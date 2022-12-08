100 текстов про географию, историю и культуру разных стран, которые Sports.ru написал за ЧМ-2022

Спортс познавательный – ваш любимый?

Привет. На связи креативный продюсер Sports.ru Роман Абрамов.

Вы наверняка помните, как во время Евро-2020 Sports.ru написал 20+ текстов про историю и культуру. Сейчас в месяц чемпионата мира мы серьезно увеличили масштаб: таких текстов стало в пять раз больше, а выходили они почти ежедневно.

Почему так? Сила футбола – в разнообразии. Японцы говорят «суси» вместо «суши», в Аргентине укоренились миллионы поляков и хорватов, саудовцы по закону не могут танцевать дэб, жены английских звезд стали отдельной субкультурой, сенегальцы запрещают рубить баобабы, а испанцы никак не споют гимн, потому что волнуемая спорами страна за 250 лет не написала к нему подходящих слов.

И все это проходит через футбол. В нем объединяются миллиарды разных людей и сред. Иногда мы любим футбол не за саму игру – а за то, что ее окружает. Взаимоотношения, сюжетные повороты, отдельные биографии, массовые процессы – и колорит стран. В детстве вы лучше одноклассников знали все флаги из-за трансферов и матчей сборных, а города и столицы – из-за Лиги чемпионов. Футбол наводит фокус на отдельные явления в потоке реальности и будит в нас любопытство, чтобы узнавать их получше.

Флаги, языки, традиции, правила, границы, политики, творцы – тут есть все. Футбол – это еще один способ познания мира. И в этой подборке – что мы узнали о мире за месяц ЧМ-2022.

Нидерланды 🇳🇱

● Нидерланды или Голландия – так как правильно? В чем разница? Как корректно говорить нам?

● Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?

● Вы знали, что королева Нидерландов – аргентинка? Свадьбу с особым условием одобрял парламент

Сенегал 🇸🇳

● Сенегальцы поклоняются баобабу: едят, празднуют свадьбы, хоронят там мудрецов – и даже играют матчи на поле с огромным деревом посреди

● Розовое озеро в Сенегале – 😍. Там финишировал «Дакар», а вода обжигает после 10 минут

● 11 родственников главного тренера Сенегала погибли в кораблекрушении масштабнее «Титаника». Что тогда произошло?

● Сенегал верит колдуна-марабутам и просил их о восстановлении Мане. Кто это такие?

Эквадор 🇪🇨

● Эквадор живет бананами: экспортирует больше всех в мире, добавляет во все блюда, а банановый магнат построил стадион

● Нидерланды – Эквадор – это дерби цветочных держав. Тюльпаны продавали за 1 млн долларов и обвиняли в крахе экономики!

Катар 🇶🇦

● Катар до и после обнаружения нефти и газа: как поменялась страна за несколько десятилетий

● Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?

● Как правильно говорить: Ка́тар или Ката́р? Тонкости ударения

● Катар обожает соколов: для них построили больницу, а охота привела к дипломатическому кризису на Ближнем Востоке

● Нет налогов, бесплатная учеба за границей, огромные зарплаты и пенсии. Как Катар стал богатейшей страной в мире

Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

● На «Матч ТВ» Англию назвали «наглосаксами», а США в интернете считают «пиндосами». Пора разобраться в богатой истории этих слов

● Костюмы крестоносцев под запретом на ЧМ. Почему? И как они превратились в символ английских фанатов?

● У одного из островов Ла-Манша сразу две футбольные сборные. Как так вышло?

● Битловская Hey Jude снова футбольный хит – из-за Беллингема. Пол Маккартни написал ее, когда разрушал группу с Ленноном

● «Мы напоминали цирк». Тусовка жен и подруг сборной Англии стала отдельной субкультурой – WAG: от слитых переписок до круизного лайнера в Катаре

США 🇺🇸

● У 4% американцев – валлийские фамилии, а валлийские корни – у многих президентов. Как так вышло?

● Тренер США сказал, что американский английский приятнее британского. А в чем разница?

● Еще Британию и Америку объединяют Виргинские острова: разный контроль, офшор, а сборные этих мест – на самом дне рейтинга ФИФА

● Нью-Йорк – это бывший Новый Амстердам. У США и Нидерландов больше общего, чем мы думали

Иран 🇮🇷

● Америка и Англия – главные враги Ирана. Еще в списке – Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Почему так много?

● Иран часто играет на ЧМ, а Ирак – лишь однажды. Чем еще они отличаются между собой?

