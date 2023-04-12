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45 голов за сезон – у Холанда рекорд для игроков из АПЛ. А какие еще достижения на подходе?

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И это за 39 матчей.

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» – 3:0. 

Эрлинг Холанд такие вечеринки не пропускает: норвежец отдал классный голевой пас на Бернарду, а потом забил Яну Зоммеру третий мяч. 

Обычный день Эрлинга, но в то же время исторический: с 45 голами Холанд превзошел сезонный рекорд результативности для игроков клубов АПЛ. Позади остались Руд ван Нистелрой (44, сезон-2002/03) и Мохамед Салах (44, сезон-2017/18). 

На это у киборга из «Ман Сити» ушло всего 39 матчей.

12 голов – столько Холанд забил в 5 последних матчах: гол в ворота «Кристал Пэлас», пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли», дубль «Саутгемптону» и мяч «Баварии».

• Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Разумеется, он и тут лучший бомбардир.

Какие рекорды Холанда на подходе?

⏳ Рекорд по голам в сезоне Премьер-лиги: 34 гола – столько забивали Алан Ширер и Энди Коул. У Холанда – 30 мячей.

Рекорд по голам в сезоне ЛЧ за английский клуб: 12 – пока здесь лучший Руд ван Нистелрой. У Холанда – 11 мячей.

Рекорд по голам в сезоне ЛЧ: 17 – рекорд удерживает Криштиану Роналду. У Холанда – 11 мячей.

Рекорд по голам в плей-офф ЛЧ за сезон: 10 – столько настреляли Роналду и Карим Бензема. У Холанда – 6 мячей.

И даже с таким нечеловеческим темпом перебить рекорд Лионеля Месси по голам за сезон (73) кажется нереальным.

Или..?

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Фото: globallookpress.com/Tom Weller

5 комментариев

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Greatest Of All Time
Все побьёт кроме 73 голов за сезон. Ну это реально не возможно простом смертным.
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Ман Сити
Так в АПЛ такого сильного игрока еще не было. Все эти Руни, Кейны, Ван перси, Нистелрои и Гиксы, там только пиар и ничего больше, игроки были слабыми
0
-3
-3
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Кирилл Хоменко
Ответ dewald
В этом сезоне 73 не забьет, конечно. Но если продолжит прогрессировать, то в пиковом возрасте 24-28 может попытаться.
73 кажется нереальным, из за сборной, а в кубках его будут беречь, зная о прошлых травмах колен
+8
0
+8
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dewald
В этом сезоне 73 не забьет, конечно. Но если продолжит прогрессировать, то в пиковом возрасте 24-28 может попытаться.
+3
0
+3
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Игорь Климов
Несомненно, что Холанд скоро многие рекорды побьёт.
+3
-2
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