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  4. Лионель Месси: «Ямаль в 19 лет уже один из главных ориентиров в футболе, один из лучших в мире. У него есть возможность добиться чего-то исторического, чего Аргентина постарается не допустить»

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Лионель Месси: «Ямаль в 19 лет уже один из главных ориентиров в футболе, один из лучших в мире. У него есть возможность добиться чего-то исторического, чего Аргентина постарается не допустить»
Лионель Месси: Ямаль – один из лучших в мире, желаю ему удачи.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против сборной Испании прокомментировал фотографию, сделанную в 2007 году, на которой он купает маленького Ламина Ямаля в ванне.

«Честно говоря, эта фотография – это безумие, потому что это жизнь, не так ли? Я сфотографировался с ним в детстве, и вот мы встретимся на чемпионате мира.

Ламин – огромный талант. Я следил за ним, потому что он играет за клуб, который я люблю. И я всегда желаю ему всего наилучшего, всегда хочу для него самого лучшего.

Ламин в свои 19 лет уже один из главных ориентиров в мировом футболе. У него впереди вся карьера.

У него есть прекрасная возможность добиться чего-то исторического, чего мы в этот раз изо всех сил постараемся не допустить. Просто хочу пожелать ему всего наилучшего.

Он сейчас один из лучших в мире. В этом нет никаких сомнений. И я желаю ему удачи, потому что то, что хорошо для него, то будет хорошо и для «Барселоны», – заявил Лионель Месси.

2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Шок!

Кто станет чемпионом мира-2026?42001 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoЛионель Месси
logoЛамин Ямаль
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoБарселона

