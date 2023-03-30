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Топ-10 зарплат Франции = «ПСЖ». А Головин – 30-й

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Мбаппе-Неймар-Месси в отрыве.

L’Equipe опубликовал ежегодный рейтинг зарплат Лиги 1 в месяц до уплаты налогов. Вот как выглядит топ:

• В топ-20 аж три четверти футболистов – из «ПСЖ». Разбавляют только лидеры «Монако», «Лиона» и околозвездная тройка из «Марселя».

Первая десятка полностью состоит из футболистов «ПСЖ». Парижская суперзвездная атака ожидаемо – и есть первая тройка, на четвертом месте – центральный защитник (Маркиньос), седьмой – вратарь (Доннарумма), но это хотя бы звучные имена. А ведь еще в топ-10 протиснулись Бернат и Мукиеле, вот где настоящие признаки перегретого зарплатного фонда.

• Из других клубов следом игроки «Монако», «Марселя» и «Лиона» – наибольшая зарплата у Виссама Бен-Йеддера. Хотя и во второй десятке игроков «ПСЖ» хватает: 5 из 10 футболистов выступают за парижан. 

• Выделяем позицию №30: там Александр Головин. Среди игроков «Монако» он, кстати, второй по зарплате: больше только у Бен-Йеддера. Столько же у Кевина Фолланда, чуть меньше у Желсона Мартинша и Бреэля Эмболо (по 270 тысяч евро).

Неймар проиграл миллион евро в онлайн-казино! Его реакция – слезы в шутку 😳

Фото: AFP/FRANCK FIFE

6 комментариев

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Vitek79898
Ответ alex22alex
"рейтинг зарплат Лиги 1 в месяц до уплаты налогов" - интересно, после вычета налогов сколько игроки получат ?
Порядка 45 процентов налог,а вообще от многого зависит вообще ставка идёт от 22.5 до 60 процентов
+1
0
+1
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alex22alex
"рейтинг зарплат Лиги 1 в месяц до уплаты налогов" - интересно, после вычета налогов сколько игроки получат ?
0
0
0
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Tiestorzn17
А потом люди серьезно пишут, что у шейхов и правда можно просто взять и купить какого то игрока.
Потом видишь сколько платят Бернату и понимаешь - деньги для них пыль.
+7
0
+7
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Metalloid
Мукиеле 700, Экитике 400, это просто звиздец. Ну и Марсель-спонсор ветеранов.
+4
0
+4
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Jeka
Доходы физических лиц (как граждан Монако, так и иностранцев, постоянно проживающих в Монако, за исключением французов) не облагаются налогами.
+6
0
+6
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Артем Коваленко
Было бы интересно, если бы составили подобный рейтинг зарплат топ-5 чемпионатов из 100-150 игроков.
+1
0
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