● В Катаре Персидский залив называют Арабским. Из-за спора с Ираном срываются трансферы и турниры

Уэльс 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

● Уэльс переименует сборную в Cymru. Страна вдохновляется Турцией и борется за национальную идентичность

● Почему Уэльс и Англия играют отдельными сборными, если входят в состав одного государства

Аргентина 🇦🇷

● Аргентина – страна дефолтов и бешеной инфляции. Почему так происходит и влияет ли это на футбол?

● В сборной Аргентины нет чернокожих футболистов. Как так вышло в стране с рабовладельческим прошлым?

● Аргентинозавр – один из крупнейших динозавров в истории. А как такая махина (от 60 тонн) могла существовать?

● Аргентина выиграла домашний ЧМ-78 на фоне репрессий. Хунта похищала людей, открытие проходило в километре от тюрьмы для несогласных

● «Как тараканы после дихлофоса, из всех щелей вылезали фанаты Аргентины». Как создавалась та самая песня «Аргентина – Ямайка 5:0»

● Аргентина в топ-30 по уровню образования и лучшая в Южной Америке. Как работает ее система?

● Каким был мир, когда Аргентина выигрывала прошлый ЧМ: Мадонна, Том Круз, Чернобыль, КВН и Ричард Брэнсон

● Еще один великий аргентинец: Че Гевара был футбольным вратарем, профессиональным регбистом и спортивным журналистом

Польша 🇵🇱

● У Дибалы польские корни, а всего в Аргентине – миллион поляков. Они бежали туда в том числе от Российской Империи

Мексика 🇲🇽

● Мексиканцы любят черепа и другую символику праздника мертвых. Откуда такая культура?

Саудовская Аравия 🇸🇦

● Саудовцы или саудиты? И что именно означает Саудовская? Быстро решаем вопросы

● Тест: угадайте, что можно и нельзя в Саудовской Аравии. Привозить бекон, танцевать дэб, смотреть «Гарри Поттера» в кино?

● За Саудовскую Аравию играют чернокожие. Это наследие рабовладельческого прошлого

● ЧМ-2030 может пройти в Саудовской Аравии, Египте и Греции. Как появился такой странный альянс?

Франция 🇫🇷

● Почему Англия и Франция не любят друг друга (Ширак даже шутил об этом с Путиным)? Стыдные вопросы

● «Марсельеза» год была гимном России после революции. Как так вышло?

● Все успехи сборной Франции связаны с миграцией. Да-да, речь про Зидана, Платини, Копа, Анри и Мбаппе

Австралия 🇦🇺

● Разбираем 9 стереотипов об Австралии. Все – потомки каторжников? Там везде кенгуру? Столица – неизвестный городок?

● А вы знали, что Сиднейский оперный театр построил датчанин? Идея пришла за чисткой апельсина

● Кенгуру, вомбаты, утконосы – откуда в Австралии уникальные животные? И почему им угрожают кролики и кошки?

Тунис 🇹🇳

● Познаем необычный Тунис: дома под землей, за многоженство – тюрьма, а все едят кактусы

● У Франции с Тунисом тесные, но сложные отношения: колониальные травмы, 700 тысяч эмигрантов, 30% экспорта, освистанный гимн на матче

Дания 🇩🇰

● Датчан и австралийцев объединяет любовь к русалкам (да!). А создатель футбольных правил когда-то охотился на них в Нью-Йорке

Япония 🇯🇵

● Почему японцы везде убирают за собой мусор, снимают обувь в театре и ведут в школах уроки чистоты

● Японцы уже 18 веков боготворят сакуру: лежала в карманах камикадзе, приносит стране миллиарды, меняет цвет булочек в McDonald’s

● Мы произносим японские слова по-разному: «суши»/«суси», «Синдзи»/«Синджи», «Тошиба»/«Тосиба». Почему так и как корректно?

● Японцы оставили в раздевалке 11 журавликов-оригами. Это древнее искусство – ему обучались даже самураи и аристократы

Испания 🇪🇸

● В гимне Испании нет слов. Их пытались написать, но страну они не объединяли

● У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок

Германия 🇩🇪

● На ЧМ-1938 отобралась Австрия, но не поехала: Германия захватила страну, взяла к себе австрийских звезд – и провалилась

Коста-Рика 🇨🇷

● У Коста-Рики нет армии. История главных пацифистов Северной Америки

Марокко 🇲🇦

● Вы знали, что Чебурашка – марокканец? Вот доказательства

● Марокко 50 лет было колонией Франции. Французы выкачивали ресурсы и убивали тысячами, а закончилось все только в 1956-м

● Символ Марокко – вымершие львы. Их уже 100 лет нет в дикой природе

● Главная ассоциация с Марокко в поп-культуре – великий фильм «Касабланка». Но есть проблема: там почти нет самой страны

● Какого рода слово Марокко? И почему на русском пишется через «а», а в английском – через «о»?

