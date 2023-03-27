27 комментариев

Тебас не может спать по ночам.

«Барселоне» по-прежнему грозят санкции из-за возможного подкупа судей. Дело Негрейры продолжают изучать в УЕФА, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сильно обеспокоен.

В двух словах суть дела: месяц назад вскрылось, что «Барселона» три года платила вице-президенту Технического судейского комитета Федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. Барса» утверждала, что платила ему за отчеты о судьях.

Оказалось, что Негрейра получил от клуба как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но суд сосредоточится на последних десяти годах (из-за сроков давности): особенно интересуют 3 млн, полученные бывшим боссом судей с 2014-го по 2018-й.

Новые подробности: игрокам «Барсы» сообщали, как вести себя с разными судьями, инвесторы клуба обеспокоены

• Marca сообщила, что Хавьер Энрикес Ромеро, сын Негрейры, присылал «Барселоне» отчеты с данными о том, как футболистам вести себя с определенными судьями. Например, Неймару советовали не преувеличивать контакты с соперниками в матчах, которые судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва, иначе он перестанет фиксировать нарушения.

Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а Луису Суаресу – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, где работает Иньяки Биканди Гарридо. Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отмечен как особо строгий по отношению к Жерару Пике.

• Испанская газета La Vanguardia пишет о недовольных инвесторах клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».

До этого инвесторы отправили Жоану Лапорте анкету с двадцатью вопросами о возможных последствиях дела Негрейры. Президент «Барсы» заполнил ее и написал письмо, где изложил личное мнение. Но инвесторам этого мало, они хотят более подробных объяснений.

• Прокуратура перечислила в деле Негрейры его услуги «Барселоне» – с его же слов. Он давал рекомендации по обжалованию карточек и сообщал о разногласиях между RFEF и лигой.

• Расследование УЕФА уже официально идет. Регламент организации предполагает бан на один сезон, если клуб был прямо и/или косвенно причастен к влиянию на исход матчей на национальном или международном уровне. При этом союзу достаточно решения национального арбитражного или государственного суда.

В испанских медиа связывают интерес УЕФА к этому делу с желанием проучить клуб за попытку организовать Суперлигу.

Тебас не может спать по ночам и просит Лапорту «перестать видеть призраков там, где их нет»

Внутри Испании все гораздо спокойнее. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже уточнил, что лига не будет инициировать наказание, но подчинится решению суда (а вероятность отстранения клуба пока есть, хоть и низкая).

Сам Тебас настолько обеспокоен, что испытывает проблемы со сном: «Мне до сих пор трудно понять, почему Жоан Лапорта не дает объяснений по делу Негрейры. Эта история не дает мне спать по ночам. Я беспокоюсь о том, как нам справиться с ситуацией на репутационном и политическом уровне – из-за важности клуба, из-за важности турнира, из-за того, что прошло уже столько лет....

На SER выходит заметка с текстом «так делают все». Ну, насколько я знаю, не все платят вице-президенту технического судейского комитета».

Тебас сокрушается из-за возможных проблем с УЕФА: «Это худшее, что случалось с испанским футболом за всю его историю. Жоан Лапорта должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию, насколько это возможно».

В четверг состоится заседание совета директоров «Барселоны». Будет обсуждаться дело Негрейры и финансирование клуба.

Фото: globallookpress.com/Juan Jose Ubeda/Keystone Press Agency, Eduardo Parra/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, David Ramos