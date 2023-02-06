По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт

Минувшей ночью в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,8 баллов. Эпицентр пришелся на город Газиантеп (население – 1,5 млн человек). Позже подземные толчки разной мощности ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Трясло также на Кипре, в Ливане, в Сирии и в Грузии.

Власти Турции на данный момент сообщают о 1498 погибших и 7634 раненых, но цифры постоянно растут – спасатели до сих пор достают пострадавших из-под рухнувших зданий. В соседней Сирии погибло не менее 430 человек, пострадало больше 1300.

Все спортивные мероприятия в Турции на паузе

Проведение спортивных мероприятий в стране приостановлено – об этом объявил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

В другую дату точно пройдут матчи чемпионата Турции «Умраниеспор» – «Адана Демирспор», «Гиресунспор» – «Кайсериспор» и «Фенербахче» – «Коньяспор», которые должны были состояться сегодня.

Отложены также соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Под завалами находится экс-игрок «Челси» и «Ньюкасла», а легенда турецкого футбола со слезами просит помощи

Последствия разрушительного землетрясения затронули и турецкий футбол.

•‎ Вратарь «Ени Малатьяспор» (второй по значимости дивизион) Ахмет Эюп Тюркаслан оказался под завалами – был в здании, которое разрушилось в результате землетрясения. Его жену спасли, а футболиста пока найти не могут. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».

•‎ Экс-вратарь сборной Турции Волкан Демирел, который тренирует «Хатайспор», провел прямой эфир, где просил о помощи из-за последствий землетрясения. «Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь все очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы немногое можем сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите – ради Аллаха», – говорил Демирел, с трудом сдерживая слезы.

•‎ Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно. Также спасли двух членов тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.

•‎ Сейчас под завалами находится экс-игрок «Челси», «Ньюкасла» и «Эвертона» Кристиан Атсу. Еще вчера ганец забил победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с «Касымпашой», а Волкан Демирел и тысячи болельщиков «Хатайспора» сходили с ума от радости. Сейчас же футболист не выходит на связь – как и спортивный директор клуба Танер Савут.

•‎ Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения. По последней информации, одного члена персонала команды спасли, но остальные представители «Марасспора» остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

Наши клубы сейчас на сборах в Турции. Что с ними?

•‎ Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков в своем телегам-канале писал: «В Белеке, где базируются сейчас почти все российские клубы, землетрясение особенно не ощущалось. Ночью отели слегка потрясло, но не более того. До Антальи почти ничего не дошло».

•‎ Также Панков взял комментарий у главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича. «Мы почувствовали землетрясение в Белеке ночью. Большинство из нас в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо. Это то, что может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», – сказал Йоканович.

• ‎Есть заявление ЦСКА: «Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное число людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых».

•‎ С похожим заявлением выступил «Ахмат», который готовится к весенней части чемпионата в Белеке.

Модрич, Снейдер и Чалханоглу прокомментировали события в Турции

По поводу трагедии уже высказались многие звезды.

•‎ Лука Модрич: «Турция и Сирия 🙏🙏»

•‎ Уэсли Снейдер: «Все мои мысли с вами!!!»

•‎ Хакан Чалханоглу: «Все мои мысли с моими людьми после землетрясения, которое случилось в Кахраманмараше и затронуло многие города поблизости. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно быстрее».

•‎ Рияд Марез: «🇹🇷🙏»

•‎ Бурак Йылмаз: «Поправляйся скорее, моя страна. Пусть все погибшие покоятся с миром, а все пострадавшие восстановятся как можно скорее».

Фото: East News/Bekir Omer Fansa, Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, AP Photo/Ghaith Alsayed