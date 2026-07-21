Иньяки Уильямс – брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»

Иньяки Уильямс – брату Нико: ты заставил миллионы мигрантов гордиться.

Нападающий «Атлетика» и сборной Ганы Иньяки Уильямс поздравил своего младшего брата Нико Уильямса с победой на ЧМ-2026 в составе сборной Испании.

Испанская команда обыграла сборную Аргентины в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время). Нико Уильямс отдал ассист на победный гол Феррана Торреса.

«Брат, ты выиграл чемпионат мира. Ты вошел в историю.

Но, помимо трофея, спасибо за то, что заставил миллионы иммигрантов – таких как наши родители, – гордиться тем, что их будущие дети однажды смогут испытать то же, что и ты, и что миллионы испанцев сопереживают нашей истории, которая принадлежит не только нам, но и всем тем, кто оставляет все позади ради лучшего будущего.

Ты дотянулся до неба и доказал, что благодаря труду и усилиям возможно все. Сейчас мир узнал тебя лучше, чем когда-либо, и ты увековечил нашу фамилию. Я восхищаюсь тобой. Я люблю тебя, чемпион мира», – написал Иньяки Уильямс в твиттере.

В 1993 году родители Иньяки и Нико Уильямсов покинули Гану в поисках лучшей жизни, преодолели часть пути через пустыню Сахара и впоследствии обосновались в Испании.

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