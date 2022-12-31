2022-й – в одной картинке. Панорама Sports.ru со всем самым ярким в спорте
Найдете все отсылы?
Прощаемся с 2022-м и фиксируем все самое-самое главное, что случилось в спорте.
Сейчас непросто осознать, но – да, это в 2022-м была Олимпиада, а Даниил Медведев играл в финале Australian Open. Мы выбрали то, с чем у нас будет ассоциироваться этот спортивный год.
Давайте рассматривать!
По клику на саму картинку или сюда откроется большой размер, чтобы лучше было видно все детали.
Если что-то не расшифровали – не переживайте, в первые дни нового года мы все объясним.
А вот механизм для ностальгии: тут панорама за 2021-й, а здесь – за 2020-й, 2019-й и 2018-й.
Дизайн: Марина Семенова
Мб зимняя была, которая никому нахрен не интересна.
С общероссийской катастрофой.