Удаленный в финале ЧМ Энцо о поражении Аргентины: «Есть вещи важнее результата. Носить футболку сборной – величайшая честь, и я буду отдавать все силы, защищая ее»

Энцо о поражении в финале ЧМ: есть вещи поважнее результата.

Вингер сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал пост после пораежения своей команды в финале ЧМ-2026 .

В воскресенье аргентинская команда уступила сборной Испании в финальном матче турнира (0:1, экстра-таймы). Энцо был удален в концовке основного времени, получив вторую желтую карточку за фол на Пау Кубарси.

«Спустя время понимаешь, что есть кое-что гораздо важнее результата. В течение многих лет эта команда проявляла себя с лучшей стороны. Она учит, что соревноваться – это не просто побеждать, а отдавать все ради футболки и никогда не опускать руки. Быть частью этой команды, которая всегда была впереди, боролась изо всех сил и защищала эти цвета с гордостью, смирением и преданностью.

Я хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что вы всегда рядом, что поддерживаете нас в каждом матче, за любовь, за безоговорочную поддержку и за то, что заставляете нас чувствовать себя как дома в любой точке мира.

Носить футболку сборной моей страны – величайшая честь в моей карьере, и я буду продолжать отдавать все силы, когда придет время защищать ее», – написал Энцо в инстаграме.