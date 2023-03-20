10 комментариев

День краха доминаторов.

Следом за «ПСЖ» в воскресенье проиграла и «Бавария» – 1:2 от «Байера».

Дортмундская «Боруссия» благодаря этому выскочила на первое место в Бундеслиге.

Игроку «Байера» дважды давали желтые за симуляцию. И оба раза их отменяли – назначали пенальти

Начиналось-то все по плану «Баварии»: повели в середине первого тайма, когда Йозуа Киммих приложился из центра штрафной, а мяч с помощью рикошета влетел под перекладину.

«Байер» переворачивал в очень любопытных обстоятельствах. Уже во втором тайме главный судья Тобиас Штилер дал форварду леверкузенцев Амину Адли желтую за симуляцию – сразу казалось, что Бенжамен Павар цеплял, но арбитры все поняли только с помощью ВАР. Отмена карточки, вместо нее – пенальти, Эксекиэль Паласиос забил.

И самое удивительное! На 70-й минуте все повторилось.

Дайо Упамекано в подкате выбивал мяч из-под ног Адли, судья Штилер снова показал ему желтую за симуляцию. А затем сходил к монитору и во второй раз отменил карточку. По сути, передал желтую защитнику «Баварии», а Паласиос оформил дубль с пенальти.

Что-то уникальное!

Любопытная деталь: «Бавария» с Хаби Алонсо в составе ни разу не проиграла «Байеру» в шести матчах. Теперь Алонсо тренирует команду из Леверкузена (вы же не забыли?) – и он обыграл мюнхенцев с первой же попытки .

«Нас переехала команда, игравшая в четверг». «Бавария» свыкается с поражением

Юлиан Нагельсманн признает, что проиграл по делу: «Поздравляю Хаби и «Байер» с заслуженной победой. Мы были хуже 80 минут. В конце провели хорошо только 10 минут.

Наша игра с мячом и без него не была похожа на то, что мы делали последние недели. Мы часто использовали длинные передачи. Мы незаслуженно повели в первом тайме. Оба пенальти «Байера» были назначены верно».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич тоже недоволен: «Нечасто я видел подобное. Нам не удавалось ничего, нас переехала команда, которая проводила матч в четверг . Мы уступили сопернику во всех аспектах.

«Бавария» не такая. Я видел, что команде не хватает драйва, она не проявляет характер и не выигрывает единоборства.Эта команда очень хороша, когда настроена с самого начала, но настолько же плоха, когда думает, что способна побеждать только за счет своего уровня», – резюме босса.

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В таблице теперь любопытно.

На первое место вышла дортмундская «Боруссия», она еще в субботу разгромила «Кельн» (6:1). Идут почти вровень, одно очко между. А матч между собой уже 1 апреля в Мюнхене, это следующий тур, сразу после паузы на сборные.

«Теперь нам нужно обыгрывать «Боруссию». Если мы этого не сделаем или, что еще хуже, проиграем, выиграть титул будет тяжело, учитывая форму конкурентов», – признает Нагельсманн.

Верите, что «Боруссия» возьмет титул впервые с 2012-го?

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen