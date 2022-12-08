100 текстов про географию, историю и культуру разных стран, которые Sports.ru написал за ЧМ-2022
Спортс познавательный – ваш любимый?
Привет. На связи креативный продюсер Sports.ru Роман Абрамов.
Вы наверняка помните, как во время Евро-2020 Sports.ru написал 20+ текстов про историю и культуру. Сейчас в месяц чемпионата мира мы серьезно увеличили масштаб: таких текстов стало в пять раз больше, а выходили они почти ежедневно.
Почему так? Сила футбола – в разнообразии. Японцы говорят «суси» вместо «суши», в Аргентине укоренились миллионы поляков и хорватов, саудовцы по закону не могут танцевать дэб, жены английских звезд стали отдельной субкультурой, сенегальцы запрещают рубить баобабы, а испанцы никак не споют гимн, потому что волнуемая спорами страна за 250 лет не написала к нему подходящих слов.
И все это проходит через футбол. В нем объединяются миллиарды разных людей и сред. Иногда мы любим футбол не за саму игру – а за то, что ее окружает. Взаимоотношения, сюжетные повороты, отдельные биографии, массовые процессы – и колорит стран. В детстве вы лучше одноклассников знали все флаги из-за трансферов и матчей сборных, а города и столицы – из-за Лиги чемпионов. Футбол наводит фокус на отдельные явления в потоке реальности и будит в нас любопытство, чтобы узнавать их получше.
Флаги, языки, традиции, правила, границы, политики, творцы – тут есть все. Футбол – это еще один способ познания мира. И в этой подборке – что мы узнали о мире за месяц ЧМ-2022.
Нидерланды 🇳🇱
● Нидерланды или Голландия – так как правильно? В чем разница? Как корректно говорить нам?
● Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?
● Вы знали, что королева Нидерландов – аргентинка? Свадьбу с особым условием одобрял парламент
Сенегал 🇸🇳
● Сенегальцы поклоняются баобабу: едят, празднуют свадьбы, хоронят там мудрецов – и даже играют матчи на поле с огромным деревом посреди
● Розовое озеро в Сенегале – 😍. Там финишировал «Дакар», а вода обжигает после 10 минут
● 11 родственников главного тренера Сенегала погибли в кораблекрушении масштабнее «Титаника». Что тогда произошло?
● Сенегал верит колдуна-марабутам и просил их о восстановлении Мане. Кто это такие?
Эквадор 🇪🇨
● Эквадор живет бананами: экспортирует больше всех в мире, добавляет во все блюда, а банановый магнат построил стадион
● Нидерланды – Эквадор – это дерби цветочных держав. Тюльпаны продавали за 1 млн долларов и обвиняли в крахе экономики!
Катар 🇶🇦
● Катар до и после обнаружения нефти и газа: как поменялась страна за несколько десятилетий
● Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?
● Как правильно говорить: Ка́тар или Ката́р? Тонкости ударения
● Катар обожает соколов: для них построили больницу, а охота привела к дипломатическому кризису на Ближнем Востоке
● Нет налогов, бесплатная учеба за границей, огромные зарплаты и пенсии. Как Катар стал богатейшей страной в мире
Англия 🏴
● На «Матч ТВ» Англию назвали «наглосаксами», а США в интернете считают «пиндосами». Пора разобраться в богатой истории этих слов
● Костюмы крестоносцев под запретом на ЧМ. Почему? И как они превратились в символ английских фанатов?
● У одного из островов Ла-Манша сразу две футбольные сборные. Как так вышло?
● Битловская Hey Jude снова футбольный хит – из-за Беллингема. Пол Маккартни написал ее, когда разрушал группу с Ленноном
● «Мы напоминали цирк». Тусовка жен и подруг сборной Англии стала отдельной субкультурой – WAG: от слитых переписок до круизного лайнера в Катаре
США 🇺🇸
● У 4% американцев – валлийские фамилии, а валлийские корни – у многих президентов. Как так вышло?
● Тренер США сказал, что американский английский приятнее британского. А в чем разница?
● Еще Британию и Америку объединяют Виргинские острова: разный контроль, офшор, а сборные этих мест – на самом дне рейтинга ФИФА
● Нью-Йорк – это бывший Новый Амстердам. У США и Нидерландов больше общего, чем мы думали
Иран 🇮🇷
● Америка и Англия – главные враги Ирана. Еще в списке – Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Почему так много?
● Иран часто играет на ЧМ, а Ирак – лишь однажды. Чем еще они отличаются между собой?
