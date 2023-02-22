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В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе

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Закрепляем изменения за год.

«Лужники» снова в центре внимания и снова не из-за футбольных событий. 22 февраля арена приняла большой митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

Весной 2022-го мы зафиксировали, чем живет главный стадион России после ЧМ-2018. Помимо февральского митинг-концерта, с того времени «Лужники» увидели лишь одно большое событие – финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в конце мая 2022-го.

Обновляем картинку:

Да, с тех пор в «Лужниках» играли в футбол («Торпедо» там проводит домашние матчи), но масштаб событий иной. 

А 22 февраля «Лужники» приняли 200 тысяч человек (данные МВД)

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» вышел масштабным – МВД РФ отчиталось, что в нем участвовали 200 тысяч человек. Концерт в честь Крыма собрал столько же. 

Выступили популярные российские музыканты – например, Григорий Лепс и SHAMAN.

Было много знакомых имен, но на этот раз обошлось без спортсменов.

До последнего не было понятно, примет ли участие в митинге Владимир Путин (его пресс-секретарь Дмитрий Песков отказывался отвечать на этот вопрос), но президент России все же приехал и выступил с речью.

А вот что происходило у стен арены. 

 

На сцене тем временем играли военную музыку. 

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Илья Питалев, Рамиль Ситдиков

98 комментариев

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29252@mail.ru
Шикарный праздник организовали. Молодцы, спасибо!

Самый заминусованный комментарий надеюсь.)
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antonio_brasil
ниче, каждый год по 100 тыс к вместительности лужников подобавляют. ввп скоро там и миллион соберет. жаль на финале ЧМ было всего 78 тыс, хотя он там тоже бал, вроде.
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Любезный Коссутий
Ответ couture39
Какого хрена эти защитники отечества делают на территории Украины?
в дедушкиной параллельной вселенной, на нас все время кто-то нападает. и вряд ли бы это заинтересовало кого-то, кроме психиатров, но, к сожалению, этот дед занимает слишком высокий пост
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ALEX-CHICAGO
Ответ Рихард Вагнер
Мероприятие российское, а стыд испанский
Так езжай в испанию и там стыдись,раз тебе стыдно!
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deepinmyass
Ответ Николай Викторо
Оффициально 76+ тысяч. Как умудрились 200 впихнуть интересно?
Отдельно считали по фамилии, имени и отчеству ))
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Chewey
Настоящие мракобесы... Ужас...
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ALEX-CHICAGO
Ответ Moe Joe
я оскорблю цирк, назвав это цирком
Я не оскорблю тебя,назвав тебя клоуном!
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deepinmyass
Ответ Kimi-Rus
Вы даже представить себе не можете, сколько туда идут по своей воле без всяких угроз.
Трое? 30? 300? Блин, не могу представить...
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ДжангоБум
Какая замечательная, спортивная новость.
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Karl Kral
Ответ Александр Медушев
Как же хочется верить, что большинство авторов комментариев (и им подобные существа) уже не в России. И не вернутся. Только ради этого стоило бы начать СВО
Медушев, а что с еб@лом?
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dem
И все дружной колонной под песни двинулись на фронт!
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Karl Kral
Согнали стадо
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ЧакСевернаяКорея
Праздновали очередное повышение у коммунальщиков и ЖКХ?. Хитрость состоит в том,что народ хлопнули по карманам именно сейчас - в следующем году выборы Президента.Будет не до повышения,но власть подкинет пенсионерам и мамашам очередные десятитысячные подачки.
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evgshk
Ответ JV1407
не хватает рейтинга (
Ты, конечно, хитрец, но держи плюс) Надеюсь, во благо используешь карму!)
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Даниил Холодяков
подскажите, что нужно сделать, чтобы получить возможность ставить минусы?
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Helge
Ответ Юрий Антонович
Ага,после года операции по Киеву гуляет Байден.)
Ничего удивительного. Всё это фарс, где политики продали свои народы ради личных выгод
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Агент Запада
Ответ старые кеды
зато можно отчитаться белому господину - статью накатали. реакцию вызвали. задание выполнено. дайте сахарок.
Рязанский сахаров?
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Kimi-Rus
Ответ СВБД
Типичный путинг. Нагнать бюджетников под угрозой увольнения и студентов под угрозой отчисления. На митинги художника ходили миллионами, и за идею, а тут...сплошной симулякр
Вы даже представить себе не можете, сколько туда идут по своей воле без всяких угроз.
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Агент Запада
Ответ Любезный Коссутий
главный вопрос по поводу путинга: почем курточка на вожде? за миллион, или уже за полтора?
Не, сегодня всего за 200к, видимо ремонт в Геленджике дорого обходится
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sam2four
Вырвало
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xyg2rdwzx4
Для меня только один вопрос, с учетом такого перевеса оппозиционно настроенной публики на спортсе, которая прямо и косвенно высказывает свое недовольство происходящим, почему еще не закрыли коменты хотя бы) вас же прикроют ребят, осторожно, ну или крыша у вас довольно серьезная?
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Максим Черкашин
Ответ Moe Joe
я оскорблю цирк, назвав это цирком
Всё нормально, тут Росгосцирк каски с бронижилетами покупает.🤡
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couture39
В 1914 Российская империя ввязалась в короткую победоносную войну. За время войны государственный уклад прошел путь от абсолютной монархии до конституционной монархии до короткого периода демократии до гражданской войны и диктатуры пролетариата к 1922му. 23.02.1923 с размахом отпраздновали 5-летие РККА.

В 2014 Российская федерация ввязалась в короткую победоносную войну. За время войны государственный уклад прошел путь от ограниченной демократии до диктатуры олигархата к 2022му. 22.02.2023 с размахом празднуют митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
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Лука Тараканов
Ответ Рихард Вагнер
Мероприятие российское, а стыд испанский
А Испания тут при чем?
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Okaka
Ответ Юрий Антонович
Вчера тарифы на поезд для грузовиков подняли с трех до восьми рублей за км,аккурат после речи гаранта...)Интересно,что будет с ценами?
Надо затянуть пояса, родина нуждается в нас
+5
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