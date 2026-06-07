Андреева выиграла «Ролан Гаррос», России в еврокубках-2026/27 не будет, Василевский с «Везиной», Антонелли победил в квалификации в Монако, «Вегас» вырвал победу у «Каролины» и другие новости

1. Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026 и первой россиянкой с 2014 года, выигравшей «Большой шлем». 19-летняя девушка оказалась самой молодой победительницей турнира с 1992 года и на церемонии награждения поблагодарила как своего детского тренера, так и саму себя: «Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами». Тем временем болельщиков попросили убрать флаг России с трибун после победы Андреевой.

2. На Гран-при Монако победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в тройку вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари»). Для лидера чемпионата поул-позиция стала четвертой в сезоне и в карьере.

3. «Вегас» и «Каролина» выдали очередной триллер в финале Кубка Стэнли – 5:4 2ОТ в третьем матче серии (2-1). Во втором периоде «Вегас» забросил 4 безответные шайбы – 4:0 (Марнер сделал хет-трик за 6:10 – самый быстрый в истории финалов), в третьем «Каролина» отыгралась (сначала 3 шайбы за 39 секунд – рекорд финалов, затем гол Свечникова на 59-й минуте). Во втором овертайме точку поставил защитник «рыцарей» Ши Теодор, забросивший курьезную шайбу с отскоком от борта.

4. Российские клубы не примут участия в еврокубках сезона‑2026/27 – такую информацию «Матч ТВ» почерпнул из документов УЕФА.

5. Португалия обыграла Чили (2:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026, но Криштиану Роналду во втором матче за сборную подряд ушел с поля без гола – такого не было с Евро-2024. Англия обыграла Новую Зеландию (1:0), Германия выиграла в гостях у США (2:1), Бразилия одолела Египет (2:1), Аргентина была сильнее Гондураса (2:0).

6. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин получил вторую такую награду в своей карьере.

7. В 5-м туре чемпионата России по регби «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье» (23:7), «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс» (12:14).

8. Блогеры обыграли стримеров в шоу-матче на «РЖД Арене» – 5:4. Участие приняли Литвин, Бустер, Генсуха, Равшан, Макс +100500, Парадеевич и другие. Игру посетили 23 899 зрителей – это рекорд стадиона за последние семь лет.

9. В Санкт-Петербурге прошел турнир TOP DOG 42. В главном событии Олег Фомич Фомичев нокаутировал Яхью Нурмагомедова в бою за титул в полутяжелом весе.

10. Министр спорта Дегтярев подарил дизайнеру Артемию Лебедеву олимпийского Мишку. Они встречались на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

11. 17-летняя россиянка Алиса Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Скоро она получит паспорт Чехии.

12. 11-летний россиянин Роман Шогджиев стал самым молодым шахматистом, выполнившим первую норму международного гроссмейстера.

13. Сборная Ирака столкнулась с проблемами по прилете в США. В аэропорту Чикаго нападающего Аймена Хуссейна допрашивали на протяжении семи часов (но в итоге пропустили), а фотографа – десяти (и во въезде отказали).

14. Представитель Белого дома сообщил , что игроки сборной Ирана получили визы в США, но подчеркнул , что все злоупотребления будут пресекаться – «тайно провезти террористов» не получится. Как выяснилось, части делегации разрешение все же не выдали, в связи с чем Иран обвинил американцев в предвзятости и дискриминации.

15. У «ПСЖ» самый дорогой состав в мире по версии Transfermarkt, «Манчестер Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барселона» – 5-я, «Бавария» – 7-я, «МЮ» – 9-й, «Интер» – 12-й, «Зенит» – 73-й.

16. Андрей Лунев готов остаться в «Динамо» и согласен на контракт по схеме «1+1+1», однако клуб убрал из нового договора пункт о подъемных в размере 20 млн рублей, и такой вариант голкипера не устраивает. Теперь каждое следующее предложение вратарю будет хуже предыдущего – руководство динамовцев собирается придерживаться жесткой тактики.

17. Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка.

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Белый дом о выдаче виз сборной Ирана: «Не позволим иранцам злоупотреблять системой, чтобы тайно провезти террористов в США под ложными предлогами»

«Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, как проводят террористические акты и сколько детей они убили» . Захарова о просьбе УАФ не допускать команды РФ к международным турнирам

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