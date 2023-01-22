Кто больше доверяет воспитанникам? «Краснодар» и «Динамо» лидируют в РПЛ, топ-клубы Европы – в два раза меньше
Любопытные детали о воспитанниках в футбольных клубах – от CIES Football Observatory. Посмотреть данные можно почти о любой европейской лиге, включая российскую.
Мы выбрали самое интересное.
Как считает CIES:
• оценили 417 команд из 27 высших дивизионов Европы;
• воспитанниками считают футболистов, которые были в клубе хотя бы три года в возрасте 15-21;
• процент общего времени, проведенного воспитанниками, рассчитывается в сезоне-2022/23. Учитываются матчи со старта сезона и до 16 января 2023-го.
Россия: воспитанникам доверяют топ-клубы, три команды их вообще не задействуют
• Лидирует «Краснодар». Мы помним, как в главную команду в полном составе перекочевал «Краснодар-2», а новыми легионерами клуб оброс уже чуть позже.
• Команды из Москвы активно задействуют воспитанников, отстает только «Торпедо» – логично, учитывая силы футбольных школ.
• «Зенит» часто критиковали за недоверие воспитанникам, но им дают почти 20% игрового времени.
• Три российских клуба вообще не доверяют воспитанникам – это «Крылья Советов», «Химки» и «Пари НН».
Если сравнить с топ-5 лигами, так же грустно еще у 11 команд – «Брентфорда», «Кадиса», «Альмерии», «Хетафе», «Марселя», «Униона» и сразу пяти итальянских клубов («Салернитаны», «Удинезе», «Лечче», «Болоньи» и «Кремонезе»).
Европа: лидируют клубы из Восточной Европы и, конечно, «Атлетик»
• Словацкая «Жилина» – абсолютный лидер. Этому способствовала пандемия, чуть не уничтожившая клуб: многие игроки не захотели снижать зарплату на 80% – их пришлось отпустить. Вместо них пришла молодежь. «Жилина» выжила и даже попала в еврокубки, где чуть не дошла до группового этапа Лиги конференций. Сейчас она идет шестой в чемпионате Словакии и комплектуется очень молодыми футболистами. Лишь один игрок в этом составе старше 23 лет.
• Семь из десяти клубов в этом списке представляют страны Восточной Европы. Там есть главные команды Украины, а также «Краснодар» и московское «Динамо». В десятку также попал «Септември» с оригинальной для российских болельщиков эмблемой – это середняк болгарской лиги.
Еще один представитель – венгерский «Дебрецен», который не мешает Станиславу Черчесову с «Ференцварошем» биться за чемпионство, так как идет в середине таблицы.
• Присутствие «Атлетика» в топ-10 – правило по умолчанию, учитывая особое отношение клуба к воспитанникам и принцип комплектации с учетом происхождения.
• Практически все эти клубы из десятки не борются за высокие места. «Шахтер» и киевское «Динамо» – исключения, московское «Динамо» в РПЛ находится недалеко от медалей. Остальные располагаются в середине своих таблиц, и касается это даже бельгийского «Андерлехта» – самого титулованного клуба своей страны, который, правда, уже почти шесть лет не становился чемпионом.
Факты из топ-5 и других лиг: «Сити» – низко, «Наполи» вообще не доверяет воспитанникам, «ПСЖ» их выпускает редко
Пройдемся по другим.
• Есть два лидера АПЛ по количеству игрового времени, выделяемого воспитанникам – почти по 27% у «Брайтона» и «Челси». «МЮ» и «Арсенал» чуть дальше, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – в середине. «Манчестер Сити» – пятая команда с конца с показателем 7,8%. Только у «Астон Виллы», «Вулверхэмптона», «Фулхэма» и «Брентфорда» воспитанники играют реже, чем у «Сити».
• Тройка в Примере: «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Только следом идут «Барселона» (28,2%) и «Реал» (24,6%). «Атлетико» (9,3%) ближе к концу списка, сразу за ним – «Бетис» (6,1%).
• «Рома» (17,7%) лидирует в Италии, другие команды из пятерки – «Аталанта», «Ювентус», «Милан» и «Интер», причем у миланских процент времени не превышает 10. Из 15 команд Серии А, которые доверяют своим воспитанникам, гораздо реже всех это делает «Наполи» – 0,2%.
• В Германии на первом месте «Фрайбург» (30,9%), а следом «Майнц» и «Вердер». «Бавария» – четвертая, дортмундская «Боруссия» – шестая. Без учета «Униона» (у которого ноль) таблицу замыкают «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Байер».
• Во Франции первым идет «Лион», «Монако» в середине с 8,6%, «ПСЖ» – ближе к концу (4,5%).
• В Нидерландах в четверке (помимо лидера «Аякса», «Фейеноорда» и «ПСВ») затесался НЕК. В Португалии номер один – «Бенфика», а следом – «Витория Гимараэш», в пятерке есть «Порту» и «Спортинг».
В Турции доля лидирующего «Трабзонспора» совсем мала – 15,2%, а, например, «Фенербахче» вообще не задействует воспитанников (0,2%). В Шотландии первым в таком списке идет не «Селтик» или «Рейнджерс», а «Хиберниан».
• Еще несколько лидеров своих лиг – «Зальцбург» в Австрии, «Хайдук» в Хорватии, «Словацко» в Чехии, «Люнгбю» в Дании, «Левадиакос» в Греции, «Погонь» в Польше, «Фарул» в Румынии, «Войводина» в Сербии и «Цюрих» в Швейцарии.
В основу «Локо» стучится форвард молодежки. Кажется, у него почти нет слабых мест
Фото: fckrasnodar.ru; globallookpress.com/www.imago-images.de
Условно Краснодар доигрался с молодежью, что меняют тренера и приглашают новых игроков легионеров, что говорит о том, что молодежь Краснодара провалилась.
Такие вот они воспитанники Сочи :)
Еще из интересного - руководит Тверью Мамука Гурамович Оджоев.
А по поводу бюджета КС и Чертаново на академию, то тут надо искать. В целом при желании можно в Самаре создать приличную академию, у той же Академии получилось. Могу лишь пожелать тебе того, чтобы Крылья Советов остались в РПЛ. Думаю такие интересные Крылья нужны в высшей лиге, глядишь и свои воспитанники подтянуться со временем.
У "сибирского региона нет хороших условий" ровно по той же причине жесткой централизации страны, когда все финансы оседают в Москве.
Воспитанники Самары есть и в молодежных командах и в других клуба ПЛ и ФНЛ, тот-же Голенков, который сейчас в "Ростове". Просто так сложилось, что в данный момент их нет в основе "Крыльев"..
Вот Хотулёва и Кравцова через какое-то время можно вернуть, если заиграют, а потом рассказывать какие они замечательные и свои.
А Самару это не оправдывает, почему у них нет ни одного своего воспитанника, зато куча Чертановских, ряд московских. В общем все этим живут, может только у Краснодара получиться упор сделать на ребят из Краснодарского Края. Хотя наверняка парочка ребят из других регионов будет приезжать, ибо это обычная практика в любой стране.
А куда деваются многочисленные воспитанники немецких и итальянских академий тогда при таких показателях?
И даже при этом на выходе их воспитанники в итоге играют лучше наших
У них и Газпром - не госкомпания, и стадион - не за рубль в год, а по взаимовыгодному "концессионному соглашению с городом". Сюрреалисты, короче.