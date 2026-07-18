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  4. Трамп о сборной Англии: «Сделав Кейна оборонительным игроком, допустили ошибку, возможно. Вышли вперед и поставили лучшего футболиста в защиту. Но что я понимаю в тренерстве?»

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Трамп о сборной Англии: «Сделав Кейна оборонительным игроком, допустили ошибку, возможно. Вышли вперед и поставили лучшего футболиста в защиту. Но что я понимаю в тренерстве?»
Дональд Трамп высказался о тактике Томаса Тухеля.

Президент США Дональд Трамп высказался о тактике сборной Англии и роли нападающего Харри Кейна.

Команда тренера Томаса Тухеля проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Политик ранее говорил о том, что играл с англичанином в гольф: «Я играл с Кейном в гольф, он мне очень понравился. Он великолепный футболист, в гольф тоже классно играет».

«В сборной Англии есть отличный футболист, с которым я играл в гольф – Харри. Он великолепен.

Полагаю, возможно, они допустили ошибку, сделав его оборонительным игроком. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперед и поставили лучшего игрока в оборону.

Нужно ведь немного атаковать, не так ли? Но что я понимаю в тренерстве? Это было необычно.

Харри – отличный парень на самом деле», – заявил Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в здании Trump Tower.

Кто станет чемпионом мира-2026?44146 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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А ведь что самое интересное - прав на 100%
ОтветЧеб711
А ведь что самое интересное - прав на 100%
Скорее люди, что готовят ему речи, или даже Иванка
ОтветЧеб711
А ведь что самое интересное - прав на 100%
Во всяком случае шансов победить с Трампом было бы больше. Сборной Англии Шеф нужен, а не тренер.
Как и немцам. Беккенбауэру в сборной такую должность и придумали - "Шеф команды", когда он категорически отказался тренерскую лицензию получать. И ничего, чемпионами мира стали.
Смешно, когда Трамп в футболе понимает больше Тухеля. Томас, это проё...
ОтветFilin72
Смешно, когда Трамп в футболе понимает больше Тухеля. Томас, это проё...
А может комментаторы спортс понимают в футболе так же мало, как и Трамп?
Кейн весь сезон играет бокс-ту-бокс, а не чистый нап. В том числе выгрызает в защите. И забивает, и созидает, начиная атаки от своей штрафной, и разрушает. Никто его защитником не делал. Он оказывался там, где нужен — вместо того, чтобы без мяча отдыхать впереди, он был там, где находился мяч и готов был стать наконечником, когда этот мяч перешёл бы под контроль англичан.
Да уж побольше чем Тухель!
ОтветАлексей Елистратов
Да уж побольше чем Тухель!
Куда уж двукратному победителю Лиги чемпионов до триздуна-бизнесмена, весь свой срок выставляющего свою страну на посмешище.
Ответasemo89
Куда уж двукратному победителю Лиги чемпионов до триздуна-бизнесмена, весь свой срок выставляющего свою страну на посмешище.
Когда он успел вторую ЛЧ взять?
У Ди Маттео тоже ЛЧ есть но можно ли его считать тренером?
Мне каждый раз почему то смешно он его стиля речи: он всегда говорит небольшими односложными предложениями, как будто хочет тебе что-то продать.

Типо: "Харри - великолепен. Я играл с ним в гольф. И он был хорош в гольфе. Почти так же хорош, как я. Он отличный парень. А я разбираюсь в отличных парнях. Он очень хорош. Если вы решитесь на покупку - сегодня акция. Два отличных Харри по цене одного. Я очень взволнован" - вот прям чувствуется, что он всю жизнь, что-то кому то впаривает.
Трамп в атаках шарит.
Расходимся, мужики, он, оказывается, просто косил под Невменяича.
ОтветUmid Intelligent
Расходимся, мужики, он, оказывается, просто косил под Невменяича.
Он так всю жизнь всех наё..... т
Трамп: « Я играл в футбол( американский) в школе, я очень хорош в нем».
- Джанни, май бой, я хочу тренировать сборную Англии на 0,1 ставки по внешнему совместительству. Этот парень, Тухель не справился. СДЕЛАЕМ АНГЛИЮ ВЕЛИКОЙ СНОВА!
- Господин Трамп, но Вы же кхм... президент США?
- А, точно. Но сейчас я позвоню в Англию, скажу чтобы уволили этого... Fizruka. Ха, хорошее слово. Fizruk...
- Господин Трамп, но...
- РЕШЕНО! Ранее я уже говорил, что дам Кейну гражданство США! Рубио! РУБИО! Где носит этого ####### сына? Немедленно создай указ о гражданстве Кейну. СЕЙЧАС ЖЕ! Чтобы через час он был у меня на подписи!
- Господин Трамп, Вы - гений!
- Да, я такой, Джанни... А теперь почеши мне пятку.
Жаль что тоже немец, а то мог бы стать следующим тренером Англии
Трамп - следующий тренер сборной Англии!
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