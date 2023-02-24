13 комментариев

Главное из текста The Athletic.

«Челси» плохо: одна победа в последних 10 матчах во всех турнирах, на днях проиграли даже «Саутгемптону», последней команде АПЛ. Какое настроение у лондонцев на десятом месте в таблице? Что думают о Грэме Поттере игроки, сотрудники и руководство клуба?

С новой порцией инсайдов вышел The Athletic.

С Поттером ни у кого нет проблем (даже у запасных). Но есть сомнения, что он способен конкурировать на уровне Тухеля

В отличие от многих предшественников Поттера, игроки «Челси» не испытывают к нему личную неприязнь – даже те, кого он не включает в состав. Его считают хорошим и честным человеком, который проявляет интерес к игрокам и с точки зрения человеческих качеств.

Вот мнение одного из сотрудников клуба: «Поттер приветлив, доступен. Не из тех, кто всегда не в духе. Между ним и остальными нет никаких барьеров. Похоже, он тяжело относится к некоторой личной критике, но мне нравится, насколько он объективен. Поттер не вызывает никаких проблем, как это было у других тренеров в прошлом – он очень скромный, умный, вежливый.

Я не чувствовал никакого негатива к нему среди игроков. Настроение скорее такое: «Дела идут не очень, нам нужно это исправить». Это не похоже на ненависть или разочарование. Гуляя по коридорам в Кобхэме, вы не почувствуете никакого напряжения или отвращения. Все просто стараются справиться с возникшей ситуацией».

Руководство по-прежнему всецело поддерживает Поттера. Правда, в команде сомневаются, что так будет продолжаться долго. Впереди непростые матчи с «Тоттенхэмом», «Лидсом» и ответная игра ЛЧ с «Боруссией» – если снова не будет побед, позиции Поттера ослабнут.

Сможет ли Поттер вывести команду из кризиса, а в долгосрочной перспективе конкурировать тактически с Гвардиолой и Клоппом, как это получалось у Тухеля? Отмечается, что у игроков есть в этом сомнения.

Не все понимают, зачем такая масштабная перестройка. Некоторые новички – не уровень «Челси»

В команде с сочувствием относятся к Поттеру, который столкнулся с непростым вызовом после зимней закупки. «Сейчас нужно создать команду, а не просто группу звезд. Это самый трудный шаг», – говорит источник, близкий к игроку основного состава.

Теперь тренеру нужно как-то адаптировать новичков (не всех из них с опытом в АПЛ и хорошо говорят по-английски) и давать больше определенности остальным игрокам, которые не уверены в своем будущем.

В команде считают, что весной больше игрового времени будут получать новички, при этом не все уверены, что некоторые из них тянут стандарты клуба.

Часть футболистов из старого «Челси» считает, что в такой встряске состава не было необходимости. Все-таки эта команда еще недавно выигрывала Лигу чемпионов, а теперь ей предстоит пройти длительную и болезненную перестройку.

Источник, близкий к игроку лондонцев, отметил: «Если ты в «Эвертоне», то есть смысл сжигать все и начинать с нуля. Но это «Челси».

Фото: REUTERS/David Klein, John Sibley, Tony Obrien