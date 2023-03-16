8 комментариев

Денис Романцов увидел первый выход «Наполи» в 1/4 ЛЧ. И все что его окружало.

Забив «Айнтрахту» второй мяч, Виктор Осимхен скорчился от боли – защитник Тута нечаянно наступил ему на левую руку. Осимхен все же продолжил матч, уже почти лишенный интриги, и через десять минут мог оформить хет-трик, но уступил пенальти тому, кто его заработал – Петру Зелиньскому.

«Зелиньски попросил пробить, и я согласился, – сказал Осимхен после игры. – Главное, что мы победили – не так важно, кто именно забил. И я рад, что у нас именно такой менталитет».

Центр Неаполя за 7 часов до матча с «Айнтрахтом»: маски Осимхена и предвкушение третьего скудетто

Почему «Наполи» Спаллетти успешнее «Наполи» Сарри?

В этом поступке одного из лучших бомбардиров европейского сезона – разгадка, почему «Наполи» Осимхена круче «Наполи» Игуаина или «Наполи» Кавани.

Вернее – одна из разгадок. За остальными я обратился к автору четырех книг о «Наполи», журналисту Radio Marte Дарио Сарнатаре.

– «Наполи» Сарри стал целым явлением в европейском футболе, но ничего не выиграл. Чем та команда хуже нынешней, которая уже почти чемпион?

– Я считаю, что «Наполи» Сарри в 2018-м тоже почти взял скудетто, но вмешались теневые игры. При Маурицио «Наполи» достиг небывалых вершин футбольной красоты, но той команде не хватало зрелости.

– В чем это проявлялось?

– В важнейшие моменты она выглядела более хрупкой, чем сейчас, при Спаллетти, у которого множество схем и вариантов игры. Проще говоря – больше способов побеждать.

Магазин на виа Толедо в центре Неаполя. Хвича уже популярнее Че Гевары, но пока не сравнится с Диего

– Окей, Спаллетти гибче Сарри как тренер. Чем он еще лучше?

– Благодаря ему в раздевалке царит согласие. Оно даже напоминает мне обстановку в чемпионской команде-86/87. Впрочем, тут заслуга не только Лучано, но и капитана Ди Лоренцо, а также Осимхена, который, насколько знаю, произносит в раздевалке мотивирующие речи.

Неаполь. 6 часов до матча с «Айнтрахтом»

Согласен с Сарнаторе и криминальный репортер Il Mattino Джиджи Ди Фьоре.

– На старте у Спаллетти не было суперзвезд. Были молодые и целеустремленные ребята, стопроцентно преданные тренеру. Лучано выжал из них максимум, и теперь Осимхен – не только лучший бомбардир, но и один из главных мотиваторов команды.

– Почему не выжимали максимум из Гамшика и Игуаина?

– Тогда были другие условия. Сарри проиграл чемпионат только из-за судейских ошибок в пользу «Юве». Те ошибки сегодня уже немыслимы. К тому же управленческая группа Де Лаурентиса повзрослела и обрела больше веса в итальянском футболе.

Виа Эмануэле де Део. 5 часов до игры с «Айнтрахтом»

Перед игрой в Неаполе полыхнуло: фанаты схлестнулись с полицией, ранили экс-игрока «Марселя»

После нападения фанатов «Айнтрахта» на гостей из Италии префектура Неаполя запретила жителям Франкфурта посещать ответный матч. И все же вечером вторника в столицу Кампании прибыло 400 болельщиков «Айнтрахта». Часть из них – из других городов и не попадала под запрет. Остальные надеялись пробиться на стадион по билетам, купленным болельщиками «Аталанты», давней союзницы «Айнтрахта».

В среду, примерно в полдень, немцы выдвинулись с набережной Караччоло к площади Триесте-э-Тренто – в сопровождении полусотни полицейских, десятка автозаков и вертолета. Через несколько часов, после нескольких стычек, полиция попыталась посадить приезжих фанатов в автобусы и увезти в отель Royal Continental.

Гости Неаполя отказались, и в половине пятого вечера на Пьяцца дель Джезу завязалась бойня – с петардами, дымовыми шашками, перевернутыми мусорными баками, разбитыми витринами и горящей полицейской машиной. Несколько человек получили ножевые ранения – среди них 33-летний экс-опорник «Бордо» и «Марселя», а теперь тележурналист Грегори Сертик. Его ошибочно приняли за немца.

Дальше фанатов «Айнтрахта» все-таки загнали в автобусы. Когда они проезжали виа Монтеоливето, ведущую к отелю улицу, ультрас «Наполи» закидали их бутылками и камнями.

