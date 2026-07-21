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  4. Иньяки Уильямс – брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»

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Иньяки Уильямс – брату Нико, выигравшему ЧМ с Испанией: «Ты заставил гордиться миллионы мигрантов, которые оставляют все ради лучшего будущего, как наши родители. Восхищаюсь тобой»
Иньяки Уильямс – брату Нико: ты заставил миллионы мигрантов гордиться.

Нападающий «Атлетика» и сборной Ганы Иньяки Уильямс поздравил своего младшего брата Нико Уильямса с победой на ЧМ-2026 в составе сборной Испании.

Испанская команда обыграла сборную Аргентины в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время). Нико Уильямс отдал ассист на победный гол Феррана Торреса.

«Брат, ты выиграл чемпионат мира. Ты вошел в историю.

Но, помимо трофея, спасибо за то, что заставил миллионы иммигрантов – таких как наши родители, – гордиться тем, что их будущие дети однажды смогут испытать то же, что и ты, и что миллионы испанцев сопереживают нашей истории, которая принадлежит не только нам, но и всем тем, кто оставляет все позади ради лучшего будущего.

Ты дотянулся до неба и доказал, что благодаря труду и усилиям возможно все. Сейчас мир узнал тебя лучше, чем когда-либо, и ты увековечил нашу фамилию. Я восхищаюсь тобой. Я люблю тебя, чемпион мира», – написал Иньяки Уильямс в твиттере.

В 1993 году родители Иньяки и Нико Уильямсов покинули Гану в поисках лучшей жизни, преодолели часть пути через пустыню Сахара и впоследствии обосновались в Испании.

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Иньяки Уильямса
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Комментарии

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А ещё мир будет помнитьего его финт в штрафной в дополнительное время)))
ОтветNDA13
А ещё мир будет помнитьего его финт в штрафной в дополнительное время)))
О, это было очень круто! Иньякнул шедеврально!
ОтветNDA13
А ещё мир будет помнитьего его финт в штрафной в дополнительное время)))
Что общего между Ником Уильямсом и Аланом Гатаговым?
Это что, реклама незаконного пересечения границ? Реклама преступности?

Всегда ведь можно подать документы на визу, не нарушая закон
Ответeugenetelichko
Это что, реклама незаконного пересечения границ? Реклама преступности? Всегда ведь можно подать документы на визу, не нарушая закон
Он сам пересек? Человек родился и вырос в Испании
Ответeugenetelichko
Это что, реклама незаконного пересечения границ? Реклама преступности? Всегда ведь можно подать документы на визу, не нарушая закон
в дурке день открытых дверей?
Уильмс здорово сыграл!!!!!
Но блин,оставьте хотябы Испанию в покое!Не надо сборную Испании в сборную Франции превращать!
ОтветГлор_Барсы!
Уильмс здорово сыграл!!!!! Но блин,оставьте хотябы Испанию в покое!Не надо сборную Испании в сборную Франции превращать!
Честно он сиграл донно , как он запорол момент спежонив при выходе почти 2 в 0 жаль не прилетела ответка, массу моментов запорол тот же удар головой в упор
ОтветГлор_Барсы!
Уильмс здорово сыграл!!!!! Но блин,оставьте хотябы Испанию в покое!Не надо сборную Испании в сборную Франции превращать!
Вот именно. Иммигранты должны быть специей. Один Вильямс, один Ямаль - и хватит. Иначе получится месиво. Африка - черная, Европа - белая. Играйте за Гану, миллионы иммигрантов. Делайте Африку великой, хватит наживаться на чужих харчах
Нелегальных мигрантов пускать в страну нельзя. А легальную миграцию нужно строго ограничивать. На одного Уильямса приходятся десятки тысяч нахлебников и преступников.
ОтветФилин73
Нелегальных мигрантов пускать в страну нельзя. А легальную миграцию нужно строго ограничивать. На одного Уильямса приходятся десятки тысяч нахлебников и преступников.
Нахлебники Уильямса, out!
ОтветФилин73
Нелегальных мигрантов пускать в страну нельзя. А легальную миграцию нужно строго ограничивать. На одного Уильямса приходятся десятки тысяч нахлебников и преступников.
Думаешь, Нико кишит паразитами? Про лечить его надо
Миллионы мигрантов не могут усердно трудиться ради лучшей жизни в своей стране? Почему?
ОтветСиволдай
Миллионы мигрантов не могут усердно трудиться ради лучшей жизни в своей стране? Почему?
например потому что тяжелейшие природные условия, мало ресурсов и отсутствие выхода к морю. Я не говорю при этом что надо поощрять нелегальную миграцию
Вроде и поздравил, но насколько все вывернуто наизнанку по левацки
Ну ну.
Нелегально проникнуть на территорию страны,а потом блеять про миллионы мигрантов(от них наверное пользы ого го! )и их счастливое будущее.
Снимите документалочку о страданиях негров и про радость испанцев от "мультикультурализма" и экстаз коренного населения от засилья европейской страны разным сбродом.
Дети испанцев обязательно оценят "радость бытия" с мигрантами.
Товарищ Фелипе конечно не напрягается,как и жена Бриджит Макрон.
Кто о чем, а вшивый всё о бане))
Почему мигранты не хотят сделать цивилизацию у себя в стране? Почему они переселяются в страну, где уже все сделано до них, на все готовое? Вопрос риторический... и ответа на него мы не услышим. Но для них это "лучшее будущее".
>Ты заставил гордиться миллионы мигрантов

кринж
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