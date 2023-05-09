19 комментариев

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Продолжение сериала о Лео Месси и Саудовской Аравии: зарубежные медиа пишут, что уже очень скоро он окажется в одной лиге с Криштиану Роналду.

Что известно на данный момент?

Месси и правда может переехать в Саудовскую Аравию?

Информация – ну очень разная.

• Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло пишет, что у Месси есть официальное предложение от саудовского клуба «Аль-Хилаль», но футболист хочет определиться с будущим по окончании сезона. Коллега Мерло по TyC Sports Гастон Эдул добавил – Месси еще думает, решения нет.

• Ответ от El Chiringuito – Месси примет предложение «Аль-Хилаля», в эту же команду перейдет и Серджи Бускетс. Если Жорди Альба расторгнет контракт с «Барселоной», присоединится и он.

• AFP настаивает: сделка уже закрыта – Месси скоро отправится в Саудовскую Аравию. Ни о чем конкретно не говорящая подробность – сумма контракта будет «огромной».

• L’Equipe опровергает: есть устное согласие Месси, но нет подписи – все выяснится по окончании сезона. Тем более Лео пока не отказался от варианта с «Барселоной». Известен и срок контракта в Саудовской Аравии – два года с опцией продления еще на один.

• Если раньше The Telegraph писал о сумме контракта в 400 миллионов евро в год, то сейчас Daily Mail добавляет: речь о 522 миллионах фунтов – в евро это около 600 миллионов. Безумие.

• Препятствовать трансферу может жена Месси – Антонелла Рокуццо. Как пишет Daily Mail, она не хочет переезжать в Саудовскую Аравию и «не может представить себе там семейную жизнь».

В общем, все очень запутанно, но одно можно сказать точно – вариант с переездом в Саудовскую Аравию активно прорабатывается и станет одной из главных тем межсезонья.

Что об этом говорят тренер «Аль-Хилаля» и отец Месси?

Главный тренер «Аль-Хилаля» Рамон Диас не дал конкретики перед решающим матчем Кубка Саудовской Аравии. «Сейчас мы сосредоточены на игре – у нас финал. А что произойдет после финала – посмотрим», – цитирует Диаса Goal. В этом финале 12 мая «Аль-Хилаль» сыграет с клубом «Аль-Вехда».

Хорхе Месси – отец Лео – заверил в соцсетях, что все решится позже: «Ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни подписанных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона».

Ждали комментариев и от самого Месси, но он после получения награды Laureus только благодарил в соцсетях: «Спасибо моей семье и моим близким, которые уважают меня и всегда поддерживают. И, конечно же, средствам массовой информации со всего мира и Академии Laureus за то, что выбрали нас».

Пожалуй, в прямых речах нет даже намеков. Возможно, футболист и правда ждет конца сезона. Играть осталось четыре тура, а чемпионство «ПСЖ» может оформиться через пару недель.

Так, а что за «Аль-Хилаль»? В дерби могут сыграть Роналду и Месси?

Дерби в чемпионате Саудовской Аравии – это «Аль-Наср» против «Аль-Хилаля». Возможно, и 38-летний Роналду против 36-летнего Месси. Кто мог представить это в мае 2018-го, когда они забивали друг другу за «Реал» и «Барсу»? Да кто бы об этом подумал даже год назад?

Вкратце про «Аль-Хилаль».

• Это самый титулованный клуб Саудовской Аравии с 18 чемпионствами (ближайшие соперники – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» – набрали по восемь). В шести последних чемпионатах он побеждал пять раз.

• В сезоне-2022/23 результат похуже – четвертое место за пять матчей до конца. Шансы на чемпионство сугубо математические – ясно, что успех не повторить. Но и в тройку попасть будет непросто – отстали даже от идущего третьим «Аль-Шабаба» на четыре очка.

• Состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 почти наполовину состоял из игроков «Аль-Хилаля»: 12 из 26. Все три гола забили форварды этого клуба – Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

• Сейчас в «Аль-Хилале» играют известные легионеры вроде экс-форварда «МЮ» Одиона Игало и большущего экс-нападающего «Порту» Муссы Мареги. Также есть выкупленный из Бразилии форвард Майкл Ричард, бывший игрок «Спортинга» и «Бенфики» Андре Карильо, финалист Лиги чемпионов в составе «Атлетико» Лусиано Вьетто и бронзовый призер Кубка Америки в составе сборной Колумбии Густаво Куэльяр.

• Тренер – 63-летний аргентинец Рамон Диас. Он забивал за «Ривер Плейт», «Наполи», «Фиорентину», «Интер» и «Монако», с интеристами выигрывал Серию А, ездил на не очень удачный для Аргентины ЧМ-1982. Как тренер собрал множество трофеев с «Ривером», добрался до четвертого места на Кубке Америки со сборной Парагвая, работал в Мексике и даже Англии (возглавлял «Оксфорд»), был тренером «Аль-Насра» – но из ОАЭ.

В «Аль-Хилаль» пришел во второй раз. В обоих этапах карьеры выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, но уступал в финалах Азиатской Лиги чемпионов.

Оба раза путь к трофею преграждала японская «Урава» с одинаковыми счетами – 1:1 и 1:0. Последний раз это случилось на днях – 6 мая японцы победили благодаря автоголу Карильо и отпраздновали победу в ЛЧ.

• «Аль-Наср» уже на протяжении четырех матчей не может обыграть «Аль-Хилаль». Победил в 2021-м, а потом уступил в трех играх в 2022-м (в одной из них – даже 0:4). Присутствие Роналду спустя год не помогло – 0:2 из-за дубля Игало.

Неужели и правда в следующем дерби уже сыграет Месси?

Фото: globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON / Panoramic / Richard Callis