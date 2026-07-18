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  4. Леонид Слуцкий: «Китай сделал лучшую страну для китайцев. Это то, кем могли быть мы, наверное. Нереально красивая и технологичная страна. Им все равно на иностранцев»

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Леонид Слуцкий: «Китай сделал лучшую страну для китайцев. Это то, кем могли быть мы, наверное. Нереально красивая и технологичная страна. Им все равно на иностранцев»
Леонид Слуцкий: Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о Китае и ответил на вопрос, является ли страна самой передовой на данный момент.

– Китай – самая передовая страна сейчас?

– Да.

– В чем это проявляется?

– Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Если нет Alipay (платежная система – Спортс’‘), если нет WeChat (мессенджер – Спортс’‘), если нет местных денег, нет местного телефона... То есть им вообще все равно на иностранцев.

У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда – это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.

Китай – нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.

Нереально технологичны – по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.

Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс – Спортс’‘) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.

Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, – сказал Леонид Слуцкий.

Кто станет чемпионом мира-2026?44153 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Послезавтра» на YouTube
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа

Комментарии

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Ну зато Россия построила лучшую страну для узбеков, таджиков, киргизов, армян, азеров и т. д
А для русских?
А для русских - плоти нолог и молчи.
Ответиван иванов
Ну зато Россия построила лучшую страну для узбеков, таджиков, киргизов, армян, азеров и т. д А для русских? А для русских - плоти нолог и молчи.
Ну справедливости ради в этих странах сейчас тоже очень не мало русских …
Да и обвинять в том что ты только молчишь и платишь нОлоги киргиза курьера или азера торговца очень трусливая позиция
ОтветСигара Липпи
Ну справедливости ради в этих странах сейчас тоже очень не мало русских … Да и обвинять в том что ты только молчишь и платишь нОлоги киргиза курьера или азера торговца очень трусливая позиция
Комментарий скрыт
Они построили лучшую страну для китайцев
_________
так-то Слуцкий знаком только с очень-очень узкой частью Китая.
Впрочем, как и для любого тренера или футболёра РПЛ, окружающий их манямирок - весьма отличается от реального.
ОтветБезызбежноНаКрасный
Они построили лучшую страну для китайцев _________ так-то Слуцкий знаком только с очень-очень узкой частью Китая. Впрочем, как и для любого тренера или футболёра РПЛ, окружающий их манямирок - весьма отличается от реального.
>>Они построили лучшую страну для китайцев

