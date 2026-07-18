Леонид Слуцкий: Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий высказался о Китае и ответил на вопрос, является ли страна самой передовой на данный момент.

– Китай – самая передовая страна сейчас?

– Да.

– В чем это проявляется?

– Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Если нет Alipay (платежная система – Спортс’‘), если нет WeChat (мессенджер – Спортс’‘), если нет местных денег, нет местного телефона... То есть им вообще все равно на иностранцев.

У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда – это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.

Китай – нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.

Нереально технологичны – по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.

Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс – Спортс’‘) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.

Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, – сказал Леонид Слуцкий.