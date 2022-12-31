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2022-й – в одной картинке. Панорама Sports.ru со всем самым ярким в спорте

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Найдете все отсылы?

Прощаемся с 2022-м и фиксируем все самое-самое главное, что случилось в спорте.

Сейчас непросто осознать, но – да, это в 2022-м была Олимпиада, а Даниил Медведев играл в финале Australian Open. Мы выбрали то, с чем у нас будет ассоциироваться этот спортивный год.

Давайте рассматривать!

По клику на саму картинку или сюда откроется большой размер, чтобы лучше было видно все детали.

Если что-то не расшифровали – не переживайте, в первые дни нового года мы все объясним.

А вот механизм для ностальгии: тут панорама за 2021-й, а здесь – за 2020-й, 2019-й и 2018-й.

Дизайн: Марина Семенова

22 комментария

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Великий фунфурье
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Ответ Андрей Аксютин
О какой катастрофе идёт речь? Это был величайший год для России. Первый год её настоящей истории, а не фикции. После долгих лет потребительского безвременья Россия воспряла на поле боя и обрела цель существования. 2023 год станет главной проверкой для России: будет объявлена полная мобилизация, дабы попробовать вернуть историческую справедливость от Праги до Нью-Йорка. Конкретные цели никто не ставит, ведь главное не результат, а проверка на прочность. Сейчас каждая пядь вражеской территории на счету, каждый день продвижения вперёд по любому болоту и нехоженой веси - невероятно важен. И за ценой этих весей мы не постоим. Все россияне, все русские за рубежом должны трудиться ради нашей миссии, а если надо, и положить жизнь. Нет сомнений: это потребует полной отдачи от каждого гражданина страны, не исключая ни детей, ни глубоких стариков. Отказников, эмигрантов, симулянтов щадить никто не будет. Это будет самый строгий экзамен за последние 77 лет. И я желаю всем нам удачи, силы, смелости, ведь только от решимости русского народа отдать свою жизнь за Родину сейчас зависит, встретим ли мы все новый 2024 год.
Надо сказать, от решимости русского народа действительно зависит, встретит ли он 2024 год. Но есть нюанс, ой-ой-ой какой неприятный для тебя, Андрей Аксютин))))
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Vaclav Jautakis
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Там на портретах Жириновского не хватает....
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Shadow1882
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ЛГБТ-флага нет. Это не спортс
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bibendum
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Ответ Lacrosse-style goal
И ведь никакого просвета не видно. Ведь таких "Андреев Аксютиных" как один из отписавшихся здесь, в стране очень много, даже думаю что таких большинство. И от этого совсем грустно
Самая тёмная ночь перед рассветом. Надеюсь, этот рассвет наступит уже в следующем году
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newjersey
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Объясните тогда почему у вас на рисунке спортсмены без ног ездят по чемодану Луи Виттон? Спасибо
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Roman Araslanov
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Ответ 8bdhbq5j5c
Даже сюда медиа футбол впихнули
Огнетушитель принести?
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Волына+колына
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К чему портреты меченого и королевы?
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Алексей Схххххххххххххв
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Хрень какая-то
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Pb-SE
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А Терюшков где? В рамке на стене?
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Pb-SE
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Ответ Андрей Аксютин
О какой катастрофе идёт речь? Это был величайший год для России. Первый год её настоящей истории, а не фикции. После долгих лет потребительского безвременья Россия воспряла на поле боя и обрела цель существования. 2023 год станет главной проверкой для России: будет объявлена полная мобилизация, дабы попробовать вернуть историческую справедливость от Праги до Нью-Йорка. Конкретные цели никто не ставит, ведь главное не результат, а проверка на прочность. Сейчас каждая пядь вражеской территории на счету, каждый день продвижения вперёд по любому болоту и нехоженой веси - невероятно важен. И за ценой этих весей мы не постоим. Все россияне, все русские за рубежом должны трудиться ради нашей миссии, а если надо, и положить жизнь. Нет сомнений: это потребует полной отдачи от каждого гражданина страны, не исключая ни детей, ни глубоких стариков. Отказников, эмигрантов, симулянтов щадить никто не будет. Это будет самый строгий экзамен за последние 77 лет. И я желаю всем нам удачи, силы, смелости, ведь только от решимости русского народа отдать свою жизнь за Родину сейчас зависит, встретим ли мы все новый 2024 год.
Я встречу, ты нет. С наступающим!
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Lacrosse-style goal
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Ответ DenSpM
Пятерка за попытку, но 2022 год у меня может ассоциироваться только с одним. С общероссийской катастрофой.
И ведь никакого просвета не видно. Ведь таких "Андреев Аксютиных" как один из отписавшихся здесь, в стране очень много, даже думаю что таких большинство. И от этого совсем грустно
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bibendum
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Ответ Андрей Аксютин
О какой катастрофе идёт речь? Это был величайший год для России. Первый год её настоящей истории, а не фикции. После долгих лет потребительского безвременья Россия воспряла на поле боя и обрела цель существования. 2023 год станет главной проверкой для России: будет объявлена полная мобилизация, дабы попробовать вернуть историческую справедливость от Праги до Нью-Йорка. Конкретные цели никто не ставит, ведь главное не результат, а проверка на прочность. Сейчас каждая пядь вражеской территории на счету, каждый день продвижения вперёд по любому болоту и нехоженой веси - невероятно важен. И за ценой этих весей мы не постоим. Все россияне, все русские за рубежом должны трудиться ради нашей миссии, а если надо, и положить жизнь. Нет сомнений: это потребует полной отдачи от каждого гражданина страны, не исключая ни детей, ни глубоких стариков. Отказников, эмигрантов, симулянтов щадить никто не будет. Это будет самый строгий экзамен за последние 77 лет. И я желаю всем нам удачи, силы, смелости, ведь только от решимости русского народа отдать свою жизнь за Родину сейчас зависит, встретим ли мы все новый 2024 год.
Начни с себя. Покажи своим примером. Отправляйся на борьбу.
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Андрей Аксютин
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Ответ DenSpM
Пятерка за попытку, но 2022 год у меня может ассоциироваться только с одним. С общероссийской катастрофой.
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Sgi
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Ответ Товарищ Майор.
Истерика Трусовой есть, а золота Щербаковой нет...
Большунов есть - у него медалей больше ;)
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Евгений Вырныгаев
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Т.е. медиафутбол вы запихнули, а то, что вратаря ЦСКА вместо Филадельфии на Новую Землю забрали это вообще несобытие?
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Anonymous
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Я чет не помню никакой олимпиады
Мб зимняя была, которая никому нахрен не интересна.
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Syndycate
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Ответ Товарищ Майор.
Истерика Трусовой есть, а золота Щербаковой нет...
Щербакова как Сотникова, несмотря на золото, все помнят Липницкую, так и тут)
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brig_Mercury
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Ответ Товарищ Майор.
Истерика Трусовой есть, а золота Щербаковой нет...
Тут из чемпионов ОИ много кого нет. На всех не хватило бы полотна.
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8bdhbq5j5c
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Ответ DenSpM
Пятерка за попытку, но 2022 год у меня может ассоциироваться только с одним. С общероссийской катастрофой.
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8bdhbq5j5c
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Даже сюда медиа футбол впихнули
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DenSpM
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Пятерка за попытку, но 2022 год у меня может ассоциироваться только с одним.
С общероссийской катастрофой.
+32
-13
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Товарищ Майор.
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Истерика Трусовой есть, а золота Щербаковой нет...
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