по крайней мере, для богатых китайцев
Ответuchiyamada
>>Они построили лучшую страну для китайцев по крайней мере, для богатых китайцев
само собой
Ровно как и у нас)
Там просто водораздел другой - "побережье" и "глубинка".
Для работы на побережье они уже здесь на hh рекрутируют, потому что местных - зарплаты не устраивают) И, да. Рекрутируют уже не в НАШЕЙ глубинке, а даже в Москве.
Когда живешь в Шанхае, может сложиться такое впечатление. Но, ВВП на душу населения в Китае ниже, чем в России. Миллионы людей живут в условиях ниже плинтуса
ОтветDima67
Когда живешь в Шанхае, может сложиться такое впечатление. Но, ВВП на душу населения в Китае ниже, чем в России. Миллионы людей живут в условиях ниже плинтуса
Им тоже говорят что надо потерпеть?
ОтветDima67
Когда живешь в Шанхае, может сложиться такое впечатление. Но, ВВП на душу населения в Китае ниже, чем в России. Миллионы людей живут в условиях ниже плинтуса
Сотни миллионов в сельских районах даже, тут вы правы.
Но передовые мегаполисы (Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и другие) по уровню ВВП на душу населения уже давно обогнали среднероссийские показатели и живут на уровне развитых европейских стран.
В Китае только в 2011 году население в городе и селе сравнялось, о чем разговор. Но Китай развивается, уже 65% в городах живут.
Он прав, когда говорил что это очень красивая и технологичная страна. Но лукавит, говоря о том, что им все равно на иностранцев. В Китае много рекламы с европейцами, в том числе и на Таобао, большая часть вывесок на улице продублирована на английском. Все платежные приложения вполне дружелюбны к иностранцам, в плане привязки карт и интерфейса, даже к обложенным санкциями россиянам.
ОтветBuhoy
Он прав, когда говорил что это очень красивая и технологичная страна. Но лукавит, говоря о том, что им все равно на иностранцев. В Китае много рекламы с европейцами, в том числе и на Таобао, большая часть вывесок на улице продублирована на английском. Все платежные приложения вполне дружелюбны к иностранцам, в плане привязки карт и интерфейса, даже к обложенным санкциями россиянам.
Английский язык, это сугубо для туристов. Так как его знает большинство людей. По их иероглифам, никто бы не смог ориентироваться.
ОтветРотор-Волгоград
Английский язык, это сугубо для туристов. Так как его знает большинство людей. По их иероглифам, никто бы не смог ориентироваться.
Если бы это было только в сугубо туристических местах, то да. Но так много где, в маленьких городах или глухих улочках, где иностранец раз в 5 лет случайно окажется.
Слуцкий (лично мной глубоко уважаемый) выдает типичное интервью для иностранного специалиста. Какой нибудь условный бразильский тренер в РФ всегда будет акцентировать свое восхищение на каких то объективно позитивных моментах, например: "у вас самое красивое, самое большое и самое безопасное метро в мире.. во Франции[условной] я не мог с детьми выйти на любой станции, а у вас так все збс".
Ну вы сами вспомните, за что нас еще хвалят иностранцы которые тут ЗП получают?
Можете конечно указать Леониду Викторовичу в чем он не прав, но будет лучше, если все это вы запишете в блокнотик и расскажите СМИ когда вас в Китай приглосят поработать.
"列昂尼德·斯卢茨基 (Леонид Слуцкий), 中国共产党 (КПК) гордится вами! Кошкажена отправлена в расположение 上海申花足球俱乐部 (Шанхай Шэньхуа)! С Уважением, Великий Xi".
ОтветNate
"列昂尼德·斯卢茨基 (Леонид Слуцкий), 中国共产党 (КПК) гордится вами! Кошкажена отправлена в расположение 上海申花足球俱乐部 (Шанхай Шэньхуа)! С Уважением, Великий Xi".
И миска риса) нихао.
ОтветАнатолий Антонов
И миска риса) нихао.
Партия гордится! +5000 социального рейтинга и вторая миска риса
Китай для китайцев, Шанхай для шанхайцев. Крикнул Слуцкий после операции на глазах.
ОтветПроблемы Аршавина
Китай для китайцев, Шанхай для шанхайцев. Крикнул Слуцкий после операции на глазах.
Они у него и так узкие.
Спасибо горбатому
ОтветNiccolo Leone
Спасибо горбатому
Лучший правитель России за последние 100 лет. Остановил афганскую войну и избавил нас от коммунистического террора
ОтветNiccolo Leone
Спасибо горбатому
Горбатый наоборот - последний, кто мог сделать что-то типа Китая, но еще и с гласностью, нечего на него пенять за то, что эта гнилая конструкция рухнула разом не выдержав никаких перемен. Ему не повезло оказаться на посту так поздно
Наташа Гулькина не даст соврать.)
Но где "капиталистическо-социалистический" рай и блеск, там непременно и неучтенная, и скрытая цифровыми прайдами(и тюрьмами тоже) нищета.
Ответreus
Наташа Гулькина не даст соврать.) Но где "капиталистическо-социалистический" рай и блеск, там непременно и неучтенная, и скрытая цифровыми прайдами(и тюрьмами тоже) нищета.
Об этом даже их же учёные статьи, кстати, пишут. Кажется, в Ухане есть социолог мирового уровня, который заявляет о реальной безработице в 15%...
Проблема в том, что Китай очень быстро развивается, а Россия в лучшем случае стагнирует.
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