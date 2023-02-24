13 комментариев

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Тревожные инсайды из «Челси»: команда сомневается в новичках и сочувствует Поттеру

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Главное из текста The Athletic.

«Челси» плохо: одна победа в последних 10 матчах во всех турнирах, на днях проиграли даже «Саутгемптону», последней команде АПЛ. Какое настроение у лондонцев на десятом месте в таблице? Что думают о Грэме Поттере игроки, сотрудники и руководство клуба?

С новой порцией инсайдов вышел The Athletic.

С Поттером ни у кого нет проблем (даже у запасных). Но есть сомнения, что он способен конкурировать на уровне Тухеля

В отличие от многих предшественников Поттера, игроки «Челси» не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав. Его считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к игрокам и с точки зрения человеческих качеств.

Вот мнение одного из сотрудников клуба: «Поттер приветлив, доступен. Не из тех, кто всегда не в духе. Между ним и остальными нет никаких барьеров. Похоже, он тяжело относится к некоторой личной критике, но мне нравится, насколько он объективен. Поттер не вызывает никаких проблем, как это было у других тренеров в прошлом – он очень скромный, умный, вежливый.

Я не чувствовал никакого негатива к нему среди игроков. Настроение скорее такое: «Дела идут не очень, нам нужно это исправить». Это не похоже на ненависть или разочарование. Гуляя по коридорам в Кобхэме, вы не почувствуете никакого напряжения или отвращения. Все просто стараются справиться с возникшей ситуацией».

Руководство по-прежнему всецело поддерживает Поттера. Правда, в команде сомневаются, что так будет продолжаться долго. Впереди непростые матчи с «Тоттенхэмом», «Лидсом» и ответная игра ЛЧ с «Боруссией» – если снова не будет побед, позиции Поттера ослабнут.

Сможет ли Поттер вывести команду из кризиса, а в долгосрочной перспективе конкурировать тактически с Гвардиолой и Клоппом, как это получалось у Тухеля? Отмечается, что у игроков есть в этом сомнения.

Не все понимают, зачем такая масштабная перестройка. Некоторые новички – не уровень «Челси»

В команде с сочувствием относятся к Поттеру, который столкнулся с непростым вызовом после зимней закупки. «Сейчас нужно создать команду, а не просто группу звезд. Это самый трудный шаг», – говорит источник, близкий к игроку основного состава.

Теперь тренеру нужно как-то адаптировать новичков (не всех из них с опытом в АПЛ и хорошо говорят по-английски) и давать больше определенности остальным игрокам, которые не уверены в своем будущем.

В команде считают, что весной больше игрового времени будут получать новички, при этом не все уверены, что некоторые из них тянут стандарты клуба.

Часть футболистов из старого «Челси» считает, что в такой встряске состава не было необходимости. Все-таки эта команда еще недавно выигрывала Лигу чемпионов, а теперь ей предстоит пройти длительную и болезненную перестройку.

Источник, близкий к игроку лондонцев, отметил: «Если ты в «Эвертоне», то есть смысл сжигать все и начинать с нуля. Но это «Челси».

«Челси» все еще не уволил Поттера. Почему за него так держатся?

Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley, Tony Obrien

13 комментариев

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Manowar66
Ответ DolJun
можете развить эту мысль? не совсем понимаю где тут логическая цепочка. если бы был конфликт - значит они его воспринимают как тренера? что по-вашем значит - воспринимать кого-то как тренера?
я понял, что если игроки не хотят играть, то тренер их должен пинать , а пинки у кого-то должны вызывать агрессию к тренеру, а так пока он их всех гладит по шерсти , они будут у него на шее сидеть и воспринимать как прислугу
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Rudenzik
Тоже считаю, что не было необходимости в таком количестве новичков, достаточно было точечно усилить проблемные позиции, лучше бы 100 миллионов потратили на центрфорварда топ уровня, чем на Мудрика
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Дима Лост
если Захаряне летом не купят,то падение продолжится.
+2
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Kostya Yaskevich
Ответ Nightmare1391
Можно поинтересоваться, а в какой такой долгосрочной перспективе у Тухеля получалось конкурировать с Клоппом и Гвардьолой?
Ну так и сравнивать Тухеля который Челси руководил два сезона по сути с Клопом и Пепом в долгосрочной перспективе странно. Но если попробовать. Титул Ливерпуля, титул МС. А Тухель Лигу чемпионов выиграл. Не всё так плохо выходит ) Кубки Англии и Кубки лиги не беру в расчёт. Трофеи для бедных.
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DolJun
Ответ Arima Baki
на самом деле отсутствие конфликта это даже хуже, значит игроки тупо не воспринимают его как тренера
можете развить эту мысль? не совсем понимаю где тут логическая цепочка. если бы был конфликт - значит они его воспринимают как тренера? что по-вашем значит - воспринимать кого-то как тренера?
+5
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+5
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Тюменский медвежонок
Ответ dem
Нет профессии хороший человек. Тут матчи нужно выгрызать, а не со всеми пытаться выстроить отношения. Не видно чтобы игроки умирали на поле за него.
дак не видно чтобы игроки умирали и за клуб как бы, полкоманды пассажиры наемники которым плевать, вы видели видео где они выходят на второй тайм на домашнем стадионе против Саутгемптона? вот-вот...
+3
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+3
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b9dc9qmr6f
Ответ Bahmut
Чистка этому Челси нужна была, лидеры команды выигравшей ЛЧ, кто ушел, кто постарел. Люди вроде Ковачича или Пулишича так толком и не заиграли. Летом добавится Нкунку, новички сыграются между собой и Челси в ближайшие годы наведет шороху.
К Ковачичу не должно быть вопрос, в самоотдаче никогда вопросов не возникало

С травмами не повезло, плюс сумасшедшая график последних четырёх лет

А когда Ковачич на поле, особенно если он в форме, то хоть мяч двигаться начинает, да и протащить он может

Такого игрока точно отпускать нельзя

Пулишича можно отпускать, Фофана, который нападающий вообще не очень понятно, что делает в Челси, Броя номер два, желание есть, техники и видения поля нет

Мадуэке - потенциал есть, но трясёт его знатно на поле, меньше нервов и больше уверенности

Вот Феликса можно было бы выкупить
+8
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+8
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Nightmare1391
Можно поинтересоваться, а в какой такой долгосрочной перспективе у Тухеля получалось конкурировать с Клоппом и Гвардьолой?
+3
-1
+2
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Ноно Гомес
Конечно сомнения будут, ведь он тренер Брайтона)
+3
0
+3
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Bahmut
Чистка этому Челси нужна была, лидеры команды выигравшей ЛЧ, кто ушел, кто постарел. Люди вроде Ковачича или Пулишича так толком и не заиграли. Летом добавится Нкунку, новички сыграются между собой и Челси в ближайшие годы наведет шороху.
+13
-2
+11
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Несусветный Папаша
Банально
0
-1
-1
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dem
Нет профессии хороший человек.
Тут матчи нужно выгрызать, а не со всеми пытаться выстроить отношения.
Не видно чтобы игроки умирали на поле за него.
+21
-4
+17
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Arima Baki
на самом деле отсутствие конфликта это даже хуже, значит игроки тупо не воспринимают его как тренера
+12
-9
+3
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