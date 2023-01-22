О духе времени
Блог

Кто больше доверяет воспитанникам? «Краснодар» и «Динамо» лидируют в РПЛ, топ-клубы Европы – в два раза меньше

Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
серия А Италия серия А Италия
лига 1 Франция лига 1 Франция
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
Жилина Жилина
Футбол Футбол

Любопытные детали о воспитанниках в футбольных клубах – от CIES Football Observatory. Посмотреть данные можно почти о любой европейской лиге, включая российскую.

Мы выбрали самое интересное.

Как считает CIES:

• оценили 417 команд из 27 высших дивизионов Европы;

• воспитанниками считают футболистов, которые были в клубе хотя бы три года в возрасте 15-21;

• процент общего времени, проведенного воспитанниками, рассчитывается в сезоне-2022/23. Учитываются матчи со старта сезона и до 16 января 2023-го.

Россия: воспитанникам доверяют топ-клубы, три команды их вообще не задействуют

• Лидирует «Краснодар». Мы помним, как в главную команду в полном составе перекочевал «Краснодар-2», а новыми легионерами клуб оброс уже чуть позже.

• Команды из Москвы активно задействуют воспитанников, отстает только «Торпедо» – логично, учитывая силы футбольных школ.

• «Зенит» часто критиковали за недоверие воспитанникам, но им дают почти 20% игрового времени.

• Три российских клуба вообще не доверяют воспитанникам – это «Крылья Советов», «Химки» и «Пари НН».

Если сравнить с топ-5 лигами, так же грустно еще у 11 команд – «Брентфорда», «Кадиса», «Альмерии», «Хетафе», «Марселя», «Униона» и сразу пяти итальянских клубов («Салернитаны», «Удинезе», «Лечче», «Болоньи» и «Кремонезе»).

Европа: лидируют клубы из Восточной Европы и, конечно, «Атлетик»

• Словацкая «Жилина» – абсолютный лидер. Этому способствовала пандемия, чуть не уничтожившая клуб: многие игроки не захотели снижать зарплату на 80% – их пришлось отпустить. Вместо них пришла молодежь. «Жилина» выжила и даже попала в еврокубки, где чуть не дошла до группового этапа Лиги конференций. Сейчас она идет шестой в чемпионате Словакии и комплектуется очень молодыми футболистами. Лишь один игрок в этом составе старше 23 лет.

• Семь из десяти клубов в этом списке представляют страны Восточной Европы. Там есть главные команды Украины, а также «Краснодар» и московское «Динамо». В десятку также попал «Септември» с оригинальной для российских болельщиков эмблемой – это середняк болгарской лиги.

Еще один представитель – венгерский «Дебрецен», который не мешает Станиславу Черчесову с «Ференцварошем» биться за чемпионство, так как идет в середине таблицы.

• Присутствие «Атлетика» в топ-10 – правило по умолчанию, учитывая особое отношение клуба к воспитанникам и принцип комплектации с учетом происхождения.

• Практически все эти клубы из десятки не борются за высокие места. «Шахтер» и киевское «Динамо» – исключения, московское «Динамо» в РПЛ находится недалеко от медалей. Остальные располагаются в середине своих таблиц, и касается это даже бельгийского «Андерлехта» – самого титулованного клуба своей страны, который, правда, уже почти шесть лет не становился чемпионом.

Факты из топ-5 и других лиг: «Сити» – низко, «Наполи» вообще не доверяет воспитанникам, «ПСЖ» их выпускает редко

Пройдемся по другим.

• Есть два лидера АПЛ по количеству игрового времени, выделяемого воспитанникам – почти по 27% у «Брайтона» и «Челси». «МЮ» и «Арсенал» чуть дальше, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – в середине. «Манчестер Сити» – пятая команда с конца с показателем 7,8%. Только у «Астон Виллы», «Вулверхэмптона», «Фулхэма» и «Брентфорда» воспитанники играют реже, чем у «Сити».

• Тройка в Примере: «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Только следом идут «Барселона» (28,2%) и «Реал» (24,6%). «Атлетико» (9,3%) ближе к концу списка, сразу за ним – «Бетис» (6,1%).

• «Рома» (17,7%) лидирует в Италии, другие команды из пятерки – «Аталанта», «Ювентус», «Милан» и «Интер», причем у миланских процент времени не превышает 10. Из 15 команд Серии А, которые доверяют своим воспитанникам, гораздо реже всех это делает «Наполи» – 0,2%.

• В Германии на первом месте «Фрайбург» (30,9%), а следом «Майнц» и «Вердер». «Бавария» – четвертая, дортмундская «Боруссия» – шестая. Без учета «Униона» (у которого ноль) таблицу замыкают «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Байер».

• Во Франции первым идет «Лион», «Монако» в середине с 8,6%, «ПСЖ» – ближе к концу (4,5%).

• В Нидерландах в четверке (помимо лидера «Аякса», «Фейеноорда» и «ПСВ») затесался НЕК. В Португалии номер один – «Бенфика», а следом – «Витория Гимараэш», в пятерке есть «Порту» и «Спортинг».

В Турции доля лидирующего «Трабзонспора» совсем мала – 15,2%, а, например, «Фенербахче» вообще не задействует воспитанников (0,2%). В Шотландии первым в таком списке идет не «Селтик» или «Рейнджерс», а «Хиберниан».

• Еще несколько лидеров своих лиг – «Зальцбург» в Австрии, «Хайдук» в Хорватии, «Словацко» в Чехии, «Люнгбю» в Дании, «Левадиакос» в Греции, «Погонь» в Польше, «Фарул» в Румынии, «Войводина» в Сербии и «Цюрих» в Швейцарии.

В основу «Локо» стучится форвард молодежки. Кажется, у него почти нет слабых мест

Фото: fckrasnodar.ru; globallookpress.com/www.imago-images.de

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Ответ Dan Kennedy
Вот этим легионерам особенно - Сафонов, Шапи и Игнатьев. А еще Краснодар старейший клуб страны, и должен был уже вырастить 100500 игроков!
Шапи на банке сидел, от этого и сбежал из Краснодара, Игнатьев тоже сбежал. Остался Сафонов, но ему, видимо, пока комфортно. Деньгами держат. Да и явная стогнация у него. Не барахтайся в луже. Краснодар всегда отдавал предаочтение иностранцам, от того и Шапи и Игнатьев сбежали. Иди уроки делай, предже чем вступать в дискусию без знаний.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
А теперь сравните Примеру с Апл: небо и земля. Показатели самых лучших команд из своих воспитанников на уровне Реала и не дотягивают до Барсы, при этом это обитатели подвалов турнирной таблицы английского чемпионата. Премьер-лига это чемпионат Наёмников, факт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antip2000@pisem.net
Ответ DDDDAN
Пари нн основан в 2015
Давай не путать понятия основания с понятием объединения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alina_77
Ответ Dan Kennedy
Вот этим легионерам особенно - Сафонов, Шапи и Игнатьев. А еще Краснодар старейший клуб страны, и должен был уже вырастить 100500 игроков!
Еще Сперцян и Черников, да и академии сто лет и выпускники есть 30летние, а не так как у других клубов, первому полноценному выпуску в этом году по 24 года будет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станнис Баратеон
Ответ antip2000@pisem.net
Можно комментарии представителей Химок, КС и Пари НН, по поводу того, как получать бабки из бюджета и при этом не растить игроков?
Из Самары все воспитанники бегут в столицу за лучшей жизнью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Автор конечно красавец, можно использовать эти таблицы для футбольного развития, то есть понимать кто есть кто в национальных чемпионатах, но вот наш РПЛ заметно выпадает.
Условно Краснодар доигрался с молодежью, что меняют тренера и приглашают новых игроков легионеров, что говорит о том, что молодежь Краснодара провалилась.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ An Kr
Очередная заказная статейка про Краснодар, который задействует воспитаников только из-за безисходности. Когда были легионеры всегда им предпочтение отдавадось.
Вот этим легионерам особенно - Сафонов, Шапи и Игнатьев. А еще Краснодар старейший клуб страны, и должен был уже вырастить 100500 игроков!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
An Kr
Очередная заказная статейка про Краснодар, который задействует воспитаников только из-за безисходности. Когда были легионеры всегда им предпочтение отдавадось.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
У Сочи есть воспитанники? Офигеть))
Там короче двух парней из Твери взяли - Мортовой и Батырев, второй вообще воспитанник канадской футбольной системы. И их решили в воспитанники записать, т.к. по возрасту подходят. Могли бы еще Кирилла Ушатова посчитать, но он старый, 22 парню, завтра 23 года исполниться.

