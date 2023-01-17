Бендтнеру – 35: давно закончил, вложился в киберспорт, снимает свое в пранк-шоу. И душевно отдыхает

Лионель Месси выиграл чемпионат мира в 35 лет, Криштиану Роналду набил больше 20 голов за сезон в 37, Лука Модрич в те же 36-37 снова стал победителем Лиги чемпионов и опять увез медаль с ЧМ.

Никласу Бендтнеру выдавали тонны авансов, но карьера и близко не сложилась так ярко. «Слишком нравился образ жизни, приходящий с деньгами. Я хочу вернуться в прошлое и ударить того молодого парня по голове молотком», – грустил он позже.

Только что ему исполнилось 35 лет. Лорд давно не играет в футбол.

Последний раз был на поле в 2019-м, а карьеру закончил полтора года назад

В официальных матчах на высоком уровне Бендтнера нет с ноября 2019-го. Он заканчивал карьеру в «Копенгагене» – вышел при счете 1:4 против «Мидтьюлланда» на оставшиеся 16 минут и фактически попрощался с футболом.

Бендтнер мог еще поиграть в Китае, но все испортила пандемия. Вместо покорения новой культуры он спустился в датское подземелье – подписал контракт с командой «Торнбю» из четвертого дивизиона. Там за его приключениями уже мало кто следил.

Бендтнер давно не был в элитных лигах, а сам футбол, казалось, так же давно надоел Бендтнеру. В июне 2021-го он официально завершил карьеру, в 33.

Чем занимался с тех пор: внедрился в киберспорт и участвовал в пранк-шоу

Прощаясь с футболом, Никлас сказал, что работает над получением тренерской лицензии. Прошло полтора года, и мы еще не видели Бендтнера-тренера.

А посмотреть было бы весело, учитывая его характер. И особенно после откровений Эммануэля Адебайора о дисциплине:

«Мы уважали абсолютно каждое клубное правило. Единственный игрок, который ничего не уважал, – Бендтнер. Если ему говорят «не надевай спортивные штаны в раздевалку» – он обязательно их наденет. Если нам говорят, что мы должны снять футболку перед тем как заходить в сауну, он попрется туда в футболке».

А что происходило с Никласом после карьеры?

• Лишился машины из-за семи нарушений ПДД. Инцидент произошел в апреле 2021-го, а через полгода датский суд арестовал его Porsche Taycan Turbo S, к тому же еще обязал выплатить 4600 фунтов штрафа (на рубли по курсу сейчас – около 380 тысяч).

• Самое известное – инвестировал в киберспорт. Бендтнер зарегистрировал компанию, цель которой – развитие молодежи в этом направлении. Он сказал, что в течение 10-20 лет киберспорт станет одним из крупнейших видов спорта в мире. «Было бы глупо с моей стороны не вложиться в него на относительно ранних стадиях, когда это еще можно сделать без траты очень, очень больших денег», – отметил экс-игрок.

В ноябре 2022-го он сам сыграл в шоу-матче Blast Final Fall по CS:GO за «сборную Дании» против «сборной мечты». Счет был 6:9, при нем стал 13:16 – четыре очка набрал Бендтнер.

• Поучаствовал в объявлении состава сборной Дании на ЧМ-2022.

Сам он играл на ЧМ-2010 и Евро-2012 – забивал на обоих турнирах.

• Снялся в шоу «Никлас Пранкер» – там датчанин разыгрывает своих друзей и случайных людей на улице. «В конце все будут смеяться», – подпись. За ориентир взяли «Подставу» – телешоу Эштона Катчера, которое выходило на MTV в начале 2000-х.

Шесть эпизодов Бендтнера уже доступны. В ютубе они есть на датском языке, но в целом сюжет можно понять и без перевода, а заодно и посмотреть, как сейчас выглядит Бендтнер вне поля.

Кажется, это как раз то, чем он мог бы заниматься всю жизнь.

• Еще Лорд активен в соцсетях. Кто подписан на Бендтнера – не скучали.

Был и душевный отдых. Например, в красивых пейзажах.

И такой домашний стиль.

Но отдых бывает и активным.

И в воде, и в снегу.

А еще – красивым.

И роскошным тоже.

Да, будто бы сплошной отдых. А что, имеет право.

Говорил ли Бендтнер о футболе? Да, но нечасто

Скорее вспоминал истории. Например, о первом дне в «Ювентусе», когда искал партнеров по команде: «Нашел 10 или 12 парней в туалете. Они пили кофе, болтали, наслаждались обществом друг друга и курили. Я почувствовал, что отлично проведу тут время».

Или вспоминал, как обзывал Арсена Венгера, чтобы уйти из «Арсенала» – и это не сработало.

В основном, воспоминания не касались футбола. Бендтнер рассказывал, как чуть не проиграл 400 тысяч фунтов в казино и сливал деньги в покере.

«Сейчас меня устраивает мое место в жизни. Я никуда не тороплюсь. Есть план, есть понимание, куда я двигаюсь. Я очень доволен, у меня есть практически все, о чем я только мог мечтать. Учитывая, что футбол – уже не часть моей жизни», – сказал он в интервью Soundvenue прошлой осенью.

Что же будет с тренерством? «Думаю, что до того, как мне исполнится 40-45 лет, я возглавлю свой первый клуб», – говорил Бендтнер три года назад, но пока будто бы и не двигался в эту сторону.

35 уже исполнилось. Подождем еще пять лет?

Фото: robbreport.com; East News/ Gonzales Photo – Dejan Obretkovic