14 комментариев

Великий!

«Милан» не справился с «Удинезе»: пока еще действующий чемпион проиграл 1:3 и опустился на 4-е место в Серии А.

Но даже эта неудача меркнет на фоне великолепного Златана Ибрагимовича: легендарный швед забил первый мяч более чем за год – пусть и с пенальти.

Разве это важно? Это ведь Златан!

Для шведа это первый мяч с 9 января 2022 года. Теперь пятерка самых возрастных голов в истории Серии А выглядит так:

⚽ Франческо Тотти – 39 лет, 11 месяцев и 29 дней (2016/2017, «Рома» 1:3 «Торино»)

⚽ Пьетро Верховод – 40 лет 1 месяц и 17 дней (1998/1999, «Пьяченца» 1:1 «Салернитана»)

⚽ Сильвио Пиола – 40 лет, 4 месяца и 9 дней (1953/1954, «Новара» 1:1 «Милан»)

⚽ Алессандро Костакурта – 41 год, 25 дней (2006/2007, «Милан» 2:3 «Удинезе»)

⚽ Златан Ибрагимович – 41 год, 5 месяцев и 15 дней.

Златан чуть не лишился рекорда – спасла ошибка игроков «Удинезе»

На 43-й минуте мяч в штрафной «Удинезе» попал в руку хавбеку Яке Бийолу.

Главный судья Даниэле Довери после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый.

Ибрагимович мощно пробил в нижний угол.

Но голкипер Марко Сильвестри его отразил. Рекорд почти сорвался!

Игра продолжилась, а Сандро Тонали даже успел получить по голове.

Пока показывали повтор, на поле началась потасовка.

Оказалось, пенальти надо перебивать. Все из-за того, что игрок «Удинезе» преждевременно вбежал в штрафную перед ударом.

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттиль начал спорить с рефери и рановато покинул поле.

Со второй попытки Ибрагимович промазать уже никак не мог.

Нет, Златан не собирается заканчивать

Он вечный.

Хотя с годами играть все сложнее. В этом сезоне швед – редкий гость на поле, он восстанавливается от тяжелой травмы колена: не играл за «Милан» аж с мая 2022-го по февраль 2023-го и не заявлен на Лигу чемпионов. Сейчас потихоньку возвращается и чаще выходит со скамейки.

Но не жалуется: «Я очень много страдал. Последние шесть месяцев прошлого сезона я хотел помогать команде, даже когда не мог играть. Я мог делать операцию на полгода раньше, но знал, что мы можем выиграть скудетто. Я воздержался от операции. Хотел быть рядом с командой и помогать. Никогда так сильно не страдал. Также произошла трагедия – потеря Райолы, и моральных страданий было много, не только физических, но мне помогли.

Но, когда я в хорошей форме, я сильнее, чем кто-либо другой. Я чувствую себя тем, кто сможет помочь команде. Я провел две или три тренировки и играл 15 минут, представьте, что я могу делать, тренируясь. Этого мне не хватает – тренировок. Прошло больше года с тех пор, как я по-настоящему работал с мячом в последний раз. Сегодня мне показалось, что времени вообще не прошло».

А еще его в 41 год вызвали в сборную Швеции – и он точно не из тех парней, которые приедут отбывать номер.

«Если я не ставлю перед собой цели, то расслабляюсь и начинаю чувствовать себя частью прошлого, – признается швед. – Но я принадлежу настоящему и должен бороться с одноклубниками за игровое время. Иначе меня не должно быть тут. Хочу быть здесь не за то, что я делал год, пять или десять лет назад, а за то, что делаю сейчас. Если я не приношу результат или считаю, что мне достаточно играть только последние 5-10 минут, то я лучше останусь дома».

Златан, продолжай.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; REUTERS/Daniele Mascolo