был голодным в Уфе )
0
0
0
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Ростовский
Ответ OnlyLegal
Офигеть скоько скандинавов у нас было. А еще остались в лиге легионеры оттуда?
Норманн только
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