Такие вот они воспитанники Сочи :)

Еще из интересного - руководит Тверью Мамука Гурамович Оджоев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
napoli_14
У "Торпедо" бомбический средний возраст воспитанников ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rospierdolator
Зенит и свои воспитанники это сюр
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Бартоломью
Еще раз, у Самары и рядом нет таких возможностей для поддержания из бюджета города спортивной академии, какая есть у Москвы, для финансирования скажем той же академии Чертаново. Диаметрально противоположные возможности Москвы и региональных областных центров абсолютно во всем... У "сибирского региона нет хороших условий" ровно по той же причине жесткой централизации страны, когда все финансы оседают в Москве. Воспитанники Самары есть и в молодежных командах и в других клуба ПЛ и ФНЛ, тот-же Голенков, который сейчас в "Ростове". Просто так сложилось, что в данный момент их нет в основе "Крыльев"..
Ну в какой-то степени это стечение обстоятельств, по поводу отсутствия воспитанников.

А по поводу бюджета КС и Чертаново на академию, то тут надо искать. В целом при желании можно в Самаре создать приличную академию, у той же Академии получилось. Могу лишь пожелать тебе того, чтобы Крылья Советов остались в РПЛ. Думаю такие интересные Крылья нужны в высшей лиге, глядишь и свои воспитанники подтянуться со временем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью
Ответ Dan Kennedy
Ну у сибирского региона нету больших команд в РПЛ и условий хороших, по этому все таланты будут сваливать в Москву, Зенит и Краснодар. А Самару это не оправдывает, почему у них нет ни одного своего воспитанника, зато куча Чертановских, ряд московских. В общем все этим живут, может только у Краснодара получиться упор сделать на ребят из Краснодарского Края. Хотя наверняка парочка ребят из других регионов будет приезжать, ибо это обычная практика в любой стране.
Еще раз, у Самары и рядом нет таких возможностей для поддержания из бюджета города спортивной академии, какая есть у Москвы, для финансирования скажем той же академии Чертаново. Диаметрально противоположные возможности Москвы и региональных областных центров абсолютно во всем...
У "сибирского региона нет хороших условий" ровно по той же причине жесткой централизации страны, когда все финансы оседают в Москве.
Воспитанники Самары есть и в молодежных командах и в других клуба ПЛ и ФНЛ, тот-же Голенков, который сейчас в "Ростове". Просто так сложилось, что в данный момент их нет в основе "Крыльев"..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Ответ Александр Баскаков
Кого Динамо считает воспитанниками Лаксальта и Нгамалле
Захарян, Тюкавин, Шунин, Лещук, Кутицкий, Смолов, Грулёв, Гладышев..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DDDDAN
Ответ antip2000@pisem.net
Можно комментарии представителей Химок, КС и Пари НН, по поводу того, как получать бабки из бюджета и при этом не растить игроков?
Пари нн основан в 2015
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Анатолий Дмитриевич
а накупленные лучшие российские игроки - это кто? Михаил Кержаков? Мостовой, который оказался не нужен ЦСКА? свой Круговой? или Кузяев из Ахмата? чего-то не скажешь ради оправдания своей шизофренической теории, правда?))
Он выразился неправильно, но это Кузяев и Сутормин начинали профессиональную карьеру в ПФЛ, и даже не в Зените 2. Тогда может и не было двойки. Круговому повезло больше, его продали в УФУ и он хотя бы в РПЛ начал. Это очень отличная тактика с воспитанники - отпустить их, а потом заиграют - вернут. Нет, ну и ладно, мы купим кого-то другого на его место. Все, кроме, Одоевского из воспитанников Зенита уходили из клуба.

