И это за 39 матчей.

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» – 3:0.

Эрлинг Холанд такие вечеринки не пропускает: норвежец отдал классный голевой пас на Бернарду, а потом забил Яну Зоммеру третий мяч.

Обычный день Эрлинга, но в то же время исторический: с 45 голами Холанд превзошел сезонный рекорд результативности для игроков клубов АПЛ. Позади остались Руд ван Нистелрой (44, сезон-2002/03) и Мохамед Салах (44, сезон-2017/18).

На это у киборга из «Ман Сити» ушло всего 39 матчей.

12 голов – столько Холанд забил в 5 последних матчах: гол в ворота «Кристал Пэлас», пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли», дубль «Саутгемптону» и мяч «Баварии».

• Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Разумеется, он и тут лучший бомбардир.

Какие рекорды Холанда на подходе?

⏳ Рекорд по голам в сезоне Премьер-лиги : 34 гола – столько забивали Алан Ширер и Энди Коул. У Холанда – 30 мячей.

⏳ Рекорд по голам в сезоне ЛЧ за английский клуб : 12 – пока здесь лучший Руд ван Нистелрой. У Холанда – 11 мячей.

⏳ Рекорд по голам в сезоне ЛЧ : 17 – рекорд удерживает Криштиану Роналду. У Холанда – 11 мячей.

⏳ Рекорд по голам в плей-офф ЛЧ за сезон : 10 – столько настреляли Роналду и Карим Бензема. У Холанда – 6 мячей.

И даже с таким нечеловеческим темпом перебить рекорд Лионеля Месси по голам за сезон (73) кажется нереальным.

Или..?

Фото: globallookpress.com/Tom Weller