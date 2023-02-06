По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт
Минувшей ночью в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,8 баллов. Эпицентр пришелся на город Газиантеп (население – 1,5 млн человек). Позже подземные толчки разной мощности ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Трясло также на Кипре, в Ливане, в Сирии и в Грузии.
Власти Турции на данный момент сообщают о 1498 погибших и 7634 раненых, но цифры постоянно растут – спасатели до сих пор достают пострадавших из-под рухнувших зданий. В соседней Сирии погибло не менее 430 человек, пострадало больше 1300.
Все спортивные мероприятия в Турции на паузе
Проведение спортивных мероприятий в стране приостановлено – об этом объявил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.
В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться сегодня.
Отложены также соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.
Под завалами находится экс-игрок «Челси» и «Ньюкасла», а легенда турецкого футбола со слезами просит помощи
Последствия разрушительного землетрясения затронули и турецкий футбол.
• Вратарь «Ени Малатьяспор» (второй по значимости дивизион) Ахмет Эюп Тюркаслан оказался под завалами – был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Его жену спасли, а футболиста пока найти не могут. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».
• Экс-вратарь сборной Турции Волкан Демирел, который тренирует «Хатайспор», провел прямой эфир, где просил о помощи из-за последствий землетрясения. «Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите – ради Аллаха», – говорил Демирел, с трудом сдерживая слезы.
• Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно. Также спасли двух членов тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.
• Сейчас под завалами находится экс-игрок «Челси», «Ньюкасла» и «Эвертона» Кристиан Атсу. Еще вчера ганец забил победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с «Касымпашой», а Волкан Демирел и тысячи болельщиков «Хатайспора» сходили с ума от радости. Сейчас же футболист не выходит на связь – как и спортивный директор клуба Танер Савут.
• Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения. По последней информации, одного члена персонала команды спасли, но остальные представители «Марасспора» остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.
Наши клубы сейчас на сборах в Турции. Что с ними?
• Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков в своем телегам-канале писал: «В Белеке, где базируются сейчас почти все российские клубы, землетрясение особенно не ощущалось. Ночью отели слегка потрясло, но не более того. До Антальи почти ничего не дошло».
• Также Панков взял комментарий у главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича. «Мы почувствовали землетрясение в Белеке ночью. Большинство из нас в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо. Это то, что может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», – сказал Йоканович.
• Есть заявление ЦСКА: «Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное число людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых».
• С похожим заявлением выступил «Ахмат», который готовится к весенней части чемпионата в Белеке.
Модрич, Снейдер и Чалханоглу прокомментировали события в Турции
По поводу трагедии уже высказались многие звезды.
• Лука Модрич: «Турция и Сирия 🙏🙏»
• Уэсли Снейдер: «Все мои мысли с вами!!!»
• Хакан Чалханоглу: «Все мои мысли с моими людьми после землетрясения, которое случилось в Кахраманмараше и затронуло многие города поблизости. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно быстрее».
• Рияд Марез: «🇹🇷🙏»
• Бурак Йылмаз: «Поправляйся скорее, моя страна. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно скорее».
Фото: East News/Bekir Omer Fansa, Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, AP Photo/Ghaith Alsayed
Ничего хорошего для простых средних людей, которые просто работают и просто живут, и на которых собственно и держится мир(а не на властях и олигархах) = погибнут. Не у всех есть отдаленные места, куда можно уехать, не все успеют уехать... Да и доживать свою жизнь в сомнительных условиях, где-то в сельских просторах, потеряв при этом все свое городское имущество, работу, хоть какой-то комфорт и прочее...
Здоровья пострадавшим и соболезнования семьям погибших.