Англия зарубится с Италией, Франция – с Нидерландами. Готовы к отбору Евро-2024?
Главное о квалификации.
Наступила первая в 2023 году пауза на матчи сборных – в Европе стартует квалификационный турнир к Евро-2024.
Напоминаем участников и схему отбора.
Группы отбора к Евро-2024
Жеребьевка прошла еще в октябре во Франкфурте-на-Майне. В группах нет Германии – она принимает турнир.
Кто и как квалифицируется на Евро-2024
Как и на двух прошлых чемпионатах, на Евро-2024 попадут 24 сборные.
• 1 – уже определена, это хозяин турнира – Германия.
• 20 – по две лучшие команды из десяти квалификационных групп.
• 3 оставшиеся определятся в стыковых матчах.
Как пройдут стыковые матчи
• В них поучаствуют 12 команд из числа тех, кто не прошел отбор на Евро в квалификации. Эти сборные поделятся на три пути по четыре команды. В каждом из путей проходят по два полуфинала, победители которых выходят в финалы. Победители трех финалов выходят на чемпионат Европы.
Такие пути и стыковые полуфиналы с финалами мы уже видели к прошлому Евро и к ЧМ-2022.
• Эти 12 команд формируются из Лиги наций. В Лигах А, В и С есть по четыре группы – в стыки проходят их победители. Но если какая-то из команд уже пробилась на Евро через отборочный турнир, вместо нее в стыки попадает следующая команда из той же группы. Если в одной из групп окажется недостаточно команд, которые не пробились на Евро, то отбор будет производиться Лигой ниже.
Это точно произойдет, так как едва ли Нидерланды, Хорватия, Испания или Италия – победители групп Лиги А – вынуждены будут пробиваться через стыки. В прошлый раз путь А вообще составили сборные Исландии, Болгарии, Венгрии и Румынии.
Пока же мы знаем только победителей групп Лиги наций – тех, кто обеспечил участие в стыковых матчах. Эти команды сыграют в них, если не пробьются напрямую через отборочные группы:
• Лига А: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
• Лига В: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.
• Лига С: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
В Лиге D лучшая команда – Эстония. Если в какой-то из Лиг останется менее четырех команд, не попавших на Евро через квалификацию, то эстонцы сыграют в плей-офф.
Напомним, что в середине июня пройдет финальная стадия Лиги наций, где как раз сыграют победители групп Лиги А. Но это игры за сам трофей и к стыкам они не имеют никакого отношения.
Сколько всего туров в квалификации и какие ключевые даты
• В группах А-G по пять команд, поэтому пройдет восемь туров. В группах H-J по шесть участников – там будет десять туров.
• В 2023 году пауз на матчи сборных будет пять: игры пройдут 23-28 марта, 16-20 июня, 7-12 сентября, 12-17 октября и 16-21 ноября.
• Стыковые матчи запланированы на весну 2024 года. Полуфиналы пройдут 21 марта, финалы – 26 марта.
Что посмотреть в марте
Мартовские матчи закроют два тура. Все начнется в четверг, 23 марта – в 18:00 по московскому времени сыграют Казахстан и Словения.
Самые интересные мартовские вывески:
• 23 марта, 22:45: Италия – Англия.
• 24 марта, 22:45: Франция – Нидерланды, Швеция – Бельгия.
• 25 марта, 22:45: Испания – Норвегия.
• 26 марта, 19:00: Англия – Украина.
• 27 марта, 21:45: Ирландия – Франция.
• 28 марта, 21:45: Шотландия – Испания, Турция – Хорватия.
Другие матчи грандов: 25 марта Хорватия встретится с Уэльсом, на следующий день Италия сыграет с Мальтой, 27-го Нидерланды примут Гибралтар. У Португалии будут матчи против Лихтенштейна дома (23 марта) и Люксембурга в гостях (26 марта).
В следующей квалификации действующий принцип отбора использоваться уже не будет. Мы рассказывали о том, что придумали организаторы к Евро-2028.
УЕФА меняет схему отбора на Евро – чтобы сделать ее «менее предсказуемой». А ЧЕ пока не расширят
Фото: globallookpress.com / Christian Charisius / Panoramic
Вы забыли матч Армения - Турция
Общий уровень середнячков из Европы примерно одинаков, особенно сейчас, когда местные сборные наполнили африканские игроки из топ чемпионатов. Поэтому на ЕВРО не попадают откровенно слабые сборные. Главный аутсайдер прошлого ЕВРО Турция имела довольно таки звездный состав например.
В H даже Казахстан имеет реальные шансы побороться, если возьмет все, кроме Дании, домашние очки.
Грузинам не повезло с Норвегией в группе, но Турция может выйти напрямую (из команд той корзины в Лиге Наций), а нынешних греков Хвича и ко должны проходить.
PS Украине повезло со жребием. Будет интрига в стыках.