Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»

Вингер сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал пост после пораежения своей команды в финале ЧМ-2026.
В воскресенье аргентинская команда уступила сборной Испании в финальном матче турнира (0:1, экстра-таймы). Энцо был удален в концовке основного времени, получив вторую желтую карточку за фол на Пау Кубарси.
«Спустя время понимаешь, что есть кое-что гораздо важнее результата. В течение многих лет эта команда проявляла себя с лучшей стороны. Она учит, что соревноваться – это не просто побеждать, а отдавать все ради футболки и никогда не опускать руки. Быть частью этой команды, которая всегда была впереди, боролась изо всех сил и защищала эти цвета с гордостью, смирением и преданностью.
Я хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что вы всегда рядом, что поддерживаете нас в каждом матче, за любовь, за безоговорочную поддержку и за то, что заставляете нас чувствовать себя как дома в любой точке мира.
Носить футболку сборной моей страны – величайшая честь в моей карьере, и я буду продолжать отдавать все силы, когда придет время защищать ее», – написал Энцо в инстаграме.
Комментарии
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На каникулах совсем делать нечего?
А если ты взрослый, то тебе хотя бы платят за эти тонны бесполезных комментариев?)
"энцо показал мастер-класс любителям деревяшки родри"
Он самый отвратительный игрок этой сборной, а это звание надо ведь суметь завоевать.
На следующем ЧМ Энцо будет только 29, и я уверен, что он исправится и не раз поможет своей сборной одержать важные победы в будущем!
Моур например он безысходства тыкал тренеру соперника пальцем в глаз.