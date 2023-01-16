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Анчелотти проиграл финал впервые за 13 лет. Конец мощнейшей серии

Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Было девять подряд, где все решает один матч.

«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании – таким образом, прервался успешный победный стрик Карло Анчелотти в решающих матчах.

• Серия из финалов Анчелотти затянулась на 13 лет – он не проигрывал с 2010-го! В ней девять побед в двух клубах: «Реале», «Баварии» и снова «Реале».

• Команды Карло выигрывали Суперкубки Германии (дважды) и Испании, Лигу чемпионов (дважды), Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы (дважды).

• Предыдущее поражение – 13 лет назад, когда «Челси» Анчелотти проиграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

К слову, в 2014-м «Реал» проиграл Суперкубок Испании, но его здесь в расчет не берем, потому что трофей разыгрывали в два матча.

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

4 комментария

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Levis501
Карпин не проигрывает финалы, больше 30 лет, вот это мощнейшая серия!
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Levis501
Ответ Растиньяк
Наверно, самый большой шарлатан в истории футбола.Оказалось, что поднимать бровь иногда недостаточно, чтобы выигрывать.
Единственный тренер в истории который выиграл все топ-5 чемпионатов, три раза выиграл лигу чемпионов плюс есть финалы. Тренер о котором говорят только хорошее топ игроки нескольких поколений от Мальдини до Вини. Да, он явно шарлатан.
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xDe xDe
В поражении немалая часть вины и самого Карло. Плюс откровенно корявый подход к матчу некоторых игроков, да и объём нагрузки не мог не сказаться, в том числе и после ЧМ.
Ну а Барсу поздравляюс победой, как и Хави с первым титулом.
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+1
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Растиньяк
Наверно, самый большой шарлатан в истории футбола.Оказалось, что поднимать бровь иногда недостаточно, чтобы выигрывать.
+3
-5
-2
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