● Сад Мажореля – одно из самых красивых мест Марокко. Там жил Ив-Сен Лоран, а Оксимирон* посвящал этому трек

* – признан иностранным агентом в РФ

Хорватия 🇭🇷

● Оказывается, скудетто придумали в Хорватии! Это часть самой безумной истории столетней давности

● Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?

● Аргентина давно связана с Хорватией: принимала мигрантов, а после войны – беглых усташей. Даже у Марадоны, возможно, балканские корни

Бельгия 🇧🇪

● Почему в Бельгии так много марокканцев (там выросли и игроки сборной)? Между странами был договор о рабочей силе!

Канада 🇨🇦

● Бельгия и Канада говорят на нескольких языках (Лукаку вообще на 8). Почему они такие особые?

● Кленовый лист появился на флаге Канады, когда парламент обманул премьер-министра, устав от долгих ночных споров

Бразилия 🇧🇷

● Почему у Бразилии такой необычный флаг с созвездиями? Кстати, его цвета в форму сборной добавил 19-летний юноша

● Почему бразильцы так много танцуют. И почему их танцы важнее, чем нам кажется

Швейцария 🇨🇭

● Нейтралитет Швейцарии – что это такое? Его удалось сохранить даже против Гитлера

● Почему у Швейцарии квадратный флаг, хотя у всех в мире прямоугольные

● Между Сербией и Швейцарией напряжение, хотя страны никогда не пересекались. Все из-за сотен тысяч югославских мигрантов

Камерун 🇨🇲

● Президент Камеруна – 40 лет у власти: переписывал конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров

● «В России чувствую себя самым счастливым на Земле». Письмо нашего парня из сборной Камеруна на ЧМ

Сербия 🇷🇸

● Откуда взялось выражение «сербы и русские – братья»? И братья ли мы сейчас?

Португалия 🇵🇹

● Бразилия, Ангола и Гвинея-Бисау были частью Португальской империи. В сборной 8 игроков с их корнями

● Как Роналду первый в мире набрал 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru

Южная Корея 🇰🇷

● Почему в корейских именах всегда три слога и так много Кимов, Сонов, Паков

● Корейский жест «сердечко двумя пальцами» захватывает мир: его показывают Бенедикт Камбербэтч, спортсмены США и даже Ким Чен Ын

Уругвай 🇺🇾

● Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире

● Парагвай, Аргентина и Уругвай устроили самую кровавую войну в истории Латинской Америки. Теперь они объединились ради ЧМ

Гана 🇬🇭

● «Родители перелезли через стену – их арестовали». Иньяки Уильямс в Гане, из которой его родители бежали по Сахаре

Разное 🌏

● Паранджа, хиджаб или абайя? Все об арабской одежде

● Все про арабский язык: почему у верблюда 500 синонимов и что значит «Аль» в фамилиях. Выучить его легче, чем вы думали

● Игра: угадайте страну ЧМ-2022 по фрагменту флага

● Катар запретил продажу пива на стадионах ЧМ-2022. Из-за правил ислама – объясняем все тонкости

● Игра: назовите все столицы стран ЧМ-2022

● На испанском говорят в шести странах ЧМ, но иногда не понимают друг друга. В чем хитрость языка?

● Сравнение стран ЧМ-2022 по рейтингам жизни: свобода прессы, коррупция, доступ к интернету, потребление спирта

● На ЧМ восемь команд из Америки. Почему новый континент назвали в честь Америго Веспуччи, хотя его открыл Колумб?

● Стадион из контейнеров – один из символов ЧМ. А кто вообще придумал контейнеры и почему они тревожат экологов?

● Игра: в Африке 54 страны – сколько назовете?

● Пресс-атташе Бразилии не умеет держать котиков. Вот инструкция, как делать это правильно

● Футбол среди войн, нацизма и фашизма, бойкотов и погромов. Так начиналась история ЧМ

● Угадайте страну ЧМ-2022 по необычному факту. У кого нет рек? Где снеговик из двух шаров? У каких мусульман был президент-католик?

● Почему «чемпионат мира» нужно писать с маленьких букв – и только так

Расскажите в комментах, как вам: что добавить и делать ли так дальше даже вне крупных турниров.

Фото: globallookpress.com; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru; East News; REUTERS