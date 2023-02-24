7 комментариев

Коротко о главном.

Определились еще восемь участников 1/8 финала Лиги Европы по итогам раунда плей-офф.

• «Манчестер Юнайтед» здорово провел второй тайм после и забил «Барсе» дважды (а в первом пропустил с пенальти). С учетом выездного результата в самой громкой паре Лиги Европы дальше прошел именно «МЮ». А еще «Юнайтед» первым из английских клубов выиграл матч в плей-офф в этом сезоне.

• «Ювентус» уверенно разобрался с «Нантом» в гостях (3:0) после ничьей на «Альянц Стэдиум» благодаря гению Анхеля Ди Марии – аргентинец сделал хет-трик. Первый гол – просто класс.

• «Севилья» после крупной домашней победы над ПСВ (3:0) приехала в Эйндховен охранять результат – и испанскому клубу откровенно повезло. Голландцы забили дважды, еще один гол отменили из-за офсайда. Главный клуб Лиги Европы все же пробился в следующий раунд.

• «Спортинг» после обидной домашней ничьей с «Мидтьюлландом» оторвался в гостях – 4:0. Лиссабонцы впервые с 2010 года оказались на этой стадии Лиги Европы – четырежды вылетали в 1/16 финала, выбывали в группе, не проходили квалификацию, а еще два раза оставались в Лиге чемпионов.

• «Байер» , казалось, после домашнего поражения от «Монако» (2:3) подпортил шансы на дальнейший проход, но на выезде выиграл с аналогичным счетом, а в серии пенальти парни Хаби Алонсо били чуть точнее – и прошли дальше.

• «Рома» после поражения от «Ред Булл Зальцбург» в Австрии (0:1) еще в первом тайме забила два – и оказалась в максимально комфортной ситуации для команды, которую тренирует Жозе Моуринью. Римляне достояли до конца матча – и вышли в следующую стадию.

• «Унион» забил «Аяксу» два еще в первом тайме – и после нулей в Амстердаме этого хватало для дальнейшего прохода. Во втором тайме команды обменялись голами, но на большее «Аякс» не хватило.

«Шахтер» обыграл «Ренн» в первом матче (2:1), а во втором клубы устроили драму: в основное время французы были острее, но забили только один и увели игру в овертайм. А вот там «Ренн» отличился еще – и, казалось, готовился праздновать. Но за пару минут до конца «Шахтер» отыгрался по сумме двух матчей благодаря комичной срезке защитника, а в серии пенальти был лучше.

• В 1/8 финала победителей поджидают 8 команд – это победители группового этапа Лиги Европы: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фрайбург», «Фейеноорд», «Юнион», «Фенербахче», «Ференцварош». Жеребьевка – 24 февраля.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de