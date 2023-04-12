45 голов за сезон – у Холанда рекорд для игроков из АПЛ. А какие еще достижения на подходе?
И это за 39 матчей.
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» – 3:0.
Эрлинг Холанд такие вечеринки не пропускает: норвежец отдал классный голевой пас на Бернарду, а потом забил Яну Зоммеру третий мяч.
Обычный день Эрлинга, но в то же время исторический: с 45 голами Холанд превзошел сезонный рекорд результативности для игроков клубов АПЛ. Позади остались Руд ван Нистелрой (44, сезон-2002/03) и Мохамед Салах (44, сезон-2017/18).
На это у киборга из «Ман Сити» ушло всего 39 матчей.
12 голов – столько Холанд забил в 5 последних матчах: гол в ворота «Кристал Пэлас», пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли», дубль «Саутгемптону» и мяч «Баварии».
• Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Разумеется, он и тут лучший бомбардир.
Какие рекорды Холанда на подходе?
⏳ Рекорд по голам в сезоне Премьер-лиги: 34 гола – столько забивали Алан Ширер и Энди Коул. У Холанда – 30 мячей.
⏳Рекорд по голам в сезоне ЛЧ за английский клуб: 12 – пока здесь лучший Руд ван Нистелрой. У Холанда – 11 мячей.
⏳Рекорд по голам в сезоне ЛЧ: 17 – рекорд удерживает Криштиану Роналду. У Холанда – 11 мячей.
⏳Рекорд по голам в плей-офф ЛЧ за сезон: 10 – столько настреляли Роналду и Карим Бензема. У Холанда – 6 мячей.
И даже с таким нечеловеческим темпом перебить рекорд Лионеля Месси по голам за сезон (73) кажется нереальным.
Или..?
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Фото: globallookpress.com/Tom Weller
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