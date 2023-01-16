Анчелотти проиграл финал впервые за 13 лет. Конец мощнейшей серии

Было девять подряд, где все решает один матч.

«Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании – таким образом, прервался успешный победный стрик Карло Анчелотти в решающих матчах.

• Серия из финалов Анчелотти затянулась на 13 лет – он не проигрывал с 2010-го! В ней девять побед в двух клубах: «Реале», «Баварии» и снова «Реале».

• Команды Карло выигрывали Суперкубки Германии (дважды) и Испании, Лигу чемпионов (дважды), Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы (дважды).

• Предыдущее поражение – 13 лет назад, когда «Челси» Анчелотти проиграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

К слову, в 2014-м «Реал» проиграл Суперкубок Испании, но его здесь в расчет не берем, потому что трофей разыгрывали в два матча.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri