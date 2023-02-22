98 комментариев

В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе
Закрепляем изменения за год.
«Лужники» снова в центре внимания и снова не из-за футбольных событий. 22 февраля арена приняла большой митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Весной 2022-го мы зафиксировали, чем живет главный стадион России после ЧМ-2018. Помимо февральского митинг-концерта, с того времени «Лужники» увидели лишь одно большое событие – финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в конце мая 2022-го.
Обновляем картинку:
Да, с тех пор в «Лужниках» играли в футбол («Торпедо» там проводит домашние матчи), но масштаб событий иной.
А 22 февраля «Лужники» приняли 200 тысяч человек (данные МВД)
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» вышел масштабным – МВД РФ отчиталось, что в нем участвовали 200 тысяч человек. Концерт в честь Крыма собрал столько же.
Выступили популярные российские музыканты – например, Григорий Лепс и SHAMAN.
Было много знакомых имен, но на этот раз обошлось без спортсменов.
До последнего не было понятно, примет ли участие в митинге Владимир Путин (его пресс-секретарь Дмитрий Песков отказывался отвечать на этот вопрос), но президент России все же приехал и выступил с речью.
А вот что происходило у стен арены.
На сцене тем временем играли военную музыку.
200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Илья Питалев, Рамиль Ситдиков
Самый заминусованный комментарий надеюсь.)
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