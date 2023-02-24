13 комментариев

Тревожные инсайды из «Челси»: команда сомневается в новичках и сочувствует Поттеру
Главное из текста The Athletic.
«Челси» плохо: одна победа в последних 10 матчах во всех турнирах, на днях проиграли даже «Саутгемптону», последней команде АПЛ. Какое настроение у лондонцев на десятом месте в таблице? Что думают о Грэме Поттере игроки, сотрудники и руководство клуба?
С новой порцией инсайдов вышел The Athletic.
С Поттером ни у кого нет проблем (даже у запасных). Но есть сомнения, что он способен конкурировать на уровне Тухеля
В отличие от многих предшественников Поттера, игроки «Челси» не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав. Его считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к игрокам и с точки зрения человеческих качеств.
Вот мнение одного из сотрудников клуба: «Поттер приветлив, доступен. Не из тех, кто всегда не в духе. Между ним и остальными нет никаких барьеров. Похоже, он тяжело относится к некоторой личной критике, но мне нравится, насколько он объективен. Поттер не вызывает никаких проблем, как это было у других тренеров в прошлом – он очень скромный, умный, вежливый.
Я не чувствовал никакого негатива к нему среди игроков. Настроение скорее такое: «Дела идут не очень, нам нужно это исправить». Это не похоже на ненависть или разочарование. Гуляя по коридорам в Кобхэме, вы не почувствуете никакого напряжения или отвращения. Все просто стараются справиться с возникшей ситуацией».
Руководство по-прежнему всецело поддерживает Поттера. Правда, в команде сомневаются, что так будет продолжаться долго. Впереди непростые матчи с «Тоттенхэмом», «Лидсом» и ответная игра ЛЧ с «Боруссией» – если снова не будет побед, позиции Поттера ослабнут.
Сможет ли Поттер вывести команду из кризиса, а в долгосрочной перспективе конкурировать тактически с Гвардиолой и Клоппом, как это получалось у Тухеля? Отмечается, что у игроков есть в этом сомнения.
Не все понимают, зачем такая масштабная перестройка. Некоторые новички – не уровень «Челси»
В команде с сочувствием относятся к Поттеру, который столкнулся с непростым вызовом после зимней закупки. «Сейчас нужно создать команду, а не просто группу звезд. Это самый трудный шаг», – говорит источник, близкий к игроку основного состава.
Теперь тренеру нужно как-то адаптировать новичков (не всех из них с опытом в АПЛ и хорошо говорят по-английски) и давать больше определенности остальным игрокам, которые не уверены в своем будущем.
В команде считают, что весной больше игрового времени будут получать новички, при этом не все уверены, что некоторые из них тянут стандарты клуба.
Часть футболистов из старого «Челси» считает, что в такой встряске состава не было необходимости. Все-таки эта команда еще недавно выигрывала Лигу чемпионов, а теперь ей предстоит пройти длительную и болезненную перестройку.
Источник, близкий к игроку лондонцев, отметил: «Если ты в «Эвертоне», то есть смысл сжигать все и начинать с нуля. Но это «Челси».
«Челси» все еще не уволил Поттера. Почему за него так держатся?
Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley, Tony Obrien
С травмами не повезло, плюс сумасшедшая график последних четырёх лет
А когда Ковачич на поле, особенно если он в форме, то хоть мяч двигаться начинает, да и протащить он может
Такого игрока точно отпускать нельзя
Пулишича можно отпускать, Фофана, который нападающий вообще не очень понятно, что делает в Челси, Броя номер два, желание есть, техники и видения поля нет
Мадуэке - потенциал есть, но трясёт его знатно на поле, меньше нервов и больше уверенности
Вот Феликса можно было бы выкупить
Тут матчи нужно выгрызать, а не со всеми пытаться выстроить отношения.
Не видно чтобы игроки умирали на поле за него.