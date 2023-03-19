14 комментариев

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Златан забил в 41 год и 166 дней! Самый возрастной гол в Серии А 👑

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Великий! 

«Милан» не справился с «Удинезе»: пока еще действующий чемпион проиграл 1:3 и опустился на 4-е место в Серии А.

Но даже эта неудача меркнет на фоне великолепного Златана Ибрагимовича: легендарный швед забил первый мяч более чем за год – пусть и с пенальти.

Разве это важно? Это ведь Златан!

Для шведа это первый мяч с 9 января 2022 года. Теперь пятерка самых возрастных голов в истории Серии А выглядит так:

⚽ Франческо Тотти – 39 лет, 11 месяцев и 29 дней (2016/2017, «Рома» 1:3 «Торино»)

⚽ Пьетро Верховод – 40 лет 1 месяц и 17 дней (1998/1999, «Пьяченца» 1:1 «Салернитана»)

⚽ Сильвио Пиола – 40 лет, 4 месяца и 9 дней (1953/1954, «Новара» 1:1 «Милан»)

⚽ Алессандро Костакурта – 41 год, 25 дней (2006/2007, «Милан» 2:3 «Удинезе»)

 Златан Ибрагимович – 41 год, 5 месяцев и 15 дней.

Златан чуть не лишился рекорда – спасла ошибка игроков «Удинезе»

На 43-й минуте мяч в штрафной «Удинезе» попал в руку хавбеку Яке Бийолу.

Главный судья Даниэле Довери после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый.

Ибрагимович мощно пробил в нижний угол.

Но голкипер Марко Сильвестри его отразил. Рекорд почти сорвался! 

Игра продолжилась, а Сандро Тонали даже успел получить по голове.

Пока показывали повтор, на поле началась потасовка.

Оказалось, пенальти надо перебивать. Все из-за того, что игрок «Удинезе» преждевременно вбежал в штрафную перед ударом.

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттиль начал спорить с рефери и рановато покинул поле.

Со второй попытки Ибрагимович промазать уже никак не мог.

Нет, Златан не собирается заканчивать

Он вечный.

Хотя с годами играть все сложнее. В этом сезоне швед – редкий гость на поле, он восстанавливается от тяжелой травмы колена: не играл за «Милан» аж с мая 2022-го по февраль 2023-го и не заявлен на Лигу чемпионов. Сейчас потихоньку возвращается и чаще выходит со скамейки.

Но не жалуется: «Я очень много страдал. Последние шесть месяцев прошлого сезона я хотел помогать команде, даже когда не мог играть. Я мог делать операцию на полгода раньше, но знал, что мы можем выиграть скудетто. Я воздержался от операции. Хотел быть рядом с командой и помогать. Никогда так сильно не страдал. Также произошла трагедия – потеря Райолы, и моральных страданий было много, не только физических, но мне помогли.

Но, когда я в хорошей форме, я сильнее, чем кто-либо другой. Я чувствую себя тем, кто сможет помочь команде. Я провел две или три тренировки и играл 15 минут, представьте, что я могу делать, тренируясь. Этого мне не хватает – тренировок. Прошло больше года с тех пор, как я по-настоящему работал с мячом в последний раз. Сегодня мне показалось, что времени вообще не прошло».

А еще его в 41 год вызвали в сборную Швеции – и он точно не из тех парней, которые приедут отбывать номер.

«Если я не ставлю перед собой цели, то расслабляюсь и начинаю чувствовать себя частью прошлого, – признается швед. – Но я принадлежу настоящему и должен бороться с одноклубниками за игровое время. Иначе меня не должно быть тут. Хочу быть здесь не за то, что я делал год, пять или десять лет назад, а за то, что делаю сейчас. Если я не приношу результат или считаю, что мне достаточно играть только последние 5-10 минут, то я лучше останусь дома».

Златан, продолжай.

Удинезе – Милан 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
18 марта, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Перейра, 1:1 – 45, пенальти Ибрагимович, 2:1 – 45 Бету, 3:1 – 70 Эхизибуэ.
УдинезеСильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 88), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Зегелар, 89), Перейра (Арслан, 81), Уолас, Самарджич (Ловрич, 73), Саксесс (Товен, 74), Бету.
МиланМеньян, Томори (Калабрия, 76), Тиав, Калулу, Балло-Туре, Салемакерс (Ребич, 64), Беннасер (Крунич, 64), Браим Диас (де Кетеларе, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Ибрагимович (Ориги, 76).
Предупреждения:
Перес (27), Калулу (61), Уолас (68), Эбоселе (90), Тонали (90), Родриго Бекао (90).
Удаление:
Соттиль (45).

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; REUTERS/Daniele Mascolo

14 комментариев

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Al561
Уважения за стремление вернуться, за волю, с которой борется с трудностями Ибра безусловно достоин.
Но гол этот откровенно позорный. Милан проиграл, пенальти был какой-то натянутый, Златан забил только со 2-го раза.
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Pavel Makarov
Ответ Joey Ramone
Лучше бы это не публиковали, петушнули их сегодня знатно.
да им не привыкать)
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Pavel Makarov
Ибра не может, судья поможет. Надеюсь, он забьет еще достойный гол в победном матче, а не вот это...
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RKarpov
Ибрагимович - лишний, бесполезный игрок на поле прямо сейчас.
Пиоли просто не хватает яиц выгнать его к чертовой матери. Свою роль "дядьки" он уже сыграл в чемпионском сезоне, спасибо ему. Пора стать тренером, Златан.
Но сейчас, Ибра просто занимает место.
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Абу Огого
Ответ Asteriskk
А ему еще в финале ЛЧ забивать!
а он не заявлен на неё 🤷🏻‍♂️ так что даже медаль не получит, в случае победы Милана
+1
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+1
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Динозавр которому платит Озил
Ответ Lana Rhoades
Пенальти и в 60 можно забить Но Ибра хорош, легенда в любом случае
Что пенальти забить ,нужно быть на полянке .А вот это ,уже достаточно нелегко в 41 .
+5
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+5
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Joey Ramone
Лучше бы это не публиковали, петушнули их сегодня знатно.
+2
-3
-1
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Игорь Климов
Ибрагимович бесспорно лучший возрастной игрок +38 лет!
0
-2
-2
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Splin
Ответ Asteriskk
А ему еще в финале ЛЧ забивать!
На PS5 если что🤣🤣🤣🤣будем реалистами
+2
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+2
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Митя Танин
Легенда!!!!
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Asteriskk
А ему еще в финале ЛЧ забивать!
+1
-1
0
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Игорь Туманов
Имя ибры запомнится по типу Зидана , Бекхэма, Фигу, Роналдиньо, в этом времени он один из величайших, рад что наблюдаю его пик все эти годы !
+4
-2
+2
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Lana Rhoades
Пенальти и в 60 можно забить
Но Ибра хорош, легенда в любом случае
+6
0
+6
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Youzhny23
батя в здании! у величия нет возвраста , мы в этом убедились!
+4
-4
0
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