  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»

0
Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»
Энцо о поражении в финале ЧМ: есть вещи поважнее результата.

Вингер сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал пост после пораежения своей команды в финале ЧМ-2026.

В воскресенье аргентинская команда уступила сборной Испании в финальном матче турнира (0:1, экстра-таймы). Энцо был удален в концовке основного времени, получив вторую желтую карточку за фол на Пау Кубарси.

«Спустя время понимаешь, что есть кое-что гораздо важнее результата. В течение многих лет эта команда проявляла себя с лучшей стороны. Она учит, что соревноваться – это не просто побеждать, а отдавать все ради футболки и никогда не опускать руки. Быть частью этой команды, которая всегда была впереди, боролась изо всех сил и защищала эти цвета с гордостью, смирением и преданностью.

Я хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что вы всегда рядом, что поддерживаете нас в каждом матче, за любовь, за безоговорочную поддержку и за то, что заставляете нас чувствовать себя как дома в любой точке мира.

Носить футболку сборной моей страны – величайшая честь в моей карьере, и я буду продолжать отдавать все силы, когда придет время защищать ее», – написал Энцо в инстаграме.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?41629 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Энцо Фернандеса
соцсети
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoЭнцо Фернандес
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЧелси

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Есть вещи важнее футбола: сломать ногу Кубарси например
ОтветVMX1389
Есть вещи важнее футбола: сломать ногу Кубарси например
Комментарий скрыт
ОтветAryanNey
Комментарий скрыт
А что за новый (старый) клоун, который бегает по всем веткам ночью, защищая аргентинских гопников отвечая на буквально каждый комментарий?

На каникулах совсем делать нечего?

А если ты взрослый, то тебе хотя бы платят за эти тонны бесполезных комментариев?)
Вот тупица. На ровном месте удалился,ладно бы еще какой нибудь фол последней надежды, а тут тупо в атаке. А так может и до пенок дотянули.
ОтветMen77
Вот тупица. На ровном месте удалился,ладно бы еще какой нибудь фол последней надежды, а тут тупо в атаке. А так может и до пенок дотянули.
Устал бегать без мяча )
ОтветMen77
Вот тупица. На ровном месте удалился,ладно бы еще какой нибудь фол последней надежды, а тут тупо в атаке. А так может и до пенок дотянули.
Из-за него еще Лаутаро не выпустили. Мало того, что Аргов травмы двух ЦЗ подставили, так еще и Энцо
В двух матчах вытащил победу, в третьем генетический инстинкт взял верх над разумом
Давайте лучше поугараем над комментом великого Должуна после полуфинальных матчей:
"энцо показал мастер-класс любителям деревяшки родри"
В полуфинале его надо было удалять уже на 3 минуте, когда он чуть не покалечил Андерсона, ударив его в затылок приемом, запрещенным даже в UFC и боксе, та как это может привести к смерти.
Он самый отвратительный игрок этой сборной, а это звание надо ведь суметь завоевать.
Ответ2ran
В полуфинале его надо было удалять уже на 3 минуте, когда он чуть не покалечил Андерсона, ударив его в затылок приемом, запрещенным даже в UFC и боксе, та как это может привести к смерти. Он самый отвратительный игрок этой сборной, а это звание надо ведь суметь завоевать.
Не, ну Паредес с этим готов поспорить.
Энцо говорит о чести. Теперь я видел всё.
Это конечно косяк от Энцо в финале. Но игрок он классный и сделал немало, чтобы Аргентина вышла в финал, можно вспомнить его классный победный гол головой Египту после паса Лаутаро и первый гол, который помог Аргентине сравнять счёт с Англией в полуфинале.
На следующем ЧМ Энцо будет только 29, и я уверен, что он исправится и не раз поможет своей сборной одержать важные победы в будущем!
ОтветAlex.K71
Это конечно косяк от Энцо в финале. Но игрок он классный и сделал немало, чтобы Аргентина вышла в финал, можно вспомнить его классный победный гол головой Египту после паса Лаутаро и первый гол, который помог Аргентине сравнять счёт с Англией в полуфинале. На следующем ЧМ Энцо будет только 29, и я уверен, что он исправится и не раз поможет своей сборной одержать важные победы в будущем!
Он должен был получить красную уже на 3 минуте полуфинала.
ОтветAlex.K71
Это конечно косяк от Энцо в финале. Но игрок он классный и сделал немало, чтобы Аргентина вышла в финал, можно вспомнить его классный победный гол головой Египту после паса Лаутаро и первый гол, который помог Аргентине сравнять счёт с Англией в полуфинале. На следующем ЧМ Энцо будет только 29, и я уверен, что он исправится и не раз поможет своей сборной одержать важные победы в будущем!
Только потому что он забил важные голы позволившие Аргентине выйти в финал его видимо сильно уничтожать не станут в Аргентине
Выходит Энцо ни о чем не сожалеет.
ОтветFree Walker
Выходит Энцо ни о чем не сожалеет.
А что там сожалеть? Боролся, боролся насколько мог

