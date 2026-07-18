Трамп о сборной Англии: «Сделав Кейна оборонительным игроком, допустили ошибку, возможно. Вышли вперед и поставили лучшего футболиста в защиту. Но что я понимаю в тренерстве?»

Дональд Трамп высказался о тактике Томаса Тухеля.

Президент США Дональд Трамп высказался о тактике сборной Англии и роли нападающего Харри Кейна.

Команда тренера Томаса Тухеля проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале ЧМ-2026 .

Политик ранее говорил о том, что играл с англичанином в гольф: «Я играл с Кейном в гольф, он мне очень понравился. Он великолепный футболист, в гольф тоже классно играет» .

«В сборной Англии есть отличный футболист, с которым я играл в гольф – Харри. Он великолепен.

Полагаю, возможно, они допустили ошибку, сделав его оборонительным игроком. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперед и поставили лучшего игрока в оборону.

Нужно ведь немного атаковать, не так ли? Но что я понимаю в тренерстве? Это было необычно.

Харри – отличный парень на самом деле», – заявил Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в здании Trump Tower.