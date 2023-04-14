57 комментариев

Вячеслав Фетисов неодобрительно высказался о Fan ID: «Ну, как-то нелогично совсем. В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего, в автобусах и так далее, в городском транспорте, в самолетах, пароходах, в электричках... Кто-то решил эту тему провести».

Полное объяснение Фетисова: болельщики недовольны, инициативу нужно пересмотреть, он ее не поддерживал

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы объяснил позицию в интервью RTVi:

« Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей .

Закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям. Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много пространств общественных, где люди общаются без всяких Fan ID. Тем более стадион – это такое закрытое сооружение, где можно все это проследить без дополнительных контрольных функций, которые связаны с внедрением Fan ID.

Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата. Может быть, есть смысл как-то его пересмотреть . Это то, что сегодня становится политическим делом, и, мне кажется, здесь нужно получить на самом деле конкретные разъяснения, почему это было в итоге.

C другой стороны, мы видим, что реакция людей была совершенно рассчитываемая, и на самом деле вот страдают сегодня зрелища футбольные, и понятно, что что-то с этим надо делать.

Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему, так скажем, прогрессивному не приведет – наоборот, это будет, так скажем, протестом.

И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент, оно было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали ».

Фетисов проголосовал за Fan ID в трех чтениях

Первое чтение – 16 ноября 2021 года.

Второе чтение – 16 декабря 2021 года.

Третье чтение – 17 декабря 2021 года.

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В интервью «Спорт-Экспрессу» Фетисов ранее говорил следующее: «У нас есть деятели, которые отвечают за этот законопроект. Я его не касался. Я так понимаю, опять не услышали людей».

Это было 17 декабря 2021 года – в день, когда Фетисов проголосовал за введение Fan ID в третьем чтении.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников