Все мы знакомились со спортом во дворах: гоняли мяч или шайбу, подтягивались или бегали наперегонки с друзьями. Большие спортсмены – не исключение. Рассказываем о нескольких выходцах из Москвы, для которых родной двор стал первым трамплином к успеху.

Мы сделали этот материал вместе с профессионалами в части строительства комфортных дворов и спортивной инфраструктуры – девелопером COLDY. Его флагманский спортивный проект – квартал апартаментов бизнес-класса N’ICE LOFT, расположенный на границе с ЦАО Москвы – в 2024 году станет новой отправной точкой для роста юных чемпионов. Здесь будет не только вся необходимая инфраструктура для самостоятельных занятий спортом, но и школы легендарных спортсменов, которые будут готовить будущих профессионалов.

А сейчас – к истории московских дворовых чемпионов.

Лев Яшин: забирался на деревья и сараи

До начала войны Яшины жили в столичной коммуналке на Миллионной улице. С утра до вечера там играли во дворе в футбол, а зимой сами заливали каток, чтобы гонять на площадке в хоккей с мячом.

Именно здесь Яшин получил первый вратарский опыт. «После школы, бросив в угол портфель, я мчался во двор, – вспоминал легендарный голкипер. – В одном из сараев была оборудована голубятня, где мы с отцом держали голубей. В середине двора была у нас довольно большая, вытоптанная сотнями ног площадка. Летом она служила нам футбольным полем, зимой – катком».

Помимо футбола и хоккея популярностью во дворе пользовались лапта и прыжки на лыжах с трамплина. Откуда на окраине Москвы тех времен взялись трамплины? Все просто – их заменяли сараи. Яшин считал, что это отлично подготовило его к большому спорту: «Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах, не бояться высоты, владеть телом».

Высокий травматизм других игроков вратарь связывал как раз с тем, что «они мало бегали, прыгали, дрались, играли в футбол, катались на коньках, взбирались на деревья в детстве».

После начала войны семью Яшина эвакуировали в Ульяновск. Свое 12-летие Лев отметил, разгружая эшелон с заводскими станками. На этот завод он и устроился, став весной 1943-го учеником слесаря. Первую награду Яшин получил уже к 16 годам – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Ну а дальше вы и сами знаете – пять чемпионств с «Динамо», победа на Олимпиаде-1956, победа на Евро-1960 и «Золотой мяч» в 1963 году. Яшин до сих пор остается единственным вратарем, получившим эту награду.

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Сейчас для занятий спортом во дворе не нужно рисковать жизнью: жители N’ICE LOFT могут начать свой путь к олимпийским вершинам в безопасных и более комфортных условиях – во дворах с ландшафтным озеленением, где нет ни посторонних людей, ни машин. Внутренняя территория N’ICE LOFT закрыта для нерезидентов и проезда автомобилей.

Побегать и поиграть дети смогут на территории прилегающего к комплексу спортивного парка общей площадью 6300 кв.м. В нем обустроят несколько зон активности на любой вкус: беговая дорожка длиной 1 км, площадки для воркаута и мини-футбола, скейт-парк, баскетбольная площадка от благотворительного фонда «Кириленко – детям!» и многое другое. N’ICE Park спроектирован в партнерстве с мировым лидером спортивной индустрии, имеющим колоссальный опыт в вопросе грамотного зонирования. Благодаря этому каждый гость парка может комфортно заниматься, не отвлекаясь на других посетителей.

Вячеслав Фетисов: строил «коробку» из досок

Фетисов родился в районе Дегунино, который тогда только вошел в состав Москвы. Путь к НХЛ и олимпийским победам начался для него как раз с дворовых турниров: сначала Вячеслав играл в команде дома №4 по Коровинскому шоссе, а в в финал городского турнира «Золотая шайба» пробился в составе команды ЖЭКа №19.

По традиции каток ребята сделали себе сами: «Мы ходили по стройкам, искали брошенные доски, и из них построили себе хоккейную коробку во дворе, которая была не полного размера».

А вот за шанс Фетисов благодарен детским турнирам: «Конечно, ребенок может первый раз познакомиться со спортом, с мячом, с клюшкой именно во дворе. В свое время «Золотая шайба» дала мне в руки клюшку, коньки и возможность играть на официальных мероприятиях. Это все давалось бесплатно».

Первым тренером Фетисова стал энтузиаст Борис Бервинов, сделавший из дворовых мальчишек слаженную команду, которая добралась до финала «Золотой шайбы». Там хоккеиста заметил ЦСКА, куда Фетисов попал в 12 лет. Дальше уже история: два олимпийских золота, семь побед на ЧМ, три Кубка Стэнли и попадание в символическую сборную столетия по версии ИИХФ.

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Начать заниматься спортом во дворе и вырасти в чемпиона – абсолютно реальная задача и для нашего времени. Во дворе жилого комплекса N’ICE LOFT будут построены две профессиональные ледовые арены стандарта НХЛ, в которых откроются спортивные школы выдающихся российских спортсменов: хоккеиста Игоря Ларионова (играл с Фетисовым в легендарной «Русской пятерке» «Детройта») и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар. Помимо посещения спортивных школ, жители смогут сами арендовать площадки для соревнований или просто чтобы покататься. А дойти до этой спортивной инфраструктуры можно буквально в тапочках – спустившись на лифте из своего апартамента.

Егор Титов: играл в хоккей теннисным мячом

Титов из спортивной семьи: отец, мастер спорта по конькобежному спорту, мечтал, чтобы сын стал конькобежцем. Егор надел коньки, но для игры в хоккей:

«Раньше начал гонять не мяч, а шайбу. Мне было то ли 4, то ли 5 лет, когда дед однажды вывел меня в «коробку». Перед самой школой мы переехали в квартиру отца на «Войковскую». Там уже играли в хоккей теннисным мячиком – если попадет в коленку, то не так больно, как шайбой. Ворота делали из ящиков, которые брали в ближайшем овощном магазине. А клюшка у меня была настоящая – самого Александра Мальцева. Правда, вся битая, но от этого не менее дорогая для меня.

Отцу ее подарил приятель-хоккеист Михаил Татаринов – помните такого защитника сборной СССР с убийственным броском. Там же, на «Войковской», постоянно гоняли и мяч. Как раз под нашими окнами стояли деревья, словно футбольные ворота. Несколько раз били окна. Больше всего доставалось одному сердитому дядьке из нашего подъезда, который жил на первом этаже. Он часто забирал у нас мяч. Мимо его двери я всегда старался прошмыгнуть быстро и незаметно».

Много лет спустя, уже будучи рекордсменом «Спартака» по матчам и голам в чемпионатах России, Титов приехать посмотреть на коммуналку из детства. Самое мощное впечатление на него произвел родной двор: «Какой же он маленький! А тогда казался необъятных размеров. Первая мысль: «Боже мой, как же мы тут жили?».

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Помимо подготовки профессиональных спортсменов, на территории спортивного кластера N’ICE LOFT будет инфраструктура и для того, чтобы заниматься спортом для себя: ради здоровья и развлечения. В залах физкультурно-оздоровительного комплекса можно будет сыграть в сквош, мини-футбол, баскетбол, волейбол, воспользоваться залом для гимнастики и другими площадками. Здесь также откроется спортивная школа Дмитрия Носова – бронзового призера по дзюдо на Олимпийских играх в Афинах.

Широкий выбор есть не только у посетителей спортивного кластера, но и покупателей апартаментов N’ICE LOFT: более 100 видов планировок, включая лоты с террасами, патио и вторым светом. Здесь любой спортсмен сможет найти себе апартаменты, подходящие под его образ и ритм жизни.

Александр Овечкин: играл в футбол и вышибалы

Овечкин тоже из очень спортивной семьи: мама – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, отец – экс-футболист «Динамо». Если Титова в детстве привлекал хоккей, то Ови – футбол.

«Мы выросли во дворе, – рассказывал Александр в сентябре 2021-го. – Тренировки, школа, а все свободное время – с друзьями. Мы играли постоянно в футбол, в вышибалы, салки, прятки.

Дома я никогда не был. Только приходил, скидывал школьные вещи, забегал к другу – и во двор, где мы все собирались. У нас был очень спортивный двор. Сейчас я поддерживаю отношения с другом, с которым мы выросли. Если нужен какой-то совет или помощь, мы всегда на связи».

В интервью Esquire Александр дополнял: «Мое детство – это двор. Было много драк, но до крови я никого не бил. Я был слабеньким мальчиком, поздно начал заниматься хоккеем, и до последнего момента не было понятно, есть ли у меня талант. Но сложилось все хорошо».

Хорошо – это мягко сказано. Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли уже совсем недалеко от великого рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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Заняться спортом и организовать локальное комьюнити жителям N’ICE LOFT поможет специальное мобильное приложение – гид по спортивным активностям. В нем можно найти себе тренера по любому из представленных в ФОК видов спорта, напарников для утренней пробежки, забронировать зал или собрать команду из соседей и провести мини-турнир. В общем, во дворах N’ICE LOFT всегда будет чем заняться – прямо как в детстве.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke