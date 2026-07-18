Леонид Слуцкий: «Китай сделал лучшую страну для китайцев. Это то, кем могли быть мы, наверное. Нереально красивая и технологичная страна. Им все равно на иностранцев»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о Китае и ответил на вопрос, является ли страна самой передовой на данный момент.
– Китай – самая передовая страна сейчас?
– Да.
– В чем это проявляется?
– Китай сделал лучшую страну для китайцев.
Если нет Alipay (платежная система – Спортс’‘), если нет WeChat (мессенджер – Спортс’‘), если нет местных денег, нет местного телефона... То есть им вообще все равно на иностранцев.
У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда – это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.
Китай – нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.
Нереально технологичны – по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.
Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс – Спортс’‘) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.
Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, – сказал Леонид Слуцкий.
Комментарии
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А для русских?
А для русских - плоти нолог и молчи.
Да и обвинять в том что ты только молчишь и платишь нОлоги киргиза курьера или азера торговца очень трусливая позиция
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так-то Слуцкий знаком только с очень-очень узкой частью Китая.
Впрочем, как и для любого тренера или футболёра РПЛ, окружающий их манямирок - весьма отличается от реального.
по крайней мере, для богатых китайцев
Ровно как и у нас)
Там просто водораздел другой - "побережье" и "глубинка".
Для работы на побережье они уже здесь на hh рекрутируют, потому что местных - зарплаты не устраивают) И, да. Рекрутируют уже не в НАШЕЙ глубинке, а даже в Москве.
Но передовые мегаполисы (Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и другие) по уровню ВВП на душу населения уже давно обогнали среднероссийские показатели и живут на уровне развитых европейских стран.
В Китае только в 2011 году население в городе и селе сравнялось, о чем разговор. Но Китай развивается, уже 65% в городах живут.
Ну вы сами вспомните, за что нас еще хвалят иностранцы которые тут ЗП получают?
Можете конечно указать Леониду Викторовичу в чем он не прав, но будет лучше, если все это вы запишете в блокнотик и расскажите СМИ когда вас в Китай приглосят поработать.
Но где "капиталистическо-социалистический" рай и блеск, там непременно и неучтенная, и скрытая цифровыми прайдами(и тюрьмами тоже) нищета.