● В Катаре Персидский залив называют Арабским. Из-за спора с Ираном срываются трансферы и турниры
Уэльс 🏴
● Уэльс переименует сборную в Cymru. Страна вдохновляется Турцией и борется за национальную идентичность
● Почему Уэльс и Англия играют отдельными сборными, если входят в состав одного государства
Аргентина 🇦🇷
● Аргентина – страна дефолтов и бешеной инфляции. Почему так происходит и влияет ли это на футбол?
● В сборной Аргентины нет чернокожих футболистов. Как так вышло в стране с рабовладельческим прошлым?
● Аргентинозавр – один из крупнейших динозавров в истории. А как такая махина (от 60 тонн) могла существовать?
● Аргентина выиграла домашний ЧМ-78 на фоне репрессий. Хунта похищала людей, открытие проходило в километре от тюрьмы для несогласных
● «Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали фанаты Аргентины». Как создавалась та самая песня «Аргентина – Ямайка 5:0»
● Аргентина в топ-30 по уровню образования и лучшая в Южной Америке. Как работает ее система?
● Каким был мир, когда Аргентина выигрывала прошлый ЧМ: Мадонна, Том Круз, Чернобыль, КВН и Ричард Брэнсон
● Еще один великий аргентинец: Че Гевара был футбольным вратарем, профессиональным регбистом и спортивным журналистом
Польша 🇵🇱
● У Дибалы польские корни, а всего в Аргентине – миллион поляков. Они бежали туда в том числе от Российской Империи
Мексика 🇲🇽
● Мексиканцы любят черепа и другую символику праздника мертвых. Откуда такая культура?
Саудовская Аравия 🇸🇦
● Саудовцы или саудиты? И что именно означает Саудовская? Быстро решаем вопросы
● Тест: угадайте, что можно и нельзя в Саудовской Аравии. Привозить бекон, танцевать дэб, смотреть «Гарри Поттера» в кино?
● За Саудовскую Аравию играют чернокожие. Это наследие рабовладельческого прошлого
● ЧМ-2030 может пройти в Саудовской Аравии, Египте и Греции. Как появился такой странный альянс?
Франция 🇫🇷
● Почему Англия и Франция не любят друг друга (Ширак даже шутил об этом с Путиным)? Стыдные вопросы
● «Марсельеза» год была гимном России после революции. Как так вышло?
● Все успехи сборной Франции связаны с миграцией. Да-да, речь про Зидана, Платини, Копа, Анри и Мбаппе
Австралия 🇦🇺
● Разбираем 9 стереотипов об Австралии. Все – потомки каторжников? Там везде кенгуру? Столица – неизвестный городок?
● А вы знали, что Сиднейский оперный театр построил датчанин? Идея пришла за чисткой апельсина
● Кенгуру, вомбаты, утконосы – откуда в Австралии уникальные животные? И почему им угрожают кролики и кошки?
Тунис 🇹🇳
● Познаем необычный Тунис: дома под землей, за многоженство – тюрьма, а все едят кактусы
● У Франции с Тунисом тесные, но сложные отношения: колониальные травмы, 700 тысяч эмигрантов, 30% экспорта, освистанный гимн на матче
Дания 🇩🇰
● Датчан и австралийцев объединяет любовь к русалкам (да!). А создатель футбольных правил когда-то охотился на них в Нью-Йорке
Япония 🇯🇵
● Почему японцы везде убирают за собой мусор, снимают обувь в театре и ведут в школах уроки чистоты
● Японцы уже 18 веков боготворят сакуру: лежала в карманах камикадзе, приносит стране миллиарды, меняет цвет булочек в McDonald’s
● Мы произносим японские слова по-разному: «суши»/«суси», «Синдзи»/«Синджи», «Тошиба»/«Тосиба». Почему так и как корректно?
● Японцы оставили в раздевалке 11 журавликов-оригами. Это древнее искусство – ему обучались даже самураи и аристократы
Испания 🇪🇸
● В гимне Испании нет слов. Их пытались написать, но страну они не объединяли
● У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок
Германия 🇩🇪
● На ЧМ-1938 отобралась Австрия, но не поехала: Германия захватила страну, взяла к себе австрийских звезд – и провалилась
Коста-Рика 🇨🇷
● У Коста-Рики нет армии. История главных пацифистов Северной Америки
Марокко 🇲🇦
● Вы знали, что Чебурашка – марокканец? Вот доказательства
● Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м
● Символ Марокко – вымершие львы. Их уже 100 лет нет в дикой природе
● Главная ассоциация с Марокко в поп-культуре – великий фильм «Касабланка». Но есть проблема: там почти нет самой страны
● Какого рода слово Марокко? И почему на русском пишется через «а», а в английском – через «о»?
● Сад Мажореля – одно из самых красивых мест Марокко. Там жил Ив-Сен Лоран, а Оксимирон* посвящал этому трек
* – признан иностранным агентом в РФ
Хорватия 🇭🇷
● Оказывается, скудетто придумали в Хорватии! Это часть самой безумной истории столетней давности
● Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?
● Аргентина давно связана с Хорватией: принимала мигрантов, а после войны – беглых усташей. Даже у Марадоны, возможно, балканские корни
Бельгия 🇧🇪
● Почему в Бельгии так много марокканцев (там выросли и игроки сборной)? Между странами был договор о рабочей силе!
Канада 🇨🇦
● Бельгия и Канада говорят на нескольких языках (Лукаку вообще на 8). Почему они такие особые?
● Кленовый лист появился на флаге Канады, когда парламент обманул премьер-министра, устав от долгих ночных споров
Бразилия 🇧🇷
● Почему у Бразилии такой необычный флаг с созвездиями? Кстати, его цвета в форму сборной добавил 19-летний юноша
● Почему бразильцы так много танцуют. И почему их танцы важнее, чем нам кажется
Швейцария 🇨🇭
● Нейтралитет Швейцарии – что это такое? Его удалось сохранить даже против Гитлера
● Почему у Швейцарии квадратный флаг, хотя у всех в мире прямоугольные
● Между Сербией и Швейцарией напряжение, хотя страны никогда не пересекались. Все из-за сотен тысяч югославских мигрантов
Камерун 🇨🇲
● Президент Камеруна – 40 лет у власти: переписывал конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров
● «В России чувствую себя самым счастливым на Земле». Письмо нашего парня из сборной Камеруна на ЧМ
Сербия 🇷🇸
● Откуда взялось выражение «сербы и русские – братья»? И братья ли мы сейчас?
Португалия 🇵🇹
● Бразилия, Ангола и Гвинея-Бисау были частью Португальской империи. В сборной 8 игроков с их корнями
● Как Роналду первый в мире набрал 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru
Южная Корея 🇰🇷
● Почему в корейских именах всегда три слога и так много Кимов, Сонов, Паков
● Корейский жест «сердечко двумя пальцами» захватывает мир: его показывают Бенедикт Камбербэтч, спортсмены США и даже Ким Чен Ын
Уругвай 🇺🇾
● Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире
● Парагвай, Аргентина и Уругвай устроили самую кровавую войну в истории Латинской Америки. Теперь они объединились ради ЧМ
Гана 🇬🇭
● «Родители перелезли через стену – их арестовали». Иньяки Уильямс в Гане, из которой его родители бежали по Сахаре
Разное 🌏
● Паранджа, хиджаб или абайя? Все об арабской одежде
● Все про арабский язык: почему у верблюда 500 синонимов и что значит «Аль» в фамилиях. Выучить его легче, чем вы думали
● Игра: угадайте страну ЧМ-2022 по фрагменту флага
● Катар запретил продажу пива на стадионах ЧМ-2022. Из-за правил ислама – объясняем все тонкости
● Игра: назовите все столицы стран ЧМ-2022
● На испанском говорят в шести странах ЧМ, но иногда не понимают друг друга. В чем хитрость языка?
● Сравнение стран ЧМ-2022 по рейтингам жизни: свобода прессы, коррупция, доступ к интернету, потребление спирта
● На ЧМ восемь команд из Америки. Почему новый континент назвали в честь Америго Веспуччи, хотя его открыл Колумб?
● Стадион из контейнеров – один из символов ЧМ. А кто вообще придумал контейнеры и почему они тревожат экологов?
● Игра: в Африке 54 страны – сколько назовете?
● Пресс-атташе Бразилии не умеет держать котиков. Вот инструкция, как делать это правильно
● Футбол среди войн, нацизма и фашизма, бойкотов и погромов. Так начиналась история ЧМ
● Угадайте страну ЧМ-2022 по необычному факту. У кого нет рек? Где снеговик из двух шаров? У каких мусульман был президент-католик?
● Почему «чемпионат мира» нужно писать с маленьких букв – и только так
Расскажите в комментах, как вам: что добавить и делать ли так дальше даже вне крупных турниров.
Фото: globallookpress.com; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru; East News; REUTERS
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