Топ-10 зарплат Франции = «ПСЖ». А Головин – 30-й
Мбаппе-Неймар-Месси в отрыве.
L’Equipe опубликовал ежегодный рейтинг зарплат Лиги 1 в месяц до уплаты налогов. Вот как выглядит топ:
• В топ-20 аж три четверти футболистов – из «ПСЖ». Разбавляют только лидеры «Монако», «Лиона» и околозвездная тройка из «Марселя».
• Первая десятка полностью состоит из футболистов «ПСЖ». Парижская суперзвездная атака ожидаемо – и есть первая тройка, на четвертом месте – центральный защитник (Маркиньос), седьмой – вратарь (Доннарумма), но это хотя бы звучные имена. А ведь еще в топ-10 протиснулись Бернат и Мукиеле, вот где настоящие признаки перегретого зарплатного фонда.
• Из других клубов следом игроки «Монако», «Марселя» и «Лиона» – наибольшая зарплата у Виссама Бен-Йеддера. Хотя и во второй десятке игроков «ПСЖ» хватает: 5 из 10 футболистов выступают за парижан.
• Выделяем позицию №30: там Александр Головин. Среди игроков «Монако» он, кстати, второй по зарплате: больше только у Бен-Йеддера. Столько же у Кевина Фолланда, чуть меньше у Желсона Мартинша и Бреэля Эмболо (по 270 тысяч евро).
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Фото: AFP/FRANCK FIFE
Потом видишь сколько платят Бернату и понимаешь - деньги для них пыль.