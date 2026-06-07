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  • Андреева выиграла «Ролан Гаррос», России в еврокубках-2026/27 не будет, Василевский с «Везиной», Антонелли победил в квалификации в Монако, «Вегас» вырвал победу у «Каролины» и другие новости
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Андреева выиграла «Ролан Гаррос», России в еврокубках-2026/27 не будет, Василевский с «Везиной», Антонелли победил в квалификации в Монако, «Вегас» вырвал победу у «Каролины» и другие новости

1. Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026 и первой россиянкой с 2014 года, выигравшей «Большой шлем». 19-летняя девушка оказалась самой молодой победительницей турнира с 1992 года и на церемонии награждения поблагодарила как своего детского тренера, так и саму себя: «Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами». Тем временем болельщиков попросили убрать флаг России с трибун после победы Андреевой.

2. На Гран-при Монако победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в тройку вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари»). Для лидера чемпионата поул-позиция стала четвертой в сезоне и в карьере.

3. «Вегас» и «Каролина» выдали очередной триллер в финале Кубка Стэнли – 5:4 2ОТ в третьем матче серии (2-1). Во втором периоде «Вегас» забросил 4 безответные шайбы – 4:0 (Марнер сделал хет-трик за 6:10 – самый быстрый в истории финалов), в третьем «Каролина» отыгралась (сначала 3 шайбы за 39 секунд – рекорд финалов, затем гол Свечникова на 59-й минуте). Во втором овертайме точку поставил защитник «рыцарей» Ши Теодор, забросивший курьезную шайбу с отскоком от борта. 

4. Российские клубы не примут участия в еврокубках сезона‑2026/27 – такую информацию «Матч ТВ» почерпнул из документов УЕФА.

5. Португалия обыграла Чили (2:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026, но Криштиану Роналду во втором матче за сборную подряд ушел с поля без гола – такого не было с Евро-2024. Англия обыграла Новую Зеландию (1:0), Германия выиграла в гостях у США (2:1), Бразилия одолела Египет (2:1), Аргентина была сильнее Гондураса (2:0).

6. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин получил вторую такую награду в своей карьере.

7. В 5-м туре чемпионата России по регби «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье» (23:7), «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс» (12:14).

8. Блогеры обыграли стримеров в шоу-матче на «РЖД Арене» – 5:4. Участие приняли Литвин, Бустер, Генсуха, Равшан, Макс +100500, Парадеевич и другие. Игру посетили 23 899 зрителей – это рекорд стадиона за последние семь лет.

9. В Санкт-Петербурге прошел турнир TOP DOG 42. В главном событии Олег Фомич Фомичев нокаутировал Яхью Нурмагомедова в бою за титул в полутяжелом весе.

10. Министр спорта Дегтярев подарил дизайнеру Артемию Лебедеву олимпийского Мишку. Они встречались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

11. 17-летняя россиянка Алиса Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Скоро она получит паспорт Чехии.

12. 11-летний россиянин Роман Шогджиев стал самым молодым шахматистом, выполнившим первую норму международного гроссмейстера.

13. Сборная Ирака столкнулась с проблемами по прилете в США. В аэропорту Чикаго нападающего Аймена Хуссейна допрашивали на протяжении семи часов (но в итоге пропустили), а фотографа – десяти (и во въезде отказали).

14. Представитель Белого дома сообщил, что игроки сборной Ирана получили визы в США, но подчеркнул, что все злоупотребления будут пресекаться – «тайно провезти террористов» не получится. Как выяснилось, части делегации разрешение все же не выдали, в связи с чем Иран обвинил американцев в предвзятости и дискриминации. 

15. У «ПСЖ» самый дорогой состав в мире по версии Transfermarkt, «Манчестер Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Бавария» – 7-я, «МЮ» – 9-й, «Интер» – 12-й, «Зенит» – 73-й.

16. Андрей Лунев готов остаться в «Динамо» и согласен на контракт по схеме «1+1+1», однако клуб убрал из нового договора пункт о подъемных в размере 20 млн рублей, и такой вариант голкипера не устраивает. Теперь каждое следующее предложение вратарю будет хуже предыдущего – руководство динамовцев собирается придерживаться жесткой тактики.

17. Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка.

Цитаты дня

Патрис Эвра: «Я бы съел Ямаля в свои лучшие годы. Спросите у Роналду и Месси»

Биатлонистка Черепанова о работе курьером и в ПВЗ: «Я понимала, что это очень тяжелый труд. Биатлоном легче заниматься»

Аршавин об СССР: «Я сам, в принципе, за свободу слова, но какой большой потенциал. Какой страной могли бы быть, какую экономику создать»

Евгений Плющенко: «Сын будет тренироваться в России. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил»

Эсекиэль Барко: «Хочу играть за «Индепендьенте». У меня остались прекрасные воспоминания»

Белый дом о выдаче виз сборной Ирана: «Не позволим иранцам злоупотреблять системой, чтобы тайно провезти террористов в США под ложными предлогами»

«Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, как проводят террористические акты и сколько детей они убили». Захарова о просьбе УАФ не допускать команды РФ к международным турнирам

Салиба о чемпионстве «Арсенала»: «Над нами долго смеялись, а теперь замолчали. Не согласен, что мы только выносим мяч вперед, мы тоже играем в футбол»

Татьяна Тарасова: «Валиеву незаслуженно отстранили и лишили медали. Правильно, что ей сохранили звание ЗМС»

Лепехин допустил, что у Батракова, которого «Зенит» «не мотивирует», звездная болезнь: «Есть обида, возможно. Оценивая клуб такими словами, он опускает наш чемпионат и «Локомотив»

Ролик дня

Опубликовал: Александр Суряев
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Комментарии

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Спасибо Мирре за Победу на Ролан Гаррос! 🧡🙏🧡
Впервые за 12 лет россиянка выиграла этот турнир 🏆
Настоящий Праздник для болельщиков! 🎾😀
УРААААААА!!!!!!!
Мирра - умница!❤️🥎
Мирра молодец! Но что понравилось особо, это то, как Полячка после матча на награждении высказалась в адрес Мирры! Это приятно! В наше время это заслуживает Уважение к Хвалынской
С большой победой Мирру! Спасибо за радость! Успехов в карьере и крепкого здоровья!
Капец Мотя стильно выглядит, сразу видно в Париже живет) 🔥
Умница Мирра 🌹🌷💐
Она молодец! Но почему написано, что она выиграла Большой шлем? Разве для этого не все четыре турнира надо выиграть?
Ответbopsulai
Она молодец! Но почему написано, что она выиграла Большой шлем? Разве для этого не все четыре турнира надо выиграть?
это уже календарный или карьерный шлем
Португалия выиграла 2:1, хотя это товорняк какая разница, да Sports?
Мы продолжаем быть зрителями на празднике жизни. Сами себя посадили в клетку
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