Вот Хотулёва и Кравцова через какое-то время можно вернуть, если заиграют, а потом рассказывать какие они замечательные и свои.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DiEmilio
Ответ Анатолий Дмитриевич
погодите-ка. у Зенита столько же воспитанников, что у ЦСКА, и всего на одного меньше, чем у Спартака. К тому они проводят солидное количество времени на поле. а что же тогда москвичи рассказывают, что у Зенита нет воспитанников, а если и есть, то они не играют? опять в лужу присели что ли?
Имеется ввиду молодые воспитанники, а не дяди по 30 лет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DiEmilio
Ответ tverd1
Забавная таблица. ЦСКА вот уже 20 лет как доверяет собственному воспитаннику Акинфееву))))
Лол, ну теперь точно на пермо месте ЦСКА, ведь там человек играет 20 лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tydeus
Ответ Serge Vendino
А что противоречит моему комменту? Кроме Кержакова все входят в топ россиян на своих позициях. И абсолютно все приходили (ну или возвращались) в Зенит уже состоявшимися не в Зените игроками. Роль именно клуба, не спортшколы, в их развитии минимальна
Да это как раз нормальная практика, когда большой клуб продает с правом обратного выкупа или водит игроков по арендам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Вот радости полные штаны...оказывается в одном клубе из одного города есть свои воспитанники...Могу вас уверить , к таким 8-ми легионерам можно добавить любых трех игроков из второй команды и уровень команды почти не упадет....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Бартоломью
Положение дел в спорте в стране, полностью соответствует положению дел в других сферах жизни. Спртивные школы жирных столично-питерских котов собирают мало-мальски талантливых пацанов со всей страны, ибо нигде в регионах, нет таких возможностей в плане футбольного образования как в Москве.. Вот и вырастают пацаны из Самары, Урала, Сибири в Москве и выступают потом за столичные клубы как их воспитанники...
Ну у сибирского региона нету больших команд в РПЛ и условий хороших, по этому все таланты будут сваливать в Москву, Зенит и Краснодар.

А Самару это не оправдывает, почему у них нет ни одного своего воспитанника, зато куча Чертановских, ряд московских. В общем все этим живут, может только у Краснодара получиться упор сделать на ребят из Краснодарского Края. Хотя наверняка парочка ребят из других регионов будет приезжать, ибо это обычная практика в любой стране.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иля
Вот это очень любопытно...
А куда деваются многочисленные воспитанники немецких и итальянских академий тогда при таких показателях?
И даже при этом на выходе их воспитанники в итоге играют лучше наших
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Ответ Egir Grimiv
Мне, как Питербуржцу и болельщику Зенита, обидно, что пусть и в составе, как видно по данным графикам, есть наши воспитанники, но в этом не главенствует заслуга Зенита. Очень многие игроки наших спортшкол, молодёжки выступают в других клубах, проявляют себя на большем поле не в Зените. Это можно понять, конечно, у такого клуба должны играть лучшие(в плане, что зенит уже 3 три раза подряд выиграл рпл), но можно же давать шанс своим, в условных матчах с Химками, Пари НН, и теми, кто только вышел в рпл. С, очевидно, не самыми сильными командами, в общем, если края не сглаживать. Но ни Семак, ни руководство этого не хочет. Очень грустно. Кто знает сколько потенциально хороших игроков просто не смогло себя проявить, тк люди побоялись им дать шанс.
Обидно, что Зенит превратился в Газпром.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Slava Vestiaz
Слава школы Коноплева не имеет связи с КрыСами, т.к. выпускала Академия их самостоятельно. Академия вошла в структуру КС только в 2013 году и где выпускники школы Коноплева в составе КС? Да и вообще где выпускники, которые выпустились из школы после 2013 года (года когда академия вошла в структуру КС)? Вроде один Мухин в ЦСКА ошивается, других не вспомнить что-то.
Захарян в этой школе был, Денис Макаров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Ответ Dan Kennedy
Забавно что Сутормин считается воспитанником Зенита за 2 года в структуре клуба, хотя больше он провел в Химках и Строгино(что раздельно, что суммарно), а дебютировал в профессиональном футболе как раз в Строгино, в ПФЛ. Кузяев тоже в ПФЛ начинал. Потом фанаты Зенита будут доказывать, что Денисов то ли их воспитанник, то ли СШОРа, но точно не Спартака. В плане подвода к основному составу Зенит за последние годы с отрывом худший клуб среди топов, один Одоевский на кучу игроков ЦСКА, Локомотива, Спартака, Краснодара и Динамо.
Художники с берегов Невы - они так видят 😏
У них и Газпром - не госкомпания, и стадион - не за рубль в год, а по взаимовыгодному "концессионному соглашению с городом". Сюрреалисты, короче.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий