67 комментариев

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«Награда за все мои жертвы». Спаллетти наконец-то выиграл Серию А – он шел к этому всю карьеру

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Только в 64 года.

Теперь официально: «Наполи» выиграл Серию А – хватило даже ничьей с «Удинезе» (1:1)!

Один из главных творцов успеха – главный тренер команды Лучано Спаллетти.

Он стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А (64 года и 58 дней). До этого Спаллетти ни разу не забирал скудетто – и прошел сложный путь прежде, чем стать героем Неаполя.

Спаллетти был посредственным игроком, зато сразу стал неплохим тренером – и вывел «Эмполи» в Серию А

Игровая карьера у Спаллетти совсем не задалась: в школе «Фиорентины» его сразу признали бесперспективным, но юного Лучано это не остановило. Правда, особых успехов он так и не добился: провел 146 матчей во всех соревнованиях, большую часть карьеры выступал за «Специю» (Серия С).

Тренерская карьера Спаллетти начался в «Эмполи», год отработал в молодежке, а потом прыгнул в основу – и за два года вывел команду из Серии С в элиту. 

Таким получился путь Лучано. 

Серия С: титул 🏆 Серия B: второе место и выход в элиту🥈 Серия A: все же титул, но только в 2023-м 🏆

После «Эмполи» в 1998-м Спаллетти принял «Сампдорию»: впервые сыграл в Кубке Интертото, но в Серии А все посыпалось – Лучано уволили еще до конца сезона, команда в итоге вылетела. Потом была новая неудача – скромная «Венеция» и только одна победа за два месяца в лиге.

Успехи пошли в 2002 году, когда Спаллетти работал в «Удинезе» – превратил клуб в середняк, впервые вышел в ЛЧ. Но в 2005-м их роман неожиданно закончился – Спаллетти сказал, что команда больше не сможет прогрессировать под его руководством.

Яркая «Рома», шикарный «Зенит» и возрождающийся «Интер» – все это тоже Спаллетти

Через несколько недель Спаллетти оказался в «Роме» – и ту странную формулировку все поняли. Начал Лучано не очень, но потом одержал 11 побед подряд (обновил клубный рекорд). В итоге римляне поднялись на пятое место, а грандиозный коррупционный скандал даже обеспечил вторую строчку и путевку в ЛЧ.

Тот еврокубковый опыт стал неплохим – «Рома» вышла из группы с «Валенсией», «Шахтером» и «Олимпиакосом», потом прошла дерзкий «Лион, и споткнулась только в матчах с «МЮ» (тогда случились унизительные 1:7).

В следующем сезоне в условиях ослабленной конкуренции в борьбе за высшие места римляне взяли серебро (причем боролись с «Интером» до самого конца), добавив еще и победу в Кубке Италии. В следующем году «Рома» также стала второй, а рядом к национальному Кубку поставила Суперкубок. Спаллетти два года подряд признавался лучшим тренером Италии.

«Зенит» уже поздравил Спаллетти с чемпионством: именно при Лучано клуб из Санкт-Петербурга выиграл два чемпионских титула подряд и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, причем все – впервые в истории.

В январе 2016-го Спаллетти вернулся в Италию – второй раз в карьере возглавил «Рому». Лучано поднял команду с пятого места на третье. К концу сезона у него был лучший средний показатель очков за игру среди всех тренеров серии А: 2,42 против 2,39 у Аллегри.

В следующем сезоне Спаллетти провалился в ЛЧ (в групповой этап вышел «Порту»), зато добрался до 1/8 финала Лиги Европы. В Серии А «Рома» стала второй, установив личные рекорды очкам (87) и забитым мячам за сезон (90).

Летом 2017-го Спаллетти подписал контракт с «Интером» на четыре миллиона евро в год (больше в Италии тогда получал только Аллегри), и по окончании сезона владелец клуба Стивен Чжан рыдал, празднуя попадание «Интера» в Лигу чемпионов – первое с 2011 года.

На презентации Спаллетти рассказал историю: «Моя хорошая знакомая узнала, что я перехожу в «Интер», и воскликнула: «Хреново тебе!» Но мне кажется, ничего плохого в этом нет. Я докажу, что «Интер» может побеждать».

Почти доказал: «Интер» Спаллетти дважды финишировал четвертым, но для клуба четвертое место в тот момент было аналогом скудетто.

Следующие два года он копил силы и настраивался у себя в усадьбе «Ла Римесса». Самолюбие Спаллетти очень сильно задели в «Интере», когда руководители под улыбки привели на его место Антонио Конте.

Второй свой сезон он под одобрение руководства воевал с портящим атмосферу Икарди, но все равно попал в топ-4. Шкриньяр, Ханданович и Брозович до сих пор не забывают, кто вернул «Интеру» уверенность после смуты.

И вот теперь – историческое золото с «Наполи».

***

«Порой я оглядываюсь и смотрю на карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, – нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню.

У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», – рассказывал тренер «Наполи» в интервью DAZN.

Успех «Наполи» – сказка в квадрате. Именно за такие истории мы любим футбол

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Paolo Bruno, Mike Kireev; AFP/TIZIANA FABI; eastnews.ru/Jonathan Moscrop

67 комментариев

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Дмитрий Сидоров
Достойный получился плевок в вечность. Привести Наполи к чемпионству - возможно, самый трудный из реальных путей к скудетто. Но точно самый легендарный. The streets of Naples will never forget.
+161
-8
+153
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Кирилл Голивец
Ответ Теннисный абсолют
Молодец. Все-равно слабейший тренер чемпион Серии А в 21-м веке
Вы, видимо, не помните его Рому, которая играла в опередивший время футбол без нападающего в 2005-2007) и его работу с вингерами) Что не удалось с Мансини и Салахом, получилось с Хвичей
+77
0
+77
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cam
Ох уж это школота которая называет Спаллетти слабейшим тренером выигравшим Серию А))) Я был влюблён в Рому Спаллетти, это была крутая команда которой немного нехватило чтобы стать чемпионами в своё время.
+41
0
+41
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Ale87
Очень рад за Мистера 💙
+40
0
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Goldstream
Удивительный все-таки был вираж в Россию.
То, что Зениту удалось убедить поработать в России уже очень известного, но все еще растущего тренера "в самом расцвете сил" - это управленческое чудо. Примерно аналогичное контракту "Спартака" с Эмери. Хиддинк, Адвокат, Гуллит и др. - совсем другая страта тренеров - они приехали подзаработать на закате карьеры.
Но "Зенит" взял от работы Спаллетти гораздо больше, чем "Спартак" от Эмери.
+39
0
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Дмитрий Сидоров
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Ты и по-английски не понял, сразу быковать начал. Итальянский точно не осилишь.
+39
-8
+31
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Ювенский Туринтус
Ответ MosFzz
Тот Осер до сих пор в наших сердцах!
Ле Талек, Бенуа Педрети, Иренеуш Елень -- до сих пор помню
+24
-3
+21
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Deportivo_1906
Ответ Кирилл Голивец
Вы, видимо, не помните его Рому, которая играла в опередивший время футбол без нападающего в 2005-2007) и его работу с вингерами) Что не удалось с Мансини и Салахом, получилось с Хвичей
На моей памяти та Рома Спалетти была первой командой, в которой вингеры системно после проходов к лицевой делали не привычные кроссы/прострелы во вратарскую, а вырезали диагонали в район линии штрафной. а оттуда уже было кому колотить - Тотти, Перротта, Де Росси)
+16
0
+16
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Vladislav Khromov
Ответ Фан Рубина
Конечно, итальянцу приятно выиграть родной титул. Но главное достижение в карьере - всё же чемпионства в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
Нет титула ФНЛ - не легитимный чемпион.
+14
0
+14
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zer
думаю все, кто видел Зенит Спаллети, не могут не симпатизировать Лучано. один из самых достойных тренеров в РПЛ за всю историю, что по поведению, что по той работе, которую он проделал

рад, что он сумел стать лучшим и на Родине да ещё в фирменном атакующем стиле. мужик заслужил это. наверное, со времён Лестера это самое воодушевляющее чемпионство в топ-лиге
+14
-1
+13
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Рашпель793
Выиграть Серию А, ещё и с Наполи. Красиво. Надеюсь, на этом не остановятся.
+13
-1
+12
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Питер Пэн
Ответ karbunkul211
Жаль, что с ЛЧ не получилось. Также как и у другого лысого шарлатана в том году
Ну для Наполи и выход в 1/4 был первым в истории и с наскока выиграть ЛЧ еще никому не удавалось
+11
-1
+10
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Сергей Вольфрам
Поздравляю всех болельщиков Наполи - заслужили!
+10
0
+10
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Фан Рубина
Конечно, итальянцу приятно выиграть родной титул. Но главное достижение в карьере - всё же чемпионства в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
+25
-15
+10
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Denali
Ответ cam
Ох уж это школота которая называет Спаллетти слабейшим тренером выигравшим Серию А))) Я был влюблён в Рому Спаллетти, это была крутая команда которой немного нехватило чтобы стать чемпионами в своё время.
Да, Рома Спаллетти заслуживала скудетто...
+9
0
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slon 104
Поздравляю, мистер. Твой Зенит был самым ярким в 21 веке!
+7
0
+7
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karbunkul211
Жаль, что с ЛЧ не получилось. Также как и у другого лысого шарлатана в том году
+7
-1
+6
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Питер Пэн
Ответ Сергей Кол
Наполи играл в 1/4 в сезоне 2011/12
Не играл. Дошёл до 1/8 финала, в котором уступил Челси
+5
0
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bismut87
Для карьеры Спалетти было бы разумно пойти сейчас на повышение и сменить клуб. Объективно, с таким составом Наполи не то что не повторит успех, дай бог в четверку попасть в следующем сезоне, потому что игроки и болельщики еще полгода будут праздновать и полгода отходить от похмелья.
А так, если уж Спал выиграл серию А с Наполи, то почему бы не попробовать выиграть АПЛ с Тоттенхемом?) Ну или Челси на худой конец
+5
0
+5
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Владимир Лапин
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален модератором
Кстати, Вам для памятки - трансляции Серии А идут с английским текстом, да и рекламы на этом языке на стадионах полно.
+5
0
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Mr.Bean
Ответ Сергей Кол
Наполи играл в 1/4 в сезоне 2011/12
в 1/8, вылетели от победителя того сезона - Челси.
+4
0
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Даниил Борщ
Зенит выиграл Серию А, а вы продолжайте дальше хейтить наших парней!
+4
0
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toptishka
Спалетти отличный тренер для работы на дистанции - его карьера это хорошо доказывает. Но к сожалению в матчах на вылет еврокубков успеха так и не добился, даже с таким прекрасным Наполи в итоге осечка.
+4
0
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maxromanov84@mail.ru
К слову сказать в Серии А реальная конкуренция.. на Скудетто претендуют 4-5команд. Это не ЛаЛига, не Бундеслига, не Лига1 и даже почти не АПЛ,..
+2
0
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yurich09
А мне всегда нравились его команды.
+2
0
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