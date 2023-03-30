Мбаппе-Неймар-Месси в отрыве.

L’Equipe опубликовал ежегодный рейтинг зарплат Лиги 1 в месяц до уплаты налогов. Вот как выглядит топ:

• В топ-20 аж три четверти футболистов – из «ПСЖ». Разбавляют только лидеры «Монако», «Лиона» и околозвездная тройка из «Марселя».

• Первая десятка полностью состоит из футболистов «ПСЖ» . Парижская суперзвездная атака ожидаемо – и есть первая тройка, на четвертом месте – центральный защитник (Маркиньос), седьмой – вратарь (Доннарумма), но это хотя бы звучные имена. А ведь еще в топ-10 протиснулись Бернат и Мукиеле, вот где настоящие признаки перегретого зарплатного фонда.

• Из других клубов следом игроки «Монако», «Марселя» и «Лиона» – наибольшая зарплата у Виссама Бен-Йеддера. Хотя и во второй десятке игроков «ПСЖ» хватает: 5 из 10 футболистов выступают за парижан.

• Выделяем позицию №30: там Александр Головин. Среди игроков «Монако» он, кстати, второй по зарплате: больше только у Бен-Йеддера. Столько же у Кевина Фолланд а, чуть меньше у Желсона Мартинша и Бреэля Эмболо (по 270 тысяч евро).

Фото: AFP/FRANCK FIFE