Моур например он безысходства тыкал тренеру соперника пальцем в глаз.
ОтветFree Walker
Выходит Энцо ни о чем не сожалеет.
Рафик ни в чём не финофат
Справедливости ради, стоит поблагодарить Энцо. Он своим удалением обнулил шансы аргов на победу и мы не увидели как эта гопота вновь устраивает цирк при праздновании.
ОтветРашпель793
Справедливости ради, стоит поблагодарить Энцо. Он своим удалением обнулил шансы аргов на победу и мы не увидели как эта гопота вновь устраивает цирк при праздновании.
Судью благодари
ОтветCVS5513
Судью благодари
Ахаха, до сих пор горит? ))
нужно сказать спасибо, что Падераса пожалели сразу после этого, т.к. там фол на вторую желтут был, но политпроект пожалели оставлять в 9-м.
ОтветSash0k
нужно сказать спасибо, что Падераса пожалели сразу после этого, т.к. там фол на вторую желтут был, но политпроект пожалели оставлять в 9-м.
Баэна наиграл на 2 желтые как минимум, судья вообще все прощал испанцам
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» показало три комплекта формы на сезон-2026/27: «Главный элемент – символ ✌️, напоминающий о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции»
Видео
Салиба пропустит несколько месяцев. Защитник после консультации с «Арсеналом» решил не делать операцию на спине
В Италии убит спортивный журналист Эспозито. 53-летнего мужчину избили и подожгли в сельской местности, его опознали лишь благодаря машине
Фоден продлил контракт с «Ман Сити» до 2030 года
Фото
Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера
Пора собирать банду – в новом сезоне Фэнтези 26/27
Фэнтези
Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Валерий Овчинников: «Против возвращения России будут Англия, Франция, Германия, еще прибалты, скандинавы – им не нужны конкуренты. Почему бы Трампу не вернуть нас звонком в ФИФА?»
Защитник «Локо» Сильянов: «Болел за Роналду на ЧМ. Я не любитель Аргентины – скандалы, провоцируют, за гранью – такое мне не нравится»
Орлов о Суперкубке: «Болельщики упиваются: «Спартак» «возил «Зенит» два тайма!» Ну, возил, а победу привез «Зенит». Уровень мастерства позволяет даже при таких условиях побеждать»
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков об Аргентине на ЧМ: «Из-за Месси переживал за них. Не люблю, когда так играют против меня, но на то она и Аргентина, наверное»
Коваленко о «Зените»: «Хороший опыт, не жалею – хотя бы увидел, как бразильцы тренируются. Вендел – сильнейший иностранец в РПЛ, не испортил бы ни одну команду топ-5 лиг»
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. «Кайрат» в гостях у «Омонии», «Левски» против «Университати»
6,3 млн человек посмотрели игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ». Это рекорд Суперкубка за последние 5 лет
Товарищеские матчи. «Интер» забил 16 голов «Аасену», «Аль-Наср» Роналду против «Бенфики Б», «Тоттенхэм» сыграет с «МК Донс»
Васкес о праздновании испанцами победы на ЧМ: «Без разбитых фонарей, сожженных машин и разграбленных магазинов. Просто Испания ❤️»
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Нефтчи» примет минское «Динамо», «Рига» в гостях у «Вардара», БАТЭ сыграет со «Сьоном» в четверг
МЛС. «Интер Майами» без Месси примет «Чикаго», «Атланта» Миранчука в гостях у «Шарлотт», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Миннесотой»
Коваленко о том, что в «Зените» много иностранцев: «Значит, они посильнее будут. Проблем с коммуникацией не было, коллектив был дружный, обстановка в раздевалке – здравая»
Максим Петров и Круговой – самые подорожавшие игроки Фэнтези чемпионата России-26/27. Их цена выросла на 2 млн
Фэнтези