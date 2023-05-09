19 комментариев

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Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет

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Антонелла Рокуццо
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Футбол Футбол

Главные новости и инсайды.

Продолжение сериала о Лео Месси и Саудовской Аравии: зарубежные медиа пишут, что уже очень скоро он окажется в одной лиге с Криштиану Роналду.

Что известно на данный момент?

Месси и правда может переехать в Саудовскую Аравию?

Информация – ну очень разная.

• Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло пишет, что у Месси есть официальное предложение от саудовского клуба «Аль-Хилаль», но футболист хочет определиться с будущим по окончании сезона. Коллега Мерло по TyC Sports Гастон Эдул добавил – Месси еще думает, решения нет.

• Ответ от El Chiringuito – Месси примет предложение «Аль-Хилаля», в эту же команду перейдет и Серджи Бускетс. Если Жорди Альба расторгнет контракт с «Барселоной», присоединится и он.

• AFP настаивает: сделка уже закрыта – Месси скоро отправится в Саудовскую Аравию. Ни о чем конкретно не говорящая подробность – сумма контракта будет «огромной».

• L’Equipe опровергает: есть устное согласие Месси, но нет подписи – все выяснится по окончании сезона. Тем более Лео пока не отказался от варианта с «Барселоной». Известен и срок контракта в Саудовской Аравии – два года с опцией продления еще на один.

• Если раньше The Telegraph писал о сумме контракта в 400 миллионов евро в год, то сейчас Daily Mail добавляет: речь о 522 миллионах фунтов – в евро это около 600 миллионов. Безумие.

• Препятствовать трансферу может жена Месси – Антонелла Рокуццо. Как пишет Daily Mail, она не хочет переезжать в Саудовскую Аравию и «не может представить себе там семейную жизнь».

В общем, все очень запутанно, но одно можно сказать точно – вариант с переездом в Саудовскую Аравию активно прорабатывается и станет одной из главных тем межсезонья.

Что об этом говорят тренер «Аль-Хилаля» и отец Месси?

Главный тренер «Аль-Хилаля» Рамон Диас не дал конкретики перед решающим матчем Кубка Саудовской Аравии. «Сейчас мы сосредоточены на игре – у нас финал. А что произойдет после финала – посмотрим», – цитирует Диаса Goal. В этом финале 12 мая «Аль-Хилаль» сыграет с клубом «Аль-Вехда».

Хорхе Месси – отец Лео – заверил в соцсетях, что все решится позже: «Ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни подписанных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона».

Ждали комментариев и от самого Месси, но он после получения награды Laureus только благодарил в соцсетях: «Спасибо моей семье и моим близким, которые уважают меня и всегда поддерживают. И, конечно же, средствам массовой информации со всего мира и Академии Laureus за то, что выбрали нас».

Пожалуй, в прямых речах нет даже намеков. Возможно, футболист и правда ждет конца сезона. Играть осталось четыре тура, а чемпионство «ПСЖ» может оформиться через пару недель.

Так, а что за «Аль-Хилаль»? В дерби могут сыграть Роналду и Месси?

Дерби в чемпионате Саудовской Аравии – это «Аль-Наср» против «Аль-Хилаля». Возможно, и 38-летний Роналду против 36-летнего Месси. Кто мог представить это в мае 2018-го, когда они забивали друг другу за «Реал» и «Барсу»? Да кто бы об этом подумал даже год назад?

Вкратце про «Аль-Хилаль».

• Это самый титулованный клуб Саудовской Аравии с 18 чемпионствами (ближайшие соперники – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» – набрали по восемь). В шести последних чемпионатах он побеждал пять раз.

• В сезоне-2022/23 результат похуже – четвертое место за пять матчей до конца. Шансы на чемпионство сугубо математические – ясно, что успех не повторить. Но и в тройку попасть будет непросто – отстали даже от идущего третьим «Аль-Шабаба» на четыре очка.

• Состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 почти наполовину состоял из игроков «Аль-Хилаля»: 12 из 26. Все три гола забили форварды этого клуба – Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

• Сейчас в «Аль-Хилале» играют известные легионеры вроде экс-форварда «МЮ» Одиона Игало и большущего экс-нападающего «Порту» Муссы Мареги. Также есть выкупленный из Бразилии форвард Майкл Ричард, бывший игрок «Спортинга» и «Бенфики» Андре Карильо, финалист Лиги чемпионов в составе «Атлетико» Лусиано Вьетто и бронзовый призер Кубка Америки в составе сборной Колумбии Густаво Куэльяр.

• Тренер – 63-летний аргентинец Рамон Диас. Он забивал за «Ривер Плейт», «Наполи», «Фиорентину», «Интер» и «Монако», с интеристами выигрывал Серию А, ездил на не очень удачный для Аргентины ЧМ-1982. Как тренер собрал множество трофеев с «Ривером», добрался до четвертого места на Кубке Америки со сборной Парагвая, работал в Мексике и даже Англии (возглавлял «Оксфорд»), был тренером «Аль-Насра» – но из ОАЭ.

В «Аль-Хилаль» пришел во второй раз. В обоих этапах карьеры выигрывал чемпионат Саудовской Аравии, но уступал в финалах Азиатской Лиги чемпионов.

Оба раза путь к трофею преграждала японская «Урава» с одинаковыми счетами – 1:1 и 1:0. Последний раз это случилось на днях – 6 мая японцы победили благодаря автоголу Карильо и отпраздновали победу в ЛЧ.

• «Аль-Наср» уже на протяжении четырех матчей не может обыграть «Аль-Хилаль». Победил в 2021-м, а потом уступил в трех играх в 2022-м (в одной из них – даже 0:4). Присутствие Роналду спустя год не помогло – 0:2 из-за дубля Игало.

Неужели и правда в следующем дерби уже сыграет Месси?

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Фото: globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON / Panoramic / Richard Callis

19 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
Месси как в компьютерной игре , когда всё прошел , открывается бонусный раунд где просто одно золото и нет соперников. Ходи собирай монетки). Вообще пофиг куда перейдет, лучший.
+19
-4
+15
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kazzibo
Ну всё... На ближайшие дни нам обеспечен сериал на тему возможного трансфера Месси...
+6
0
+6
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ЭЮЯ
жена против? "нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли."
а тут 600..
+4
-2
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Антон Колесников
Ответ kazzibo
Ну всё... На ближайшие дни нам обеспечен сериал на тему возможного трансфера Месси...
месяцы
+1
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Bugy
Надеюсь этого не произойдет
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гилберт
Развод и девичья фамилия.
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гилберт
Было бы странно, если бы она туда хотела.
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Молодой Френки
Ну вот я знаю Барсу довольно давно. Переход Месси возможен, и я уверен он хочет вернуться, но в самой Барсе щас же начнутся танцы с бубном, игроки будут отказываться уходить, то, сё, пятое, десятое. А никто ждать Барсу не будет. Поэтому сложно верится в переход Месси в Барсу, на фоне того понимания, как Барселона делает свои дела. Там до самого конца трансферного окна точно нифига не будет ясно. Испанцы короче...
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TeRex
Ответ kazzibo
Ну всё... На ближайшие дни нам обеспечен сериал на тему возможного трансфера Месси...
Он уже где-то полтора месяца каждый день "точно подписывает контракт" то с Барселоной, то с ПСЖ, то с саудитами, то с Интером Майами. И ещё минимум месяц будет каждый день "принимать окончательное решение" по переходу куда-то. Классика современной "журналистики" - "инсайды" крутятся, клики и активность мутятся.
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filippa
Ответ Tiestorzn17
Нахрена ему деньги? Его дети обеспечены до конца жизни, внуки наверняка тоже, не проще ли оставить след красивым концом карьеры на Камп Ноу бесплатно?!
не все так просто Федоров С кержаковвм не дадус соврать . да и Майк Тайсон. пару нейдачных вложений и ФСЁ...
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GibsonFlyingV
Ответ Tiestorzn17
Нахрена ему деньги? Его дети обеспечены до конца жизни, внуки наверняка тоже, не проще ли оставить след красивым концом карьеры на Камп Ноу бесплатно?!
Денег много не бывает. И потом, чем больше сумма, тем спокойнее можно жить,без боязни вернуться в нищету и работать за зп чуть выше мрот
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