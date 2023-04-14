57 комментариев

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Факт дня: Фетисов против Fan ID. Хотя проголосовал за закон в трех чтениях

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Fan ID Fan ID
Футбол Футбол

Вячеслав Фетисов неодобрительно высказался о Fan ID: «Ну, как-то нелогично совсем. В театр люди ходят без Fan ID, в метро ездят без Fan ID и много чего, в автобусах и так далее, в городском транспорте, в самолетах, пароходах, в электричках... Кто-то решил эту тему провести».

Полное объяснение Фетисова: болельщики недовольны, инициативу нужно пересмотреть, он ее не поддерживал

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы объяснил позицию в интервью RTVi:

«Я высказывался не в поддержку этого законопроекта, понимая, что это вызовет колоссальный протест у людей.

Закон был принят, и мы видим сегодня реакцию: пустые стадионы, нежелание людей следовать этим указаниям. Объяснение тому связано с безопасностью людей. У нас достаточно много пространств общественных, где люди общаются без всяких Fan ID. Тем более стадион – это такое закрытое сооружение, где можно все это проследить без дополнительных контрольных функций, которые связаны с внедрением Fan ID.

Иногда законы, которые принимаются, не работают, не дают результата. Может быть, есть смысл как-то его пересмотреть. Это то, что сегодня становится политическим делом, и, мне кажется, здесь нужно получить на самом деле конкретные разъяснения, почему это было в итоге.

C другой стороны, мы видим, что реакция людей была совершенно рассчитываемая, и на самом деле вот страдают сегодня зрелища футбольные, и понятно, что что-то с этим надо делать.

Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать. Но я не отказываюсь от своего изначального решения, понимая, что это ни к чему, так скажем, прогрессивному не приведет – наоборот, это будет, так скажем, протестом.

И, кстати, высказывание тех же болельщиков на тот момент, оно было совершенно понятно. Мы эту инициативу не поддерживали».

Фетисов проголосовал за Fan ID в трех чтениях

Первое чтение – 16 ноября 2021 года.

Второе чтение – 16 декабря 2021 года.

Третье чтение – 17 декабря 2021 года.

***

В интервью «Спорт-Экспрессу» Фетисов ранее говорил следующее: «У нас есть деятели, которые отвечают за этот законопроект. Я его не касался. Я так понимаю, опять не услышали людей».

Это было 17 декабря 2021 года – в день, когда Фетисов проголосовал за введение Fan ID в третьем чтении.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

57 комментариев

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Ромазан
Это нас вынудили. Не мы это начали. Если бы не мы, то они нас...
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Navi88
печально когда человек гoворит одно, делает другое, думает третье
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Матвей Суицидин
да он и не ходит в Думу небось, а кнопкодавы не спрашивают, за ты или против, голосуют как велено. Благодаря таким фетисовым эта гнилая система так работает
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Денис Головко
Мы каждый в отдельности – против, А вместе – решительно за.
Губерман знает о чём речь...
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Всё знаю
Да против он голосовал. Потому что поддерживает народ.
Но из-за давления , рука дрогнула и нажал за.
Что вы как дети , все объяснять вам надо ))))
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farp
Боже, что у него с речью. Как будто пиратка 20-летней давности с промтовским переводом.
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Геннадий Тимченко
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к конферансье, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!👏👏👏
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Биодудь
Повезло Гагарину, что вовремя умер и остался героем в глазах людей. Сейчас бы тоже в гос. думе сидел и кнопки нажимал по указке.
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Johny85
Если единорос открыл рот - он врет
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Rubilov
Обосрался в штанишки, но с умным видом просит туалетную бумажку...
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Уся Ваткин
Кринжа больше не будет, только позор. Госдума поддержала запрет на использование иностранных слов
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Собакин В.
Ответ genowayy
Они там просто на кнопки нажимают, не вникая ни во что. Потом на белом глазу рассказывают, что вообще не в курсе и не при делах.
Вот это хороший кейс с Фетисовым - как все депутаты будут потом себя вести
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простокрокодил
Ответ Игорь Новиков
Типичный депутат. Должен быть слуга народа, а он - режима.
Кто гегемон, тому и служит. Се ля ви.
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a2wai
Если бы Харви Дент жил в нашем мире, то он бы, узнав о депутатах Государственной Думы РФ, вышел бы на пенсию.
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дронреш
Ищем плюсы фан ид... что то ничего не нашли
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Madcomposer
Да блин, ну о чём тут говорить. Они проголосуют, как им скажут, и всё. Причём тут вообще личное мнение, если они там - просто бандерлоги?
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IzhStyle
как понять, что депутат врет - он открывает рот
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tyuiop tyuiop
Ответ Алексей Кокорин
"Но опять же, может, что-то мы не знаем. Если мы не знаем – сложно понимать." (с) Если ты не знаешь и не понимаешь, то есть кнопка "воздержался". Но для Члена Высшего совета партии такой кнопки нет. Там вообще не надо знать и понимать. Уверенно жмем кнопку "за" зажмурив глаза, и потом неловко оглядываясь.
та собственно можно и уйти с должности
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4 shizzle ma nizzle
если бы за фанайди проголосовали не мы, то это сделали бы солдаты НАТА
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Recreated
Фетис себе висты от народа собирает!
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Шлёма Презерман
Ответ Санитар-волк
Ничтожество. Проголосовал, чтобы угодить начальству. В этом их суть - даже видя, что закон плох, нажать кнопку.
а чё ж щас завозбухал? начальство сменилось?
+1
-4
-3
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Роман Тучин
Какая же все-таки мр.зь. Доживем ли мы до того момента, когда все эти отвратительные лицемеры сгинут? Успеем ли пожить в нормальном государстве, а не в королевстве кривых зеркал?
+3
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_FoX-
Ответ SuperStarrrr
Он просто не читал его когда голосовал))
Ну, знаете, не за тем он там сидит, чтобы законопроекты читать! Российский депутат это самый дорогой в мире механизм по нажиманию кнопок.
+8
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Maxim Novicov
у Фетисова есть мнение, но он с ним не согласен
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Санитар-волк
Ничтожество. Проголосовал, чтобы угодить начальству. В этом их суть - даже видя, что закон плох, нажать кнопку.
+7
0
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