27 комментариев

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«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

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Тебас не может спать по ночам.

«Барселоне» по-прежнему грозят санкции из-за возможного подкупа судей. Дело Негрейры продолжают изучать в УЕФА, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сильно обеспокоен.

В двух словах суть дела: месяц назад вскрылось, что «Барселона» три года платила вице-президенту Технического судейского комитета Федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. Барса» утверждала, что платила ему за отчеты о судьях.

Оказалось, что Негрейра получил от клуба как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но суд сосредоточится на последних десяти годах (из-за сроков давности): особенно интересуют 3 млн, полученные бывшим боссом судей с 2014-го по 2018-й.

Новые подробности: игрокам «Барсы» сообщали, как вести себя с разными судьями, инвесторы клуба обеспокоены

• Marca сообщила, что Хавьер Энрикес Ромеро, сын Негрейры, присылал «Барселоне» отчеты с данными о том, как футболистам вести себя с определенными судьями. Например, Неймару советовали не преувеличивать контакты с соперниками в матчах, которые судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва, иначе он перестанет фиксировать нарушения.

Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а Луису Суаресу – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, где работает Иньяки Биканди Гарридо. Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отмечен как особо строгий по отношению к Жерару Пике.

• Испанская газета La Vanguardia пишет о недовольных инвесторах клуба, которые финансируют Espai Barça, проект по модернизации «Камп Ноу» и прилегающих территорий. Их волнует расследование УЕФА и возможное отстранение от турниров. Инвесторы хотят знать, какой худший сценарий может ждать «Барселону».

До этого инвесторы отправили Жоану Лапорте анкету с двадцатью вопросами о возможных последствиях дела Негрейры. Президент «Барсы» заполнил ее и написал письмо, где изложил личное мнение. Но инвесторам этого мало, они хотят более подробных объяснений.

• Прокуратура перечислила в деле Негрейры его услуги «Барселоне» – с его же слов. Он давал рекомендации по обжалованию карточек и сообщал о разногласиях между RFEF и лигой.

• Расследование УЕФА уже официально идет. Регламент организации предполагает бан на один сезон, если клуб был прямо и/или косвенно причастен к влиянию на исход матчей на национальном или международном уровне. При этом союзу достаточно решения национального арбитражного или государственного суда. 

В испанских медиа связывают интерес УЕФА к этому делу с желанием проучить клуб за попытку организовать Суперлигу.

Тебас не может спать по ночам и просит Лапорту «перестать видеть призраков там, где их нет»

Внутри Испании все гораздо спокойнее. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже уточнил, что лига не будет инициировать наказание, но подчинится решению суда (а вероятность отстранения клуба пока есть, хоть и низкая).

Сам Тебас настолько обеспокоен, что испытывает проблемы со сном: «Мне до сих пор трудно понять, почему Жоан Лапорта не дает объяснений по делу Негрейры. Эта история не дает мне спать по ночам. Я беспокоюсь о том, как нам справиться с ситуацией на репутационном и политическом уровне – из-за важности клуба, из-за важности турнира, из-за того, что прошло уже столько лет....

На SER выходит заметка с текстом «так делают все». Ну, насколько я знаю, не все платят вице-президенту технического судейского комитета».

Тебас сокрушается из-за возможных проблем с УЕФА: «Это худшее, что случалось с испанским футболом за всю его историю. Жоан Лапорта должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию, насколько это возможно».

В четверг состоится заседание совета директоров «Барселоны». Будет обсуждаться дело Негрейры и финансирование клуба.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

Фото: globallookpress.com/Juan Jose Ubeda/Keystone Press Agency, Eduardo Parra/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, David Ramos

27 комментариев

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Abel Ruiz
Ответ pq
как раз все взрослые люди здесь понимают, что речь, судя по всему, идет о криминальных схемах, но очень вряд ли о прямом подкупе судей
Да, несколько президентов одинаково отмывали деньги самым бездарным образом, да ещё и с чиновником из судейского корпуса. Ага )
Всё-то вы поняли сразу, как только информация о платежах была официально подтверждена, но не хотите признавать. Да, понимаю, это трудно. Но есть прогресс: отрицание и гнев уже пройдены, мы перешли на стадию "торг" )
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Денис Мартин
Ответ Hella black
Тебас испытывает проблемы со сном,из-за того,что Кабинет на 10 очей летит в Чемпе ! Испанской верхушке не нравиться что Барса возвращается и будет доминировать над Королевской ратью.
Сколько пафоса, Барса второй сезон подряд из ЛЕ вылетает. А вы уже про домтнацию рассказываете. Вам бы на ТВ про "Киев за три дня" вещать, как влитые бы встали:)
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pq
Ответ Abel Ruiz
Ребят, тут много взрослых, все всё понимают. Барселона десятки лет платила судейскому корпусу. Официально доказано. Ну что тут делать вид, кидать стрелки? Ну ясно же все ) Вы сами представьте, что вы все тут игроки одной команды, играете в условном чемпионате Спортсландии, вам частенько кажется, что судья помогает команде Б*. Через 15 лет вы все узнаёте, что команда Б* платила судейскому чиновнику каким-то левым образом. Скажите честно: вы спокойно бы сказали, что всё норм? ) Всем хороших будней
как раз все взрослые люди здесь понимают, что речь, судя по всему, идет о криминальных схемах, но очень вряд ли о прямом подкупе судей
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Spail
Ответ Lazizbek Gulyamov
Можно было нормально проводить суд и там доказать что матчи например с Миланом, Челси, Арсеналом, ПСЖ не были справедливими но нет Тебас должен сунуть какой-то дичь
Так там про УЕФА много интересного вскроется, зачем им это?)
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Дени Сыч
Ответ Дамир Байназаров
Хотят вернуть времена Франко, чтоб мадрид мог пачками выигрывать титулы
Франко Лч тоже помогал выигрывать ?
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Дени Сыч
Ответ Hella black
Тебас испытывает проблемы со сном,из-за того,что Кабинет на 10 очей летит в Чемпе ! Испанской верхушке не нравиться что Барса возвращается и будет доминировать над Королевской ратью.
Когда деньги за рычаги отдавать будете, Доминатор?)
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Roman Betenya
Ответ Hella black
Тебас испытывает проблемы со сном,из-за того,что Кабинет на 10 очей летит в Чемпе ! Испанской верхушке не нравиться что Барса возвращается и будет доминировать над Королевской ратью.
Опять таблетки забыл выпить?
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Дамир Байназаров
Ответ СД18
Худшее, что случилось с Ла лигой - это потеря Месси и Рональду и то что их не кем заменить. А если еще и Барселону понизят, то потери для лиги будут не восполнимые. Потеря зрителей по всему миру , в следствии чего уйдут спонсоры, уменьшатся денежные поступления, будут уходить игроки в другие чемпионаты, плохие выступления в еврокубках, от этого еще меньше спонсоров и денег. И тогда Ла лига станет на уровень португальской лиги.
Хотят вернуть времена Франко, чтоб мадрид мог пачками выигрывать титулы
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Abel Ruiz
Ребят, тут много взрослых, все всё понимают. Барселона десятки лет платила судейскому корпусу. Официально доказано. Ну что тут делать вид, кидать стрелки? Ну ясно же все )
Вы сами представьте, что вы все тут игроки одной команды, играете в условном чемпионате Спортсландии, вам частенько кажется, что судья помогает команде Б*. Через 15 лет вы все узнаёте, что команда Б* платила судейскому чиновнику каким-то левым образом. Скажите честно: вы спокойно бы сказали, что всё норм? )
Всем хороших будней
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Дороф
Да поймите вы наконец, неадекваты из Барсы и Реала, что главная претензия прокуратуры, не в коррупции судей, а в отмывании денег. Барселона получит огромный штраф(может быть, ещё трансферный бан). НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
Хватит шутить про Сегунду(фанатики Реала) и хватит злиться на эти шутки(фанатики Барсы)!
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Max Demchenko
Ответ Hella black
Тебас испытывает проблемы со сном,из-за того,что Кабинет на 10 очей летит в Чемпе ! Испанской верхушке не нравиться что Барса возвращается и будет доминировать над Королевской ратью.
какой же бред. Просто вскрылось откуда все "честные победы" брались
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Crazy Writer
"Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а Луису Суаресу – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, где работает Иньяки Биканди Гарридо." - в принципе хорошая рекомендация ВСЕМ игрокам(всм всем футболистам вообще, а не только игрокам барсы), и во ВСЕХ МАТЧАХ со ВСЕМИ арбитрами.
+6
-1
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СД18
Худшее, что случилось с Ла лигой - это потеря Месси и Рональду и то что их не кем заменить. А если еще и Барселону понизят, то потери для лиги будут не восполнимые. Потеря зрителей по всему миру , в следствии чего уйдут спонсоры, уменьшатся денежные поступления, будут уходить игроки в другие чемпионаты, плохие выступления в еврокубках, от этого еще меньше спонсоров и денег. И тогда Ла лига станет на уровень португальской лиги.
+6
-4
+2
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Никита Бондарев
Так это одно и тоже
Можно было нормально проводить суд и там доказать что матчи например с Миланом, Челси, Арсеналом, ПСЖ не были справедливими но нет Тебас должен сунуть какой-то дичь
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-9
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Никита Бондарев
Ответ Lazizbek Gulyamov
Это дело превращается в цирк а не суд.
Так это одно и тоже
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Артём Горбенко
Ответ DDii
Если будет доказано что Барса виновата все равно Тебас плохой?
нет
но пока ничего не доказано
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Артём Горбенко
Ответ Роман
По хорошему в Сегунду, о которой часто упоминают и лишить трофеев за этот период. То что они делали 20 лет с судейским комитетом, то должны понести суровое наказание.
мечтай, потешный Ромка
влияли на судейство через главу ТЕХНИЧЕСКОГО комитета, ага)
+3
-3
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Артём Горбенко
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Летом будет весело. Сезон дадут доиграть, потом полетят головы и лишения титулов. Следующий сезон Барселона, точнее то, что от нее останется, начнёт не в Примере.
а потом ты проснулся
+3
-1
+2
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fudoshika
Те, кто больше всех кричали про судейство - сами в итоге не без грешка) На воре и шапка горит)
+17
-7
+10
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Игорь Поляков
https://m.vk.com/public2977-там новостей много всяких, А, о деле Негрейры опубликовано вчера в 21.00, кому интересно, может познакомиться, там очень расширенная информация, в том числе-какой политики защиты будет придерживаться Барселона.
+1
-3
-2
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Роман
По хорошему в Сегунду, о которой часто упоминают и лишить трофеев за этот период. То что они делали 20 лет с судейским комитетом, то должны понести суровое наказание.
+8
-11
-3
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DDii
Если будет доказано что Барса виновата все равно Тебас плохой?
+3
-3
0
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Hella black
Тебас испытывает проблемы со сном,из-за того,что Кабинет на 10 очей летит в Чемпе ! Испанской верхушке не нравиться что Барса возвращается и будет доминировать над Королевской ратью.
+41
-26
+15
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umnik3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Летом будет весело. Сезон дадут доиграть, потом полетят головы и лишения титулов. Следующий сезон Барселона, точнее то, что от нее останется, начнёт не в Примере.
Продолжай бредить дальше.
+27
-6
+21
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Оливер Кан удаляет Роберту
Летом будет весело. Сезон дадут доиграть, потом полетят головы и лишения титулов. Следующий сезон Барселона, точнее то, что от нее останется, начнёт не в Примере.
+5
-9
-4
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