За два часа до матча мэр Неаполя Гаэтано Манфреди экстренно встретился с немецким консулом Виктором Эльбингом, и выяснилось, что на площади, где бушевали фанаты, нашли пистолет. Все это привело к тому, что на матч не попали многие болельщики «Айнтрахта» не из Франкфурта, имевшие право на посещение стадиона.

Игра разозлила бы их еще сильнее. Накануне Спаллетти говорил, что ожидает от «Айнтрахта» максимально активного первого тайма, но ничего этого не было. «Наполи» атаковал чаще и содержательнее – настолько, что можно было забыть о преимуществе в два мяча.

После матча главного тренера «Айнтрахта» Оливера Гласнера спросили, не многовато ли напропускала его команда за 180 минут – 5 мячей!

«А «Аякс» получил от «Наполи» 6 за 90 минут, – напомнил австриец. – Мы пытались что-то сделать, но «Наполи» слишком силен для нас. Они сейчас ближе к «Баварии», чем к «Айнтрахту». Я согласен с Гвардиолой: у Спаллетти одна из лучших команд в Европе».

«Мы любим комплименты – особенно от великих тренеров, – сказал Спаллетти о словах Пепа. – Отчасти они правы. Отчасти – привлекают к нам внимание, отвлекая его от себя. Хотя одна команда стоит 9 миллионов, а другая 900. Знаем мы эти игры, так что говорим в обратку те же комплименты».

Летом Де Лаурентиса гнали в «Бари», а Спаллетти считали тренером первого круга

Напоследок Спаллетти призвал фанатов «Наполи» праздновать, но не поддаваться на провокации и соответствовать высокому уровню команды.

Безумно высокому: такого сезона болельщики клуба ждали больше тридцати лет!

– «Наполи» выдает один из лучших сезонов в своей истории. Что чувствовали фанаты перед его началом? – спрашиваю учителя литературы и автора сайта Forzaazzurri.net Амедео Гарджуло.

– «Наполи» пережил очень тяжелое лето. Продали двух лучших бомбардиров в истории клуба (Мертенса и Инсинье), а также лидеров защиты и средней линии – Кулибали с Руисом. Купленных на их место Кима и Кварацхелию знали мало, и ничего хорошего трансферы не предвещали. Больше оптимизма вызвал приход Симеоне с Распадори.

Амедео Гарджуло

Также «Наполи» долго вел переговоры с вратарем Кейлором Навасом, но – неудачно. В итоге вспыхнули протесты против президента Де Лаурентиса. Многие фанаты гнали его в «Бари» – во вторую команду его семьи.

«Наполи» начал очень убедительно, но особого энтузиазма по-прежнему не было – все же у Спаллетти репутация тренера, чьи команды сильно проводят первый круг, а с января валятся. Но «Наполи» не рухнул после чемпионата мира, а даже увеличил отрыв, продолжая играть сильнее конкурентов.

– Чем этот «Наполи» отличается от команды Марадоны, взявшей два скудетто?

– Та команда строилась вокруг Диего. Хватало и других сильных игроков (например, Бруно Джордано и Карека), но все равно – без Марадоны это была просто нормальная команда. Диего был ее единственным игроком-победителем. Только он обладал чемпионским менталитетом.

В команде Спаллетти не было игроков с таким опытом. Никто не выигрывал ничего значимого. Некоторые пришли из вторых-третьих лиг – например, Амир Ррахмани из «Вероны» и Андре-Франк Замбо-Ангисса из «Фулхэма». А Станислав Лоботка еще недавно был лишь сменщиком Демме и Бакайоко. Но эти трое – Ррахмани, Ангисса и Лоботка – заметно прибавили благодаря Спаллетти.

К тому же Виктор Осимхен наконец-то заиграл стабильно и стал лучшим нападающим Серии А. Хвича? Новость о его покупке – 27 апреля 2022-го – встретили равнодушно. Всех беспокоило другое: попадет ли «Наполи» в ЛЧ и останется ли Мертенс.

Когда Хвича приехал, все волновались, что никогда не смогут правильно произносить его имя. Но первые его финты, голы и ассисты привели болельщиков в экстаз.

Теперь все защитники соперников в ужасе от его техники, скорости и смены темпа, а в Неаполе все мужчины и женщины, старики и дети, даже равнодушные к футболу знают грузина Хвичу Кварацхелию.

Марадона приезжал в совсем другом статусе: он уже был лучшим игроком мира. Но у него не вышло то, что удалось Хвиче: выйти с «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото: Денис Романцов; REUTERS/Ciro De Luca