Комментарии

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"Желаю ему всего наилучшего, но не в мою смену."
ОтветGepard_GRIN
"Желаю ему всего наилучшего, но не в мою смену."
Слишком много уважения, обычно Аргентина играет хорошо, когда настрой боевой, а не уважительный. Так что им бы чуть завестись)
Ответzamzam
Слишком много уважения, обычно Аргентина играет хорошо, когда настрой боевой, а не уважительный. Так что им бы чуть завестись)
Ямаль играет за Барсу-Месси про Барсу плохо говорить просто не может. Играл бы Ламин за Баварию - в таком тоне Месси бы не говорил
Ямаля может сгубить только он сам. Всё-таки есть небольшие тревожные звоночки вроде вечеринок с карликами, гламурные кисы в качестве девушек. Чувствуется тяга к куражу и лихости. Месси таким никогда не был.
ОтветMomos
Ямаля может сгубить только он сам. Всё-таки есть небольшие тревожные звоночки вроде вечеринок с карликами, гламурные кисы в качестве девушек. Чувствуется тяга к куражу и лихости. Месси таким никогда не был.
Сейчас он ближе к Неймару, чем к Месси.
Если не займётся собой, то на таланте ещё 4-5 лет продержится.
А если займётся, то как и Месси сможет в почти 40 разрывать ЧМ
ОтветMomos
Ямаля может сгубить только он сам. Всё-таки есть небольшие тревожные звоночки вроде вечеринок с карликами, гламурные кисы в качестве девушек. Чувствуется тяга к куражу и лихости. Месси таким никогда не был.
Не только. Есть более коварная вещь , номер 1 просто , то травмы. Одна мощная травма - и до конца карьеры мы будем видеть только 60% от того Насрауи Эбана. Не дай бог конечн
В этой встрече - Месси vs Ямаль - для меня огромное счастье и одновременно большая печаль. Просто потому, что я отлично помню первый гол Месси за Барсу, когда он, празднуя, запрыгнул на спину великому Роналдиньо, и было ему тогда примерно столько же, как сейчас Ямалю. А вот сейчас мне 40+, и когда сын спросил меня: "Папа, почему ты так топишь за Ямаля?" - я ответил: "Сынок, он делает меня на двадцать лет моложе". Я болею за Барсу много лет и десятилетий, и завтрашний финал для меня как великая связь времён и великая преемственность поколений. Болеть не буду ни за кого - только за красивый и чистый футбол. И обязательно увижу, как обнимутся Лео и Ламин, и кто-то из них поздравит победителя и с достоинством примет поражение.
ОтветТоварищ Бразаускас
В этой встрече - Месси vs Ямаль - для меня огромное счастье и одновременно большая печаль. Просто потому, что я отлично помню первый гол Месси за Барсу, когда он, празднуя, запрыгнул на спину великому Роналдиньо, и было ему тогда примерно столько же, как сейчас Ямалю. А вот сейчас мне 40+, и когда сын спросил меня: "Папа, почему ты так топишь за Ямаля?" - я ответил: "Сынок, он делает меня на двадцать лет моложе". Я болею за Барсу много лет и десятилетий, и завтрашний финал для меня как великая связь времён и великая преемственность поколений. Болеть не буду ни за кого - только за красивый и чистый футбол. И обязательно увижу, как обнимутся Лео и Ламин, и кто-то из них поздравит победителя и с достоинством примет поражение.
Повторяешь мои мысли в ожидании матча) Вообще нет желания выбирать сторону, пусть решит всё игра и пусть она будет красивой. Обе команды люблю, за Аргентину болею с 98 года времен Батистуты. За Испанию болею с 2008 года, когда они стали играть в каталонский футбол и костяк команды стал из Барселоны. Поверить не могу, что в финале сойдутся мои любимые сборные, хочу просто насладиться матчем и порадоваться за победителя.
ОтветТоварищ Бразаускас
В этой встрече - Месси vs Ямаль - для меня огромное счастье и одновременно большая печаль. Просто потому, что я отлично помню первый гол Месси за Барсу, когда он, празднуя, запрыгнул на спину великому Роналдиньо, и было ему тогда примерно столько же, как сейчас Ямалю. А вот сейчас мне 40+, и когда сын спросил меня: "Папа, почему ты так топишь за Ямаля?" - я ответил: "Сынок, он делает меня на двадцать лет моложе". Я болею за Барсу много лет и десятилетий, и завтрашний финал для меня как великая связь времён и великая преемственность поколений. Болеть не буду ни за кого - только за красивый и чистый футбол. И обязательно увижу, как обнимутся Лео и Ламин, и кто-то из них поздравит победителя и с достоинством примет поражение.
У Ламина вроде как растяжение мышц, он тренировался отдельно
Ему еще и 17 не было, когда он стал ведущим игроком одной из лучших сборный мира на Евро, это феноменально, даже Месси только в 18 дебютировал за сборную.
ОтветCity 100 points
Ему еще и 17 не было, когда он стал ведущим игроком одной из лучших сборный мира на Евро, это феноменально, даже Месси только в 18 дебютировал за сборную.
Комментарий скрыт
ОтветCity 100 points
Ему еще и 17 не было, когда он стал ведущим игроком одной из лучших сборный мира на Евро, это феноменально, даже Месси только в 18 дебютировал за сборную.
Он и сейчас не ведущий, не говоря о 17 лет)))
Фанаты Барсы получают финал мечты) 💭
вчера Педри было 17, сегодня уже Ямалю 19, как же быстро летит время, особенно когда тебе уже за 30.. помню как в 15 лет думал, "проживу ещё столько же и мне будет только 30 лет", а сейчас уже несколько месяцев до 32...
ОтветВисита Эльмурзаев
вчера Педри было 17, сегодня уже Ямалю 19, как же быстро летит время, особенно когда тебе уже за 30.. помню как в 15 лет думал, "проживу ещё столько же и мне будет только 30 лет", а сейчас уже несколько месяцев до 32...
Интервал 30-35 - лучший возраст. Сил, здоровья, внешки, короче весь организм ведет себя как у 20-летних, а ума и опыта намного больше. Поэтому, футболисты в массе играют до этих возрастов. А потом... как-будто срабатывает щелчок и организм переходит на другой режим. Причем, обущение что этот биологический тумблер просто заложен в человека - вот ты полгода назад был таким, а теперь этаким: проступает седина, метаболизм меняется, память уже не так резка. Поэтому, все заявления Криша, что у него организм как у 20-летних - это туфта, ты человек с тумблером, не бывает возрастных с молодым телом. А вот форма Месси, который носился почище молодых англичан, самых выносливых в мире футболистов, это феномен, т.к. при всем своем футбольном таланте, он тоже человек с тумблером, и объяснением может быть, что... хотя ладно, не будем продолжать.))
Ответversus_
Интервал 30-35 - лучший возраст. Сил, здоровья, внешки, короче весь организм ведет себя как у 20-летних, а ума и опыта намного больше. Поэтому, футболисты в массе играют до этих возрастов. А потом... как-будто срабатывает щелчок и организм переходит на другой режим. Причем, обущение что этот биологический тумблер просто заложен в человека - вот ты полгода назад был таким, а теперь этаким: проступает седина, метаболизм меняется, память уже не так резка. Поэтому, все заявления Криша, что у него организм как у 20-летних - это туфта, ты человек с тумблером, не бывает возрастных с молодым телом. А вот форма Месси, который носился почище молодых англичан, самых выносливых в мире футболистов, это феномен, т.к. при всем своем футбольном таланте, он тоже человек с тумблером, и объяснением может быть, что... хотя ладно, не будем продолжать.))
Месси препаратами кололи в детстве, что рост был
Финал этого чемпионата мира как вознаграждение настоящим болельщикам Барселоны. Величайший игрок в истории Барселоны играет против молодого поколения которое заново возраждает клуб. Этот финал дань уважения Ла масии, без сомнения самой лучшей футбольной школы мира. Напомню Ла масию представляют:: Ямал, Ольмо, Кубарси, Кукурелья, Грималдо, Гави и конечно же Лионель Месси.
Какой бы результат не был в финале, болельщики Барселоны уже победили.
Ответak83
Финал этого чемпионата мира как вознаграждение настоящим болельщикам Барселоны. Величайший игрок в истории Барселоны играет против молодого поколения которое заново возраждает клуб. Этот финал дань уважения Ла масии, без сомнения самой лучшей футбольной школы мира. Напомню Ла масию представляют:: Ямал, Ольмо, Кубарси, Кукурелья, Грималдо, Гави и конечно же Лионель Месси. Какой бы результат не был в финале, болельщики Барселоны уже победили.
Ямал-это полуостров в России)))
Ответolegus81967
Ямал-это полуостров в России)))
открой форточку
Задолго до начала ЧМ я говорил об огромной вероятности, что в финале встретятся сборная Аргентины и сборная Испании, но меня неистово минусовали фанаты Реала и Рональду7, но вот завтра состоится мой "финал мечты", как и для подавляющего числа адекватных болельщиков в мире.
ОтветИгорь Климов
Задолго до начала ЧМ я говорил об огромной вероятности, что в финале встретятся сборная Аргентины и сборная Испании, но меня неистово минусовали фанаты Реала и Рональду7, но вот завтра состоится мой "финал мечты", как и для подавляющего числа адекватных болельщиков в мире.
Да финал топ, лучше не придумать. Мечтаю о победе Аргентины. Причин много, первая Лео лучший в истории, лучший на этом чм, как и на прошлом, и в 2014, закономерно он должен взять этот кубок, сколько всего пережила эта команда, она самая яркая и эмоциональная, да и Аргентина как футбольная нация давно наиграла на 4й кубок. Почему не Испания? Кубок мира в 19 лет Ямалю проводящий не лучший чемпионат (да даже если лучший) будет слишком жирно, и это касается других игроков Барселоны тоже, сам Лео взял его далеко за 30 лет, Ямаль успеет, для него в будущем дополнительная мотивация, если все таки Испания выиграет, и желательно по делу (без спорных моментов по игре, полностью переиграв) то вопросов не будет, побеждает сильнейший, буду рад за всех игроков Барселоны.
ОтветTIMUROVICH
Да финал топ, лучше не придумать. Мечтаю о победе Аргентины. Причин много, первая Лео лучший в истории, лучший на этом чм, как и на прошлом, и в 2014, закономерно он должен взять этот кубок, сколько всего пережила эта команда, она самая яркая и эмоциональная, да и Аргентина как футбольная нация давно наиграла на 4й кубок. Почему не Испания? Кубок мира в 19 лет Ямалю проводящий не лучший чемпионат (да даже если лучший) будет слишком жирно, и это касается других игроков Барселоны тоже, сам Лео взял его далеко за 30 лет, Ямаль успеет, для него в будущем дополнительная мотивация, если все таки Испания выиграет, и желательно по делу (без спорных моментов по игре, полностью переиграв) то вопросов не будет, побеждает сильнейший, буду рад за всех игроков Барселоны.
МЕССИтаю о победе Аргентины)
Если Месси говорит про тебя такое, то ты явно не рядовой пацан)
А представьте вдруг эти фотографии как то смогли повлиять на Ламина? С детства мотивация, вера что он попадет во взрослый футбол, не забрасывать тренировки тд тд, я уже молчу про то что он мог фантазировать что это не простая случайность (ведь наверняка многие люди особенно в детстве думают что мир крутится вокруг них, а другие просто статисты)

Да Ямаль вроде ничего про это не говорил, но думаю чуток в этом есть правда.
ОтветTIMUROVICH
А представьте вдруг эти фотографии как то смогли повлиять на Ламина? С детства мотивация, вера что он попадет во взрослый футбол, не забрасывать тренировки тд тд, я уже молчу про то что он мог фантазировать что это не простая случайность (ведь наверняка многие люди особенно в детстве думают что мир крутится вокруг них, а другие просто статисты) Да Ямаль вроде ничего про это не говорил, но думаю чуток в этом есть правда.
А вообще с какого перепугу Месси купал маленького якобы Ямаля, разве Ямаль уже тогда подавал какие-то футбольные надежды?Может это таки монтаж?
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