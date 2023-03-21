Англия зарубится с Италией, Франция – с Нидерландами. Готовы к отбору Евро-2024?

Главное о квалификации.

Наступила первая в 2023 году пауза на матчи сборных – в Европе стартует квалификационный турнир к Евро-2024.

Напоминаем участников и схему отбора.

Группы отбора к Евро-2024

Жеребьевка прошла еще в октябре во Франкфурте-на-Майне. В группах нет Германии – она принимает турнир.

Кто и как квалифицируется на Евро-2024

Как и на двух прошлых чемпионатах, на Евро-2024 попадут 24 сборные.

• 1 – уже определена, это хозяин турнира – Германия.

• 20 – по две лучшие команды из десяти квалификационных групп.

• 3 оставшиеся определятся в стыковых матчах.

Как пройдут стыковые матчи

• В них поучаствуют 12 команд из числа тех, кто не прошел отбор на Евро в квалификации. Эти сборные поделятся на три пути по четыре команды. В каждом из путей проходят по два полуфинала, победители которых выходят в финалы. Победители трех финалов выходят на чемпионат Европы.

Такие пути и стыковые полуфиналы с финалами мы уже видели к прошлому Евро и к ЧМ-2022.

• Эти 12 команд формируются из Лиги наций. В Лигах А, В и С есть по четыре группы – в стыки проходят их победители. Но если какая-то из команд уже пробилась на Евро через отборочный турнир, вместо нее в стыки попадает следующая команда из той же группы. Если в одной из групп окажется недостаточно команд, которые не пробились на Евро, то отбор будет производиться Лигой ниже.

Это точно произойдет, так как едва ли Нидерланды, Хорватия, Испания или Италия – победители групп Лиги А – вынуждены будут пробиваться через стыки. В прошлый раз путь А вообще составили сборные Исландии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Пока же мы знаем только победителей групп Лиги наций – тех, кто обеспечил участие в стыковых матчах. Эти команды сыграют в них, если не пробьются напрямую через отборочные группы:

• Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

• Лига В: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.

• Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

В Лиге D лучшая команда – Эстония. Если в какой-то из Лиг останется менее четырех команд, не попавших на Евро через квалификацию, то эстонцы сыграют в плей-офф.

Напомним, что в середине июня пройдет финальная стадия Лиги наций, где как раз сыграют победители групп Лиги А. Но это игры за сам трофей и к стыкам они не имеют никакого отношения.

Сколько всего туров в квалификации и какие ключевые даты

• В группах А-G по пять команд, поэтому пройдет восемь туров. В группах H-J по шесть участников – там будет десять туров.

• В 2023 году пауз на матчи сборных будет пять: игры пройдут 23-28 марта, 16-20 июня, 7-12 сентября, 12-17 октября и 16-21 ноября.

• Стыковые матчи запланированы на весну 2024 года. Полуфиналы пройдут 21 марта, финалы – 26 марта.

Что посмотреть в марте

Мартовские матчи закроют два тура. Все начнется в четверг, 23 марта – в 18:00 по московскому времени сыграют Казахстан и Словения.

Самые интересные мартовские вывески:

• 23 марта, 22:45: Италия – Англия.

• 24 марта, 22:45: Франция – Нидерланды, Швеция – Бельгия.

• 25 марта, 22:45: Испания – Норвегия.

• 26 марта, 19:00: Англия – Украина.

• 27 марта, 21:45: Ирландия – Франция.

• 28 марта, 21:45: Шотландия – Испания, Турция – Хорватия.

Другие матчи грандов: 25 марта Хорватия встретится с Уэльсом, на следующий день Италия сыграет с Мальтой, 27-го Нидерланды примут Гибралтар. У Португалии будут матчи против Лихтенштейна дома (23 марта) и Люксембурга в гостях (26 марта).

В следующей квалификации действующий принцип отбора использоваться уже не будет. Мы рассказывали о том, что придумали организаторы к Евро-2028.

Фото: globallookpress.com / Christian Charisius / Panoramic