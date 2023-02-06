О духе времени
Блог

По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт

высшая лига Турция высшая лига Турция
Д2 Турция
Волкан Демирел Волкан Демирел
Хатайспор Хатайспор
Кристиан Атсу Кристиан Атсу
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
Ахмат Ахмат
Славиша Йоканович Славиша Йоканович
Рияд Марез Рияд Марез
Лука Модрич Лука Модрич
Бурак Йылмаз Бурак Йылмаз
Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу
Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
происшествия
Футбол Футбол

Минувшей ночью в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,8 баллов. Эпицентр пришелся на город Газиантеп (население – 1,5 млн человек). Позже подземные толчки разной мощности ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Трясло также на Кипре, в Ливане, в Сирии и в Грузии.

Власти Турции на данный момент сообщают о 1498 погибших и 7634 раненых, но цифры постоянно растут – спасатели до сих пор достают пострадавших из-под рухнувших зданий. В соседней Сирии погибло не менее 430 человек, пострадало больше 1300.

Все спортивные мероприятия в Турции на паузе

Проведение спортивных мероприятий в стране приостановлено – об этом объявил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться сегодня.

Отложены также соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Под завалами находится экс-игрок «Челси» и «Ньюкасла», а легенда турецкого футбола со слезами просит помощи

Последствия разрушительного землетрясения затронули и турецкий футбол. 

•‎ Вратарь «Ени Малатьяспор» (второй по значимости дивизион) Ахмет Эюп Тюркаслан оказался под завалами – был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Его жену спасли, а футболиста пока найти не могут. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».

•‎ Экс-вратарь сборной Турции Волкан Демирел, который тренирует «Хатайспор», провел прямой эфир, где просил о помощи из-за последствий землетрясения. «Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите – ради Аллаха», – говорил Демирел, с трудом сдерживая слезы.

•‎ Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно. Также спасли двух членов тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш. 

•‎ Сейчас под завалами находится экс-игрок «Челси», «Ньюкасла» и «Эвертона» Кристиан Атсу. Еще вчера ганец забил победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с «Касымпашой», а Волкан Демирел и тысячи болельщиков «Хатайспора» сходили с ума от радости. Сейчас же футболист не выходит на связь – как и спортивный директор клуба Танер Савут.

•‎ Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения. По последней информации, одного члена персонала команды спасли, но остальные представители «Марасспора» остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

Наши клубы сейчас на сборах в Турции. Что с ними?

•‎ Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков в своем телегам-канале писал: «В Белеке, где базируются сейчас почти все российские клубы, землетрясение особенно не ощущалось. Ночью отели слегка потрясло, но не более того. До Антальи почти ничего не дошло».

•‎ Также Панков взял комментарий у главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича. «Мы почувствовали землетрясение в Белеке ночью. Большинство из нас в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо. Это то, что может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», – сказал Йоканович.

• ‎Есть заявление ЦСКА: «Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное число людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых».

•‎ С похожим заявлением выступил «Ахмат», который готовится к весенней части чемпионата в Белеке.

Модрич, Снейдер и Чалханоглу прокомментировали события в Турции

По поводу трагедии уже высказались многие звезды.

•‎ Лука Модрич: «Турция и Сирия 🙏🙏»

•‎ Уэсли Снейдер: «Все мои мысли с вами!!!»

•‎ Хакан Чалханоглу: «Все мои мысли с моими людьми после землетрясения, которое случилось в Кахраманмараше и затронуло многие города поблизости. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно быстрее».

•‎ Рияд Марез: «🇹🇷🙏»

•‎ Бурак Йылмаз: «Поправляйся скорее, моя страна. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно скорее».

Фото: East News/Bekir Omer Fansa, Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, AP Photo/Ghaith Alsayed

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antkra2win
в Украине погибло уже больше ста тысяч русских
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Evgen_Hazard
Я когда такое вижу, понимаю как люди беспомощны и как бесполезны все войны.
Почему же? Войны нужны хотя бы для того чтобы поселиться подальше от эпицентров землетрясений.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
Ответ Pasta
Вполне себе понятно. Тупые, недальновидные и весьма сомнительные люди, которые будучи ТОЧНО не элитой общества в плане талантов, ума и знаний, почему-то при этом обладают колоссальной властью(относится к олигархам и правящим "элитам" в большинстве стран на планете), хотят развязать третью мировую войну с ядерными бомбами, из-за чего 99% населения планеты умрет и остатки человечества будут доживать свои дни на почти полностью непригодной планете(но те, кто это развяжут, устроятся в милых и комфортабельных бункерах, где они с роскошью и достатком доживут свои никчемные жизни). Так уж получится, что человечество в силу своей тупизны, загубит такое величайшее чудо и просто дикое стечение миллиона обстоятельств, как нашу планету, которая оказалась пригодна для жизни. Ничего хорошего для простых средних людей, которые просто работают и просто живут, и на которых собственно и держится мир(а не на властях и олигархах) = погибнут. Не у всех есть отдаленные места, куда можно уехать, не все успеют уехать... Да и доживать свою жизнь в сомнительных условиях, где-то в сельских просторах, потеряв при этом все свое городское имущество, работу, хоть какой-то комфорт и прочее...
Забыл про "золотой миллиард", но согласен с предыдущим комментарием "закусывай"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Pasta
Вполне себе понятно. Тупые, недальновидные и весьма сомнительные люди, которые будучи ТОЧНО не элитой общества в плане талантов, ума и знаний, почему-то при этом обладают колоссальной властью(относится к олигархам и правящим "элитам" в большинстве стран на планете), хотят развязать третью мировую войну с ядерными бомбами, из-за чего 99% населения планеты умрет и остатки человечества будут доживать свои дни на почти полностью непригодной планете(но те, кто это развяжут, устроятся в милых и комфортабельных бункерах, где они с роскошью и достатком доживут свои никчемные жизни). Так уж получится, что человечество в силу своей тупизны, загубит такое величайшее чудо и просто дикое стечение миллиона обстоятельств, как нашу планету, которая оказалась пригодна для жизни. Ничего хорошего для простых средних людей, которые просто работают и просто живут, и на которых собственно и держится мир(а не на властях и олигархах) = погибнут. Не у всех есть отдаленные места, куда можно уехать, не все успеют уехать... Да и доживать свою жизнь в сомнительных условиях, где-то в сельских просторах, потеряв при этом все свое городское имущество, работу, хоть какой-то комфорт и прочее...
Остап, куда тебя понесло? В следующий раз закусывай.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман исфараги
Ответ воен
23 год начинается не слабее предыдущего. И даже непонятно, что готовит на ближайшее будущее. Здоровья пострадавшим и соболезнования семьям погибших.
23-ый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
утиный пляжик
Турции и Сирии сил все это пережить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pasta
Ответ воен
23 год начинается не слабее предыдущего. И даже непонятно, что готовит на ближайшее будущее. Здоровья пострадавшим и соболезнования семьям погибших.
Вполне себе понятно. Тупые, недальновидные и весьма сомнительные люди, которые будучи ТОЧНО не элитой общества в плане талантов, ума и знаний, почему-то при этом обладают колоссальной властью(относится к олигархам и правящим "элитам" в большинстве стран на планете), хотят развязать третью мировую войну с ядерными бомбами, из-за чего 99% населения планеты умрет и остатки человечества будут доживать свои дни на почти полностью непригодной планете(но те, кто это развяжут, устроятся в милых и комфортабельных бункерах, где они с роскошью и достатком доживут свои никчемные жизни). Так уж получится, что человечество в силу своей тупизны, загубит такое величайшее чудо и просто дикое стечение миллиона обстоятельств, как нашу планету, которая оказалась пригодна для жизни.
Ничего хорошего для простых средних людей, которые просто работают и просто живут, и на которых собственно и держится мир(а не на властях и олигархах) = погибнут. Не у всех есть отдаленные места, куда можно уехать, не все успеют уехать... Да и доживать свою жизнь в сомнительных условиях, где-то в сельских просторах, потеряв при этом все свое городское имущество, работу, хоть какой-то комфорт и прочее...
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Араик Оганесян
Здоровья всем пострадавшим. Всем, кто потерял близких, сил и терпенья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Какой ужас...Искренние соболезнования семьям погибших...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dzenga 1
Просто жесть! Опять человек бессилен перед природой !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan85
На всё воля божья. Так вроде правильно говорить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgen_Hazard
Я когда такое вижу, понимаю как люди беспомощны и как бесполезны все войны.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixalblch
Соболезнования родным и близким погибших. Ужасная трагедия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Ответ Фут.Боль
Так тут и не о спорте речь...
Заголовок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Человек только вчера играл в футбол, забил победный гол на 97-й минуте, а через 14 часов оказался под завалами и не выходит на связь. Жестоко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Balt39
Плевать на этот спорт. Там катастрофа...... Сил им, конечно
Так тут и не о спорте речь...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Кроме дежурных фраз и пожелать-то нечего. Никому таких событий не пожелаешь. Пострадавших уже почти 9000. Турции и всем гражданам только терпения и сил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Плевать на этот спорт. Там катастрофа...... Сил им, конечно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберт Дауни-средний
Сил всё это преодолеть Турции и Сирии.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Максимов
жестоко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Баскаков
И ещё будет ,сильнее , это все Америка виновата
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Кошмар. Земля пухом погибшим😔, здоровья пострадавшим
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
🙏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
воен
23 год начинается не слабее предыдущего. И даже непонятно, что готовит на ближайшее будущее.
Здоровья пострадавшим и соболезнования семьям погибших.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egorushka56
Ужас. Туркам сил и терпения, дикая трагедия(
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий