67 комментариев

Только в 64 года.

Теперь официально: «Наполи» выиграл Серию А – хватило даже ничьей с «Удинезе» (1:1)!

Один из главных творцов успеха – главный тренер команды Лучано Спаллетти.

Он стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А (64 года и 58 дней). До этого Спаллетти ни разу не забирал скудетто – и прошел сложный путь прежде, чем стать героем Неаполя.

Спаллетти был посредственным игроком, зато сразу стал неплохим тренером – и вывел «Эмполи» в Серию А

Игровая карьера у Спаллетти совсем не задалась: в школе «Фиорентины» его сразу признали бесперспективным, но юного Лучано это не остановило. Правда, особых успехов он так и не добился: провел 146 матчей во всех соревнованиях, большую часть карьеры выступал за «Специю» (Серия С).

Тренерская карьера Спаллетти начался в «Эмполи», год отработал в молодежке, а потом прыгнул в основу – и за два года вывел команду из Серии С в элиту.

Таким получился путь Лучано.

Серия С: титул 🏆 Серия B: второе место и выход в элиту🥈 Серия A: все же титул, но только в 2023-м 🏆

После «Эмполи» в 1998-м Спаллетти принял «Сампдорию»: впервые сыграл в Кубке Интертото, но в Серии А все посыпалось – Лучано уволили еще до конца сезона, команда в итоге вылетела. Потом была новая неудача – скромная «Венеция» и только одна победа за два месяца в лиге.

Успехи пошли в 2002 году, когда Спаллетти работал в «Удинезе» – превратил клуб в середняк, впервые вышел в ЛЧ. Но в 2005-м их роман неожиданно закончился – Спаллетти сказал, что команда больше не сможет прогрессировать под его руководством.

Яркая «Рома», шикарный «Зенит» и возрождающийся «Интер» – все это тоже Спаллетти

Через несколько недель Спаллетти оказался в «Роме» – и ту странную формулировку все поняли. Начал Лучано не очень, но потом одержал 11 побед подряд (обновил клубный рекорд). В итоге римляне поднялись на пятое место, а грандиозный коррупционный скандал даже обеспечил вторую строчку и путевку в ЛЧ.

Тот еврокубковый опыт стал неплохим – «Рома» вышла из группы с «Валенсией», «Шахтером» и «Олимпиакосом», потом прошла дерзкий «Лион, и споткнулась только в матчах с «МЮ» (тогда случились унизительные 1:7).

В следующем сезоне в условиях ослабленной конкуренции в борьбе за высшие места римляне взяли серебро (причем боролись с «Интером» до самого конца), добавив еще и победу в Кубке Италии. В следующем году «Рома» также стала второй, а рядом к национальному Кубку поставила Суперкубок. Спаллетти два года подряд признавался лучшим тренером Италии.

«Зенит» уже поздравил Спаллетти с чемпионством: именно при Лучано клуб из Санкт-Петербурга выиграл два чемпионских титула подряд и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, причем все – впервые в истории.

В январе 2016-го Спаллетти вернулся в Италию – второй раз в карьере возглавил «Рому». Лучано поднял команду с пятого места на третье. К концу сезона у него был лучший средний показатель очков за игру среди всех тренеров серии А: 2,42 против 2,39 у Аллегри.

В следующем сезоне Спаллетти провалился в ЛЧ (в групповой этап вышел «Порту»), зато добрался до 1/8 финала Лиги Европы. В Серии А «Рома» стала второй, установив личные рекорды очкам (87) и забитым мячам за сезон (90).

Летом 2017-го Спаллетти подписал контракт с «Интером» на четыре миллиона евро в год (больше в Италии тогда получал только Аллегри), и по окончании сезона владелец клуба Стивен Чжан рыдал, празднуя попадание «Интера» в Лигу чемпионов – первое с 2011 года.

На презентации Спаллетти рассказал историю: «Моя хорошая знакомая узнала, что я перехожу в «Интер», и воскликнула: «Хреново тебе!» Но мне кажется, ничего плохого в этом нет. Я докажу, что «Интер» может побеждать».

Почти доказал: «Интер» Спаллетти дважды финишировал четвертым, но для клуба четвертое место в тот момент было аналогом скудетто.

Следующие два года он копил силы и настраивался у себя в усадьбе «Ла Римесса». Самолюбие Спаллетти очень сильно задели в «Интере», когда руководители под улыбки привели на его место Антонио Конте.

Второй свой сезон он под одобрение руководства воевал с портящим атмосферу Икарди, но все равно попал в топ-4. Шкриньяр, Ханданович и Брозович до сих пор не забывают, кто вернул «Интеру» уверенность после смуты.

И вот теперь – историческое золото с «Наполи».

***

«Порой я оглядываюсь и смотрю на карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, – нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню.

У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», – рассказывал тренер «Наполи» в интервью DAZN.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Paolo Bruno, Mike Kireev; AFP/TIZIANA FABI; eastnews.ru/Jonathan Moscrop