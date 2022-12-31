2022-й – в одной картинке. Панорама Sports.ru со всем самым ярким в спорте

Найдете все отсылы?

Прощаемся с 2022-м и фиксируем все самое-самое главное, что случилось в спорте.

Сейчас непросто осознать, но – да, это в 2022-м была Олимпиада, а Даниил Медведев играл в финале Australian Open. Мы выбрали то, с чем у нас будет ассоциироваться этот спортивный год.

Давайте рассматривать!

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Если что-то не расшифровали – не переживайте, в первые дни нового года мы все объясним.

А вот механизм для ностальгии: тут панорама за 2021-й, а здесь – за 2020-й, 2019-й и 2018-й.

Дизайн: Марина Семенова