10 комментариев

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«Баварию» обыграл Хаби Алонсо. «Байер» сделал «Боруссию» Д лидером Бундеслиги

Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Тобиас Штилер
Эксекиэль Паласиос Эксекиэль Паласиос
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
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Амин Адли Амин Адли
Хасан Салихамиджич Хасан Салихамиджич
Футбол Футбол

День краха доминаторов.

Следом за «ПСЖ» в воскресенье проиграла и «Бавария» – 1:2 от «Байера». 

Дортмундская «Боруссия» благодаря этому выскочила на первое место в Бундеслиге.

Игроку «Байера» дважды давали желтые за симуляцию. И оба раза их отменяли – назначали пенальти

Начиналось-то все по плану «Баварии»: повели в середине первого тайма, когда Йозуа Киммих приложился из центра штрафной, а мяч с помощью рикошета влетел под перекладину.

«Байер» переворачивал в очень любопытных обстоятельствах. Уже во втором тайме главный судья Тобиас Штилер дал форварду леверкузенцев Амину Адли желтую за симуляцию – сразу казалось, что Бенжамен Павар цеплял, но арбитры все поняли только с помощью ВАР. Отмена карточки, вместо нее – пенальти, Эксекиэль Паласиос забил.

И самое удивительное! На 70-й минуте все повторилось.

Дайо Упамекано в подкате выбивал мяч из-под ног Адли, судья Штилер снова показал ему желтую за симуляцию. А затем сходил к монитору и во второй раз отменил карточку. По сути, передал желтую защитнику «Баварии», а Паласиос оформил дубль с пенальти.

Что-то уникальное!

Любопытная деталь: «Бавария» с Хаби Алонсо в составе ни разу не проиграла «Байеру» в шести матчах. Теперь Алонсо тренирует команду из Леверкузена (вы же не забыли?) – и он обыграл мюнхенцев с первой же попытки.

«Нас переехала команда, игравшая в четверг». «Бавария» свыкается с поражением

Юлиан Нагельсманн признает, что проиграл по делу: «Поздравляю Хаби и «Байер» с заслуженной победой. Мы были хуже 80 минут. В конце провели хорошо только 10 минут.

Наша игра с мячом и без него не была похожа на то, что мы делали последние недели. Мы часто использовали длинные передачи. Мы незаслуженно повели в первом тайме. Оба пенальти «Байера» были назначены верно».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич тоже недоволен: «Нечасто я видел подобное. Нам не удавалось ничего, нас переехала команда, которая проводила матч в четверг. Мы уступили сопернику во всех аспектах.

«Бавария» не такая. Я видел, что команде не хватает драйва, она не проявляет характер и не выигрывает единоборства.Эта команда очень хороша, когда настроена с самого начала, но настолько же плоха, когда думает, что способна побеждать только за счет своего уровня», – резюме босса.

***

В таблице теперь любопытно.

На первое место вышла дортмундская «Боруссия», она еще в субботу разгромила «Кельн» (6:1). Идут почти вровень, одно очко между. А матч между собой уже 1 апреля в Мюнхене, это следующий тур, сразу после паузы на сборные.

«Теперь нам нужно обыгрывать «Боруссию». Если мы этого не сделаем или, что еще хуже, проиграем, выиграть титул будет тяжело, учитывая форму конкурентов», – признает Нагельсманн.

Верите, что «Боруссия» возьмет титул впервые с 2012-го?

Байер – Бавария 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
19 марта, 19.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 22 Киммих, 1:1 – 55, пенальти Паласиос, 2:1 – 73, пенальти Паласиос.
БайерГрадецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 90), Тапсоба, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Андрих, Паласиос, Виртц (Гложек, 84), Диаби (Та, 90), Адли (Баккер, 84).
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Коман, 46), Упамекано, Павар (Станишич, 56), де Лигт, Горетцка (Тель, 76), Киммих, Мюллер (Мусиала, 46), Мане (Гнабри, 46), Сане, Дэвис.
Предупреждения:
Фримпонг (39), Павар (43), Станишич (64), Упамекано (73), Инкапиэ (83).

Канселу тяжело в «Баварии» – вероятно, уйдет летом. Недоволен игровым временем, а клуб – его отдачей на тренировках

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

10 комментариев

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Малек2705
Ответ Кирилл Голивец
День краха доминаторов? Но ведь Арсенал же выиграл
В любом правиле бывают исключения
0
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Аталанта расправила плечи
За Баварию переживать не стоит. Боруссия сама ещё сто раз все сольёт, как всегда. Причём в самой тупой манере, с мертвыми аутсайдерами.
+1
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Ibragim Mejidow
В ЛЧ и Бундеслиге Бавария разные команды.
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Ibragim Mejidow
Это хорошо для Бундеслиги...
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Тюменский медвежонок
Ответ LLiriKK
Эта «Бавария», что становится уже «фирменным почерком» Нагельсмана, совершенно лишена запаса прочности, чего у команды было не отнять при прочих тренерах, кроме, быть может, Гвардиолы, за последние лет десять. Да, до титула в Бундеслиге дотянуть-дожать должны, так как слишком уж нестабильны и легковесны конкуренты, но ЛЧ мюнхенцам, конечно, не видать.
а мне кажется наоборот, Бавария в чемпионате играет как-то в полноги что ли с приходом Нагельсмана, тут не то чтобы прочности не хватает, а скорее хладнокровности, раньше Бавария подобные игры на классе закрывала без вопросов, а сейчас Бавария играется в чемпионате как будто бы понимая что "все равно заберем очередное чемпионство". Мне нравится как Нагельсман готовится к играм в Лиге Чемпионов, пожалуй это единственный тренер в ЛЧ на данный момент среди остальных команд, который очень "конкретно" готовится к каждому сопернику, он не делает каких-то экспериментов и т.д. он четко понимает как Бавария должна выглядеть условно против "такого-то соперника" и именно это поможет Баварии тот же МС пройти(потому что Пеп 100% перемудрит) и возможно выиграть ЛЧ
+2
-2
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almatbarsa
Ответ LLiriKK
Эта «Бавария», что становится уже «фирменным почерком» Нагельсмана, совершенно лишена запаса прочности, чего у команды было не отнять при прочих тренерах, кроме, быть может, Гвардиолы, за последние лет десять. Да, до титула в Бундеслиге дотянуть-дожать должны, так как слишком уж нестабильны и легковесны конкуренты, но ЛЧ мюнхенцам, конечно, не видать.
Тухель даже с рекордным сезоном не смог побороть Гвардиолу на дистанции, у Гвардиолы с запасом прочности практически никогда проблем не было, а вот после его ухода Бавария стала слабее до возвращения Хайнкеса и позже до прихода Флика.
+2
-3
-1
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grin478
спокойствие, только спокойствие... ничего не просрали, правда пока и не выйграли
0
0
0
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Michael_the_creator
Дальше будете говорить что нужно оставлять Нагельсмана?
Как можно было выгнать Ханси, Салихамиджич гений конечно
+5
0
+5
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LLiriKK
Эта «Бавария», что становится уже «фирменным почерком» Нагельсмана, совершенно лишена запаса прочности, чего у команды было не отнять при прочих тренерах, кроме, быть может, Гвардиолы, за последние лет десять. Да, до титула в Бундеслиге дотянуть-дожать должны, так как слишком уж нестабильны и легковесны конкуренты, но ЛЧ мюнхенцам, конечно, не видать.
+5
-2
+3
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Кирилл Голивец
День краха доминаторов? Но ведь Арсенал же выиграл
+9
-2
+7
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