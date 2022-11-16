«МЮ» тоже продают. Среди возможных покупателей – Apple и Бекхэм

Если Глейзеры все-таки решатся.

В «Манчестер Юнайтед» происходит нечто более глобальное, чем просто разрыв с Криштиану Роналду: семья Глейзеров, владельцы клуба, объявили, что рассматривают варианты продажи клуба.

В официальном заявлении это охарактеризовали как «процесс изучения альтернатив для ускорения роста» – по сути, боссы прощупывают рынок, чтобы понять, кто и сколько готов предложить.

Инсайдов о претендентах уже немало.

За сколько вообще продают?

Все суммы, которые звучат – выше 5 млрд фунтов. Роб Доусон из ESPN пишет, что внутренняя планка Глейзеров – 6 млрд фунтов.

Инсайдер добавляет, что самый вероятный – вариант с полной продажей, а не просто небольшой долей в клубе ради дополнительных инвестиций. Так что речь действительно должна идти об очень существенной сумме.

В 2005-м Глейзеры приобрели «МЮ» за 790 млн фунтов – сделка в любом случае будет для них выгодной.

Кто может купить «МЮ»?

• Один из самых свежих инсайдов связывает с клубом технологического гиганта Apple. По информации Mirror американская компания всерьез рассматривает покупку манчестерского клуба и готов вложить 5,8 млрд фунтов.

В CrossDailyStar писали, что в случае приобретения «МЮ» Apple готова сделать клуб самым богатым в мире. Точные суммы возможного бюджета пока не называются.

27 октября Apple сообщила о доходах за четвертый квартал текущего финансового года. Американская компания заработала рекордные 90,1 млрд долларов – на 8,1% больше, чем в прошлом году. По данным InvestFunds, на 23 ноября оборот технологического гиганта составлял 8,8 млрд долларов.

Годовой доход Apple составляет примерно 326 млрд фунтов, а чистая стоимость активов по оценке на ноябрь этого года – 2 триллиона фунтов.

• До появления интереса от Apple главными претендентами на приобретение «МЮ» называли Facebook* и Amazon, а также власти некоторых государств: среди них ОАЭ и Катар.

Первыми владеет Марк Цукерберг, его состояние сейчас оценивается в 40,7 млрд долларов. Глава вторых – Джефф Безос с состоянием 116,6 млрд долларов.

* – принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Неназванный банкир, близкий к переговорному процессу, давал информацию, что итоговая цена из-за торгов может стать выше и подняться аж до 7 млрд фунтов.

Впрочем, по словам банкира, чдля клуба, который закончил прошлый год с долгом 494,8 млн фунтов, даже цена в 4-5 млрд будет слишком большой.

• Однако даже несмотря на убыточность клуба, в него хочет вложиться (но лишь частично, полностью, скорее всего, не сможет потянуть) Дэвид Бекхэм. Некоторые инвесторы ранее уже приходили к Бекхэму с предложением приобрести долю в «МЮ», но до конкретики так и не дошло.

• Ко всем вышеперечисленным кандидатам, по данным Forbes, присоединился Амансио Ортега, 86-летний владелец испанской компании Inditex (бренд Zara и другие). Его состояние оценивается в 61,3 млрд долларов.

• Говорят и об еще одном возможном новом владельце «МЮ»: это миллиардер Джим Рэтклифф, владелец транснациональной химической компании Ineos и один из основных спонсоров команды «Мерседес» в Формуле-1. Его состояние оценивается в 15 млрд фунтов – он считается богатейшим человеком в Великобритании. В сентябре появлялась информация, что вместе с ним готов вложиться гонщик его команды Льюис Хэмилтон.

В мае, по данным ВВС, Рэтклифф заявлял о желании купить «Челси», а в ноябре Financial Times писало про возможную покупку бизнесменом «Ливерпуля»: позже сам Рэтклифф это опроверг.

Мощный аргумент в пользу Джима – то, что он фанат клуба. В интервью тому же Financial Times он рассказывал: «Я всю жизнь болею за «Манчестер Юнайтед», я был на том замечательном матче [против «Баварии»] в Барселоне в 1999 году».

Если по футбольной принадлежности Рэтклиффа нет вопросов, по финансовой составляющей они есть. У его компании Ineos есть правило: она ожидает, что инвестиции окупятся или значительно вырастут в цене через три года. Это означает, что в случае покупки «МЮ» в клубе в ближайшее время возможны крупные перестроения для финансового выздоровления.

Кто же в итоге станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед»?

Фото: Gettyimages.ru/ Catherine Ivill, Michael Regan, Nathan Stirk, Jack Taylor; East News/VALERY HACHE