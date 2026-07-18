Трамп о сборной Англии: «Сделав Кейна оборонительным игроком, допустили ошибку, возможно. Вышли вперед и поставили лучшего футболиста в защиту. Но что я понимаю в тренерстве?»

Президент США Дональд Трамп высказался о тактике сборной Англии и роли нападающего Харри Кейна.
Команда тренера Томаса Тухеля проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.
Политик ранее говорил о том, что играл с англичанином в гольф: «Я играл с Кейном в гольф, он мне очень понравился. Он великолепный футболист, в гольф тоже классно играет».
«В сборной Англии есть отличный футболист, с которым я играл в гольф – Харри. Он великолепен.
Полагаю, возможно, они допустили ошибку, сделав его оборонительным игроком. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперед и поставили лучшего игрока в оборону.
Нужно ведь немного атаковать, не так ли? Но что я понимаю в тренерстве? Это было необычно.
Харри – отличный парень на самом деле», – заявил Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в здании Trump Tower.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Как и немцам. Беккенбауэру в сборной такую должность и придумали - "Шеф команды", когда он категорически отказался тренерскую лицензию получать. И ничего, чемпионами мира стали.
Кейн весь сезон играет бокс-ту-бокс, а не чистый нап. В том числе выгрызает в защите. И забивает, и созидает, начиная атаки от своей штрафной, и разрушает. Никто его защитником не делал. Он оказывался там, где нужен — вместо того, чтобы без мяча отдыхать впереди, он был там, где находился мяч и готов был стать наконечником, когда этот мяч перешёл бы под контроль англичан.
У Ди Маттео тоже ЛЧ есть но можно ли его считать тренером?
Типо: "Харри - великолепен. Я играл с ним в гольф. И он был хорош в гольфе. Почти так же хорош, как я. Он отличный парень. А я разбираюсь в отличных парнях. Он очень хорош. Если вы решитесь на покупку - сегодня акция. Два отличных Харри по цене одного. Я очень взволнован" - вот прям чувствуется, что он всю жизнь, что-то кому то впаривает.
- Господин Трамп, но Вы же кхм... президент США?
- А, точно. Но сейчас я позвоню в Англию, скажу чтобы уволили этого... Fizruka. Ха, хорошее слово. Fizruk...
- Господин Трамп, но...
- РЕШЕНО! Ранее я уже говорил, что дам Кейну гражданство США! Рубио! РУБИО! Где носит этого ####### сына? Немедленно создай указ о гражданстве Кейну. СЕЙЧАС ЖЕ! Чтобы через час он был у меня на подписи!
- Господин Трамп, Вы - гений!
- Да, я такой, Джанни... А теперь почеши мне пятку.